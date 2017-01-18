Главная / Тульская PRовинция « 18 января 2017 »

“Мираторг” наступает

Алексей Дюмин в Арсеньево рассказал о планах вертикально-интегрированной кампании в Тульской области.

По словам губернатора на встрече с общественностью губернатор заявил, что “Мираторг” - одна из крупнейших компаний, которая позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию инфраструктуры в регионе.

Глава областного минсельхоза Дмитрий Миляев уточнил, что на сегодняшний день у компании 65 тысяч га земли в четырех районах области ( Чернском, Тепло-Огаревском, Дубенском и Арсеньевском). Всего компания планирует построить 10 ферм для крупного рогатого скота мясных пород. В частности, в Арсеньевском районе на будущей ферме – 5 тысяч голов.

Как сообщается на сайте компании “Мираторг” построил с нуля крупнейшее в Европе вертикально интегрированное производство высококачественной говядины “от поля до прилавка” с совокупным поголовьем КРС специализированной породы абердин-ангус, превышающим 436 тысяч голов. Компания продолжает строить новые животноводческие фермы в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта для увеличения поголовья до 1 млн голов к 2020 году.

В Брянской области агрессивные действия компании уже вызвали конфликт с местным фермером из-за земли.





Аналогичная история, возможно, повторится и в Тульской области.