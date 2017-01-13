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Главная / PRяники с перцем « 13 января 2017 »


К штыку приравнял перо

Алексей Дюмин дал наставления представителям “четвертой власти” в связи со сложной международной обстановкой.

В День российской печати и в канун русского Нового года в ресторане “Пряности и радости” награждали лауреатов и призеров конкурса “Мастера тульской журналистики”. Алексей Дюмин выступил с коротким, но емким поздравлением представителям так называемой “четвертой власти”. 

Он пожелал тульским журналистам, чтобы каждое их слово было достоверным, а критика – объективной. При этом, сославшись на сложную международную обстановку, Алексей Геннадьевич повторил старую, но и сегодня актуальную истину о том, что слово – это тоже оружие, приравняв тем самым штык к перу (в современных условиях ноутбук к пульту запуска ядерной баллистической ракеты). Из этого можно даже заключить, что наш губернатор знает больше, чем рядовой обыватель и даже журналист. 

Не могу не отметить, что во время своего выступления Алексей Дюмин был более раскован, чем прежде, и выразителен. 

Результат ли это стремительной эволюции генерала войск спецназначения в публичного политика, либо он работает со специалистами по имиджу, но именно эти перемены в стиле выступления первого лица показались мне весьма наглядными.

Кстати, накануне Алексей Дюмин объявил о том, что теперь он собирается еженедельно в рамках специальных совещаний рассматривать личные обращения туляков. При этом часть обращений будет по-прежнему обсуждаться на оперативном совещании в правительстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что губернатор ищет не только формы обратной связи с населением, но и контроля работы чиновников. 

Правда, остается опасение, что обращения к губернатору будут подвергаться более тщательной фильтрации его же окружением.

Редактор портала за столиком № 5 ресторана “Пряности и радости”

 

Комментарии к статье

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Пятница, 22:18 - 13 янв 17
гость — «@» пишет:

Дичь

Пятница, 22:18 - 13 янв 17
гость — «г.Ефремов» пишет:

Наших нахлебников убрать, газетенки "Панорамку" да "Зарю".

Пятница, 22:24 - 13 янв 17
гость — «Вывод» пишет:

Захват унитаза произведён!

Пятница, 23:29 - 13 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Хватит терпеть это заложническое отношение к реальности. Власть – это другие. То, что у нас нет физических возможностей прогнать ее или наказать, то, что она крепко удерживает дубинку в своих руках, и то, что за углом стоит ее бронеавтомобиль "Каратель", не делает эту власть ни передовой, ни какой-то еще частью нашего общества.
Полицейские, чекисты, губернаторы, депутаты – они посторонние, они чужие, они, строго говоря, вообще непонятно что делают на нашей земле.
Вышеприведенное поздравление - это поздравление матки ксеноморфов команде людей. Очень здорово, что Элен Рипли сидела за столиком номер пять, доздравствует теория малых дел, надо учиться сосуществовать с чужими... Русскай мир он такой. Хехе
Хехе

Пятница, 23:43 - 13 янв 17
гость — «Рептилия негодуе?» пишет:

Так держать, Алексей Геннадьевич!

Суббота, 00:06 - 14 янв 17
гость — «губернатор ищет» пишет:

рефлексоиды однако

Суббота, 00:09 - 14 янв 17
гость — «-=-» пишет:

ВСЯ ПРАВДА ОБ УКРАИНЕ! ЕЕ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

https://www.youtube.com/watch?v=M9UzE2bhSj0

Суббота, 00:27 - 14 янв 17
гость — «опасения» пишет:

пресса пишет и освещает строго в соответствии с линией партии и правительства

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