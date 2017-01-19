Главная / PRяники печатные « 19 января 2017 »

Станут ли будущие президентские выборы борьбой преемников?

Такой сценарий выглядит весьма привлекательно с точки зрения тульского провинциального политолога Андрея Туманова.

Президентская кампания практически стартовала. Пока кандидат №1 еще не заявил о своем окончательном решении по поводу участия в главных российских выборах, идет смотр его будущих соперников. Явлинский, Навальный ( если допустят), Жириновский ( а как же без него ?). У коммунистов есть выбор будущих кандидатов. Среди них секретарь ЦК партии и депутат Госдумы трех созывов с 2007 года, первый зам председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин, который считается любимчиком Геннадия Зюганова.

Именно его эксперты, в “Новой газете” считают наиболее вероятным кандидатом в президенты и будущим лидером компартии. При этом называется его главное его качество – системность. Это как раз то, что нужно Кремлю.

Но, на мой взгляд, к президентским выборам готовятся и предполагаемые преемники Владимира Путина. Да, да, речь идет именно о тульском губернаторе Алексее Дюмине. Он набирает опыт публичности. Правда, ему мешает шумиха в СМИ по поводу его политического будущего. А, как известно, наш лидер любит делать именно неожиданные шаги, которых нельзя предугадать заранее.

Да и вопрос о четвертом сроке Путин для себя пока не решил. Однако будущие президентские выборы в России как борьба преемников, выглядит весьма привлекательно. Во всяком случае ситуация в России может в таком случае значительно оздоровиться.

Возможно, окончательный состав участников президентской гонки определиться во второй половине года.

Кстати, в столичных экспертных кругах называют Алексея Дюмина будущим министром обороны.

Если, конечно, он не примет участие в президентских выборах 2018 года.

Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов