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Главная / Фольклор « 15 января 2017 »


Новости тульской “Фармации”

На фото: Главный кадровик министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Чурилова.

Наш читатель Людмила Квакшина (вряд ли она представляется своим именем) просит осветить ситуацию на предприятии.  


По информации, постоянного директора на предприятии так и нет, а конкурс на эту должность объявлять не собираются. Это зависит от ближайшего сподвижника министра здравоохранения Татьяны Чуриловой, но чиновница, похоже, в долгих раздумьях.

Ранее Людмила Квакшина сообщила, что вместо уволенного Андрея Мухина на этот пост была назначена Инна Коновалова, бывший руководитель ГУЗ ТО “Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр”. Но затем и она была уволена, когда у правоохранителей появились вопросы, касающиеся эффективности расходования бюджетных средств в части выполнения федеральной программы информатизации в здравоохранении.

Уже более полугода врио директора является Галина Ивановна Савчук.

Первым заместителем директора остается Евгений Владимирович Захаров. Главная претензия к нему Людмилы Квакшиной – крепкая дружба с зеленым змием и некомпетентность. 

Второй заместитель – зам. по экономике Лубенцева Светлана Николаевна, которая решает все на предприятии. На грубость и оскорбления подчиненных со стороны заместителя пробовали жаловаться директору, но та закрывает на это глаза. 

Тимошенко Ольга Петровна, имея среднее образование, занимает на предприятие три, а то и четыре должности по совместительству: руководитель отдела продаж, заведующая складом и другие должности. И на ее грубость тоже жалуются заведующие аптеками. 

Несмотря на то что предприятие убыточное, зарплаты руководства очень даже приличные и исчисляются несколькими десятками тысяч рублей.  

“Про зарплату директора страшно говорить – предполагаем, что счет идет на сотни тысяч рублей со всеми премиями”, – пишет осведомленная доносчица. 

“Сотрудники предприятия надеются на освещение этой проблемы в СМИ и проведение легитимного конкурса на место директора, чтобы найти того, кто сможет и не побоится вырубить этот рассадник казнокрадства”,  – заключает автор письма.
 

Вот такое странное предприятие ГУП ТО "Фармация". Может, в том, что написала нам Людмила Квакшина, и есть доля истины. Особенно про катастрофическое финансовое положение унитарного государственного предприятия. Ведь воровать в России принято не с прибылей, а с убытков.  

    

 

Комментарии к статье

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Воскресенье, 11:43 - 15 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Вот о всем что написано и свидетельствует отьетое тело и лицо Чуриловой. Об фальсифицированных лекарствах и откатах вообще молчу

Воскресенье, 12:59 - 15 янв 17
гость — «Леди» пишет:

Очередной беспредел. На фото мадам Грицацуева-женщина, наверное, мечта поэта. Разве такие лица будут наводить порядок? Не нужно раговаривать с физиогномистом-это человек-торгаш, но не представитель благородной профессии.
А по сути письма:наверное, хотят поставить своего, только ждут человека. У нас же как: только своих. Чужих мы будем подставлять,унижать, глумиться. Все равно, как сложится у человека его дальнейшая судьба. Задача одна-уничтожить. Будут ставить тупых куриц,пьянь, но только своих.
Что говорить, если Путин в день прокурорского работника, потребовал от последних, в ходе проверок организаций, проверять законность соблюдения трудовых прав работника. Только похоже к тульской прокуратуре это не относится, т.к. если бы всерьез боялись прокуратуру, то мадам Грицацуева сразу же об&явила бы конкурс на замещение должности...А так будет долго...мять.

Воскресенье, 13:52 - 15 янв 17
гость — «гость» пишет:

Мда. Интересно кто написал? Такое чувство, что был сторонний человек, явно не работаюший на этом предприятии. Слишком уж мало подробностей. Уж если сливать, так сливать полностью, а таким способом можно написать про что угодно.

Воскресенье, 14:02 - 15 янв 17
гость — «...» пишет:

Раз такое дело в прокуратуру идти надо, а не а пряники...

Воскресенье, 14:13 - 15 янв 17
гость — «Знаю все» пишет:

Новомосковские аптеки вообще разворовали. Захаров лично приезжал в аптеки и вывозил все что плохо лежит. И попробуй пожалуйся - только хуже будет. Поэтому сидим молчим и боимся.

Воскресенье, 14:18 - 15 янв 17
гость — «Лицо» пишет:

Пока такие лица , не отягощенные интеллектом , будут у власти, боярышник будет рулить

Воскресенье, 14:20 - 15 янв 17
гость — «Аптекарь» пишет:

Тимошнко позволяет себе переходить на личности и орать в трубку так шо потом и подумаешь сто раз звонить ей или лучше самой разбираться. Доводила до слез не одного человека. По мне лучше позвоню Савчук и решу все с ней. Она как человек - всегда поймёт и поможет. Галина Ивановна - аптеки за вас но вы разгоните хлам вокруг себя и поднимется Фармация с колен

Воскресенье, 14:36 - 15 янв 17
гость — «ГАДКАЯ СТАТЕЙКА» пишет:

"Осведомлённая доносчица" и прочий поносный тон! Представьте себе, что аналогичная ситуация в той или иной форме +-имеет место в большинстве подведомственных учреждений области! Человеку за державу обидно! Но в Рашке (ибо историческая Россия в далёком прошлом и м.б.(не факт) в будущем) неравнодушных людей стараются выгрызть из коллектива, особенно из т.н. "органов исполнительной и пр. власти".
Между прочим, данная статья обязана стать источником информации для проведения прокурорской (и т.п.) проверки. Однако в вышеуказанном псевдогосударственном образовании если что и будет, то окончится словами "не подтвердилось".
Вот если бы САМ дал отмашку, мммм..... Тогда даже если ничего и не было, всё равно "по всей строгости закона"!!! Как непутёвого Дудку, за "взятку", которой он не брал! Дали отмашку и сразу нашлись "искперды", которые на пальцАх обрисовали о чём разговаривали по телефону "отец Варлаам с Гришкой Самозванцем на литовской границе", ой, простите, Дудка с Волковым на очередной пьянке....

Воскресенье, 15:20 - 15 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Люди пачками увольняются. Это ли не повод задуматься почему?? Уволили хорошего юриста под предлогом сокращения должности. А через месяц привели ДВУХ маму и дочку. Вот и весь разговор. Одного уберём - мешает системе. А двоих приведём.

Воскресенье, 15:54 - 15 янв 17
гость — «Наблюдательный» пишет:

Все что создал Груздев в виде предприятий и организаций - очень странные, убыточные и ненужные кроме него ни кому. Это касается Фармацея, ОЕИРЦ и многих других, чего стоит только один проект попов-груздев с картами УЭК - сотни миллионов "на ветер".

Воскресенье, 16:13 - 15 янв 17
гость — «Провизор» пишет:

В письме описана только часть правды, действительно грамотный специалист не будет прогибаться, потому что он грамот
ный,и если ты Провизор, то должен уважать профессию, себя. А в "Фармации" отмывают деньги - верно, прошли через это, когда отпускали населению лекарственные средства по программе ДЛО (ОНЛС)

Воскресенье, 18:12 - 15 янв 17
гость — «КПД+шмайсер+фыва» пишет:

Без комментариев

Воскресенье, 18:32 - 15 янв 17
гость — «Ну и кадровик...» пишет:

Глянешь на такую даму и заплачешь. Причем, горькими слезами.

На лице прямо написано - без презента не входить...

Но надеяться на то, что этой ситуацией заинтересуется прокуратура и честные проверяющие, думаю, не стоит.

Воскресенье, 18:46 - 15 янв 17
гость — «петрушка» пишет:

уважаемые господа, это предприятие только начинает выбираться из долгов оставленными прежними руководителями, в частности семьей Коноваловых, которые только грабили его. Впервые за много лет Фармацея закончила год с прибылью, кстати работники начали получать премии, кроме руководителей, наверное это правильно. К сожалению работники Коноваловых, которые были приняты с целью обеспечения их личных потребностей и немного своих, сейчас лишены возможности воровать и вынуждены увольняться. И прежде чем кого то обвинять просто посмотрите трудовые книжки Коноваловых и их холопов.

Воскресенье, 19:20 - 15 янв 17
гость — «гость » пишет:

в туле одна проблема - вместо прокуратуру - клановое бандформирование более 20 лет .

Воскресенье, 19:39 - 15 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Ты выходной просишь, заебанный ты наш?

Воскресенье, 19:55 - 15 янв 17
гость — «Петелинская психушка.» пишет:

Вот это свиноеж!!!!!Хороша красотка!!

Воскресенье, 20:07 - 15 янв 17
гость — «Вопрос от Коноваловой» пишет:

Петрушка, а из долгов вы выбрались не благодаря тому что я будучи директором заключила маркетинговый договор, который приносит вам миллионные доходы?? Вы там сидите и только вякаете что я воровала. Хотя сейчас в шоколаде благодаря мне. И кстати мною было запрещено совмещение по несколько должностей сотрудниками не имеющими на это образования- а вы я смотрю только себе должности и рисуете. И я же хотела убрать пьяницу Захарова которого вы так боитесь. Так что рыльце и у вас в пушку

Цитатник

У вас что, в поселениях одни алкоголики и тунеядцы живут?!

Владимир Груздев, губернатор Тульской области

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