Главная / Фольклор « 16 января 2017 »

Шумиха вокруг образовательного центра 23 продолжается

На "Пряниках" в ноябре появилась статья об Образовательном центре 23 – бывшей школе № 3. Созданная из двух школ – 3-й и 16-й ¬– в 1986 году, школа прожила 30 лет спокойно, без каких-либо встрясок и скандалов. Ее выпускники успешно поступали в лучшие вузы страны.

Усилиями директора школы Юрищевой Тамары Ивановны был собран талантливый коллектив учителей. В школу старались отдать своих детей и городские чиновники, и депутаты. Дети получали прекрасные знания.

Тамара Ивановна приглашала специалистов, которые составляли психологические характеристики учащихся. Это помогало в работе. Преподаватели, пользуясь рекомендациями специалистов, находили индивидуальный подход к каждому ученику.

Школа работала под девизом "Комфортная обстановка для всех”. В учебном заведении оказывались дополнительные образовательные услуги.

Кабинеты были оборудованы по последнему слову техники: компьютеры, интерактивные доски, видеозал.

В прошлом году Тамаре Ивановне исполнилось 70 лет, и она покинула пост директора школы, найдя себе преемницу в лице Чинковой Натальи Николаевны. Как считала Юрищева, молодой специалист станет хорошим директором. Но ее ожиданиям не суждено было сбыться!

С первых же дней новоиспеченный руководитель начал расправу над неугодными людьми, которые 30 лет отработали без каких-либо замечаний и имели разве что только благодарности от руководства.

Да и как было не уважать ту же Моисееву И. А, которая практически без отпусков работала на благо школы. Она занималась ремонтами. Своими собственными руками создавала уют в классах. Внимательно вникала во все сложности устройства коммуникаций, сама контролировала и состояние систем отопления и канализации.

Завуч по воспитательной работе Гравель Е. Л. организовывала все воспитательные мероприятия. Каждый выходной день для учащихся были организованы всевозможные мероприятия.

Да ладно – заместители Юрищевой. Сожрала молодая особа даже уборщиц!

И вот новый руководитель ОЦ 23 Чинкова Н. Н., которая сама была выпускницей этой школы, за один только год вымазала в дегте все, что было создано за 30 лет!

Чего только стоят ее высказывания в адрес бывшей администрации школы. После того как Чинкова приступила к исполнению своих обязанностей, странным образом полетели доносы в прокуратуру, родители учащихся были разделены на два враждующих лагеря. Директриса своими усилиями устроила в учебном заведении второй Карабах! Самое, пожалуй, страшное в этой истории – это то, что в разборки взрослых были втянуты дети.

Но это, оказывается, было лишь началом.

После того как с Чинковой не был продлен контракт, грязь полилась бурным потоком.

Люди, которые собирались принять участие в конкурсе на должность директора школы, странным образом забирают свои заявления и отказываются в нем участвовать из-за прессинга, который организовала Чинкова Н. Н. с группой прикормленных родителей.

Дело стало доходить до того, что противоположной стороне стали угрожать физической расправой.

Госпожа Чинкова теперь, как телеграммы, рассылает СМС-сообщения, что ей САМ Авилов клятвенно обещал место директора школы, что на сегодняшний день она в резерве (как тот бронепоезд, что стоит на запасном пути), что ее боится ВСЯ Тула! Что у нее все на крючке и она постоянный гость не только в прокуратуре, но и в белом доме. Создается впечатление, что администрации города больше и заняться нечем, как решать участь Чинковой.

По ее словам, она бывает в администрации чуть ли не ежедневно. Ходят туда стадами и поддерживающие ее родители.

Получается, что у нас не администрация области, а проходной двор, где Чинкова и ей подобные буквально пинками открывают двери.

Странную позицию занял и глава Администрации г. Тулы Авилов, который не желает разобраться в ситуации. А надо было бы, наверное, хотя бы почитать, что пишет народ на тех же "Пряниках".

Не во всех комментариях госпожа Чинкова белая и пушистая!

Задался хотя бы вопросом: "Почему все 30 лет в школе было спокойно и все хорошо, а за последний год так изменилось? Откуда такая война? Почему ТАКОГО не было при Юрищевой Т. И.?"

Непонятным образом из школьного зала исчезает 200 кв. м дубового паркета. А ведь это нарушение. Должен был быть составлен акт, надо было назвать причины демонтажа. Куда он вообще делся?

Пока Юрищева была на своем посту, никто никуда не жаловался, а как только она ушла – ведро помоев в знак благодарности за тридцать лет труда.

И такая мелочность: пишут о дорогой одежде, ювелирных украшениях, поездках за границу! Менталитет отсталой колхозницы, которая считает, что директор престижной школы должна носить платочек на голове, повязанный "а-ля Солоха", в бабушкиной плюшевой жакетке, в вязаных носочках и тапочках или калошах.

Хотя бы подумали горе-авторы, что сейчас молодой менеджер тридцати пяти лет от роду может позволить себe дважды в год смотаться в Таиланд или Турцию, купить добротную одежду, оплачивать съемную квартиру.

Подойдите утром или вечером к детскому садику. Деточек привозят на иномарках мамочки, подметающие двор норковыми шубами. А ведь этим родителям лет по тридцать, не более.

Так почему же директор школы, получающая приличную зарплату, живущая одна, не может позволить себе украшения, добротную одежду, поездку на отдых?

Ведь Тамара Ивановна вырастила сыновей, которые не нуждаются в ее материальной помощи. Свои деньги она может расходовать на себя. Чинкова, наверное, билась бы в истерике, узнав, что бывший рядовой учитель школы имеет более десятка шуб, роскошные украшения и трижды в год отдыхает там, где ей заблагорассудится.

Вот вляпалась бы дамочка в разборки!

И хотя она по стечению благоприятных для нее обстоятельств (не был продлен контракт к 16 ноября) не пошла на суд, но решение суда о злоупотреблениях по сбору денег с родителей было вынесено в адрес администрации, которая работала в 2015–2016 году. То есть в период, когда она была директором!

Странным образом в эту вакханалию по обливанию грязью была втянута и Золотова. Не удивлюсь, если следующая статья будет написана и об Авилове.

Не понимаю и родителей, которые волнуются за своих детей и ничего не предпринимают, хотя уже давно поняли, что из себя представляет Чинкова.

А надо всего-навсего просто съездить в Москву в Министерство образования и рассказать о тех "подвигах", которые были совершены лишь за один год!!!

Исходя из всего здесь написанного, хотелось бы спросить власти нашего города: неужели после такой волны скандалов, захлестнувших школу, Чинкова Н. Н. может стать директором образовательного центра 23?

Николай Петрович Еремеев



После прочтения таких писем хочется просто расформировать образовательный центр № 23 к чертям собачьим, чтобы раз и навсегда прекратить общественную дискуссию. На месте Евгения Авилова я бы так и сделал.

Редактор