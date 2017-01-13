Главная / PRяники с перцем « 13 января 2017 »

К штыку приравнял перо

Алексей Дюмин дал наставления представителям “четвертой власти” в связи со сложной международной обстановкой.

В День российской печати и в канун русского Нового года в ресторане “Пряности и радости” награждали лауреатов и призеров конкурса “Мастера тульской журналистики”. Алексей Дюмин выступил с коротким, но емким поздравлением представителям так называемой “четвертой власти”.

Он пожелал тульским журналистам, чтобы каждое их слово было достоверным, а критика – объективной. При этом, сославшись на сложную международную обстановку, Алексей Геннадьевич повторил старую, но и сегодня актуальную истину о том, что слово – это тоже оружие, приравняв тем самым штык к перу (в современных условиях ноутбук к пульту запуска ядерной баллистической ракеты). Из этого можно даже заключить, что наш губернатор знает больше, чем рядовой обыватель и даже журналист.

Не могу не отметить, что во время своего выступления Алексей Дюмин был более раскован, чем прежде, и выразителен.

Результат ли это стремительной эволюции генерала войск спецназначения в публичного политика, либо он работает со специалистами по имиджу, но именно эти перемены в стиле выступления первого лица показались мне весьма наглядными.

Кстати, накануне Алексей Дюмин объявил о том, что теперь он собирается еженедельно в рамках специальных совещаний рассматривать личные обращения туляков. При этом часть обращений будет по-прежнему обсуждаться на оперативном совещании в правительстве.

Таким образом, можно сделать вывод, что губернатор ищет не только формы обратной связи с населением, но и контроля работы чиновников.

Правда, остается опасение, что обращения к губернатору будут подвергаться более тщательной фильтрации его же окружением.

Редактор портала за столиком № 5 ресторана “Пряности и радости”