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Главная / PRяники с перцем « 12 января 2017 »


Проект “Русские усадьбы” показали в Австрии

На фото: Красоты туристической Австрии 
Тульская область рассказала иностранцам, как хорошо будет у нас интуристам.

В рамках перекрестного Года туризма “Россия-Австрия – 2017”12 января в Вене состоялось открытие международного туристического форума.

На нем был презентован маршрут “Русские усадьбы”. Делегация Тульской области представила иностранной публике усадебные комплексы региона и рассказала о культурно-туристском потенциале Тульской области в целом, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. 

По-видимому, австрийские товарищи с удивлением узнали, что, помимо Ясной Поляны, в Тульской области есть и Поленово, и музей-усадьба в Богородицке, и другие достопримечательности. А всего в Тульской области 12 музеефицированных усадеб, а общее количество адресов – более 300. Оказывается, дело за малым, то есть за созданием туристической инфраструктуры – гостиниц, ресторанов, магазинов, музеев, о чем заявила министр культуры Татьяна Рыбкина.

Маленькая ремарка. Если в окрестностях самого раскрученного для российских и иностранных туристов музея-заповедника “Ясная Поляна” почти за сто лет появилась всего лишь одна достойная гостиница, то что говорить об остальных маршрутах по “Русским усадьбам” в Тульской области для российских и иностранных туристов?

Думается, что даже не самый грамотный экономист на пальцах сможет объяснить, что легче построить в регионе несколько промышленных предприятий, нежели поднять экономику туризма. Однако это вовсе не значит, что областным властям надо отказываться от задуманного. В конце концов, впереди лет 100 минимум. Тогда и посмотрим…

   

 

Комментарии к статье

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Четверг, 21:30 - 12 янв 17
гость — «Путинка» пишет:

"Тульская Ривьера" была изящней.

Четверг, 21:34 - 12 янв 17
гость — «Вопрос» пишет:

Пожалейте иностранцев, если у них будет ,,легкое,, разочарование это пробелы, но...!

Четверг, 21:53 - 12 янв 17
гость — «Ух ты » пишет:

Ща как народ австрийский повалит чюдо Богородицкое лицезреть, да если случится у доверчивых тирольцев ,,легкое разочарование,, это пол беды...

Четверг, 21:54 - 12 янв 17
гость — «Не самый грамотный экономист» пишет:

Письмо в газету:
"Дорогая редакция! Пожалуйста, ответьте мне: Дед Мороз всё-таки есть или нет? А то, мама говорит, что есть, а жена смеётся..."

Четверг, 22:01 - 12 янв 17
гость — «Да!» пишет:

Дворец хорош, что и говорить, а ,,росписи,, в Казанском храме вообще шедевр!

Четверг, 23:04 - 12 янв 17
гость — «зх!» пишет:

Сергей Васильевич!
Какое на хорошо. Какие усадьбы?
5 января повёз семью в Ясную поляну. Дорога убой. 15 машин не могли подняться потом снег(был ночью я ехал в 16-00) лёд. Буксовали на подьёме перед трассой.
Пассажиры выходили и толкали впереди стоящую и так по очереди. жалко не сохранил запись.
там трактор не видели. куча москвичей и буржуи были стыдно.
крутой проект Русские Усадьбы!

Четверг, 23:18 - 12 янв 17
гость — «Гудариян(армянин)» пишет:

Подойдя к Ясной Поляне мы долго искали дворец графа Толстого. Когда нам представили графскую усадьбу, мы поняли, что понятия о графских дворцах это миф. Куда и зачем мы шли, осталось загадкой. Пришлось остановиться и переосознать наше предназначение.

Четверг, 23:22 - 12 янв 17
гость — «Тульский Кремль» пишет:

Очень стоящее место это колокольня! Удивительная хохломская роспись поражает воображение. Сделана искусстно, приковывает взгляд. Непременно требует посещения и восхищения!

Четверг, 23:22 - 12 янв 17
гость — «Дет Мазай» пишет:

В Крапивну их (австрияк), в Крапину!!!

Четверг, 23:30 - 12 янв 17
гость — «Дету Мазаю» пишет:

Жопой

Четверг, 23:35 - 12 янв 17
гость — «Фрося» пишет:

Как говорится, п--деть - не камешки ворочать . Даешь Нью_ Васюки ! Ура, товарищи!

Четверг, 23:36 - 12 янв 17
гость — «Кассир Калхаун» пишет:

Это еще австрияки не знают о великом тур проэкте ,,Крапивна город-музей музей под открытым небом,, ...Или он уже фсе?

Четверг, 23:37 - 12 янв 17
гость — «Тургенево» пишет:

В Тургенево уже аж 2 гостиницы + бывший пионерский лагерь "Бежин луг", а усадьбу и не собираются воссоздавать! Даже реставрацию Храма уже 15 лет мусолят! Да что говорить, парк и тот в заброшенном виде! Созданным музеем угробили здание бывшей бумажной фабрики Тургеневых, про которую писал в рассказе Бежин луг Иван Сергеевич. С помощью современного ремонта получили не понятно что, на что смотреть совсем не хочется!!! Огородили забором музей от остальных объектов усадьбы, находящихся в плачевном состоянии! Зачем забор в единой усадьбе???

Четверг, 23:43 - 12 янв 17
гость — «В» пишет:

Какие еще праздники, чот мы о них не знаем! В Крапивне после обеда жизнь вообще замирает! Около ,,Пятерочки,,еще народ увидишь а так.... Ну да бывает в июне так называемый ,,фестиваль,, шашлыки, ширпотреб, худ. самодеятельность и холодный дождь в 3-4 захода....Этот дождь и есть самая фишка?

Четверг, 23:59 - 12 янв 17
гость — «Про Крапивну» пишет:

Пообещали вам толстые золотые горы, да не по сеньке графская шапка нынешним наследничкам великого писателя, обещали "заповедник под открытым небом" или, что там они обещали, а получили "крапивные бои", слава богу, что не кулачные.

Пятница, 00:02 - 13 янв 17
гость — «В тургенево» пишет:

Скажите вот вдруг попрет турист в Тургенево, а ,,руки помыть,, будет где?

Пятница, 00:02 - 13 янв 17
гость — «Всё продумано у Рыбкиной!» пишет:

Ничего, приедут туристы, Рыбкина им самодеятельность покажет с автоклубов!

Пятница, 00:05 - 13 янв 17
гость — «Вопрос» пишет:

Если не секрет кто поехал в Австрию в составе делегации?

Пятница, 00:07 - 13 янв 17
гость — «Гостю "В"» пишет:

По поводу дождя, милок, в небесную канцелярию обращайтесь. Крапивна тут не причем.

Пятница, 00:07 - 13 янв 17
гость — «Летопись» пишет:

Всего то тридцатый год ссания в уши.

Пятница, 00:13 - 13 янв 17
гость — «А чё, нормально....» пишет:

«Всё продумано у Рыбкиной!» пишет:

Ничего, приедут туристы, Рыбкина им самодеятельность покажет с автоклубов!
.............
И это будет прикольно! Никогда австрияки такого не видели, даже во сне.

Пятница, 00:33 - 13 янв 17
гость — «Гостю 00: 07» пишет:

Этот дождь далеко не случайный! Означенное мероприятие бывает в разное время / конец мая середина июня / и каждый раз ДОЖДЬ по несколько раз, да еще какой проливной! Вот такой ,,фестиваль Дождя,, панимашь!

Пятница, 01:34 - 13 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Лучше-бы показали трущёбы,которые стоят в центре Тулы Австрийцам.

Пятница, 01:40 - 13 янв 17
гость — «Урфин Джюс» пишет:

Рыбкина поехала в австрию рассказывать немцам о том, какую она тарарайку подогнала в Куркинский район, будет туда на концерты немцев приглашать.

Пятница, 01:57 - 13 янв 17
гость — «Shushkov» пишет:

Потёмкинские деревни решили показать в Австрии.

Цитатник

Президент со мной советовался и ещё будет советоваться.

В. Стародубцев

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