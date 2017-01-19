За крещенской водичкой

Редактор побывал в храме Дмитрия Солунского и сделал несколько снимков.
Объяснять ничего не буду. Снимал то, что бросилось в глаза. И пусть каждый думает об увиденном то, что хочет. Но при этом хочу отметить, что церковь отражает состояние общества...
Всем здоровым на голову людям, коих немного, понятно, что это общество как минимум примитивно, как максимум серьёзно больно. Но меня интересует, зачем редактор "Пряников" попёрся в этот бедлам что-то там фотографировать? Он тоже примитивен или болен? Или что, просто пофотографировать? Для кого и что снимал? Больным про больных? Так это же смешно, ибо у психически больных отсутствует критика. А здоровым такие снимки ни к чему, просто бесполезны.