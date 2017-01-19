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Главная / Фольклор « 19 января 2017 »


За крещенской водичкой

Редактор побывал в храме Дмитрия Солунского и сделал несколько снимков.

Объяснять ничего не буду. Снимал то, что бросилось в глаза. И пусть каждый думает об увиденном то, что хочет. Но при этом хочу отметить, что церковь отражает состояние общества...









Комментарии к статье

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Четверг, 16:40 - 19 янв 17
гость — «Ответ и вопрос редактору» пишет:

Всем здоровым на голову людям, коих немного, понятно, что это общество как минимум примитивно, как максимум серьёзно больно. Но меня интересует, зачем редактор "Пряников" попёрся в этот бедлам что-то там фотографировать? Он тоже примитивен или болен? Или что, просто пофотографировать? Для кого и что снимал? Больным про больных? Так это же смешно, ибо у психически больных отсутствует критика. А здоровым такие снимки ни к чему, просто бесполезны.

Четверг, 16:48 - 19 янв 17
Редактор пишет:

Вообще-то я пошел именно за крещенской водой для матери-пенсионерки.

Четверг, 16:56 - 19 янв 17
гость — «?» пишет:

А что не понравилось-то?

Четверг, 17:27 - 19 янв 17
гость — «Невский» пишет:

А здись - тот же праздник в храме Александра Невского

https://rutube.ru/video/954dcbcb3bfb14a736a5370034642b4a/

Четверг, 17:48 - 19 янв 17
гость — «Молятся они за Груздева!» пишет:

Попы даже комментарии запретили к публикации https://www.pryaniki.org/view/article/1015076/
Молятся они за Груздева!
Он оскорбил их, сказав им: "Я вам не подсвечник!"
Попы утерлись, сказав: "Плюй нам еще в глаза - божья роса!"
У главного попа Тульской области неприятный вид, особенно гадкие глаза.
Жалкий интриган, такой же бес, как Чаплиншвайн и главный бес Кирилшвайн.
Даже дальнобойщикам запретил протестовать против власти, якобы власть такая дана от Бога.
Т.е. Кириллшвайн вмешался в дела Государства, но не ответил за это!
По Конституции России попы отделены от Государства, но Кириллшвайн вмешивается в светские дела Государства и трудового народа (дальнобойщиков).
Власть эту мы сами себе посадили на спину и несем такую тяжесть из-за постоянного роста количества чиновников и их зарплат, роста цен на все, в т.ч. на ЖКХ при отсутствии роста зарплаты трудового народа.

Четверг, 17:49 - 19 янв 17
гость — «с чего вы решили, что Патриарх Кирилл "Святейший"?» пишет:

с чего вы решили, что Патриарх Кирилл "Святейший"?
Он сам себя провозгласил не просто "Святым", а "Святейшим", т.е. Святым из Святых (Самый Святой)?!
Почитайте о нем в сети, о его бизнесе
http://www.kremlin-ru.info/reli00.html
http://ru-compromat.livejournal.com/470841.html
http://www.compromat.ru/page_31933.htm

Четверг, 17:49 - 19 янв 17
гость — «"Именные кирпичи" - это БИЗНЕС! НЕ ДАВАЙТЕ » пишет:

Кто такая Игнатова Н.А.?
На каком основании, не обладая полномочиями РПЦ, она, действует "от имени прихожан"?
"Именные кирпичи" уже приходили, церковь в Южном Бутово и не только.

"Именные кирпичи" - это БИЗНЕС! НЕ ДАВАЙТЕ

Не дайте из поселка Ленинский сладкоголосым многоглаголящим евреям-торговцам "именными кирпичами" обмануть Вашу Веру в Бога!

Ваше мнение о бизнес-идее «Именные кирпичи»?

http://coolidea.ru/2008/10/14/imennye-kirpichi/


Концепция продажи за миллион долларов, ставшая уже легендарной, вышла в реальную жизнь. И кто бы мог подумать, что ее воплотителем в этом бренном мире станет Русская Православная Церковь. Для сбора средств на строительство храмов церковь предлагает нанести имена «дарителей» на кирпичи, которые потом станут составными частями святых строений.

Возле входов в супермаркеты «Виктория» можно увидеть промо-стоечки, информация на которых заставляет остановиться и присмотреться гораздо пристальнее, чем реклама очередной марки пива. Стойки призывают купить именные кирпичи, которые пойдут на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Именной кирпич – это обычный кирпич, на котором маркером напишут имя того, кто за него заплатил. Цена – 250 рублей. На стоечке нужно вписать в специальный купон-свидетельство свое (или чье-то чужое) имя. Часть документа отдается покупателю в качестве подтверждения своей причастности к богоугодному делу, а другая часть остается у храма для нанесения имен на обещанный стройматериал.

Именные кирпичи свидетельствоПо церковному добрая женщина за стойкой объясняет, что за дарителей на строительство храма (хотя вернее будет назвать за покупателей именных кирпичей) будут поименно возноситься молитвы в небесную канцелярию.

К сожалению, разместить на кирпиче вместо своего имени название сайта coolidea.ru оказалось нельзя по причине того, что упоминание сайта при перечислении рабов божьих в молитве получается нелепым.

Как выяснилось, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе не первый, кто применил описанную схему привлечения средств населения. Именные кирпичи как минимум есть еще в храмах в Южном Бутово, в Ростове-на-Дону, в Новокуйбышевске (Самарская область) и в Белове (Кемеровская область). Нужно заметить, что в регионах кирпичи были в разы дешевле.

Вебсайт: hrampokrov.ru.

Четверг, 17:49 - 19 янв 17
гость — «Русская Православная Церковь: на службе КГБ/ФСБ» пишет:

Русская Православная Церковь: на службе КГБ/ФСБ
http://argumentua.com/stati/russkaya-pravoslavnaya-tserkov-na-sluzhbe-kgbfsb

РПЦ досталась ФСБ по наследству от КГБ
http://fakeoff.org/religion/rpts-dostalas-fsb-po-nasledstvu-ot-kgb

http://www.dagestanpost.ru/novosti/10872-smiagent-fsb-rabotavshij-v-rpc-pod-prikrytiem-obvinen-v-gosizmene

Капитан ФСБ Евгений Петрин работал «под прикрытием» по заданию ФСБ в Московском патриархате Русской Православной Церкви (РПЦ), и обвинен в Госизмене и шпионаже.

Четверг, 19:08 - 19 янв 17
гость — «каменец» пишет:

Похоже ,что емкости оцинкованные - почему они в крапинку?

Цитатник

Когда в жизни ты получал здесь полтора миллиона в неделю?

Владимир Могильников, глава города Тулы

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