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Главная / Тульская PRовинция « 18 января 2017 »


“Мираторг” наступает

Алексей Дюмин в Арсеньево рассказал о планах вертикально-интегрированной кампании в Тульской области.

По словам губернатора на встрече с общественностью губернатор заявил, что “Мираторг” - одна из крупнейших компаний, которая позволит создать новые рабочие места и будет способствовать развитию инфраструктуры в регионе. 

Глава областного минсельхоза Дмитрий Миляев уточнил, что на сегодняшний день у компании 65 тысяч га земли в четырех районах области ( Чернском, Тепло-Огаревском, Дубенском и Арсеньевском). Всего компания планирует   построить 10 ферм для крупного рогатого скота мясных пород. В частности, в Арсеньевском районе на будущей ферме – 5 тысяч голов.

Как сообщается на сайте компании “Мираторг” построил с нуля крупнейшее в Европе вертикально интегрированное производство высококачественной говядины “от поля до прилавка” с совокупным поголовьем КРС специализированной породы абердин-ангус, превышающим 436 тысяч голов. Компания продолжает строить новые животноводческие фермы в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской, Калининградской областях в рамках межрегионального проекта для увеличения поголовья до 1 млн голов к 2020 году.

В Брянской области агрессивные действия компании уже вызвали конфликт с местным фермером из-за земли.   

Аналогичная история, возможно, повторится и в Тульской области.

Комментарии к статье

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Среда, 12:15 - 18 янв 17
гость — «противник агрохолдингов» пишет:

Интересная статья о вреде агрохолдингов приведена в Коммерсанте - "Захваченные перспективы. Агрохолдинги могут оставить страну без сельского населения, считает доцент МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь Абакумов"

- рекомендую всем ознакомиться, там также десятки комментариев в поддержку точки зрения автора статьи

http://www.kommersant.ru/doc/3112925

Среда, 12:49 - 18 янв 17
гость — «Это хорошо.» пишет:

Хоть реальное мясо появится. Еще бы молоко производили.

Среда, 13:13 - 18 янв 17
гость — «гостья» пишет:

Приветствую! Побольше бы таких мощных инвесторов пришло в нашу область.

Среда, 13:32 - 18 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Конечно повторится - это же очевидно!

Среда, 13:39 - 18 янв 17
гость — «гостье» пишет:

там 300 грамм мяса стоит что почка твоя

Среда, 13:46 - 18 янв 17
гость — «Жители» пишет:

Хотелки закончились работаать надо и спрашивать с "ЕР".

Среда, 14:02 - 18 янв 17
гость — « на комментарий в Среду, 13:39 » пишет:

Да ладно пи..ть! Каждый день конечно покупать стейки не будешь, а остальная продукция доступна по цене и очень вкусная.

Среда, 14:02 - 18 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Из доступной по цене - мираторговская говядина лучшая, не австралийская конечно, но чо уж, зато крымнаш. хехе

Среда, 16:47 - 18 янв 17
гость — «ЗлойТуляк » пишет:

Мимокрокодилу:
Ага-ага,цена прям демократичная,как раз бабкам на пенсию:
Просто навскидку-огузок говядина мраморная Мираторг охлажденная, 0,9-1,3кг - 787 руб/кг/1023,10 кусок...
http://www.utkonos.ru/item/8/25432754

Среда, 16:50 - 18 янв 17
гость — «Классика первобытного бандитского капитализма» пишет:

Не верю, что Мираторг своим батракам будет платить нормальную зарплату - а вот драть три шкуры обязательно будет!!!

Среда, 17:07 - 18 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «ЗлойТуляк » пишет:
Мимокрокодилу:
Ага-ага,цена прям демократичная,как раз бабкам на пенсию:
Просто навскидку-огузок говядина мраморная Мираторг охлажденная, 0,9-1,3кг - 787 руб/кг/1023,10 кусок...
http://www.utkonos.ru/item/8/25432754
___________________

Хуюзок. Тонкий край например от двух тысяч начинается. А сколько должна стоить телятина? хехе

Среда, 17:29 - 18 янв 17
гость — «гостьЯ» пишет:

Опять в будущем времени.Планируют,планируют...А цены в настоящем времени на продукцию Мираторга кусаются не по-децки.У нас,если что,зарплаты и пенсии тульские ,эти "планирующие"не в курсе.?А кормят нас не Мироторг,а частные хозяйства,Огарево и Лазарево с Тульской птицефабрикой.

Среда, 18:12 - 18 янв 17
гость — «ЗлойТуляк» пишет:

гость — «ЗлойТуляк » пишет:
Мимокрокодилу:
Ага-ага,цена прям демократичная,как раз бабкам на пенсию:
Просто навскидку-огузок говядина мраморная Мираторг охлажденная, 0,9-1,3кг - 787 руб/кг/1023,10 кусок...
http://www.utkonos.ru/item/8/25432754
___________________

Хуюзок. Тонкий край например от двух тысяч начинается. А сколько должна стоить телятина? хехе
-------------------
Ну,хуюзок,может быть, от двух тысяч и начинается,тут я ничего не могу сказать против Вашего мнения,как специалиста.
Но что вы говядину(даже путь и мраморную) с телятиной путаете,из Вашего комментария очевидно.

Цитатник

Мы не будем становиться в позу и терпеть эти издевательства. Тем более, что все стоит очень остро!

В. Стародубцев

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