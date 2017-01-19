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Темное дело “АО ОЕИРЦ”

Как налоговая инспекция и Арбитражный суд Тульской области вскрыли механизм финансовых манипуляций платежного агента.

С областным единым информационно-расчетным центром ( ОЕИРЦ) продолжают разрывать договора управляющие компании, причем даже те, которые считаются близкими к власти. Начавшийся процесс вряд ли можно остановить, потому что главная проблема платежного агента в том, что данное учреждение весьма непрозрачное и своеобразно работает с деньгами населения.

Долгое время это удалось скрывать. Но 19 сентября прошлого года Арбитражный суд Тульской области принял решение по делу №А68-2733/2016 , которое, возможно, проливает свет на механизм манипуляций с деньгами за коммунальные услуги, в результате которых управляющие и ресурсоснабжающие организации потеряли десятки, а может быть, и сотни миллионов рублей.

Все началось с того, что Инспекции ФНС по Центральному району г. Тулы осуществила проверку АО “ОЕИРЦ” по вопросу использования данной организацией, осуществляющей прием платежей физических лиц специального банковского счета ( счетов) для осуществления соответствующих расчетов и соблюдения обязанности по сдачу в кредитную организацию, полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет ( счета). По ее итогам АО было оштрафовано на 40 000 рублей в соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ

Как установила налоговая проверка, с 25 ноября 2015 года по 1 января 2016 года ОЕИРЦ, являясь платежным агентом, зачисляло наличные деньги, полученные от физических лиц не на спецсчета в банках, а на обычные, что противоречит Федеральному закону “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”

Чем отличается спецсчет в банке, от обычного? Тем, что никакие манипуляции с деньгами на спецсчете невозможны. То есть, зачисленные туда деньги за коммунальные ресурсы и услуги в полном объеме и практически сразу же поступают ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

Зачислив деньги на обычный счет в банке, платежный агент может распоряжаться ими более свободно. Теоретически может их даже украсть и затем отмыть. Поэтому закон запрещает платежным агентам брать наличные деньги с населения и зачислять их на обычные счета.

Материалами дела установлено, что у АО “ОЕИРЦ” имеется 11 открытых счетов, из которых только два являются специальными.

В постановлении областного арбитража фигурируют лишь три организации, с которыми АО ОЕИРЦ заключило агентские договора: ООО УК “Вертикаль” ТСЖ “Поречье Мира 1А” и ООО “ЭнергоГазИнвест”, но на самом деле, их могло быть больше. Причем, вышеназванные управляющие компании тоже получ али деньги от ОЕИРЦ не на спецсчета, а на обычные, банковские. Таким образом, у ОЕИРЦ, создавалась возможность манипуляций с деньгами населения.

Акционерным обществом были заключены договора с различными банками, в том числе со “Сбербанком”, “Газпромбанком” и “Московским индустриальным банком” о переводе денежных средств населения за коммунальные услуги на расчетные счета, а в дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета поставщиков.

Наличные деньги за коммунальные услуги поступали в АО ОЕИРЦ через 33 пункта приема, причем, пытаясь оспорить постановление налоговой инспекции в Арбитражном суде Тульской области АО “ОЕИРЦ” доказывало, что деньги, принятые через “окошки” в пунктах оплаты зачислялись исключительно на спецсчет заявителя с последующим перечислением на спецсчет принципала. Однако никаких доказательств этому, по мнению суда, представлено не было.

Не удалось доказать, что финансовые операции ОЕИРЦ носили безналичный характер.

Самое интересное в этой истории, что за аферу, которую провернуло АО ОЕИРЦ, как нам представляется, не без участия двух министерских дам Элеоноры Шевченко и Натальи Аникиной никто не ответит, а 40 тысяч штрафа, это копейки по сравнению с суммами, которые недополучили поставщики услуг.



Говорят, что АО “ОЕИРЦ” продолжает перечислять наличку не на спецсчета, а на обычные, банковские.

Как здесь не вспомнить слова известного персонажа из культового фильма “Бандитский Петербург” Виктора Павловича Говорова (Антибиотик) ( прототипом этого героя был Владимир Кумарин (Кум)





