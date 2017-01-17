Главная / Фольклор « 17 января 2017 »

От Дюмина ждут чуда?

По итогам прошлого года Алексей Дюмин занял восьмую строчку рейтинга глав регионов, подготовленного компанией “Медиалогия”.

По сути, это лишь одна сторона его деятельности, касающаяся цитируемости и присутствия в медиапространстве. Как известно, СМИ не столько отражают реальность, сколько ее формируют. Это понимают многие руководители регионов, поэтому пиар является для них важнейшей частью повседневной работы.

Думается, Алексей Дюмин тоже весьма ревностно подходит к формированию своего имиджа, о чем, например, свидетельствует недавнее выступление губернатора в чествовании особо отличившихся журналистов.

На Алексея Дюмина работает ресурс новичка и то, что он губернатор надежды. От него ждут какого-нибудь чуда. Причем не меньшего, чем от его предшественника, который задал высокую планку ожиданий.

Собственно, врио губернатора весьма интенсивно двигался в этом направлении, используя свои связи в Кремле и Правительстве. Однако после губернаторских выборов темп снизился.

Ожидаемые изменения связывали с кадровыми перетрясками. Но оказалось, Алексей Дюмин даже не назначил “своего” руководителя аппарата и председателя правительства. Поэтому создается впечатление, что он решил ничего не менять, поскольку не видит своего будущего в Туле.

Кадровая политика Алексея Дюмина кардинально отличается не только от политики его предшественника, но и, пожалуй, беспрецедентна в масштабах всей страны.

Мы не раз высказывали оценки работы губернатора, причем в большей степени позитивные, чем негативные. После бесконечных перетрясок команды Дюмин, по-видимому, решил стабилизировать ситуацию и для начала осмотреться, произвести ревизию наследства, которое ему досталось. И в этом есть своя определенная логика, собственный стиль работы.

Думается, именно на это направлены пресс-конференции руководителей министерств, на которых они, по сути, отчитываются перед СМИ об итогах своей работы за четыре года, как, например, это сделала сегодня Ольга Аванесян.

Тем не менее общественный запрос на “чудо” от Дюмина остается. А снижение темпов, значимых событий может, в конечном счете, повлиять на его рейтинги. Потому что спустя год мощный общественный аванс новому губернатору начал (или начинает) таять.

Итак, сегодня губернатору нужен какой-то ощутимый толчок в виде совершенно свежей инициативы, громкого заявления либо серьезного прорыва в части появления крупного и реального инвестора, о котором все будут говорить.

Редактор



О кадровой политике коллег Алексея Дюмина по губернаторскому корпусу написал Коммерсант

