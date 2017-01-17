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Официальный ответ Единой службы такси на публикации в СМИ

Руководство компании и пассажир вступили в полемику по поводу случившегося.

На страницах тульских электронных изданий (Пряники и Тульская Пресса) опубликовано обращение пассажира, который произвёл заказ легкового такси из Тулы в аэропорт Шереметьево. Не выезжая из города автомобиль сломался и заказчиками было принято решение добираться в аэропорт на личной машине. Изложенные факты, на самом деле имели место, хотя, и преподнесены несколько эмоционально. Мы прекрасно понимаем переживания людей, которые попадают в подобные ситуации.

Для справки:

Надо сказать, что услугой трансферов компании воспользовались уже более 20.000 туляков и гостей нашего города. Она пользуется повышенной популярностью из-за своей ценовой доступности и качества сервиса. На сайте организации можно узнать подробности об этой услуге, стоимость которой минимальна и начинается от 1499 рублей. Таким образом, воздушные гавани стали ближе к Туле.

Общий пробег автомобилей нашего таксопарка составляет миллион километров в месяц. В пиковые дни выполняется более ста поездок в/из аэропорты(ов).Одновременно на маршруте Тула – Москва находятся более десятка таксомоторов Единой Службы. В связи с этим у компании есть возможность оперативно предоставлять пассажирам варианты замены транспортного средства. Главное правило - своевременно и безопасно доставить пассажиров в аэропорты и на вокзалы. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к потребителям услуг легкового такси.

При оформлении заказов на трансфер закладывайте на время в пути определённый запас. В дороге могут произойти различные непредвиденные задержки (пробки, неблагоприятные погодные условия, длительные проверки документов сотрудниками ГИБДД, замена пробитых колёс, …). Лучше пару часов спокойно ожидать вылета в зале аэропорта, чем нервничать, находясь на дороге "Успею/не успею".

Во всех случаях, когда у вас есть подозрения на неудовлетворительное состояние автомобиля или водителя, советуем вам связаться с диспетчерской по телефону 777-777 и попросить заменить экипаж. Это касается не только заказов внутри города, но и на межгороде.Каждый автомобиль нашей компании оснащён системой спутникового мониторинга, поэтому ведётся постоянный контроль и анализ местоположения бортов и их технического состояния.

Мы приложим максимальные усилия, чтобы оперативно, в течение получаса пересадить вас в ближайший автомобиль и обеспечить безопасность выполнения услуги.Компания готова нести ответственность за опоздание на рейс по вине организации и в полном объёме покрывать понесённый пассажирами ущерб. По изложенной выше жалобе Служба качества Единой Службы такси инициировала служебное расследование. Его результаты мы выносим для публичного ознакомления.

Предварительный заказ до аэропорта Шереметьево принят 13 января 2017 года. В нём заказчиком определены дата и время подачи автомобиля, а именно, 14 января 4 часа 30 минут. В заказе присутствует дополнительное требование – кузов универсал, так как багажом является лыжное снаряжение. Стоимость поездки составила 3.100 рублей.

Заказ был передан водителю на автомобиле ВАЗ Ларгус 2014 года выпуска. Перед выпуском на линию проведёны обязательные предрейсовые технический и медицинский осмотры согласно действующему регламенту, о чём в журнале проведения осмотров внесены соответствующие записи и выдан путевой лист.

По указанному адресу автомобиль подан своевременно. Как правильно написал автор, в салон из дефлекторов поступал холодный воздух. Поэтому ряд вопросов есть и к водителю, почему он не сообщил об этом диспетчеру и не связался с механиком. На начальной стадии при таких симптомах можно было переназначить заказ на другой экипаж и не доводить техническое состояние автомобиля до критического.

В процессе поездки обнаружились неполадки автомобиля (двигатель начал троить). Водитель в 4 часа 52 минуты связался с диспетчером и попросил произвести замену транспортного средства.Хочется отметить, что подбор машины усложняло требование "Универсал", так как парк автомобилей состоит из Ларгусов не на 100% и в кузов типа седан лыжи не поместятся. В течение получаса по адресу поломки был подан исправный автомобиль. К сожалению, пассажиры приняли решение не ожидать сменный автомобиль и попросили вернуть их обратно, чтобы пересесть на личный, что водитель такси, в котором они изначально находились и сделал.

После осмотра автомобиля в сервисе таксопарка был выяснен источник неисправности, а именно: в масло двигателя попала охлаждающая жидкость. Любой автомобилист знает, что подобную не часто встречающуюся неисправность по различным причинам нельзя спрогнозировать и выявить при визуальном осмотре. Это может быть как заводской брак блока двигателя, так и недостаточное качество прокладки. На данный момент двигатель разобран, и специалисты проводят анализ.

От лица Единой Службы такси приносим официальные извинения нашим пассажирам за оказанные неудобства, а также благодарим их за сигнал и конструктивную критику. Наша компания всегда открыта для диалога с потребителями услуги.

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Комментарий пассажира

Прочитав официальный ответ Единой Службы Такси, я убедился, что руководство данной компании сознательно искажает факты и перекидывает вину на своего водителя, прекрасно зная об истинном положении дел...

Заказ был передан водителю на автомобиле ВАЗ “Ларгус” 2014 года выпуска. Перед выпуском на линию проведены обязательные предрейсовые технический и медицинский осмотры, согласно действующему регламенту, о чём в журнале проведения осмотров внесены соответствующие записи и выдан путевой лист.

По указанному адресу автомобиль подан своевременно. Как правильно написал автор, в салон из дефлекторов поступал холодный воздух. Поэтому ряд вопросов есть и к водителю, почему он не сообщил об этом диспетчеру и не связался с механиком. На начальной стадии при таких симптомах можно было переназначить заказ на другой экипаж и не доводить техническое состояние автомобиля до критического.

Поэтому ряд вопросов есть и к водителю, почему он не сообщил об этом диспетчеру и не связался с механиком. На начальной стадии при таких симптомах можно было переназначить заказ на другой экипаж и не доводить техническое состояние автомобиля до критического.

1. Со слова водителя такси, в этот же день, он 6 часов пробыл в сервисе и действительно просил устранить неисправность автомобиля. По итогу “ремонта”, ему выдали автомобиль с эмульсией в двигателе и полным отсутствием антифриза (весь ушел в двигатель) и, соответственно, не рабочей печкой. Может быть автомобиль и был 2014 года выпуска, но пробег у него на приборке был почти 400 000 км (!!!) и, судя по стуку его подвески, ей не занимались с самого начала покупки автомобиля.

2. Непосредственно в моём присутствии, водитель звонил диспетчеру и спрашивал, каким образом везти пассажиров в Москву при - 4 без работающей печки, на что был дан ответ: Ну а ты что, не доедешь?

3. Со слов водителя, весь парк автомобилей в ужаснейшем состоянии, зачастую отказывают даже тормоза и он был однажды свидетелем диалога своего коллеги с руководителем компании Сергеем Васильевичем Марценюком, который на вопрос водителя о том, как ему возить пассажиров с практически не работающими тормозами был дан ответ: “Ну а ты что, не профессионал? Двигателем тормозить не умеешь?”.

Также водитель поведал, что обстановка работы в Единой Службе Такси – практически невыносимая. Много машин в ужасном состоянии, постоянные штрафы водителей за любую мелочь, отношение к людям – наплевательское, постоянная текучка кадров. Рассказал случай, когда у него по пути из Москвы перегорела лампочка ближнего света и он был вынужден купить новую лампочку на ближайшей заправке, за 150 р., после чего, он пришёл в офис с чеком и попросил компенсировать затраты, на что был получен отказ, обоснованный тем, что лампочка не должна стоить больше 50 р., поэтому компенсацию он не получит.

Почти на всех машинах стоит газовое оборудование, которое в любой момент может выйти из строя по причине некачественного обслуживания, да и просто «русского авось».

4. Очень жаль, что компания пытается перекинуть вину на водителя-трудягу, по моему мнению, очень порядочного и трудолюбивого человека, который изо-всех сил пытался решить ситуацию в позитивном для нас ключе…

В процессе поездки обнаружились неполадки автомобиля (двигатель начал троить). Водитель в 4 часа 52 минуты связался с диспетчером и попросил произвести замену транспортного средства.

1. Двигатель троил и грелся с самого начала поездки, но спустя 20 минут после выезда, машина практически перестала реагировать на педаль газа и мы поняли, что до Аэропорта можем просто не доехать…

2. Да, в 4-52, водителя связался с диспетчером и сообщил, что дальше ехать не сможет, на что диспетчер (или кто-то из сервисной службы) пытался уговорить водителя продолжить поездку и даже долить антифриза.

В течение получаса по адресу поломки был подан исправный автомобиль.

1. Неправда. После долгих препирательств с диспетчерами, машину все-таки решили заменить и сообщили нам, что через 10 минут машина будет.

Спустя 15 минут, водитель по нашей просьбе еще раз связался с диспетчерами и спросил, через сколько машина будет, на что был дан ответ: через 15 минут. Т.е. вместо первоначально анонсированных 10 минут, теперь образовались 30!

Спустя еще 15 минут промерзания на улице в ожидании машины в 5-23, по совету водителя (говорит, меня они особо не слушают, попробуйте вы) я сам с 4-й попытки (было занято) дозвонился в такси и спросил, когда же будет заветная машина, у меня вылет через 3,5 часа в Шереметьево.



Мне сообщили, что машина уже выехала и будет через 15 минут. Обещали первоначально 10 минут, теперь уже 45 минут? После общего ожидания 40-45 минут, машины всё еще не было!

Узнав у водителя, что скорость их автомобилей ограничена 120 км/ч (иначе – штрафуют), я пришёл к выводу, что даже на исправном автомобиле данного Такси, вероятность моего опоздания на рейс, с учётом вероятных пробок - достаточно велика. По этой причине, я принимаю решение возвращаться домой и ехать на своём автомобиле, увы, с нарушением скоростного режима.

2. В итоге, по вине Единой Службы Такси, вместо планируемого времени выезда на такси из Тулы в 4-30 утра, мы выехали на своём автомобиле в 6-15. При этом, понес дополнительные расходы на бензин своего автомобиля, парковку в Аэропорте Шереметьево и многочисленных штрафов, которые я “собрал” по дороге до Аэропорта.