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Главная / PRяники печатные « 22 января 2017 »


Трудом Россию не понять

"Огонек" выяснял, почему мы самые трудолюбивые, но и самые неэффективные.

Как заставить русского человека эффективно трудиться? Об этом спорили в разные эпохи и предлагали разные рецепты. Во времена империи уповали на "немецкого управляющего", в советскую эру — на стахановцев и соцсоревнование, на излете перестройки надеялись на рынок: вот придет частный предприниматель и уж тогда... Частный предприниматель пришел и даже состоялся, однако низкая производительность труда в стране — по-прежнему больное место. Это подтверждают и свежие данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Россия — на одном из последних мест в рейтинге по производительности труда, ниже только Мексика, зато выше все остальные — от Чили и Турции до США и Германии. Хотя мы на одном из первых мест по количеству отработанных часов. Получается, мы самые трудолюбивые, но и самые неэффективные. Это что, "врожденное" или все же лечится? "Огонек" попытался разобраться в ситуации

Опубликованные на днях данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) не радуют: в организации замерили производительность труда в различных странах и выяснилось, что вклад россиянина в ВВП страны за час рабочего времени составляет всего лишь 25,1 доллара США. Для сравнения: этот показатель для Люксембурга, оказавшегося в лидерах рейтинга,— 95,1 доллара, для США — 68,3, для Германии — 66,6... Мы оказались в самом конце списка, обогнав лишь Мексику (20 долларов), и, самое обидное — ставим этот антирекорд уже не первый год: например, в 2014-м производительность труда россиянина составляла не намного больше — 26 долларов.

При этом парадокс: по количеству отработанных в год часов мы, напротив, среди лидеров — это доказывает еще один рейтинг ОЭСР. Сами посудите: россияне работают аж 1978 часов в год, гораздо больше, чем жители Германии (1371) или, скажем, Франции (1482). Как это противоречие понимать?

— Это называется высокая трудоемкость: чтобы произвести единицу продукции, нам просто требуется больше рабочего времени, чем в других странах,— говорит профессор Александр Щербаков из РАНХиГС.

Похоже, не случайно в 2014-м в Европе оказалось всего два рекордсмена по времени, проведенному на работе, — мы и кризисная Греция. Есть ли шанс выбраться? Статистика оптимизма не внушает: разрыв в производительности труда с развитыми странами фиксировали еще в советские времена, от США мы отставали в 4,2 раза, от Великобритании — в 2,8. Сегодня у нас рыночная экономика, но соотношение практически не изменилось. Более того, нас догоняют страны, еще недавно бывшие аутсайдерами. С 1991 по 2012 год мы повысили производительность труда примерно на треть, в то время как Китай — в 7 (!) раз.

— Сократить отрыв никак не получается: проблема как в основных фондах, то есть в оборудовании, машинах, инструментах, материалах, так и в самой организации труда. По обоим параметрам мы очень серьезно отстаем,— уверен Щербаков.

"Серьезно" — это на сколько? И можно ли вообще верить статистике ОЭСР? В прошлом году в Совете Федерации собирался специальный семинар, посвященный как раз производительности труда, данные, обнародованные там, в широкий доступ, увы, не попали, хотя они без преувеличения сенсационны.


Старикам здесь место

 

Едва ли не самую тревожную статистику представил на семинаре в СФ директор Института нового индустриального развития им. Витте Сергей Бодрунов — речь об износе основных фондов, от машин и оборудования до зданий. Оказывается, ситуация сегодня еще хуже, чем была перед началом рыночных реформ 27 лет назад: если в 1990-м степень износа составляла 35,6 процента, то в 2014-м — уже 49,4! Советское производственное наследство давно "проедено", но и то, что было закуплено или построено в новые времена, уже устарело и почти не обновляется. В 1990-м так называемый коэффициент обновления основных фондов составлял 6,3 процента, а к 2014-му он упал до 4,3 процента. Нам далеко даже до советских показателей: на излете Советского Союза средний возраст оборудования увеличился с 8,5 до 12 лет, и уже тогда все ломали голову, что с этим делать. Сегодня голову никто не ломает — на ситуацию просто махнули рукой. По данным Бодрунова, на заводах и в цехах в основном преобладает машинное оборудование, работающее более 20 лет — какие уж тут нанотехнологии... Фактически, полагает эксперт, мы имеем дело с затянувшейся деиндустриализацией российской экономики: дело не только в плохом состоянии оборудования или низкой инновационной активности, но и в человеческом факторе — нет хорошо оснащенных рабочих мест, значит, нет и высококвалифицированных кадров.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, перечисляет по отраслям, начиная с добывающей промышленности:

— Износ фондов там порядка 54-56 процентов,— говорит он.— Но добывающая промышленность и сама по себе с точки зрения технического прогресса — отсталая сырьевая отрасль, основная добыча у нас идет традиционным методом вертикального бурения, мы мало работаем с горизонтальным бурением, со сланцем, с гидроразрывами пластов, с шельфами во многом именно потому, что нет нужного оборудования. А в условиях санкционного давления его практически запрещено поставлять... В обработке ситуация с фондами средняя, но там все зависит от того, что обрабатывают. В сельском хозяйстве износ большой... Да, мы гордимся тем, что экспорт сельхозпродукции достиг 18 млрд, это даже больше вооружений. Но не стоит забывать — в маленькой Голландии он составляет 80 млрд, и вовсе не потому, что они работают день и ночь...

Зависимость очевидна: чем лучше оборудование, тем выше производительность труда, но что делать, если импортные технологии — дорогое удовольствие? Если деньги есть, можно и раскошелиться. А если их не хватает?

— Доступ к длинным западным кредитам в связи с санкциями ограничен, а чтобы закупать импортное оборудование под сегодняшнюю ключевую ставку в 10, а реально — в 15-16 процентов, нужно иметь огромную рентабельность,— говорит Остапкович.— К тому же речь о длинном инвестиционном цикле: новое предприятие не создашь за полгода, а бизнес живет сегодняшним днем. Зачем что-то обновлять, если есть неопределенность по поводу экономического завтра?

По словам эксперта, это напрямую связано с проблемой производительности: предприниматели зачастую не входят в длинные инвестпроекты, потому что боятся завтрашнего дня.

— Когда мы встречаемся с бизнесменами, я спрашиваю их, что волнует больше всего: высокие налоги, плохой спрос? Мне отвечают: нужны правила игры на 4-5 лет, чтобы можно было составить бизнес-план, модернизироваться. А у нас ведь как: вот вышел очередной ограничительный закон — и триллиона как не бывало,— подытоживает эксперт.

Поможет ли импортозамещение? Эксперты сдержанно оптимистичны: по данным Минэкономразвития, единственная отрасль, которая дала положительную динамику по производительности труда в 2015 году, оказалась сельским хозяйством. Но и тут радость, похоже, преждевременная: достичь того же по итогам 2016-го власти уже не надеялись...

Управление неуправляемым

Недавно в Высшей школе экономики выступали два эксперта, Владимир Бовыкин и Михаил Лисин из Общественного объединения по повышению производительности труда, их выводы удивительны: оказывается, собственники и руководители предприятий просто не задумываются о повышении производительности труда — нет у них такой озабоченности. Эксперты убеждены, что она и не возникнет, если не стимулировать к решению задачи бизнес. Например, поощряя участием в госзаказах, снижая налоги... Предлагалось даже создать особое министерство производительности труда — иначе, дескать, механизм эффективности не завести.

Но это касается руководителей, а что там с простыми работниками? Тут тоже все не в порядке: в большинстве своем россияне слабо мотивированы бороться за высокую эффективность труда, поскольку в условиях деиндустриализации бизнес делает ставку не на мотивацию персонала, а на другие факторы роста. Они известны — это присвоение природной ренты, административный ресурс... Да и суровых национальных особенностей тоже никто не отменял. На семинаре в Совете Федерации Александр Никольский из "Деловой России", возглавляющий отраслевое отделение по управлению персоналом, вспоминал общение с директором по персоналу большого российского предприятия, часть которого расположена в Нижнем Тагиле. Директор был откровенен: мол, talent management — это, конечно, хорошо, но у него пока другие проблемы — как избавиться от пьяных рабочих в цехах...

Вопрос, впрочем, не только в любви к горячительному: россиянам просто мало платят. Может, и пьем от этого?

— Мы отстаем от зарубежных стран не только по производительности труда, но и по зарплате,— указывает на хороший мотиватор Александр Щербаков из РАНХиГС.— Возьмем США: мы отстаем от них по производительности труда в 3-5 раз, а по зарплате — в 7-8. Доля оплаты труда в ВВП была у нас на уровне примерно 50 процентов в 2014 году, тогда как в развитых странах этот показатель колеблется в районе 60 процентов и даже выше. В России снижалась реальная заработная плата, снижается потребление, поэтому рассчитывать, что с такой мотивацией мы добьемся высоких результатов,— крайне самонадеянно. Есть мнение, что у нас маленькие зарплаты, потому что маленькая производительность, но я с этим не согласен. Наоборот, при рыночной экономике именно высокая зарплата предопределяет высокую производительность...

А еще не стоит полностью сбрасывать со счетов и национальные особенности: миру известны примеры, когда местный колорит мешал эффективной работе. Специалисты указывают, в частности, на Испанию, где недавно на полном серьезе планировали отказаться от традиционной сиесты — она якобы мешает бороться за производительность. И действительно, подкомитет испанского правительства предлагал изменить ни много ни мало испанский образ жизни — например, ограничить время совещаний, сократить длительность обедов. Среди предложений было даже изменение часового пояса, введенного еще при Франко, и все ради повышения производительности труда. Как говорится, ничего личного, только бизнес...

У россиян сиесты нет, поэтому эксперты, отчаявшиеся найти рациональные объяснения застою в росте производительности труда в стране, готовы предъявить претензии даже фазендам, на которых любят "пахать" бывшие советские граждане.

— Это примерно 20-25 процентов рабочего времени или, если брать рыночный сектор, около 2 процентов ВВП,— говорит замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников.— Если исключить работу на дачных участках, затраты рабочего времени будут уже не так феноменально велики, а производительность труда в нашей стране относительно других стран вырастет процентов на 20, и мы окажемся где-то в середине рейтинга.

А как подняться в нем не столь оригинальными способами? Тема звучала на недавнем Гайдаровском форуме из уст официальных лиц, но в основном в качестве пожеланий "обратить серьезное внимание" и обещаний "приложить усилия". Озабоченность понятна: еще в 2012-м президент издал указ, обязывающий правительство повысить производительность труда в полтора раза уже к 2018 году — речь шла примерно о росте в 7 процентов в год. Получится? Надежда есть: как подчеркивают эксперты, опрошенные "Огоньком", мы, россияне, все делаем в последний момент, что называется, в четвертом квартале. А еще чудеса у нас случаются. В отчетности в том числе...


Кирилл Журенков

Комментарии к статье

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Воскресенье, 10:37 - 22 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Наши тульские министры большие мастера в каллиграфии- какой хочешь отчет напишут в правильных выражениях и нужных цифрах. Вот они действительно не запаривают свой не перетрудившийся мозг повышением производительности труда. Да и как? У них, видите ли, на это не хватает компетенции. Зато они власть!

Воскресенье, 11:32 - 22 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Хаха! Путин наш президент! Бугага!

Воскресенье, 12:10 - 22 янв 17
гость — «ВСЁ НЕ ТАК» пишет:

ТРУДОМ РОССИЮ НЕ ПРОНЯТЬ

Воскресенье, 12:26 - 22 янв 17
гость — «ФАКТ» пишет:

Я ЖИВУ ТУТ 50 ЛЕТ. СЛУЖИЛ В СА. ЗАКОНЧИЛ 2 ВУЗа. ГОД ЖИЛ У БУРЖУЕВ, ПОЧТИ 30 ЛЕТ РАБОТАЮ В БИЗНЕСЕ (В ОСНОВНОМ СВЯЗАННОМ С ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПОСЛЕ РАЗВАЛА). И МОГУ ЗАЯВИТЬ ОТВЕТСТВЕННО, У НАС САМАЯ НЕТРУДОСПОСОБНАЯ СТРАНА, ПОТОМУ ЧТО НИКОГДА ТУТ НЕ БЫЛО ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА, ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА, НИЧЕГО ЭФФЕКТИВНОГО. ТОЛЬКО ЛОЗУНГИ, НЕИЗВЕСТНЫЕ ВИНОВНЫЕ ВО ВСЕХ НАШИХ НЕУДАЧАХ. НЕИСКОРЕНИМОЕ ВОРОВСТВО И НЕЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ РАЗУМНОМУ. ПОЭТОМУ ВСЕГДА ЭТОЙ СТРАНОЙ БУДУТ ПРАВИТЬ ДИКТАТОРЫ С ПОМОЩЬЮ ТИРАНИИ, ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЛИДЕРЫ С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. И ЧТО УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО МИЛЛИОННЫЕ ЖИЗНИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРИНЕСЁННЫЕ В ЖЕРТВУ ХИМЕРАМ, ДРУГИМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ НИ В КОМ НЕ ВЫЗЫВАЮТ И КАПЛИ СОЖАЛЕНИЯ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ.

Воскресенье, 12:36 - 22 янв 17
гость — «гость» пишет:

Все очень просто. Наши уважаемые работодатели думают, что если они будут намахивать своих работников с зарплатой, не платить сверхурочные и выходные, не отпускать в отпуск, то работники будут хорошо работать. Ха-ха три раза. Спорить никто не будет. Будет молчаливый саботаж- работа спустя рукава, брак, кражи.

Воскресенье, 12:56 - 22 янв 17
гость — «делаем вид» пишет:

Всякая работа предполагает оплату. Нынешнюю зряплату подобающей оплатой назвать нельзя. Работа соответствует оплате.

Воскресенье, 13:03 - 22 янв 17
гость — «Тссс Не болтай!» пишет:

Полицию ругать нельзя...чревато!

А министров здесь хают...Скоро будет письмо в редакцию!!!

Воскресенье, 13:38 - 22 янв 17
гость — «Комментаторам» пишет:

"Как платят так и работаем". Нет господа, этот принцип лишь в бюджетных структурах, и вы туда идёте именно, чтобы не работать, или брать взятки. А в бизнесе все не так, там тем кто работает, а не делает вид обычно платят. Так что снова у вас все виноваты.

Воскресенье, 14:08 - 22 янв 17
гость — «Комментатору» пишет:

Расскажи это работникам Магнита, Пятёрочки и Дикси, которым платят по 15 т.р. за 13-часовой рабочий день

Воскресенье, 14:34 - 22 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

В Спаре тоже рабский труд за копейки.Да ещё и выходных нет практически.

Воскресенье, 14:35 - 22 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Как платят,так и работаем.

Воскресенье, 14:56 - 22 янв 17
гость — «Леди» пишет:

Самые неэффективные, потому что все закольцованно на кумовстве. Своих ставят только на хорошие места и работу не спрашивают. Других уничтожают, работать не дают.
А второе- это планирование. Кому оно нужно? Заранее закладывают меньшее, чтобы в конце года показать перевыполнение плана.
В итоге дурим сами себя.

Воскресенье, 14:58 - 22 янв 17
гость — «14-08» пишет:

Тем, кто молчит сначала урезают зарплату, потом свободу, а затем предлагают прийти на площадь со своей веревкой и мылом.

Это называется - современное российское ко постное право. А тот патриотизм, которым это поаво обильно сдабривают, выгоден новоришам и рабам. Последним для самооправдание своего рабства

Воскресенье, 15:04 - 22 янв 17
гость — «Эхо» пишет:

А может 7 месяцев зимы влияют?

Воскресенье, 15:16 - 22 янв 17
гость — «Про...» пишет:

Не обольщайтесь иллюзиями. Лозунг "как платят, так и работаем" -это самообман. "работаем, как могем, а зарплату большую хотим" -вот истинная ситуация с работниками. Квалифицированного рабочего не найдешь. Квалифицированного учителя, инженера, врача, встречающихся еще в единичных экземплярах, затоптала серая масса. Школа выдает "на гора" поток серости. Вот и пожинаем во всех сферах результат.

Воскресенье, 15:30 - 22 янв 17
гость — «Леди-про» пишет:

Квалифицированные есть и их можно найти, только их не хотят брать на работу, а если взяли сгнобят. Нынешнему работодателю не нужны грамотные, умные и квалицированные. Им нужно быдло, т.к. быдлом легче управлять, они смотрят в рот, постоянно стоят в коленно-локтевой и чешут пятки.
Такому контингенту не нужна свобода, у них только одно-глубже лизнуть своего начальника.
А вот если сотрудник грамотен, может спросить (потребовать), кому такой нужен. Горе от ума. Грибоедов АС.
Эта модель относится ко всем профессиям и работодателям. На производстве мастер будет держать неквалифированную пьянь, а грамотного уберет, ибо будет в нем видеть, конкурента и противника.

Воскресенье, 15:32 - 22 янв 17
гость — «для Про» пишет:

Соглашусь, с подбором квалифицированных работников очень непросто.

Но на мой взгляд, главная беда – неквалифицированный менеджмент. Посмотрите на уровень тех, кто возглавляет компании. Настоящих руководителей – единицы. Низкий уровень менеджмента наблюдается не только в госуправлении и государственных учреждениях, но и в частном бизнесе. Большинство тех, кто сейчас руководит, начиная с низшего звена управления и заканчивая топами, неспособны заниматься повышением производительности.
Украсть у хозяев, обмануть работников и контрагентов, подкупить чиновников – вот их уровень.

Воскресенье, 17:18 - 22 янв 17
гость — «Про всех» пишет:

К.сожалению не может быть мало квалифицированных рабочих, и много менеджеров. Ситуация ровно одинакова, для всей страны. Проста нет мозгов. Есть только жажда халявы, и страх открыть рот. Это деградация всеобщая. И она не кончится, а лишь продолжится, ибо в стране произошла подмена ценностей, истинных на фуфел. Хотя при совке это уже было, но сейчас достигло глобальных размеров.

Воскресенье, 17:20 - 22 янв 17
гость — «факту» пишет:

Даже эмиры в Эмиратах поняли,что с народом надо делится! Нашим правителям это непонятно...

Воскресенье, 17:31 - 22 янв 17
гость — «для 17:20 - 22 янв 17» пишет:

ты будешь клаву на пряниках дрочить, а с тобой кто-то должен делиться, ну ты конченный дебил.

Воскресенье, 17:37 - 22 янв 17
гость — «автору» пишет:

В Китае государственная политика - повышение благосостояния народа! А в России - повышение уровня патриотизма.Так что все правильно.Походил с плакатом, привязал ленточку- вот вам и высшее благо. Результат жизни видит весь мир.А фотографии по праздникам у нас и раньше таскали... Вспомните.

Воскресенье, 17:43 - 22 янв 17
гость — «Для 17-31» пишет:

А ты, что предлагаешь делать?!

Воскресенье, 18:07 - 22 янв 17
гость — «Одна из фирм» пишет:

У нас монтажникам и 30 и 40 и 50 тыс. руб платили. Но постоянно за ними были недочеты, недоделки и всегда все делали на "русский авось" (потому что сколько ни плати, всегда им мало, и говорят что вот если бы платили еще больше, до работали бы как для себя). Нихрена не помогло, только языком болтать. Это русский менталитет, который у нас в генах. В итоге всех нафиг уволили и директор сам с несколькими помощниками сам все делает как для себя и не краснеет за свою работу. Зато эти несколько человек получают приличные деньги и им наплевать что они работаю и за монтажника и за мененджера и заз зам.директора. Не краснеют за свой качественный труд.

Воскресенье, 18:23 - 22 янв 17
гость — «Угорелый» пишет:

Не надо изобретать велосипед, всё уже давно известно. тот кто хочет поднять экономику страны не занимается всей той белибердой, которой страдает наша власть, набивая под патриотический угар свои карманы.

Воскресенье, 18:42 - 22 янв 17
гость — «Халява» пишет:

Я сестра и жена и дворника и президента. И со мной вы будете жить всю жизнь.

Воскресенье, 18:44 - 22 янв 17
гость — «рабочий» пишет:

работать мы можем и хотим, а управляет кто и как?

Воскресенье, 18:49 - 22 янв 17
гость — «Честная статья» пишет:

Такие редко попадаются. Все названо своими именами: причина низкой производительности труда в России - жадные, некомпетентные собственники, соответственно низкие зарплаты и неспособность плюс нежелание вкладывать в развитие производства. Дураки хотят еще дачи и подсобное хозяйство уничтожить, чтобы на бумаге был рост производительности. Это как цыган приучал не есть лошадь, она совсем было привыкла, только издохла.

Воскресенье, 18:56 - 22 янв 17
гость — «Факт» пишет:

Ничего тут не поменять Верхи будут воровать низы будут подворовывать Цель одна НИЧЕГО Если кончится эра нефти и газа все друг друга переубивают но работать не будут

Воскресенье, 19:02 - 22 янв 17
гость — «Читаю комментарии и ус..юсь» пишет:

Платили по 50 и все работали плохо. Директор сам стал работать, много получать и не краснеть за работу. Блин, а больше 50 платить было влом? 100, 200, 300 работяге платить влом за хорошую работу? У нас лучше гавно будет жрать, но не заплатит больше, чем "чумазому" по его разумению достаточно. При этом обеспечить работой, материалами, обеспечить реальный контроль за качеством не способны - тут же надо смотреть за технологией, самому не выпить, кадры воспитывать. Ну и посмотрите на мордашки "собственников" и директоров - они способны на это? Они даже не догадываются, что это такое - руководить людьми.

Воскресенье, 21:52 - 22 янв 17
гость — «Да бедные они в провинциях -омериках-то! » пишет:

Итак, зарплата $10,000. Дополнительно компания платит за членство в спортклубе $48.75, за страхование жизни $8.85, и за страхование от нетрудоспособности $53.00. Общий доход - $10,110.30.

Из зарплаты автоматически удерживаются налоги. Из за особенностей американского налогообложения, только $8,773.14 подлежат налогообложению.

Налог на медицинское обслуживание пенсионеров - $138.81 (1.37%)
Федеральный налог - $1809.08 (17.89%)
Налог на социальное страхование (государственные пенсии, инвалидность) - $593.53 (5.87%)
Всего налоги: $2541.42 (25.14%)


Однако, помимо налогов есть другие удержания из зарплаты:
Пенсионный план 401(k) (добровольный частный пенсионный счет) - $800.00 (8%)
Выплата займа взятого из счета 401(k) (из своего пенсионного счета можно брать деньги в долг, и потом выплачивать обратно в свой пенсионный счет) - $269.44
Медицинское страхование на семью с детьми $325.50 (3%)
Страхование зрения (очки, линзы) $3.32
Отчисления на счет по уходу за детьми (идут на няню или детский сад) $208.34 (2%)
Отчисления на спортклуб $48.75
Страхование жизни $8.55
Страхование от нетрудоспособности $53.00

Итого, от зарплаты $10,110.30, на руки останется всего $5,851.98 (57.88%) за полмесяца. И из этих денег ведь еще надо платить за жилье, еду, машину. Например, ипотека или аренда 4х комнатного дома или квартиры может обойтись в $2500 в месяц во Флориде, и более $4000 в таких дорогих местах как Сан-Франциско или Нью Йорк.



Стоит ли ехать ради этого на запад? Ведь $5000 за две недели можно и в Москве относительно легко заработать.

Цитатник

Наоборот, рыба пропала и раки сдохли оттого, что не было этого законодательства.

А. Коржаков, депутат Государственной Думы.

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