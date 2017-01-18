Главная / PRяники с перцем « 18 января 2017 »

Алексей Дюмин заманивает инвесторов в область

В интервью информационному агентству ТАСС губернатор пообещал индивидуальные льготы и преференции.

По итогам прошлого года объем инвестиций в Тульскую область может составить, по словам Алексея Дюмина, не менее 105,6 млрд рублей (согласно плановому показателю Минэкономразвития на прошедший год – 100,7 млрд рублей).

Причина притока инвестиций в область – комфортные условия для инвесторов, считает губернатор. Правда, на наш взгляд, это лишь предпосылка, но никак не причина. Но она от губернатора не зависит. Инвестору, помимо комфортных условий, нужна прибыль, а если его вложенные деньги не дадут отдачи, смысла их вкладывать нет. Поэтому больше всего отпугивает инвесторов непредсказуемость ситуации в России.

По словам губернатора, скоро будет сформирована нормативная база по заключению специальных инвестиционных контрактов. Это позволит предлагать для каждого проекта индивидуальный пакет льгот и преференций.

Как известно, от индивидуальных льгот инвесторам отказалось федеральное правительство, поскольку это является предпосылкой коррупции. Но, по-видимому, желание увеличить приток инвестиций в регион столь велик, что областные власти готовы нести определенные издержки.

Правда, действительно серьезный инвестор на такие предложения вряд ли клюнет, а вот авантюристов это предложение вполне может заинтересовать.