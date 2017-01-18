ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / PRяники с перцем « 18 января 2017 »


Алексей Дюмин заманивает инвесторов в область

В интервью информационному агентству ТАСС губернатор пообещал индивидуальные льготы и преференции.

По итогам прошлого года объем инвестиций в Тульскую область может составить, по словам Алексея Дюмина, не менее 105,6 млрд рублей (согласно плановому показателю Минэкономразвития на прошедший год – 100,7 млрд рублей).

Причина притока инвестиций в область – комфортные условия для инвесторов, считает губернатор. Правда, на наш взгляд, это лишь предпосылка, но никак не причина. Но она от губернатора не зависит. Инвестору, помимо комфортных условий, нужна прибыль, а если его вложенные деньги не дадут отдачи, смысла их вкладывать нет. Поэтому больше всего отпугивает инвесторов непредсказуемость ситуации в России.

По словам губернатора, скоро будет сформирована нормативная база по заключению специальных инвестиционных контрактов. Это позволит предлагать для каждого проекта индивидуальный пакет льгот и преференций.

Как известно, от индивидуальных льгот инвесторам отказалось федеральное правительство, поскольку это является предпосылкой коррупции. Но, по-видимому, желание увеличить приток инвестиций в регион столь велик, что областные власти готовы нести определенные издержки.

Правда, действительно серьезный инвестор на такие предложения вряд ли клюнет, а вот авантюристов это предложение вполне может заинтересовать. 

 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Среда, 10:25 - 18 янв 17
гость — «гость» пишет:

те четыре инвестора что зашли в ОЭЗ никакие не авантюристы, а вполне солидные компании. по крайней мере и деньги есть, и опыт, и работающие активы. даже если и хозяева у них сомнительные, деньги легальные.
не надо гнать бочку на тулу. оэз - это нужная площадка. и протолкнули ее очень быстро, учитывая новые требования к таким проектам.

Среда, 10:46 - 18 янв 17
гость — «Читатель» пишет:

Да, а больше и нет вариантов как их привлечь, после Груздевского апокалипсиса. Слава Богу, у Дюмина есть голова на плечах и мысль действительно хорошая и практически возможно единственная.

Среда, 10:50 - 18 янв 17
гость — «...» пишет:

Зря вы так, для инвесторов Тульский регион, прада, представляет интерес в отличие от многих областей. У нас довольная обширная сфера промышленности, заводы, оружейка. Вкладывай не хочу. И что не мало важно, от этого будут в плюсе абсолютно все.

Среда, 10:50 - 18 янв 17
гость — «редактору » пишет:

Все правильно делает губернатор. Если ничего не предпринимать, а только на печи лежать, то достатка не видать.

Среда, 11:19 - 18 янв 17
гость — «Инвестор по-неволи» пишет:

Моя щедрость безгранична, но в пределах разумного!
Если не хотите потерять бизнес - вам популярно объяснят: что и как - и я добровольно-принудительно профинансирую любой проект, предложенный властью!!! Даже отдача вложенных инвестиций не нужна!

Среда, 11:38 - 18 янв 17
гость — «123» пишет:

Мог поспорить с Губернатором Дюминым , ну например на ящик Кальвадоса , Китайцы мурыжить будут его ещё не один год . А точки роста на Чермете и Щёкиноазоте только убавляют областную казну за счёт льгот по налогу на прибыль.Воюет он конечно хорошо , а вот бизнесом заниматься одних советников и заместителей мало , тут надо разбираться.

Среда, 14:09 - 18 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Кады нефть матушка до 30 спустится, вот тады инвестиции и пойдуть, ну а че? средняя зарплата уже ниже чем в Китае, станет (при курсе, 120 рдоллар) дешевле чем в Бангладеш - сразу инвестиции попрут. Думаю надо пару лет подождать. хехе

Среда, 17:04 - 18 янв 17
гость — «гость» пишет:

инвесторы в тульскую область это фантастика или сказка кто как поверит энергии нет земля хорошая отсутствует трудовые ресурсы отсутствуют то есть нормальные работяги а пьянь ни кому не нужна.

Цитатник

Нам здесь делить нечего - только умножать и умножать. Лишь бы сил хватило.

О. Татаринов, председатель Тульской областной думы

Реклама


Наш опрос

Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?









Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2017
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика