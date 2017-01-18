Алексей Дюмин заманивает инвесторов в область

В интервью информационному агентству ТАСС губернатор пообещал индивидуальные льготы и преференции.
По итогам прошлого года объем инвестиций в Тульскую область может составить, по словам Алексея Дюмина, не менее 105,6 млрд рублей (согласно плановому показателю Минэкономразвития на прошедший год – 100,7 млрд рублей).
Причина притока инвестиций в область – комфортные условия для инвесторов, считает губернатор. Правда, на наш взгляд, это лишь предпосылка, но никак не причина. Но она от губернатора не зависит. Инвестору, помимо комфортных условий, нужна прибыль, а если его вложенные деньги не дадут отдачи, смысла их вкладывать нет. Поэтому больше всего отпугивает инвесторов непредсказуемость ситуации в России.
По словам губернатора, скоро будет сформирована нормативная база по заключению специальных инвестиционных контрактов. Это позволит предлагать для каждого проекта индивидуальный пакет льгот и преференций.
Как известно, от индивидуальных льгот инвесторам отказалось федеральное правительство, поскольку это является предпосылкой коррупции. Но, по-видимому, желание увеличить приток инвестиций в регион столь велик, что областные власти готовы нести определенные издержки.
Правда, действительно серьезный инвестор на такие предложения вряд ли клюнет, а вот авантюристов это предложение вполне может заинтересовать.
те четыре инвестора что зашли в ОЭЗ никакие не авантюристы, а вполне солидные компании. по крайней мере и деньги есть, и опыт, и работающие активы. даже если и хозяева у них сомнительные, деньги легальные.
не надо гнать бочку на тулу. оэз - это нужная площадка. и протолкнули ее очень быстро, учитывая новые требования к таким проектам.