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Главная / PRяники с перцем « 19 января 2017 »


Темное дело “АО ОЕИРЦ”

Как налоговая инспекция и Арбитражный суд Тульской области вскрыли механизм финансовых  манипуляций  платежного агента.

 С областным единым информационно-расчетным  центром ( ОЕИРЦ)  продолжают разрывать договора управляющие компании, причем даже те, которые считаются близкими к власти. Начавшийся процесс вряд ли можно остановить, потому что главная проблема платежного агента  в том, что данное учреждение весьма непрозрачное и своеобразно работает с деньгами населения.

Долгое время это удалось скрывать. Но 19 сентября  прошлого года  Арбитражный суд Тульской области принял решение по делу  №А68-2733/2016 , которое, возможно, проливает свет на механизм манипуляций с деньгами за коммунальные услуги, в результате которых управляющие и ресурсоснабжающие организации  потеряли десятки, а может быть, и сотни миллионов рублей.

Все началось с того, что Инспекции ФНС по Центральному району г. Тулы осуществила проверку АО “ОЕИРЦ” по вопросу использования данной организацией, осуществляющей прием платежей физических лиц специального банковского счета ( счетов) для осуществления соответствующих расчетов и соблюдения обязанности по сдачу в кредитную организацию, полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет ( счета). По ее итогам АО было оштрафовано на 40 000  рублей в соответствии со ст. 15.1  КоАП РФ

 Как установила налоговая проверка, с 25 ноября 2015 года по 1 января 2016 года  ОЕИРЦ, являясь платежным агентом,  зачисляло наличные деньги,  полученные от физических лиц  не на спецсчета в банках, а на обычные, что противоречит Федеральному закону  “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

Чем отличается спецсчет в банке, от обычного? Тем, что никакие манипуляции с деньгами на спецсчете невозможны. То есть, зачисленные  туда деньги за коммунальные ресурсы и услуги в полном объеме и практически сразу же поступают ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям. 

Зачислив деньги на обычный счет в банке, платежный агент может распоряжаться ими более свободно. Теоретически может их даже украсть и затем  отмыть.  Поэтому закон запрещает  платежным агентам брать наличные деньги с населения и зачислять их на обычные счета.

 Материалами дела установлено, что у АО “ОЕИРЦ” имеется 11 открытых счетов, из которых только два являются специальными.

В постановлении областного арбитража фигурируют лишь три организации, с которыми АО ОЕИРЦ заключило агентские договора: ООО УК “Вертикаль”  ТСЖ “Поречье Мира 1А” и ООО “ЭнергоГазИнвест”, но на самом деле, их могло быть больше. Причем,  вышеназванные управляющие компании тоже получ али деньги от ОЕИРЦ не на спецсчета, а на обычные, банковские. Таким образом,  у ОЕИРЦ, создавалась возможность манипуляций с деньгами населения.

 Акционерным обществом были заключены договора с различными  банками, в том числе со “Сбербанком”, “Газпромбанком” и “Московским индустриальным банком” о переводе денежных средств населения за коммунальные услуги  на расчетные счета, а в дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета поставщиков.

Наличные деньги за коммунальные услуги поступали в АО ОЕИРЦ  через 33 пункта приема, причем, пытаясь оспорить постановление налоговой инспекции в Арбитражном суде Тульской области  АО “ОЕИРЦ” доказывало, что деньги, принятые через “окошки” в пунктах оплаты зачислялись исключительно на спецсчет заявителя с последующим перечислением на спецсчет принципала. Однако никаких доказательств этому, по мнению суда, представлено не было.

 Не удалось доказать, что финансовые операции ОЕИРЦ носили безналичный характер. 

 Самое интересное в этой истории,  что за аферу, которую провернуло АО ОЕИРЦ, как нам представляется, не без участия двух министерских дам Элеоноры Шевченко и Натальи Аникиной никто не ответит, а 40 тысяч штрафа, это копейки по сравнению с  суммами, которые недополучили поставщики услуг.  


Говорят, что АО “ОЕИРЦ” продолжает перечислять наличку не на спецсчета, а на обычные, банковские.

Как здесь не вспомнить слова известного персонажа из культового фильма “Бандитский Петербург” Виктора Павловича Говорова (Антибиотик) ( прототипом этого героя был Владимир Кумарин (Кум)



 

Комментарии к статье

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Четверг, 21:21 - 19 янв 17
гость — «Про» пишет:

Факта хищения то нет, нарушение финдисциплины -да, но хищения -то нет! Не вводите людей в блуд! Хуже, чем ситуация с прямым сбором денег управляющими компаниями, просто быть не может. Там сплошь развод чужих денег! Но уже готовы все документы , по которым с 01 июля 2017г. в стране у ресурсников будут прямые отношения с жителями (т.е. воров в УК заставят жить только на свои), а все расчеты с населением будут осуществляться через единого оператора. Ошибка ГВС была в том, что пустил в АО "ОЕИРЦ" Сбербанк в лице УЭК. Это обрекло его на жадность, негибкость и бесславный конец.

Четверг, 21:24 - 19 янв 17
гость — «123» пишет:

Платные парковки , молодёжное предпринимательство , работа с кадрами ( кадровый резерв ) , создание “АО ОЕИРЦ” , безмерное финансирование работ по компьютеризации и инновациям - это звенья одной цепи . Рвётся где слабее , а дальше всё сыпется . Главное чтобы нас всех не засыпало.

Четверг, 21:27 - 19 янв 17
гость — «Житель» пишет:

Давайте посмотрим на долги Тепловикам тех УК, которые вышли из ОЕИРЦ. Вот там точно можно определить сумму расхищенных денег.

Четверг, 21:30 - 19 янв 17
гость — «Привет "Про"» пишет:

Узнаем комменты Лапина А. С... УК и живут на свои, а вот ты со товарищи (Аникина и др.) норовите жить на чужие... Не получится больше. Молите бога, чтоб не пришлось отвечать за то, что сп...ли у укашек

Четверг, 21:41 - 19 янв 17
гость — «Профурсетке с ником "-=-"» пишет:

В Москве потратили на украшение Тверской улицы средств почти в пять раз больше реальной стоимости французских гирлянд -бокал.

Путлюровцы, как хорошо вы заработали на либеральном празднике Новый Год. Хотя ваш родной праздник 1 апреля.

Четверг, 22:38 - 19 янв 17
гость — «Ну пустом месте» пишет:

Какие им банки открывали счета, такими и пользовались. Вопрос этот сложный и неоднозначный. Воровства не было, да его и не может быть, иначе давно бы УК и ресурсники подняли кипеш. ОЕИРЦ сегодня единственная и последняя гарантия того, что деньги дойдут до поставщиков. Жду не дождусь, когда напрямую будут платить. Статья - заказуха.

Четверг, 22:41 - 19 янв 17
гость — «кап-кап» пишет:

А уж как Аникина и её семейство умудрялись все это время многомиллионные взносы на капремонт не перечислять сразу на счета Фонда капремонта и спецсчет ФКР,а прокручивать на своих,даже не тульских! А уж какие аферы они прокрутили с помощью незаконного "расщепления" платежей при оплате жителями неполных сумм! А чего стоят их бандитские действия,когда они самовольно распоряжались в течении нескольких месяцев всеми суммами оплаты по квитанции за услуги ЖКХ и капремонт,а потом у жителей появились долги перед УК по 12-15 тыс.руб. При этом в ОЕИРЦ заявили,что они перечисляли все эти 3 месяца всю сумму в фонд капремонта вперед, и теперь жители могут не платить туда 2 года.Но кто им вообще на такие незаконные действия давал разрешения,да и проверить,получил ли фонд капремонта на самом деле эти деньги-невозможно. Кроме того,деньги у жителей УК требует,ведь она их не получила. А как вам полная растрата 100 миллионов рублей уставного капитала и уход в минус -это при том,что за свои услуги ОЕИРЦ берет аж 3% от общей суммы платежки и не бедствует!Жаль,если 2-х подружек и их друга из ГЖИ минует наказание за все их деяния.

Четверг, 23:01 - 19 янв 17
гость — «Правда или нет?» пишет:

Слышал что оеирцы хотят в деревни и села присылать одну бумагу за газ свет воду и мусор , ну и платить сразу придется в один день, а пока можно за газ до 10 го, свет до 20 го и тд . Сразу за все одной платежей не всем удобно, может пронесет?

Четверг, 23:19 - 19 янв 17
гость — «Кап-капу» пишет:

Как правило вор первый кричит:"Держи вора". Видимо дамы сильно прижали вам хвост, что вы их до сих пор грязью обливаете :)

Цитатник

Полномочия главы администрации таковы, что он чуть ли не в сортир должен у главы муниципального образования отпрашиваться ...

И. Рогов, депутат Тульской городской думы.

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