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Главная / PRяники виртуальные « 21 января 2017 »


Как расходуются 26–27 миллионов из областного бюджета на стерилизацию бездомных животных?

Постоянный участник форума правительства задал вопрос министру сельского хозяйства Дмитрию Миляеву.


Вчера на форуме правительства области появилась запись постоянного автора Виктора Т., который выразил недоумение в связи с тем, что в области с 2013 года действует закон, ужесточающий ответственность за содержание собак без привязи в населенных пунктах, нахождение с ними на пляже, территориях детских учреждений и площадок, рынках, в спортивных сооружениях, помещениях предприятий, учреждений, организаций, выгул собак в других общественных местах без короткого поводка и намордника (статья 6.12. Закона ТО от 09.06.2003 № 388-ЗТО).

В то же время действует постановление областного правительства от 09.07.2013 № 339 о том, что безнадзорные собаки, даже если были отловлены специальными службами, после стерилизации подлежат возврату в места обитания (п. 5.8 Приложения № 1 к Постановлению от 09.07.2013 № 339).

“При этом представители комитета ветеринарии признают, что безнадзорные собаки  после стерилизации не перестают проявлять агрессию в среде обитания. Таким образом, складывается абсурдная ситуация: областная власть обязывает граждан выгуливать своих собак строго в намордниках и с короткими поводками, видимо, для защиты других граждан от нападения домашних собак, но та же власть почему-то закрывает глаза на угрозы, исходящие от безнадзорных собак. А ведь безнадзорные собаки находятся на улицах населенных пунктов без намордников и коротких поводков, зачастую целыми стаями, более того, их не сопровождают хозяева или чиновники, которые могли бы оперативно воспрепятствовать возможному нападению собак на граждан”, – пишет автор. 

При этом он обращает внимание министра на неисполнение комитетом ветеринарии контрольных функций, предусмотренных ст. 4 Закона ТО от 03.06.2013 № 1952-ЗТО. Согласно этой статье комитет ветеринарии обязан осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий. Комитет обязан контролировать не только использование администрациями муниципальных образований выделенных им субвенций, но и соблюдение других требований, в т. ч. размещение необходимой информации на их официальных сайтах.

Однако представители комитета откровенно признаются в неосуществлении надлежащего контроля:

"...Вся интересующая Вас информация о безнадзорных животных находится в администрациях муниципальных образований и должна размещаться на их официальных сайтах. За отсутствие такой информации Комитет ответственности не несет”, – цитирует ответы комитета по ветеринарии Viktor T. – В очередной раз сообщаю, что комитет осуществляет контроль только за использованием администрациями муниципальных образований выделенных им субвенций..."

Кроме того, прошу пресечь необоснованные отказы со стороны комитета ветеринарии в предоставлении информации.

Даже простую информацию об общем количестве бездомных собак в области, которая имеется только в комитете ветеринарии, г-н Кожевников отказался предоставить. Получается, ежегодно по 26–27 млн рублей из областного бюджета направляется на сомнительные мероприятия по стерилизации собак и никакой отчетности перед жителями: ни динамики по общему количеству бездомных собак в области, ни количества стерилизованных собак за каждый год, ни статистики по муниципальным районам.

Надеюсь, это не умышленная дискредитация Вашими подчиненными политики открытости власти, которую продекларировал губернатор Дюмин?


Действительно, вопросы учета количества стерилизованных собак давно волнует общественность. И наши читатели давно уже обращают на это внимание. Последний раз – в марте прошлого года в статье Собачий Бухенвальд в Веневском районе. 

Безусловно, какая-то часть бездомных собак действительно стерилизуется, но подлинной картины, пожалуй, не знает никто. Даже председатель областного комитета по ветеринарии г-н Кожевников.

Но главная проблема заключается, пожалуй, в самом факте появления бездомных животных. Ведь у многих из бродячих собак и кошек раньше были хозяева, а затем по разным причинам они их бросили. Так, может, действительно лучше не гуманно выгонять собачек на улицу, а без мучений усыплять в специализированных учреждениях?  
(Вопрос не для апологетов русской духовности, а просто трезво мыслящих людей.)  

 

Комментарии к статье

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Суббота, 10:56 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

че собаки. у нас многие укушены и ужалены без собак и пчел в особенности несистемщики все как один укушены им говорят фу нельзя а они еще больше гввкать начинают и конца и края не видать начинают лазить искать в темной комнате черную кошку и при этом христа ради просить подаяния.уж хоть бы бога не поминали ну а им все как с гуся вода деньги не пахнут и все тут.

Суббота, 11:00 - 21 янв 17
гость — «редактору» пишет:

Общественность волнует как бы стерелизованная собака ребенка на детской площадке не загрызла! Мало случаев? А гуманно усыпляли всегда,и были для этого специальные организации под названием "живодерня". И в этом Вы правы!

Суббота, 11:10 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

делают и создают всевозможные форумы лишь бы откусывать побольше и влиять на электорат на последних выборах на влияли со своим михеевым который из парнаса такой растакой ну смотреть без слез нельзя навскидку вторая стадия алкаголизма и дебилизма в придачу а они от него балдеют потому как укушены массово и денег хотят побольше хоть от собак хоть от кошек без разницы тараканы в голове замучили их в самый конец.

Суббота, 11:18 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

веневские они вам всем на сыпят х в попку мелочью и с залупы шкурку выделят на воротник будете ходить по туле и все будут вам завидовать не зная и не понимая в мехах предатели они такие их все знать по одежде должны.

Суббота, 11:33 - 21 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Витя-т задообал.
Опять очнулся упырь.

Суббота, 11:35 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

если собаки бегают это значит народ живет сытно и доволен своей жизнью если бы голодно было бы то не собак ни кошек никто бы и в помине не видал.наперед прежде чем писать подумайте парнасовцы яблочники и прочая не системная шушера вы везде будете апсираться за что бы вы не взялись тупаны это не оскорбление это диагноз.

Суббота, 12:14 - 21 янв 17
гость — «Собачья мафия занервничала)))» пишет:

Судя по комментариям, забеспокоилось жулье, которое уже несколько лет как бы стерилизует бродячих собак за бюджетные миллионы. А что там на самом деле происходит, знают только чиновники, с которыми делятся. От такой хорошей бюджетной кормушки трудно отказываться.

Суббота, 12:15 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

идите на мыльную помойку и там мух ловите и будете сыты и довольны жизнью по тому как мухи это же не что иное как чистый протеин и за наколку мне должны сказать спасибо так как на дворе капитализм и чубайс все все материализовал да и можете пряником тульским за нюхать .

Суббота, 12:33 - 21 янв 17
гость — «Бюджет» пишет:

Все миллионы будут зарыты в небольшом домике на Венево-рублевское шоссе, братья Миляевы уже заебали разборками с соседями на Рублевке

Суббота, 12:33 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

и не надо валить с больной головы на здоровую мафия это в самый окурат вы пряники тульские несестемщики ворюги крахоборы помоичники ищете одно и получить от этого рассчитываете совсем другое вымогатели пропидндоские мафиози недобитки.

Суббота, 13:32 - 21 янв 17
гость — «Гость» пишет:

А что автор хотел то сказать этой статьей, не до конца понимаю. Усыплять животных не позволяют общественные организации, а стерилизовать их нужно не только для того, чтобы сделать их менее агрессивными, а для того, чтобы перестали размножаться в первую очередь, вот и все, все довольно очевидно и просто.

Суббота, 13:34 - 21 янв 17
гость — «Виктор» пишет:

Забавно, что СМИ цитирует неизвестного человека, который скрывается под анонимным ником, да к тому же публикуют его абсолютно сырую непроверенную информацию. Так держать!

Суббота, 13:46 - 21 янв 17
гость — «о воронах» пишет:

Пройдите с утра пораньше по парку им. Белоусова в Туле. Не то что помет от ворон а голову сыпется, даже воздух ......
А они черные "друзья" после дневных гуляний по помойкам в том числе и на осиновой горе, собираются еже -ночно на ночевку в парки города. КТО ПОДУМАЕТ ОБ ЭТОМ.

Суббота, 13:47 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

в глубоко советское время кожсиндикат была такая кантора так вот туда собачек принимали на убой при них и зверофермы были и за одну собачку целых три рубля давали три рубля в то врем стоил фруктовый шоколад и собак не было вот бизнес бздилажа кто желает у кого деньги есть развивайте и обогащайтесь.

Суббота, 13:58 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

и собаки они веневским никаким боком не встали веневские они на кошках помешаны весь бизнес веневских купцов на кошках зиждился кошак драли шили дамские муфточки и в ус не дули веневские они чисто кошатники генетичеки и собаки им никаким боком встать не могли.все веневские церкви на этих кошках построены не исключаю что до сих пор от этих кошак золотишко в схронах у когутов имеется..

Суббота, 14:02 - 21 янв 17
гость — «гость» пишет:

правильно подмечено стерилизованная собака жрать хочет и если они в стае и голодные то все равно им чем или кем да к тому же они разносчик заразы бешенства так лучше уничтожить их чем погибнет хоть один человек от них,хотя одного можно из этих защитников чтоб остальные поумнели.

Суббота, 14:02 - 21 янв 17
гость — «анониму Виктору на 13:34» пишет:

Аноним Виктор, так какая конкретно информация в статье является "абсолютно сырой непроверенной информацией"?:)

Может быть, про 27 млн. руб., которые выделяются из областного бюджета?
Спросите у Кожевникова, он подтвердит;)
Или ознакомьтесь с областным бюджетом, в законе о бюджете это есть...

Суббота, 14:09 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

двадцать семь лямов конечно приличная сумма обидно что тульским пряникам на жальце не насыпали и десятой части им на выборы навального нужно тупан он ведь надеждою живет в светлое будущие строго для себя .

Суббота, 14:14 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

и самое главное забыл прикрываться народом очень они народ любят жевать и хоронить зарплаты не выплачивать по шесть месяцев вобщем и целом радетели за народ одним словом хроники каннибалы тупаны.

Суббота, 14:15 - 21 янв 17
гость — «редактору» пишет:

Бездомных животных очень много, и бОльшая часть из них это, те, кто родился и вырос в стае бездомных животных, а не от тех, кто был выброшен хозяином и стал бездомным животным. Такие очень быстро гибнут во враждебном им мире и не примыкают к стаям бездомных животных. Самый правильный выход по уменьшению численности бездомных животных не их отлов и уничтожение гуманным или негуманным методом, а поголовный отлов, кастрация или стерилизация и возвращение в те же места, где они обитали. В результате этого, бездомные собаки становятся во много раз спокойнее, не проявляют агрессии, не размножаются, а на освободившиеся после убоя собак территории не приходят чужаки с других территорий, такие же агрессивные и злобные.
Если это делать регулярно и повсеместно, то со временем их количество будет стремиться к нулю. Обязательное чипирование домашних собак и кошек позволит устанавливать владельца животного оказавшегося без хозяина на улице и возвращать беглеца домой или штрафовать хозяина, выгнавшего животного на большую сумму, которая даст возможность содержать его в приюте.

Суббота, 14:33 - 21 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Собака не ху*м кусает, а зубами. Поэтому удаляйте им зубы или усыпляйте. Даже по Центральному парку бегают эти бродячие блоховозы с бирками на ушах.

Про ворон всё верно, лично видел как эта стая вечером в Центральном парке на ночёвку собиралась около сосновой посадки, а в воздухе стоял запах птичьего помёта. Днём пройдитесь в этой посадке там дохлые вороны лежат, не иначе как от птичьего гриппа померли.

Суббота, 14:43 - 21 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Многие, к сожалению, не могут отличить оскал улыбки от агрессии. Ведь у собак нет мимики.
Я думаю, что фотография подобрана не удачно к теме статьи.
Хотя ... См. пункт первый.
А вообще, надо подумать и на тему истребления воробьев тоже!!!

Суббота, 14:43 - 21 янв 17
гость — «Дог» пишет:

Все беды идут от людей, которые не научились за тысячи лет отвечать за свои поступки. А после ещё и ищут виноватых, как же это так получается то? Очень плачевно.

Суббота, 14:48 - 21 янв 17
гость — «На комментарий от 14:15» пишет:

Вот вы пишите про обязательное чипирование, которое позволит «штрафовать хозяина, выгнавшего животного на большую сумму, которая даст возможность содержать его в приюте».

Вы представляете, каким должен быть штраф, чтобы обеспечить пожизненное содержание собаки в приюте?
А не получиться в итоге, что хозяева, которые раньше просто бы выгнали своих собак, после обязательного чипирования, начнут их не выгонять, а убивать, чтобы не платить штраф?
В результате жестокости только прибавится.

Суббота, 15:01 - 21 янв 17
гость — «главе адм.г.Ефремов.» пишет:

Собака не ху*м кусает, а зубами. Поэтому удаляйте им зубы или усыпляйте. по Бунинскому парку, на "пьяном" бегают эти бродячие блоховозы с бирками на ушах.

Суббота, 15:04 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

вот на досуге подумалось чё пряники государь или губер не закроют ведь откровенная паранойя звучит и в адрес того и в адрес другого потом прикинул на эти самые пряники никто и никогда не заходит так сидит один тупан предатель и строчит сам себе создавая полноценный форум за это деньги получил и вреда нет никакого хотя правда и пользы тоже нет если и заходит кто то и то прочитать время расстрелять для прикола и вот предатели строчат думают что то изменить в свою пользу даже не смешно в принципе и сравнить даже не с чем если только с голосом америки тот пистит сутками напролет.

Суббота, 15:06 - 21 янв 17
гость — «Неравнодушный» пишет:

Бездомных собак после стерилизации (кастрации) выпускают в среду обитания. Прежде правда их вакцинируют от бешенства. И все.На гепатит, туберкулез и др. заразные болезни собак не проверяют. Укусит Вас такая собака, сделают Вам шесть уколов от бешенства, а позже у Вас появится цирроз печени или еще что-нибудь из опасных болезней. Никто не отслеживает даже отпущенных собак, т.к. вакцина от бешенства у животного работает один год. По истечении этого времени собака становится вновь опасной. Неужели этого не знают в комитете ветеринарии? Конечно, знают. Но молчат.

Суббота, 15:10 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Вашингтон обратился к Сеулу с запросом об аресте брата Пан Ги Муна
Правительство США направило в министерство юстиции Южной Кореи ходатайство об аресте брата и племянника бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, сообщает ABC Australia. Американские власти обвиняют Пан Ги Сана в коррупции и отмывании денег. По данным правоохранительных органов, речь идет о взятке в $500 тыс. в ходе продажи во Вьетнаме здания, пр..

первый пошел .

Суббота, 15:30 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

ТЫ нужен ему, президент РФ!
Внесу, пожалуй, и я свои «пять копеек» по поводу последних событий, произошедших в мире. Говорю я, конечно же, об американском президенте (с инаугурацией, Дональд, хорошо, что все прошло без особых инцидентов) и его планах на будущее. Долго размусоливать тему не стану, ибо знаю, как уже надоели эти новости о Трампе (ленты так и пестрят ими, в каждом заголовке звучит з...

Ева Лисовская » Cveta Сегодня 13:51
Даже не могу сказать однозначно.
Склоняюсь к тому, что провокация. Очередная возможность обвинить Россию во вмешивании в дела чужой страны, ну и Трампа обвинить в том, что он "хочет дружить" с мировым врагом.

maridara Сегодня 14:10
Вы правы Ева, до оскомины надоели "свежие новости" о Трампе. Моё мнение просто и наверно будут против все, кто с восхищением и в захлёб празднуют победу Трампа, я имею ввиду россиян некоторых, судя по некоторым комментам разных постов на КОНТЕ и других форумов и сайтов. Так вот что я думаю по этому поводу - ещё до "великого дня 20 января", Трамп пригрозил или предупредил Китай, что не позволит китайцам занять лучшие ряды, т.е. прилавки для торговли в мировом пространстве, дескоть торгуйте у себя в Китае. Снобизм и коммерческая хватка- "купи - продам" Трампа, как бизнесмена, но НЕ политика, вылазиет(написала именно вылазиет, не грамотно, зато по сути) наружу. Он никогда не позволит сделать мир многополярным, поэтому он и сел (или посадили) на трон президента. Торгаш (читаем бизнесмен) заботится только о своём счёте в банке и своей монополией на рынке. Будет вести ТОРГ со всеми, вход пойдут государства победнее, армии, и сам народ с молотка. Этакая современно-американская торговля с применением античного рабства.

Суббота, 15:36 - 21 янв 17
гость — « на комментарий в 14:48 » пишет:

Когда будут знать, что за выгон на улицу ежегодно надо будет платить за содержание собаки в приюте минимум по 3 тыс. руб. в месяц, а кошки - 2 тыс. руб., то не будут ради забавы себя или ребенка покупать щенка или котенка.

Суббота, 15:36 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Ауу-уу - Есть кто живой и милосердный на "Пряниках"?

Братцы, Я ВАС БУДУ ТРОЛИТЬ! Писать всякую хрень, а вы меня РУГАЙТЕ! Я возбуждаюсь очень от вашего внимания!

Ругните меня кто-нибудь, пожалуйста! Когда меня замечают, так жопа начинает сладко почёсываться, прям до оргазма...ааа. Ещё противный!

Понимаю что это не нормально, больно, кровь выступает, но во мне как будто животное вонзилось ... глубже! сильнее! ещё ещё!

Во мне как буд-то раздвоение (растроение) личностей, несколько тварей борятся! То похоть побеждает, то разум. Вся дырка болит, а остановиться не могу.

Суббота, 15:39 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Трамп - 44-й, последний
Итак, дамы и господа, что мы имеем?Мы имеем Дональда Джона Трампа, 44-го.Нет, нет, это не техническая ошибка.Список президентов США до Трампа состоит из 43 президентов. 22-м и 24-м по списку был один и тот же человек - Гровер Кливленд (на фото и на долларе).Поэтому всего США управляло до Трампа - 43 президента.Трамп - 44-й, ..

Евпатий Коловрат Сегодня 15:14
Потом будете подгонять всех этих липовых пророков под 46, 47 и т.д...
в 2015г. "папа" сказал что рождество будет последним...в 2016 году другие пророки говорил что тоже оно будет последним...а 2000 лет назад апостол Павел предупреждал своих последователей что живут в последнее время, из всех этих липовых пророков, не имею в виду апостола Павла, он то точно все сказал именно тогда и началось для церкви Христа последнее время и единственная книга Библии "Деяния" не заканчивается словом "Аминь", пока не придет Избавитель...поэтому что вы тут слушаете этих липовых гадалок, успокойтесь и живете нормально...а вот как снесут мечеть...тогда и будет напрягаться...а пока еще рано

Суббота, 15:43 - 21 янв 17
гость — «Все познается в сравнении» пишет:

Вред, говорите, от бездомных животных? Ну тогда посчитайте сколько вреда от некоторых двуногих! Ну на пример от пидора черточника-хахатуна и его хозяев! Может и их по тому же принципу?

Суббота, 15:50 - 21 янв 17
гость — «шарик» пишет:

Стерилизация сабак это отмывание бюджетных денег.Деньги отпускаются, в районах создается видимость, что процесс пошел, но где эти стерилизованные собаки никто не знает! В итоге денег нет а собаки продолжают размножаться .Этот процесс бесконечный. Это изобретение Лужкова. Собак надо отлавливать.

Суббота, 15:55 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Трамп 44-й, вольный каменщик, строитель Третьего храма Соломона
Кто лучше всех сможет построить в Иерусалиме на Храмовой горе третий храм Соломона для коронации Антихриста, Мошиаха?Конечно же тот, кто умеет строить - строитель.И его нашли - это Дональд Трамп, потомственный строитель из Германии, Священной Римской империи германской нации. По латински - Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae или

Отец Дональда Трампа — Фред Крист Трамп (11.10.1905, Вудхейвн, Нью-Йорк, США — 25.06.1999).
Мать Дональда Трампа — Мэри Энн Маклауд (10.05.1912, Тонг, Сторновей, Остров Льюис, Шотландия — 07.08.2000).
1930 году в возрасте 18 лет уехала на праздники в Нью-Йорк, где познакомилась с местным строителем и осталась.
Свадьба состоялась в 1936 году.
Дедушка и бабушка Дональда Трампа со стороны отца были немецкими иммигрантами:
Фредерик Трамп, урождённый Фридрих Трумп (14.03.1869 — 30.03.1918), родился в Кальштадт, Рейнланд-Пфальц , иммигрировал в Соединённые Штаты в 1885 году, получил гражданство в 1892 году.
Его жена — Элизабет Крайст (10.10.1880 — 06.06.1966).

Mike Gf Сегодня 15:24
Ну сначала ему придется уничтожить всех мусульман в мире . Несбыточная мечта .
0
Георгий Купавин Сегодня 15:53
Вот такие строители нам нужны...как на фото)
Поженились в Кальштадте, Рейнланд-Пфальц, в 1902 году.
В семье Трампа все строители.

Суббота, 16:12 - 21 янв 17
гость — «Жучковод» пишет:

Моя старенькая собачонка ни разу за 15 лет не нагадившая ни в лифте, ни на тротуаре, ни на детской площадке, всегда с поводком, неделю назад заболела серьёзно. В клинике снявши за лечение с меня 6 тыщ. предложили, никак не бонусом, усыпить. Нормальный подход!? На мой вопрос зачем вы предлагаете её убить, когда готов заплатить за реальную помощь? Она что гниёт лежит, парализована или ещё что-то непотребное, мучительное и неадекватное? Забили мы на эти клиники, перестали колоть и через день, она начала подниматься, принимать пищу и уже сама тряпку для вытирания лап положила перед выходом и принесла поводок на прогулку. Что же за блядство у нас творится повсеместное? Когда же нажрутся этих денег и сколько их надо, чтобы они в жопе у этих бесчувственных пидорасов застряли и не растворились ничем и никогда? А Вы про бездомную животину и халявные деньги. Эххх...

Суббота, 17:04 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

На следующий год в Давос полетит четыре Украины
Администрация президента Украины Петра Порошенко фактически открыто дала понять, что не собирается придерживаться критериев, положенных в основу европейских ценностей, за которые, по словам украинской власти, якобы воюет Украина.Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, прокомментировавший отк [...]

https://www.youtube.com/watch?v=fOIKzuGv0bs

Winter » Наивный Сегодня 11:40
Привет братьям по шерсти!:-)
Согласен, тем более в данном случае, т.к. время компромиссов давно прошло. Сейчас позиция одна - Hende hoh!
+1

Львов. Не город. Сегодня 11:17
Это не позиция глупая и ущербная. Это вся нынешняя украинская держава такая.

Суббота, 17:39 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Он не зря помолился пред боем
В конце мая 2016 года состоялась знаковая поездка Владимира Путина на Святую гору Афон.
Версий, объясняющих причины и подоплеку той поездки, было предостаточно. Лично я предположила, что он приехал в Удел Пресвятой Богородицы, чтобы на Святой земле помолиться перед боем.
Прошедшие с той поры восемь тревожных месяцев показали, что эта версия имела право на существование.

ИгрOK Сегодня 17:17
автору спасибо за пост !!
+1

Прихожанка » ИгрOK Сегодня 17:27
Всегда пожалуйста!:))

Mike Gf Сегодня 17:31
Путину позавидовать может только полный идиот . Это такая ноша , которую тащить ежедневно , врагу не пожелаешь . Но он пока тащит . Ему бы еще помощников нормальных . И кстати , те многочисленные либерасты , которые тат стремятся заменить Путина на себя любимого , они хоть подозревают , что это такое , Быть Президентом ??

Суббота, 17:54 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Гиперзвуковое оружие скоро поступит в российскую армию
В российскую армию может поступить гиперзвуковое оружие, сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов 19 января, передает ИА Красная Весна. В частности, он сказал следующее: «На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме».Также ...

P.S. Возможно на каком –то этапе одна из сторон придумает сверх оружие, на порядок превосходящее противника, тогда мир будет объединён. Хочется надеяться, что оно появится не у страны-захватчика. Вот тогда и наступит момент истины –есть ли Бог на свете.

пиндосам пришел полный пистец по всем позициям и этот ихний йелоустоунский вулкан это отмазка для полного конца пиндостана как бы это не ми это ви сами..

Суббота, 18:18 - 21 янв 17
гость — «утырку -=-» пишет:

кавычка зря ты усираешься, все равно тебя никто не читает.

Суббота, 18:24 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

амеры на все последние войны потратили четырнадцать триллионов долларов за эти деньги можно было сделать для своих жителей коммунизм и сотворить свою экономику суперпупер но они вырыли себе могилку и сейчас хотят уступить ее нам но мы можем конечно засыпать ее за ними что мы изверги что ли а то будут вонять и не засыпать чужую могилу это конечно не по христиански однозначно.

Суббота, 18:37 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

не нравится закрывай свою лавочку пропагандон вражий ты ее сделал что бы вы либерастпидорисов похоронили по быстрее и я помогу всем вамс.а то заняться то не чем а тут враги под носом надо глушить пока не поздно.за тридцать серебренников сидишь тут день и ночь иудей свидомит.помои выливаешь вот и жуй их сам.

Суббота, 18:44 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Ауу-уу - Есть кто живой и милосердный на "Пряниках"?

Братцы, Я ВАС БУДУ ТРОЛИТЬ! Писать всякую хрень, а вы меня РУГАЙТЕ! Я возбуждаюсь очень от вашего внимания!

Ругните меня кто-нибудь, пожалуйста! Когда меня замечают, так жопа начинает сладко почёсываться, прям до оргазма...ааа. Ещё противный!

Понимаю что это не нормально, больно, кровь выступает, но во мне как будто животное вонзилось ... глубже! сильнее! ещё ещё!

Во мне как буд-то раздвоение (растроение) личностей, несколько тварей борятся! То похоть побеждает, то разум. Вся дырка болит, а остановиться не могу.

Суббота, 18:48 - 21 янв 17
гость — «-=-» пишет:

козни сиьбные ты плетешь лишний раз подтверждая что тупан иудей.

Цитатник

Вы что, хотите от меня хамства, мата, оскорблений?

В. Савощенко, заместитель губернатора Тульской области

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