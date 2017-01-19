Главная / PRяники виртуальные « 19 января 2017 »

Кремлевские страсти

Споры вокруг главной тульской достопримечательности вновь обострились.





Что делать с Тульским кремлем, чье 500-летие мы будем в соответствии с президентским указом отмечать 2020 году (кстати, Тульский кремль начал строиться еще в 1507 году, по другим данным – в 1514-м, когда был “поставиша на Туле град камен")?

Четкого ответа от областных властей на этот вопрос услышать нам пока не удалось. Именно поэтому не могу не согласиться с мнением, которое высказал тульский краевед Сергей Демидов на сайте “Тульские новости”. Правда, только в части разработки концепции развития.

Для меня Тульский кремль – это не только памятник оборонного зодчества и музейный комплекс, но и общественное пространство, место притяжения горожан и гостей города. Поэтому воссоздание гауптвахты, нескольких осадных дворов, о которых заявила заместитель министра культуры Тульской области – директор департамента культуры Тульской области Ирина Иванова, должно преследовать лишь одну цель – повышение интереса к этому месту туляков.

При этом замминистра заявила, что для подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля разрабатывается программа его дальнейшего восстановления.

На мой взгляд, капитально строить там уже ничего не надо. Освоить бы в полной мере то, что сделано. Ведь до сих пор не введен в эксплуатацию крытый двор, или так называемый атриум. (Министр культуры Татьяна Рыбкина пообещала завершить все юридические процедуры весной.)

Наконец, надо окончательно внести ясность в прежние планы комплексного развития Тульского кремля: они уже поменялись или все еще в силе? Например, чиновники обещали воссоздать Казанскую набережную – территорию, занимаемую Тульским оружейным заводом. Или об этих планах благополучно забыли после ухода прежнего губернатора?

Тульский управдом