Главная / Фольклор « 19 января 2017 »

За крещенской водичкой Редактор побывал в храме Дмитрия Солунского и сделал несколько снимков.



Объяснять ничего не буду. Снимал то, что бросилось в глаза. И пусть каждый думает об увиденном то, что хочет. Но при этом хочу отметить, что церковь отражает состояние общества...

























Цитатник



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