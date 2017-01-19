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Главная / PRяники виртуальные « 19 января 2017 »


Кремлевские страсти

Споры  вокруг главной тульской достопримечательности вновь обострились.

Что делать с Тульским кремлем, чье 500-летие мы будем в соответствии с президентским указом отмечать 2020 году (кстати, Тульский кремль начал строиться еще в 1507 году, по другим данным – в 1514-м, когда был “поставиша на Туле град камен")?

Четкого ответа от областных властей на этот вопрос услышать нам пока не удалось. Именно поэтому не могу не согласиться с мнением, которое высказал тульский краевед Сергей Демидов на сайте “Тульские новости”. Правда, только в части разработки концепции развития. 

Для меня Тульский кремль – это не только памятник оборонного зодчества и музейный комплекс, но и общественное пространство, место притяжения горожан и гостей города. Поэтому воссоздание гауптвахты, нескольких осадных дворов, о которых заявила заместитель министра культуры Тульской области – директор департамента культуры Тульской области Ирина Иванова, должно преследовать лишь одну цель – повышение интереса к этому месту туляков.

При этом замминистра заявила, что для подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля разрабатывается программа его дальнейшего восстановления.

На мой взгляд, капитально строить там уже ничего не надо. Освоить бы в полной мере то, что сделано. Ведь до сих пор не введен в эксплуатацию крытый двор, или так называемый атриум. (Министр культуры Татьяна Рыбкина пообещала завершить все юридические процедуры весной.)

Наконец, надо окончательно внести ясность в прежние планы комплексного развития Тульского кремля: они уже поменялись или все еще в силе? Например, чиновники обещали воссоздать Казанскую набережную – территорию, занимаемую Тульским оружейным заводом. Или об этих планах благополучно забыли после ухода прежнего губернатора? 

Тульский управдом 

 

Комментарии к статье

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Четверг, 10:13 - 19 янв 17
гость — «гость» пишет:

дюмин же в послании отдельно про набережную сказал. будут строить

Четверг, 10:41 - 19 янв 17
гость — «пук» пишет:

Когда откроют в Кремле палатку с шаурмой и будут там жарить шашлык?

Четверг, 10:51 - 19 янв 17
гость — «Мнение» пишет:

Атриум там совс4м ни к чему! Если уж и делать что-то, так воссоздание бывших построек ну или строительство объектов, стилизованных под старину

Четверг, 11:13 - 19 янв 17
гость — «Любовь зла - полюбишь и козла» пишет:

Не плохо бы чиновникам переустроить Кремль в Москве и Кремль в Туле: поменять местами - по деньгам не дороже Крымского моста и стадиона "Зенит" в Санкт-Ленинграде! Зато сколько преимуществ: Дюмину не надо будет переезжать в Москву после вступления в наследуемую должность Президента РФ! Да и Тулу Дюмин достойно отблагодарит за свою при людно сфальсифицированную карьерную ступеньку! Тула станет Новыми Васюками - главное, чтобы "костюмчик сидел" - а кремлёвские дела - дело наживное. Туляки ко всему привыкли: даже поборы и увеличение тарифов в ЖКХ - никого уже не возмущают, никого не приводят в ужас и трепет - никто не хочет ни революций, ни изменений во власти - все дружно любят коррумпированное правительство Тульской области и готовы на любые унижения и испытания - лишь бы коррумпированным чиновникам стало бы лучше и лучше жить, чтобы они все стали миллиардерами (и желательно не в рублях)...!!!

500 лет - это круглая дата! Есть приоритеты у чиновников и к ним надо стремиться!
Мы очень любим Дюмина и готовы поддержать любые кремлёвские страсти Дюмина, спасибо ему за всё...

Четверг, 11:42 - 19 янв 17
гость — «редактору» пишет:

Страсти как всегда разжигает не признанный гений краеведения С. Демидов. Какие можно готовить концепции развития объекта, на территории которого находятся три культовых объекта и только один светский не известно зачем построенный, но не доведенный до ума - Атриум. Раньше в нем планировалась резиденция Груздева, но Господь защитил кремль от этого безумия, отправив его В Москву растить последнего ребенка. Теперь этот никчемный объект совсем не вписывается в среду среди двух храмов и колокольни. Поэтому надо прежде всего осознать что мы имеем на данный момент - светский культурно-исторический объект или религиозный объект. Если это светский объект, то за следует забрать у епархии храм и колокольню и использовать их именно как музеи, как тот храм, где раньше был музей оружия, а в Атриуме разместить Зооэкзотариум.

Четверг, 12:10 - 19 янв 17
гость — « Гость» пишет:

Старый добрый краевед Демидов, думаю не стал бы прислушиваться к его мнению, даже если бы мы с ним остались последними людьми на Земле. Еще тот балобол. А по кремлю - отлично, что за ним присматривают, все-таки величественная постройка!

Четверг, 12:14 - 19 янв 17
гость — «Любви зла» пишет:

Как жаль, что не всем нашим мечтам свойственно сбываться. А про Дюмина зря вы так, кому-кому, а вот ему сейчас абсолютно нет никакого смысла глупо выглядеть перед нами. Старается, трудяга!

Четверг, 12:21 - 19 янв 17
гость — «Тому кто редактору» пишет:

Атриум ни к месту? А трансформаторные подстанции и склад электро-товаров там к месту был? Чегож тогда не возмущались???
Ну а экзотариум и так в БэДэ есть))))))))))))))))))))))

Четверг, 12:31 - 19 янв 17
гость — «Не нужна мне любовь губернатора» пишет:

Дюмина народ понял бы и поддержал бы, если бы он: во-первых, разогнал коррумпированное правительство Тульской области; во-вторых, заморозил увеличение тарифов и поборы в ЖКХ, далее не тратил бы деньги бюджета на безумные и никому не нужные проекты; не окружил бы себя людьми с подмоченной репутацией - работал бы на благо простых туляков, а не на благо коррумпированных чиновников: навёл бы порядок и очистил бы правоохраниельные органы прокуратуры, полиции, следственного комитета, ФСБ и органы исполнительной власти! Работы для настоящего губернаторы "выше крыши"! А мы что видим! Ни какого просвета... Кремль нужен: только в первую очередь надо помнить о живых - нельзя, чтобы коррумпированные чиновники отравляли жизнь простым тулякам - тогда сами туляки (без властных структур) приведут исторический Кремль в порядок...

Четверг, 12:33 - 19 янв 17
гость — « комментатору в 12:21» пишет:

Электроподстанция - это нужный городу объект и возражать против его нахождения на территории кремля ни у кого язык не поворачивался. Она не выпячивалась, стояла в углу и тихо и спокойно давала электричество близлежащим объектам. Атриум с непонятными функциями своим видом абсолютно не вписывается в окружающую обстановку, но раз уж построен. и денег во все это переустройство вложено немало, то пусть хоть своим существованием прибыль приносит и увеличивает количество людей кремль посещающих.

Четверг, 13:01 - 19 янв 17
гость — «Еще ворота надо делать.» пишет:

К набережной наш кремль повернулся ж... задом.

Цитатник

Пока на этом месте мы построим клумбу к Дню города, с цветами, и потом посмотрим, как она будет себя вести

Владимир Могильников, глава города Тулы

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