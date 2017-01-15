Главная / PRяники виртуальные « 15 января 2017 »

“Оборонэнергосбыт” сдал полномочия гарантирующего поставщика в Тульской области

Сфера ответственности бывшего гарантирующего поставщика электроэнергии для объектов Минобороны перешла к “ТНС энерго Тула”.

Как сообщило правительство Тульской области, 1 января 2017 года АО “Оборонэнергосбыт” утратило статус гарантирующего поставщика электроэнергии. Соответствующий приказ № 1399 Министерства энергетики РФ был подписан 23 декабря 2016 года. В связи с этим гарантирующим поставщиком, принимающим на обслуживание потребителей АО “Оборонэнергосбыт” на территории Тульской области, является АО “ТНС энерго Тула”. Время и дата перехода потребителей на обслуживание к гарантирующему поставщику устанавливается с 00:00 часов 18 января 2017 года.

“Обращаем Ваше внимание, что смена гарантирующего поставщика не влияет на надежность и бесперебойность энергоснабжения и качество обслуживания потребителей (покупателей).

Потребителям (за исключением граждан) необходимо расторгнуть договор с АО “Оборонэнергосбыт” и заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)) электроэнергии с гарантирующим поставщиком – АО “ТНС энерго Тула” в сроки, установленные действующим законодательством”, – говорится в официальном сообщении правительства области в региональном сборнике правовых актов Тульской области.

"Оборонэнергосбыт", обслуживающий предприятия Минобороны РФ, находится в состоянии банкротства из-за долгов и сам хотел отказаться от статуса гарантированного поставщика.

Долг Минобороны перед гарантирующими поставщиками на оптовом рынке электроэнергии составляет 1 млрд руб., на розничном рынке – 4,5 млрд руб., перед Россетями – 5 млрд руб., а перед Оборонэнерго – 2,2 млрд руб.