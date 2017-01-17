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Главная / Фольклор « 17 января 2017 »


От Дюмина ждут чуда?

 Заметки по поводу рейтинга “Медиалогии” за 2016 год.

По итогам прошлого года Алексей Дюмин занял восьмую строчку рейтинга глав регионов, подготовленного компанией “Медиалогия”

По сути, это лишь одна сторона его деятельности, касающаяся цитируемости и присутствия в медиапространстве. Как известно, СМИ не столько отражают реальность, сколько ее формируют. Это понимают многие руководители регионов, поэтому пиар является для них важнейшей частью повседневной работы. 

Думается, Алексей Дюмин тоже весьма ревностно подходит к формированию своего имиджа, о чем, например, свидетельствует недавнее выступление губернатора в чествовании особо отличившихся журналистов.

На Алексея Дюмина работает ресурс новичка и то, что он губернатор надежды. От него ждут какого-нибудь чуда. Причем не меньшего, чем от его предшественника, который задал высокую планку ожиданий. 

Собственно, врио губернатора весьма интенсивно двигался в этом направлении, используя свои связи в Кремле и Правительстве. Однако после губернаторских выборов темп снизился.

Ожидаемые изменения связывали с кадровыми перетрясками. Но оказалось, Алексей Дюмин даже не назначил “своего” руководителя аппарата и председателя правительства. Поэтому создается впечатление, что он решил ничего не менять, поскольку не видит своего будущего в Туле. 

Кадровая политика Алексея Дюмина кардинально отличается не только от политики его предшественника, но и, пожалуй, беспрецедентна в масштабах всей страны.

Мы не раз высказывали оценки работы губернатора, причем в большей степени позитивные, чем негативные. После бесконечных перетрясок команды Дюмин, по-видимому, решил стабилизировать ситуацию и для начала осмотреться, произвести ревизию наследства, которое ему досталось. И в этом есть своя определенная логика, собственный стиль работы. 

Думается, именно на это направлены пресс-конференции руководителей министерств, на которых они, по сути, отчитываются перед СМИ об итогах своей работы за четыре года, как, например, это сделала сегодня Ольга Аванесян. 

Тем не менее общественный запрос на “чудо” от Дюмина остается. А снижение темпов, значимых событий может, в конечном счете, повлиять на его рейтинги. Потому что спустя год мощный общественный аванс новому губернатору начал (или начинает) таять.

Итак, сегодня губернатору нужен какой-то ощутимый толчок в виде совершенно свежей инициативы, громкого заявления либо серьезного прорыва в части появления крупного и реального инвестора, о котором все будут говорить. 

Редактор 

О кадровой политике коллег Алексея Дюмина по губернаторскому корпусу написал Коммерсант

Политолог Ростислав Туровский сказал "Ъ", что большинство губернаторов-"варягов" предпочитают приводить в регионы свою команду. "Как правило, они сменяют губернаторов-неудачников, значит, причины для замены есть. Силовики к тому же меньше склонны договариваться с местными влиятельными группами",— говорит он. При этом эксперт полагает, что в командах новых врио еще появятся местные кадры: ""Варяги" — это первый этап, местные появляются позже, когда в регионах начинаются конфликты, интересы местных приходится учитывать".

 

 

Комментарии к статье

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Вторник, 13:03 - 17 янв 17
гость — «просто Гость» пишет:

Товарищ Дюмин - ни рыба, ни мясо... Где он? Что делает?

Вторник, 13:08 - 17 янв 17
гость — «Чудо » пишет:

Русское чудо, это .....ц. Так что оно случилось!

Вторник, 13:11 - 17 янв 17
гость — «-=-» пишет:

от дюмина ждут чуда трутни которые привыкли испокон веков на чужом фую кататься и палец о палец не стучать либерастпидорисы только разломать все продать и за бугор свинтить.

Вторник, 13:24 - 17 янв 17
гость — «-=-» пишет:

не ссыте коромыслом повторюсь всем вам будет насыпано по трудам вашим кому на воротник кому мелочью некоторым самым отъявленным на клык не надо думать что дюмин жадный придет срок и получите сполна каждому по содеянному.сдохнуть он вам не даст не надейтесь.это для вас слишком легкая кара за содеянное.

Вторник, 13:26 - 17 янв 17
гость — «123» пишет:

Большинство политологов на земле ни работали и работать не будут. Работа идёт и успехи есть , речь поправили , имидж держи морды - поменяли на "крепкого орещка " в генеральской форме , если что произойдёт (цыгане) даст по рукам. Работа с оружейниками идёт успешно. Тульская промышленность и тульские бренды ( мотороллер например ) за три месяца не восстанавливаются . Осталось колхозы поднять и наконец китайцев поставить на место ))).

Вторник, 13:43 - 17 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Приходит дамочка к врачу-сексологу и жалуется, что муж охладел...
Врач и говорит:
- Вот вам таблеточки новейшие, экспериментальные...
Даже испытания еще до конца не прошли...
Две штучки дадите - потом расскажете, как сработало...
Прибегает дамочка через два дня:
- Доктор, это чудо! Помогло! Как принял - через двадцать минут сразу два раза, потом еще трижды вечером, ночью два раза просыпался, утром перед работой, в обед - даже поесть не успел, с работы пришел - сразу разок, потом перекусил чуть-чуть и перед смертью еще дважды о чудо чудо.

http://vse-shutochki.ru/anekdoty-pro/%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%20%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0

Вторник, 13:46 - 17 янв 17
гость — «Ванга» пишет:

Легализация марихуаны спасёт имидж его.

Вторник, 13:46 - 17 янв 17
гость — «Житель» пишет:

Народу от сменяемости Губернаторов наплевать, их заставили голосовать за "Жуликов" , вот вам и кадровая политика. Нужна работа, зарплата ....социальная защищенность.

Вторник, 13:47 - 17 янв 17
гость — «123-му» пишет:

тульские бренды ( мотороллер например ) за три месяца не восстанавливаются
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Невозможно уже это, к сожалению, вообще. Вчера было опубликовано про внеочередное собрание акционеров и приведён список всяких ООО на этой территории, в работу которых наверняка заложена аренда. Так что бренд сегодня используют совсем для других целей. А китайцев в колхозе можно нагнуть только под страхом раньше кони двинуть от их продукции, не покупая её и больше никак.

Вторник, 13:59 - 17 янв 17
гость — «Не в тему» пишет:

Какие прогнозы по весеннему поводку в области и в городе-герое ? Снег валит постоянно, до весны еще два слишним месяца , если весна будет дружной не подтопит р. Упа например т ц Макси?

Вторник, 14:06 - 17 янв 17
гость — «123» пишет:

Президент настойчиво советует переводить оборонку на гражданский лад . Трамп нам "поможет" сделать вторую индустриализацию -обещал во всяком случае )))

Вторник, 14:11 - 17 янв 17
гость — «JACQUES» пишет:

Прежний губернатор был хорош.А Дюмин ещё сильнее,ещё маштабнее.

Вторник, 14:12 - 17 янв 17
гость — «Давайте делать паузы в словах» пишет:

Гадости писать много мудрости не надо.
Неужели так много оскотинившихся ? Постоянно торчащие на пряниках провокаторы - отдельная тема. Не понятно только почему редактор не удаляет их желчные выпады.
Остальные не поддавайтесь на провокации. Прекратите печатать гадости.

Как это не печально, но в сложившихся условиях развала всего и полностью для достижения результата нужно время. Тем более нет оснований для оценки результатов.
Оговорюсь сразу, я губернатора не выгораживаю и не защищаю, но давайте будем выдержанными и объективными.

Если имеются реальные проекты и предложения по улучшению жизни туляков - поделитесь.
Если имеются реальные предложения - советуйте каким образом и за счет каких средств их осуществить.

Давать оценку моему комментарию не нужно, просто примите к сведению, а то, честное слово, стыдно. Мы же земляки Л.Н.Толстого.

Вторник, 14:26 - 17 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Почему Россия — с экономикой меньше, чем у Канады, и населением меньше, чем у Нигерии — теперь правит миром (National Post, Канада)
Россия зарабатывает меньше денег в год, чем Канада. В 2016 году ее ВВП составил 1,3 триллиона долларов, что примерно равно ВВП Австралии, чье население в шесть раз меньше, а площадь территории в два раза меньше, чем у России. Тот факт, что численность населения России составляет 147 миллионов человек, уже тоже не впечатляет: сегодн [...]

Что Вы об этом думаете?

Чера Сегодня 14:21
Потому что права!

Боржов Сегодня 14:24
Еще наш Непобедимый(!) Суворов говаривал, что брать нужно не числом, а уменьем. И пусть они нас боятся, с их хваленным ВВП и полупидаристическим населением

Вторник, 14:39 - 17 янв 17
гость — «ъ» пишет:

да похеру ему ваша тула. всю жизнь просидел в москве и никем не руководил. а тут чуда хотите.

Цитатник

В компании работают высококачественные профессионалы.

С. Кондратенко, депутат Тульской областной Думы

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