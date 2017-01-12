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Проект “Русские усадьбы” показали в Австрии

На фото: Красоты туристической Австрии

Тульская область рассказала иностранцам, как хорошо будет у нас интуристам.

В рамках перекрестного Года туризма “Россия-Австрия – 2017”12 января в Вене состоялось открытие международного туристического форума.

На нем был презентован маршрут “Русские усадьбы”. Делегация Тульской области представила иностранной публике усадебные комплексы региона и рассказала о культурно-туристском потенциале Тульской области в целом, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По-видимому, австрийские товарищи с удивлением узнали, что, помимо Ясной Поляны, в Тульской области есть и Поленово, и музей-усадьба в Богородицке, и другие достопримечательности. А всего в Тульской области 12 музеефицированных усадеб, а общее количество адресов – более 300. Оказывается, дело за малым, то есть за созданием туристической инфраструктуры – гостиниц, ресторанов, магазинов, музеев, о чем заявила министр культуры Татьяна Рыбкина.

Маленькая ремарка. Если в окрестностях самого раскрученного для российских и иностранных туристов музея-заповедника “Ясная Поляна” почти за сто лет появилась всего лишь одна достойная гостиница, то что говорить об остальных маршрутах по “Русским усадьбам” в Тульской области для российских и иностранных туристов?

Думается, что даже не самый грамотный экономист на пальцах сможет объяснить, что легче построить в регионе несколько промышленных предприятий, нежели поднять экономику туризма. Однако это вовсе не значит, что областным властям надо отказываться от задуманного. В конце концов, впереди лет 100 минимум. Тогда и посмотрим…