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Главная / Фольклор « 18 января 2017 »


Снег идет...

Песня на стихи Бориса Пастернака в исполнении Сергея Никитина.

 Думается, она как нельзя лучше подойдет к святочной теме, если кто еще не забыл.    

Комментарии к статье

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Четверг, 00:16 - 19 янв 17
гость — «Игорь Владимирович Гусев» пишет:

Снег идёт.. я щас уссуся
Скоро срать буду деньгой
Всё равно снег он немой

Четверг, 00:34 - 19 янв 17
гость — «мамай» пишет:

хуерня

Четверг, 00:39 - 19 янв 17
гость — «Это вам не мамай...» пишет:

Великие стихи, Великого Человека!

Четверг, 01:06 - 19 янв 17
гость — «Редактору» пишет:

Вы ошиблись адресом...Здесь надо Шнурова крутить, он круче и понятнее для таких как мамай-ПТУшника...Как Пастернак, Вы о чем? Для мамая пастернак, это корнеплод, что-то вроде морковки.

Четверг, 02:51 - 19 янв 17
гость — «SCHWAB» пишет:

Зима,крестьянин торжествует.

Цитатник

Когда Дудка успел привыкнуть к таким суммам, если не имел коррупционного «приварка»?

Владимир Тимаков, депутат областной думы

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