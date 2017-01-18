Главная / Тульская PRовинция « 18 января 2017 »

На 78-ом году жизни скончался бывший глава Белевского района Василий Егорович Арапин.

Прощание с покойным состоится 20 января в 12-30 по адресу : Белев, ул. Лизы Шамшиковой, д. 97

Апарин Василий Егорович (род. 23.02.1939, с. Черниговка, Задонского района, Липецкой области), хозяйственный, административный работник.Из крестьянской семьи. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт. Работал старшим инженером в тресте "Воронежэнергострой". С 1968года в Тульской области. Начальник строительства Ефремовской ТЭЦ, начальник ПМК "Сельхозмонтаж", прораб в совхозе "Заря", начальник ПМК "Белевагропромтехмонтаж" , генеральный директор проектно-строительного объединения "Агропромстрой". С 1994 года глава администрации города Белева и района. Руководитель и инициатор модернизации райцентра, социальных преобразований на селе.

Под его началом газифицирован Белев, построена районная больница, интенсивно асфальтируются дороги, реализована программа всеобщего медицинского обследования городского и сельского населения на выявление последствий чернобыльской аварии. По инициативе Апарина В.Е.возобновлен литературно-музыкальный фестиваль "Родного неба, милый свет…", посвященный В.А. Жуковскому, создан ансамбль "Луговая рань", возрожден народный театр.

Прощание с покойным состоится 20 января в 12-30 по адресу : Белев, ул. Лизы Шамшиковой, д. 97