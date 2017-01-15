Главная / Фольклор « 15 января 2017 »

Новости тульской “Фармации”

На фото: Главный кадровик министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Чурилова.



Наш читатель Людмила Квакшина (вряд ли она представляется своим именем) просит осветить ситуацию на предприятии.



По информации, постоянного директора на предприятии так и нет, а конкурс на эту должность объявлять не собираются. Это зависит от ближайшего сподвижника министра здравоохранения Татьяны Чуриловой, но чиновница, похоже, в долгих раздумьях.

Ранее Людмила Квакшина сообщила, что вместо уволенного Андрея Мухина на этот пост была назначена Инна Коновалова, бывший руководитель ГУЗ ТО “Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр”. Но затем и она была уволена, когда у правоохранителей появились вопросы, касающиеся эффективности расходования бюджетных средств в части выполнения федеральной программы информатизации в здравоохранении.

Уже более полугода врио директора является Галина Ивановна Савчук.

Первым заместителем директора остается Евгений Владимирович Захаров. Главная претензия к нему Людмилы Квакшиной – крепкая дружба с зеленым змием и некомпетентность.

Второй заместитель – зам. по экономике Лубенцева Светлана Николаевна, которая решает все на предприятии. На грубость и оскорбления подчиненных со стороны заместителя пробовали жаловаться директору, но та закрывает на это глаза.

Тимошенко Ольга Петровна, имея среднее образование, занимает на предприятие три, а то и четыре должности по совместительству: руководитель отдела продаж, заведующая складом и другие должности. И на ее грубость тоже жалуются заведующие аптеками.

Несмотря на то что предприятие убыточное, зарплаты руководства очень даже приличные и исчисляются несколькими десятками тысяч рублей.

“Про зарплату директора страшно говорить – предполагаем, что счет идет на сотни тысяч рублей со всеми премиями”, – пишет осведомленная доносчица.

“Сотрудники предприятия надеются на освещение этой проблемы в СМИ и проведение легитимного конкурса на место директора, чтобы найти того, кто сможет и не побоится вырубить этот рассадник казнокрадства”, – заключает автор письма.





Вот такое странное предприятие ГУП ТО "Фармация". Может, в том, что написала нам Людмила Квакшина, и есть доля истины. Особенно про катастрофическое финансовое положение унитарного государственного предприятия. Ведь воровать в России принято не с прибылей, а с убытков.