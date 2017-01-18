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Главная / Тульская PRовинция « 18 января 2017 »


На 78-ом году жизни скончался бывший глава Белевского района Василий Егорович Арапин.

Прощание с покойным состоится 20 января в 12-30 по адресу : Белев, ул. Лизы Шамшиковой, д. 97

Апарин Василий Егорович  (род. 23.02.1939, с. Черниговка, Задонского района, Липецкой области), хозяйственный, административный работник.Из крестьянской семьи. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт. Работал старшим инженером в тресте "Воронежэнергострой". С 1968года в  Тульской области. Начальник строительства Ефремовской ТЭЦ, начальник ПМК "Сельхозмонтаж", прораб в совхозе "Заря", начальник ПМК "Белевагропромтехмонтаж" , генеральный директор проектно-строительного объединения "Агропромстрой". С 1994 года глава администрации города Белева и района. Руководитель и инициатор модернизации райцентра, социальных преобразований на селе.
Под его началом газифицирован Белев, построена районная больница, интенсивно асфальтируются дороги, реализована программа всеобщего медицинского обследования городского и сельского населения на выявление последствий чернобыльской аварии. По инициативе Апарина В.Е.возобновлен литературно-музыкальный фестиваль "Родного неба, милый свет…", посвященный В.А. Жуковскому, создан ансамбль "Луговая рань", возрожден народный театр.

 Прощание с покойным состоится 20 января в 12-30 по адресу : Белев, ул. Лизы Шамшиковой, д. 97

 

Комментарии к статье

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Среда, 18:43 - 18 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

Когда умирает человек труда (токарь, слесарь или другой рабочей специальности), а не паразит общества (чиновник, распределяющий то, что народ создал, в т.ч. бюджет), о нем нет публикаций?

Среда, 18:49 - 18 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Вчера на 63-м году жизни скончался коммунист Станислав Куприянов.

Среда, 19:11 - 18 янв 17
гость — «КПД» пишет:

Царствие ему небесное.

Среда, 19:12 - 18 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

А ведь ещё не совсем старый был.

Среда, 19:13 - 18 янв 17
гость — «дедушка шмайсер» пишет:

Смертны все.И простые люди,и господа чинуши.

Среда, 19:28 - 18 янв 17
гость — «На 78-ом году жизни скончался бывший глава Белевского района Василий Егорович Арапин.» пишет:

Хамелеон Колян Матвеев всплакнул.

Среда, 19:29 - 18 янв 17
гость — «Чиновникам» пишет:

Куприянов это такой же чиновник, но не человек труда (каким является, например, плотник)!
Куприянов был соглашателем: изображал "оппозиционность" к власти, но сам кормился у власти (пом.Авилова был).

Среда, 19:35 - 18 янв 17
гость — «Владимир Груздев: – Проблема в том еще, что у нас люди нормально не уходят, они либо в бюр» пишет:

https://sport.mail.ru/news/football/22131381/?idc=1

В современном мире не принято, чтобы человек занимал руководящую должность пять сроков подряд, это противоречит принципам ООН, такого не бывает в демократических странах. Мы имеем у себя диктатора на всю жизнь.

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/04/25/glavnoe_ne_dopustit_vo_vlast_lyudejrazrushitelej_vladimir

Владимир Груздев: «Главное – не допустить во власть людей-разрушителей»

– Проблема в том еще, что у нас люди нормально не уходят, они либо в бюрократии всю жизнь, либо их выгоняют.

Но при Груздеве такие, как Сарганова, Воробьев, Матыженкова, Марьясова, Авилов и другие продолжают сидеть во власти!

Среда, 19:36 - 18 янв 17
гость — «Чиновники пожизненно на должностях» пишет:

https://news.mail.ru/politics/28169282

92-летний Роберт Мугабе выдвинут на новый президентский срок
Правящая партия Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНС) выдвинула на новый президентский срок действующего главу государства, 92-летнего Роберта Мугабе.

Среда, 19:41 - 18 янв 17
гость — «Подлецы на высоких постах» пишет:

Подлецы на высоких постах
http://neuezeiten.livejournal.com/39699.html

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

«Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно.

«… сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой»

http://putin.jofo.ru/415195.html

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/1/7/3006711.jpg

http://s005.radikal.ru/i209/1406/28/54f68c4a6796.jpg

http://s51.radikal.ru/i131/1406/1f/ee905b58b333.jpg


http://www.lechaim.ru/ARHIV/103/madievskiy.htm

С 1890 года евреев лишили права избирать и избираться в органы местного самоуправления (земства, городские думы).

Особенно болезненны были ограничения в допуске к образованию. С 1886–1887-го в высших и средних учебных заведениях для евреев определили так называемую «процентную норму»: 10 процентов в черте оседлости, 5 вне ее и 3 в столицах (в 1908-м, а затем 1915-м столичную «норму» слегка повысили).


В Израиле не назначают русских прокурорами, зам.прокуроров, мэрами, министрами.
Депутатов тоже не-евреев в Израиле нет.

Медведев Дмитрий Анатольевич

На самом деле Мендель Давид Ааронович

http://via-midgard.info/news/in_russia/16279-medvedeva-dmitriya-anatolevicha-ne-sushhestvuet.html

http://www.anticompromat.org/medvedevd/antisem_pask.html

Дмитрий Анатольевич Медведев. Что таится за портретом, скупыми мазками нарисованным для нас официальными СМИ? Прежде всего, мы с удивлением видим, никакой он не Медведев и никакой не Дмитрий. Всё это не более, чем прикрытие, своего рода партийный псевдоним, такой же как, например, Ленин, Троцкий и т.п. В системе документаций еврейских общин (Ктуба – брачный договор, фиксация обрезания, совершеннолетия), в базах данных раввинских судов сей человек значится как Менахем Ааронович Мендель (по паспорту почему-то русский). Отец – Аарон Абрамович Мендель, по паспорту Анатолий Афанасьевич, как можно догадаться, тоже записан русским. Мать – Циля Вениаминовна. Жена – Светлана Моисеевна Линник [по паспорту Светлана Владимировна - примечание библиотекаря].

Видео: http://www.youtube.com/watch?v=JKsSsNJWpP8


Дело еврейки Васильевой, родственницы жены Д. Медведева,
которая так же является еврейкой …
Сначала прокурор-еврейка попросила для еврейки Васильевой условный срок …
Но, поднялся шум …
Тогда еврейке Васильевой пришлось
«присесть» на короткий срок, однако, судья — еврей Илья Галаган — почти тут же
выпустил её по УДО …
Сейчас точно по такому же сценарию идёт еврей Меламед из Роснано —
он тоже не сидит в камере предварительного заключения, возле параши,
а находится под домашним арестом, в комфортных условиях потому,
что еврейское лобби в Госдуме протащило такие законы …
Но такие "льготные" законы работают только для евреев!
Еврей, укравший три миллиарда рублей, избегает наказания …
Почему так происходит ?
Подавляющее количество Федеральных судей России по национальному составу— это евреи
Подробнее: http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm



Путин:

Кто такой Путин и откуда он взялся ?
http://tchaykovsky.info/blog_b/jewsetputin.htm


Полный список евреев, переменивших фамилию:

Путин (настоящая фамилия Шаломов) Владимир Владимирович –
чекист и политикан, масон, 15, №148, 2001, 1с.


http://irma2204.livejournal.com/107974.html

http://maxpark.com/user/2641165608/content/556092

http://www.sem40.ru/politics/we_22.shtml



Берл Лазар признал происхождение Путина http://newsland.com/news/detail/id/628950/


Что означает моя еврейская фамилия? (справочник по фамилиям)
http://toldot.ru/urava/lnames/a6118/
http://forum.khotkovo.net/index.php?showtopic=2943

Путин предложил столкнувшимся с антисемитизмом европейским евреям вернуться в Россию
http://www.ntv.ru/novosti/1596558/


Власть в России: лысого руководителя страны сменяет волосатый и в обратном порядке
http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html

В декабре 1825 года на царский трон Российской Империи взошёл обладавший не самой пышной шевелюрой Николай I. С тех пор прослеживается чёткое чередование лысых и волосатых первых лиц государства - сначала царей, затем генсеков, а теперь президентов. Этот парадокс нарушают только Андропов и Черненко, каждый из которых обладал начальной стадией облысения, но из-за короткого времени нахождения у власти ими можно пренебречь.

http://samjysok.blogspot.ru/2015_09_08_archive.html
Во время службы в КГБ Владимир Путин имел прозвище «моль».

http://andreychernuhin.livejournal.com/464749.html

Знакомьтесь с будущим Президентом России

Некто бывший охранник Путина и вратарь хоккейной команды прихлебателей Путина генерал-майор Алексей Дюмин назначен тульским губернатором.
будущий преемник Путина, лично ему преданный, который пойдет на выборы Президента в 2018 году. http://www.kommersant.ru/doc/2911780

vedles
9 февраля 2016, 15:09:50 UTC

Дюмин - еврей,с рыбьими глазами.
Смена жыдопоганей ничо не изменит в лутшую сторону.

Цитатник

И я думаю, что вот это мероприятие позволит нам ещё более глубόко изучить взаимную потребность, что ли.

В. Стародубцев

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