Главная / Фольклор « 16 января 2017 »

Зачем нужна журналистика?

Заметка к Дню российской печати Ильи Луданова.

Это, кажется, несуразный, даже детский вопрос. Но на вопросы детей сложнее всего искать ответы. Вот уже 25 лет как мы живем в новой системе общества, государства, их новых отношений между собой. Многие говорят – все то же, мало что поменялось. Это неправда, изменилось как раз главное – система. У этой системы есть составляющие, необходимые для ее нормальной работы – правительство, законодатели, общественные институты, экономические – свободный рынок и проч.

Есть и принципы: свобода, законы, права и многое другое. Но по своему опыту работы на телевидении и в СМИ я вижу, что и через четверть века 90 или даже 95% людей не имеют представления об очень важной и необходимой составляющей этой системы – журналистике. Как ни странно, журналистика – не про СМИ и даже не про информацию. Все это – ее инструменты, но не ее суть. Журналистика – про необходимую часть устройства общественной жизни.

Сегодня мы (в Тульской области конкретно) лишены этой необходимой части. Ее совсем нет в нашей жизни, и потому она не работает. Как следствие, неэффективно работает вся система, частью механизма которой является журналистика. Некогда придуманная, эта система создавалась структурно, она состояла из частей, которые должны работать, и тогда действует вся система. Когда эффективна каждая часть механизма, эффективна и вся система. Это ветви государственной власти, суды, общественные институты и… журналистика. Без журналистики эта (наша) система общественной жизни неэффективна.

Представьте, мы взяли от автомобиля двигатель, кузов, залили в бак бензин, но забыли про колеса. Так и здесь. На примере автомобиля журналистике, правда, скорее подходит роль трансмиссии. Без нее колеса не будут слушаться руля, им не передается сила двигателя. Это очень похоже на происходящее сейчас у нас. Очень похоже.

Мне представляется, одна из главнейших наших общественных проблем – отсутствие понятного движения вперед и понятия о том, каким это движение быть должно. Понятного – в смысле, осознанного и ясного для жителей области, всех наших городов и сел. В корне ничего не меняется, не происходит фундаментальных улучшений, нет того самого движения вперед; все это время, страшно напрягаясь в рывках и каждодневности труда, наш «автомобиль» бессильно буксует на месте.

Это иронично прозвучит, но чуть ли не единственная благая перемена за это время – лучше стали сами авто на дорогах. Но это несколько другая история. Потому что нет изменений по сути.

Общественная система неэффективна из-за отсутствия в ней такой ее части, как журналистика. Я знаю нескольких человек, честных и порядочных, с благими намерениями шедших работать «в систему» – в администрацию, в госструктуры к примеру. Иногда им удавалось сделать что-то конкретное, но в целом ни у кого ничего не получалось. И не могло и не может получится. Благие намерения в неэффективной, застарелой системе – обречены. Кто-то из старшего поколения скажет: а вот в советской системе всё работало! И будет отчасти прав. Работало не все, но сама система общей жизни была эффективнее, чем сегодня. Только для той системы не нужна была журналистика, эта система не предполагала журналистику как свою часть. Наоборот, журналистика была врагом этой системы. И вот сегодня, поменяв систему, власть решила, что журналистика ей не нужна и все будет как и прежде. Но дело в том, что не будет. Система, действительно, поменялась в корне. И эта новая система так была задумана своими создателями – по своим правилам. Мы взяли ее, но потом решили, что часть ее не нужна (им не выгодна), можно и без нее.

Но получился разобранный конструктор, который мы не собрали. Не может такая система общественного и государственного устройства нормально работать без одной из своих основных (соединяющих) частей – журналистики.

Удивительно, но в самих СМИ также нет никакого осознанного понимания значения журналистики. Не знаю, уж простите, «чему их там учат» по пять лет на специальных факультетах, но чему-то другому. Есть важный разговор о мастерстве, крайне нужная дискуссия о необходимости достоверно информировать, но нет ясного понимания – зачем это все? Руководство СМИ занимается этим для денег (очень немалых), для почестей и славы, власти – для трансляции своих дел, достижений, т. е. для преумножения голосующих за них. В обществе также нет запроса на журналистику, все едят то, что им дают. Это или от корысти (понятно, в чьем случае), либо от слабости образования – в остальных случаях. Сегодня нет понимания необходимости этой части для нашей системы, потому нет журналистики – института журналистики, если говорить научно. Нет в том виде, в котором она должна быть в той системе, по лекалам которой все мы пытаемся обустроить нашу жизнь вот уже четверть века.



Журналист, литератор Илья Луданов



Илья, вы, конечно, молодец, но вашу мысль можно было изложить гораздо короче: у нас не журналистика, а полная ж..па! Но это давно известно.