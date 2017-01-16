Главная / Тульская PRовинция « 16 января 2017 »

Ответ на статью “Мертвые души поселка Лазарево”

Бывший директор детского сала Дина Левшина написала в редакцию портала.

Здравствуйте. Я бывшая заведующая детского сада из п.Лазарево, про который теперь пишут. Очень прискорбно, что вы дали раздолье людям, которые очень любят собирать все в кучу без разбора.

Могу я лично как-то это опровергнуть, чтобы снять эту тему и больше ее не выставлять? Сторож Горбунова, действительно, мама вновь назначенной заведующей, которая получает зарплату в 10500р. и работает давно, находясь постоянно в детском саду.

Все остальное я смогу доказать документально с подтверждением документов, и , кстати, приложить фото двухэтажного дома (это голая коробка из панелей, которая была без крыши и окон, где был притон и собирались наркоманы).



Дина Левшина

Мы готовы опубликовать все материалы Дины Левшиной. Что касается предыдущего письма анонимов, то оно было отредактрировано, прежде чем появиться на нашем портале. Проверить все изложенные факты мы не в состоянии (для этого требуется время) , поэтому рассчитываем на порядочность наших корреспондентов, хотя далеко не всем можем доверять. К сожалению, не первый раз замечаем, что анонимные авторы используют наш портал для сведения счетов, а не в справедливых целях.

Кстати, нашу просьбу глава администрации Щекинского района Олег Федосов почему-то проигнорировал. Из этого можно заключить, что ему все равно что происходит в вверенном ему муниципальном образовании.