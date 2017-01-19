Песня на стихи Бориса Пастернака в исполнении Сергея Никитина.
Думается, она как нельзя лучше подойдет к святочной теме, если кто еще не забыл.
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Главная / Фольклор « 18 января 2017 »
Снег идет...
Песня на стихи Бориса Пастернака в исполнении Сергея Никитина.
Думается, она как нельзя лучше подойдет к святочной теме, если кто еще не забыл.
Комментарии к статье
Четверг, 00:34 - 19 янв 17
хуерня
Четверг, 00:39 - 19 янв 17
Великие стихи, Великого Человека!
Четверг, 01:06 - 19 янв 17
Вы ошиблись адресом...Здесь надо Шнурова крутить, он круче и понятнее для таких как мамай-ПТУшника...Как Пастернак, Вы о чем? Для мамая пастернак, это корнеплод, что-то вроде морковки.
Четверг, 02:51 - 19 янв 17
Зима,крестьянин торжествует.
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Цитатник
Когда Дудка успел привыкнуть к таким суммам, если не имел коррупционного «приварка»?
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