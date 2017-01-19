Главная / Фольклор « 18 января 2017 »

Снег идет... Песня на стихи Бориса Пастернака в исполнении Сергея Никитина. Думается, она как нельзя лучше подойдет к святочной теме, если кто еще не забыл.





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