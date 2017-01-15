Главная / PRяники с перцем « 15 января 2017 »

Такси вызывали?

История нашего читателя, после которой хочется лишний раз задуматься, стоит ли пользоваться услугами одного из ведущих тульских перевозчиков.

На страницах Тульских PRяников часто ругают такси малой вместимости, так называемые “маршрутки”, но мало кто обращал внимание на работу обычного такси. На собственном примере убедился, что пользоваться услугами этих перевозчиков надо очень избирательно, потому что надежность современных таксомоторов порой весьма сомнительна.

Хотя имею собственный автомобиль, в последнее время для поездки в столичные аэропорты пользуюсь услугами такси. В этот раз обратился в “Единую службу такси”. Вроде бы контора известная и тарифы на перевозку доступные. За поездку в Шереметьево запросили всего три с лишним тысячи рублей.

Неприятности начались сразу же, когда мы сели в раздолбанную “Ладу-Ларгус”, у которой не работало отопление. Ну, ладно, думаю про себя, сильного мороза нет, по дороге машина обогреется. Едем по Туле. Вдруг в районе Заречья гребаное изделие отечественного автопрома останавливается и отказывается ехать дальше. Сломалось. Шофер звонит диспетчеру насчет другой машины. Там отвечают, что свободных машин в компании сейчас нет. Время глубоко за полночь. А ехать надо. Возвращаюсь домой, завожу свою машину и мчусь в аэропорт. Благо что трасса свободная, доехал за 85 минут. Но мог бы и опоздать на международный рейс – и прощай моя поездка в Европу.

Как известно, в фирме “Единая служба такси” свой автопарк. Читаю на сайте фирмы: “Единой службой такси” создана сеть выпускающих баз по городу. Именно здесь начинается рабочий день каждого водителя. Каждая машина проходит технический контроль, каждый водитель – медицинский осмотр. Даже мелкие неполадки машины заносятся механиками в общую базу данных для контроля их своевременного устранения. А водитель получает рекомендации врача, когда проявляются хоть малейшие признаки заболевания”.

Выходит, что на самом деле нет никакого технического контроля перед выездом. А водители рассказывали, что были случаи, когда они вынуждены были выезжать в рейс с неисправными тормозами. Стоп! Это уже не сломанная печка, а преступление. И если, не бай бог, “тазик” попадет в ДТП, то лишь в этом случае проверкой компании займутся контролирующие органы.

По новому закону технический осмотр такси можно проводить не раз в полгода, а раз в год. Но многие автомобилисты знают, что решить вопрос с получением этого документа стоит всего 1000 рублей. И никакого осмотра.



В связи с письмом нашего читателя нам бы хотелось увидеть на нашем портале комментарии генерального директора ЗАО "Тульская объединенная диспетчерская служба" Сергея Васильевича Марценюка.

А после этого – получить официальный ответ контролирующих органов, которые курируют сферу пассажирских перевозок.

И наконец, комментарии туляков, пользующихся услугами тульского такси.