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Станут ли будущие президентские выборы борьбой преемников?

Такой сценарий  выглядит весьма привлекательно с точки зрения тульского провинциального политолога Андрея Туманова.

Президентская кампания практически стартовала. Пока кандидат №1 еще не заявил о своем окончательном решении по поводу участия в главных российских выборах, идет смотр его будущих соперников. Явлинский, Навальный ( если допустят), Жириновский ( а как же без него ?). У коммунистов есть выбор будущих кандидатов. Среди них  секретарь ЦК партии и депутат Госдумы трех созывов с 2007 года, первый зам председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин, который считается любимчиком Геннадия Зюганова.

Именно его эксперты, в “Новой газете” считают наиболее вероятным кандидатом в президенты и будущим лидером компартии. При этом называется его главное его качество – системность. Это как раз то, что нужно Кремлю.

Но, на мой взгляд, к президентским выборам готовятся и предполагаемые преемники Владимира Путина. Да, да, речь идет именно о тульском губернаторе Алексее Дюмине. Он набирает опыт публичности.   Правда, ему мешает шумиха в СМИ по поводу его политического будущего. А, как известно, наш лидер любит делать именно неожиданные шаги, которых нельзя предугадать заранее. 

 Да и вопрос о четвертом сроке Путин для себя пока не решил. Однако будущие президентские выборы в России как борьба преемников, выглядит весьма привлекательно. Во всяком случае ситуация в России может в таком случае значительно оздоровиться.
Возможно, окончательный состав участников президентской гонки определиться во второй половине года.  

Кстати, в столичных экспертных кругах называют Алексея Дюмина  будущим министром обороны. 

 Если, конечно, он не примет участие в президентских выборах 2018 года.

 

Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов

Комментарии к статье

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Четверг, 16:06 - 19 янв 17
гость — «Я - тоже политолог! » пишет:

Политологов, как фотографов развелось в нашей стране, где хоть какой-то эксклюзив, где оценки, где прогнозы, основанные на данные оценки? Где это все? Никому не известно, что будет дальше, и уж точно не провинциальному политологу. Ясно исключительно только, что сейчас Дюмин является губернатором Тульской области, и делает свою работу достаточно профессионально, разбирая ежедневно весь мусор, который достался ему от предшественника. Вот это действительно информация!

Четверг, 16:11 - 19 янв 17
гость — «Виктор» пишет:

Каждый имеет право на свободу слова, уважаемый! Но тут вы правы, исключением является А. Туманов, который видимо перед выборами набирает себе очки цитируемости в СМИ, чтобы дальше можно было бы пристроиться на работенку. Пряники, а вы печатаете мысли всех людей? Можно я тоже что-нибудь напишу?)))

Четверг, 16:12 - 19 янв 17
Редактор пишет:

Виктор, пишите, но чтобы это было интересно всем!

Четверг, 16:30 - 19 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Дюмина сделают запасным.А вот Юрий Афонин может быть, да.У КПРФ хорошо поставлена кадровая политика, приемственось.

Четверг, 17:32 - 19 янв 17
гость — «Серж» пишет:

Даже если поставять править не Путина, то новый президент будет действовать по тайной указке Путина, ФСБ и нынешних олигархов. Никто не захочет сидеть, бежать из страны и делиться сырьевыми и прочими наворованными деньгами. Это по моему раскладу...

Четверг, 17:39 - 19 янв 17
гость — «Народ» пишет:

Наконец КПРФ(КПСС) возвращается.Прочь от народа "Жулики и воры".

Четверг, 17:41 - 19 янв 17
гость — «Кто-то ещё верит в выборы?» пишет:

Трампа и прочих мартышек вроде обамы или путина ставят на выполнение своих заданий ростовщики, реально управляющие миром.

Не ужели быдлу это ещё не понятно?

Четверг, 17:42 - 19 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Мои тапки убежали ржать блять

Четверг, 17:43 - 19 янв 17
гость — «гость» пишет:

Ты, Лебедев, задумайся сколько получают пенсионеры, отработавшие десятки лет тяжелого труда!
Большинство не более 9 тысяч в месяц!
Отдают из 9 тысяч за "услуги" Жру Как Хочу (ЖКХ) большую часть пенсии!
Что ты, Лебедев, сделал, чтобы снизить стоимость "услуг" КЖХ?
Что ты, Лебедев, сделал, чтобы повысить пенсии?
Прекрати скулить, что тебя обокрали (пряники писали о краже барсетки)!
Еще наберешь, ты на сытом месте сидишь и тяжелее планшетника в руках не держишь!

Четверг, 17:43 - 19 янв 17
гость — «вкусный катях» пишет:

очередная дичь блять

Четверг, 17:44 - 19 янв 17
гость — «Барсеточник лишил половины депутатского жалованья коммуниста Олега Лебедева» пишет:

Очередное агрессивное, антинародное стремление: отнять у народа (т.е. повысить налоги с народа!) и поделить на нужды государства!

Если все и сразу чиновники со своих постов уйдут хоть на 1 год в отпуск, и народ не заметит их отсутствия, потому, что народ привык надеяться на себя, а не на дармоедов.

У Олега-коммуниста (все вокруг колхозное, все в округ мое!) стремление отнять и поделить могло возникнуть после того, как его чрезмерную наличность кто-то уполовинил:

http://www.pryaniki.org/view/article/1014255/

Барсеточник лишил половины депутатского жалованья коммуниста Олега Лебедева

У депутата Госдумы, поддержавшего строительство ЦК под Череповцом, в поезде украли 200 тыс. рублей.
У депутата Госдумы от фракции КПРФ, члена комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Олега Лебедева сегодня ночью в поезде Москва - Вологда похитили 200 тысяч рублей и депутатское удостоверение. Эту информацию неофициально подтвердили в линейном отделе полиции Вологды, но от официальных комментариев пресс-служба отдела отказалась.
Напомним, в октябре прошлого года Олег Лебедев был в Череповце и, узнав о проблемах строительства целлюлозного комбината, пообещал вынести этот вопрос на заседание своего комитета. При этом депутат взял материалы и контакты для связи. Однако уже через пару месяцев на презентации проекта строительства, которую проводило руководство "Свезы", Лебедев назвал противников возведения ЦК под Череповцом авантюристами.


Как Адольф Гитлер руки на уровне живота сложил?

Кому интересны сходства или различия Оле - Га и Адольфа Г.- http://www.peoples.ru/state/king/germany/hitler/history17.html

В 30-ые годы по всей Германии ходили слухи, что фанатическая преданность лидера нацистов делу партии объяснялась тем, что Гитлер был полным импотентом. Шутники указывали на любимую позу фюрера, которую он столь часто принимал на различных митингах и парадах, когда держал руки, скрестив их впереди себя пониже живота. Говорили при этом, что фюрер "прячет последнего безработного члена третьего рейха".

Четверг, 17:44 - 19 янв 17
гость — «На что мне жить? Путин! Уйди в отставку!» пишет:

У депутатов зарплата около 500 тыс. руб. в месяц?
У меня пенсия около 8 тыс.руб. в месяц.
В осенне-зимний период квартплата за 2-ку 6 560 в месяц.
На что мне жить?
Путин! Уйди в отставку!

Четверг, 18:01 - 19 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Что-то пряники скучные стали... где ваша горячая выпечка!?)

Четверг, 18:14 - 19 янв 17
гость — «Народу» пишет:

Смешно читать такие комментарии)) Прям восстание из пепла! Пока люди сами не научаться думать своей головой, ничего не измениться!

Четверг, 18:15 - 19 янв 17
гость — «Игорь Бур» пишет:

Итак, на 1 января 2017 года объем Резервного фонда составил 972,1 млрд рублей, что эквивалентно 16 млрд долларов США. Год назад, 1 января 2016 года, было 3640,6 млрд рублей (почти 50 млрд долларов США). Таким образом, за 2016 год Резервный фонд уменьшился на 2668,5 млрд рублей, что значительно превышает ту сумму заимствований из Резервного фонда – около 2 трлн рублей – на которую рассчитывали власти. В долларовом эквиваленте сокращение и вовсе составило 34 млрд, или 68%(!). Ну, а если вспомним, что ещё не так давно, 1 сентября 2014 года, Резервный фонд составлял 91,7 млрд долларов США, то стремительность его опустошения становится и вовсе обескураживающей.
Что с другим резервным фондом – Фондом национального благосостояния (ФНБ)? Он пока ещё только готовится к растрате: на 1 января 2017 года в нём было 4359,2 млрд рублей (71,9 млрд долларов США). Год назад в нём было 5227,2 млрд рублей (71,7 млрд долларов США).
Перспективы такие: в 2017 году Резервный фонд будет потрачен полностью. Уже сегодня остатка средств в нём не хватает по сравнению с тем, сколько запланировано из него взять для покрытия дефицита федерального бюджета – 1151,9 млрд рублей против упомянутых выше 972,1 млрд рублей. Тем же законом о федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено, что на покрытие дефицита также потребуется взять 668,2 млрд рублей из ФНБ.
Но до 2018 года включительно резервных фондов, очевидно, хватит. Собственно говоря, такая задача, похоже, и ставилась. Поэтому и пошли в 2016 году на вопиющую недоиндексацию пенсий, а также на недофинансирование других важных социальных обязательств (замораживание размеров материнского капитала, выплат почётным донорам и пр.).
Главный вопрос простой: как будем жить, когда стремительно тающие резервы иссякнут. Ответ тоже простой: плохо будем жить, если экономика к тому времени, которого осталось совсем немного, не перейдёт к устойчивому высокому экономическому росту.
http://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1911044-echo/

lyzv
17 января 2017 | 18:18
Уважаемый Игорь, а про ЗВР вы как-то забыли? А это ни много ни мало а 377млр.$ !
Так что, заначка у нас не плохая и хватит её ещё на один срок.
1 7

kuznez_arsenij_
18 января 2017 | 00:34
lyzv: "... Гос.внешний долг - 51млр.$..."
Открываем и смотрим на сайте Минфина:
"Внешний государственный долг - 550 млрд долларов"
Так откуда ваша цифра?


vedma2017
17 января 2017 | 18:20
С путиным в Кремле никакого экономического роста не будет никогда.


0 7
olegalekseev
18 января 2017 | 00:46
lyzv:
Во-первых, Резервный фонд и ФНБ включены в состав ЗВР. Так что 378 млрд долларов имеем всего.
Во-вторых, корпоративный долг (внешний долг банков и предприятий, включая ЦБ) на 01.10.2016 составляет 479 млрд долларов, а если прибавить к этому госдолг и долг субъектов РФ - то 519 млрд долларов. Данные с сайта ЦБ.
Вот, собственно, и весь баланс...
nostradam
17 января 2017 | 23:05
Ну есть ещё $200 млрд в путинских обзорах. Вдруг поделится?

Четверг, 18:22 - 19 янв 17
гость — «Диплодок» пишет:

Не вредства ради, а для справки.

Минимальная пенсия в Тульской области по состоянию на декабрь 2016 года - 8 487 рублей. Средняя трудовая - 12,7 тысяч рублей в месяц. Уважаемый гость в 17:44, что у вас за пенсия "около 8 тысяч рублей"? Такой у нас нет в природе. У меня - 39 стажа, обычный инженер, 15 тысяч. У вас ноль стажа? Инвалид? Потеря кормильца? В любом случае будете получать минимум 8,5 тысяч. Или вы фантазер и не пенсионер? У нас тут бабушка на углу в Туле стоит, милостыню просит. Так у нее "пенсия" - по ее словам - 5 тысяч. В реальности - около 16 тысяч. Тоже нищета. Но врать-то зачем?

Четверг, 18:43 - 19 янв 17
гость — «Поступок настоящего мужчины - патриота нации: Трамп отказался от зарплаты президента США» пишет:

Поступок настоящего мужчины - патриота нации: Трамп отказался от зарплаты президента США

https://news.mail.ru/politics/27773580/

Трамп отказался от зарплаты президента
Президенты США получают примерно $400 тыc. в год. Миллиардер указал, что ему хватит $1.

https://news.mail.ru/economics/27795438

СМИ: Путин вошел в десятку самых высокооплачиваемых мировых лидеров

Четверг, 18:47 - 19 янв 17
гость — «Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна: » пишет:

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна:
моя нация состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Четверг, 18:48 - 19 янв 17
гость — «Диплодоку» пишет:

Вы неправы.
Важна суть: огромный разрыв между пенсиями пусть даже в 16 тыщ о которых Вы упомянули и зарплатой слуг народа (депутатов) под поллимона.

Четверг, 19:30 - 19 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Для: 18:14: Что вас именно рассмешило,что основная масса в нищете живет?

Четверг, 19:34 - 19 янв 17
гость — «Леди» пишет:

У Афонина мордочка хоть прикуривай. Ненавижу коммуняк, они продали и пропили великую державу. Какой он президент, если не служил в армии. Где он вообще работал? Примкнул в 20-ть лет к импотентам-коммунистам. Для завершения образа ему не хватает пионЭрского галстука и шортиков выше колена.
Обрыдаешься глядя на Вашего политика.

Четверг, 19:43 - 19 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Для Леди: А то, что квартиры давали бесплатно и еда была натуральная ничего?) А сейчас,продукты - одна синтетика,разгул коррупции и тд..

Четверг, 19:56 - 19 янв 17
гость — «Леди-тому, кто мне» пишет:

Согласна с Вами полностью-все было хорошо. Но почему они позволили развалить великую страну? Если позволили, то не нужно сейчас прикрываться 7 ноября и гвоздиками. Нынешние коммунисты- политические импотенты! Лучше бы Афонин не Зю в ноздри смотрел, а джиу-джитсу занялся.

Четверг, 20:06 - 19 янв 17
гость — «-=-» пишет:

по логике и диалектике дюмин должен быть премьером так как старый танцевал америка бойз т.к приехал куда дрова сваливать.

Цитатник

У депутатов у некоторых свободного времени очень много. Работают мало, или кое-как. Вот они и резвятся.

В. Стародубцев

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