Главная / PRяники виртуальные « 21 января 2017 »

Как расходуются 26–27 миллионов из областного бюджета на стерилизацию бездомных животных?

Постоянный участник форума правительства задал вопрос министру сельского хозяйства Дмитрию Миляеву.



Вчера на форуме правительства области появилась запись постоянного автора Виктора Т., который выразил недоумение в связи с тем, что в области с 2013 года действует закон, ужесточающий ответственность за содержание собак без привязи в населенных пунктах, нахождение с ними на пляже, территориях детских учреждений и площадок, рынках, в спортивных сооружениях, помещениях предприятий, учреждений, организаций, выгул собак в других общественных местах без короткого поводка и намордника (статья 6.12. Закона ТО от 09.06.2003 № 388-ЗТО).

В то же время действует постановление областного правительства от 09.07.2013 № 339 о том, что безнадзорные собаки, даже если были отловлены специальными службами, после стерилизации подлежат возврату в места обитания (п. 5.8 Приложения № 1 к Постановлению от 09.07.2013 № 339).

“При этом представители комитета ветеринарии признают, что безнадзорные собаки после стерилизации не перестают проявлять агрессию в среде обитания. Таким образом, складывается абсурдная ситуация: областная власть обязывает граждан выгуливать своих собак строго в намордниках и с короткими поводками, видимо, для защиты других граждан от нападения домашних собак, но та же власть почему-то закрывает глаза на угрозы, исходящие от безнадзорных собак. А ведь безнадзорные собаки находятся на улицах населенных пунктов без намордников и коротких поводков, зачастую целыми стаями, более того, их не сопровождают хозяева или чиновники, которые могли бы оперативно воспрепятствовать возможному нападению собак на граждан”, – пишет автор.

При этом он обращает внимание министра на неисполнение комитетом ветеринарии контрольных функций, предусмотренных ст. 4 Закона ТО от 03.06.2013 № 1952-ЗТО. Согласно этой статье комитет ветеринарии обязан осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий. Комитет обязан контролировать не только использование администрациями муниципальных образований выделенных им субвенций, но и соблюдение других требований, в т. ч. размещение необходимой информации на их официальных сайтах.

Однако представители комитета откровенно признаются в неосуществлении надлежащего контроля:

"...Вся интересующая Вас информация о безнадзорных животных находится в администрациях муниципальных образований и должна размещаться на их официальных сайтах. За отсутствие такой информации Комитет ответственности не несет”, – цитирует ответы комитета по ветеринарии Viktor T. – В очередной раз сообщаю, что комитет осуществляет контроль только за использованием администрациями муниципальных образований выделенных им субвенций..."

Кроме того, прошу пресечь необоснованные отказы со стороны комитета ветеринарии в предоставлении информации.

Даже простую информацию об общем количестве бездомных собак в области, которая имеется только в комитете ветеринарии, г-н Кожевников отказался предоставить. Получается, ежегодно по 26–27 млн рублей из областного бюджета направляется на сомнительные мероприятия по стерилизации собак и никакой отчетности перед жителями: ни динамики по общему количеству бездомных собак в области, ни количества стерилизованных собак за каждый год, ни статистики по муниципальным районам.

Надеюсь, это не умышленная дискредитация Вашими подчиненными политики открытости власти, которую продекларировал губернатор Дюмин?



Действительно, вопросы учета количества стерилизованных собак давно волнует общественность. И наши читатели давно уже обращают на это внимание. Последний раз – в марте прошлого года в статье Собачий Бухенвальд в Веневском районе.

Безусловно, какая-то часть бездомных собак действительно стерилизуется, но подлинной картины, пожалуй, не знает никто. Даже председатель областного комитета по ветеринарии г-н Кожевников.

Но главная проблема заключается, пожалуй, в самом факте появления бездомных животных. Ведь у многих из бродячих собак и кошек раньше были хозяева, а затем по разным причинам они их бросили. Так, может, действительно лучше не гуманно выгонять собачек на улицу, а без мучений усыплять в специализированных учреждениях?

(Вопрос не для апологетов русской духовности, а просто трезво мыслящих людей.)