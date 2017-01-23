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Главная / Кто есть кто « 23 января 2017 »


Алексей Дюмин последовал примеру президента?

Алексей Дюмин: "Моя партия  это Тульская область, тульский народ”

Губернатор не смог принять участие в работе партийного форума “Единой России”.

В течение двух дней в Москве проходил XVI съезд партии-победительницы “Единой России”.

На его пленарное заседание был приглашен тульский губернатор Алексей Дюмин, который, как известно, не является членом “Единой России”. Однако, судя по отсутствию официальной информации, Алексей Геннадьевич его так и не посетил. Впрочем, на нынешний партийный форум не приехал даже президент, хотя на прошлом съезде он там выступил с речью. (По неофициальной информации, отсутствие на съезде Путина было специально задумано для того, чтобы Дмитрий Медведев смог продемонстрировать свое лидерство в партии.)  

По-видимому, примеру лидера нации последовал и его ставленник в Тульской области.  

Не исключено, что у тульского губернатора нашлись просто более важные государственные дела, чем гостевать на пленарном заседании съезда “Единой России”…


Комментарии туляков-единороссов, участников XVI съезда партии, напоминают времена КПСС


За прошедшие пять лет произошла перезагрузка партии, а также множество политических событий, изменилась обстановка в мире и внутри страны, геополитика и внутренняя экономическая ситуация. Безусловно, "Единая Россия" в этих условиях искала и нашла новый путь развития страны, предложила нашим избирателям, нашему населению экономическую политику с учетом новых вызовов.

Николай Воробьев

Съезд для всех членов партии – большое событие. "Единая Россия" всегда отличалась новаторством, передовыми идеями и программами.

Евгений Авилов

Работая вместе с нашими жителями, реализуя в нашем регионе федеральную повестку, мы добьемся еще более выдающихся результатов. 

Юлия Марьясова 

Партия постоянно занимается совершенствованием своей работы: развивает те направления деятельности, которые приносят результаты, генерирует новые проекты, вовлекает население в реализацию программ, направленных на развитие регионов, отраслей экономики, сфер жизни.

Николай Петрунин

Для нас эта пятилетка была удачной. Успешно проведены выборы в Госдуму. Партия поддержала губернатора – он получил один из самых лучших результатов не только в ЦФО, но и по всей России.

Александр Рем

В “Единой России" наблюдается прилив новых кадров, прирост членов партии. Идет поступательное омоложение. За пять лет работы партии нам представилась возможность более осмысленно, стратегически точно выверить наши шаги в дальнейшем”.

Сергей Харитонов

Комментарии к статье

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Понедельник, 09:43 - 23 янв 17
гость — «Пиарщики от народа» пишет:

Алексей Дюмин: "Моя партия - это “Тульская область, тульский народ”. Красиво говорит. Научились лгать. Посмотрим через пару лет. А заодно ознакомьтесь с перечисленными в статье перебежчиками за большим куском масла. Подобных в свое время назвали "политическими проститутками".

Понедельник, 09:43 - 23 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Те же рожи в 3-м поколении. Та же "Партия". Тот же результат будет. хехе

Понедельник, 09:44 - 23 янв 17
гость — «ъ» пишет:

да похеру вам жители. как воровали так и воруют

Понедельник, 09:47 - 23 янв 17
гость — «Скажу по-мягче» пишет:

Единая Россия - это партия воров и жуликов, порядочных людей в ней - просто нет!!!

Понедельник, 09:49 - 23 янв 17
гость — «гость» пишет:

Дюмин с самого начала держится в стороне от ЕдРА, хотя его пытались туда затянуть.
Очень мудро! Потому и доверие к Алексей Генадьевичу большое у людей.

Понедельник, 09:52 - 23 янв 17
гость — «Николай Матвеев - очередной фарс "Единой России"» пишет:

Юлия Марьясова
Партия постоянно занимается совершенствованием своей работы: развивает те направления деятельности, которые приносят результаты, генерирует новые проекты
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Закрывает школы и больницы,вводит платные парковки, а развития направления - это платный въезд в Москву?

Понедельник, 09:54 - 23 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Так, если есть какие-то вопросы, то вы предлагайте пути решения их, не нужно стесняться, а просто обсирать все, на чем свет стоит, каждый дурак может. И это касается не только данной статьи. Умельцы хреновы.

Понедельник, 09:57 - 23 янв 17
гость — «Антон» пишет:

Господи, ну не приехал, так не приехал, из всего инфоповод раздуют. УЖе ничему не удивляюсь, может занят человек был.

Понедельник, 09:58 - 23 янв 17
гость — «Гостю» пишет:

Что плагиаторы своих идей нет? Свет не стоит на "Единой России". Нет идей, отправляйтесь на помойку политической жизни в России.

Понедельник, 10:02 - 23 янв 17
гость — «Андрей Николаевич Б.» пишет:

Вот вы ругаете партию, а остальные чем занимаются? Где ваши комуняки, ЛДПР, яблоко? Где они все, чем сейчас занимаются? Или они только под выборы вылазиют, как черви после дождя? А? Вот конкретно поэтому ЕР и лидирует всегда и будет лидировать, потому что остальные не делают абсолютно НИЧЕГО, а только создают видимость и то под выборы.

Понедельник, 10:07 - 23 янв 17
гость — «Николай Александрович М» пишет:

Лучше бы "Единая Россия", как и комуняки, ЛДПР, яблоко ни чего не делали. В таком случаи они бы нанесли меньше вреда России, чем они наделали.

Понедельник, 10:21 - 23 янв 17
гость — «Поступательное омоложение» пишет:

Юлия Марьясова
Партия постоянно занимается совершенствованием своей работы: развивает те направления деятельности, которые приносят результаты, генерирует новые проекты
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Вот восстановление разрушенной экономики Сирии , например...новое направление!

Понедельник, 10:28 - 23 янв 17
гость — «Николай Матвеев» пишет:

Юлия Марьясова
Партия постоянно занимается совершенствованием своей работы: развивает те направления деятельности, которые приносят результаты, генерирует новые проекты
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Новый проект - это выплата пенсий от России гражданам Израиля.

Понедельник, 10:50 - 23 янв 17
гость — «123» пишет:

Однопартийная система изжила себя давно . Даже приток кадров не даёт результатов , при жёсткой вертикали . Смена технологического курса подразумевает смену подходов в аппарате премьера , а может и самого премьера , что было объявлено после Нового года Ждём реальных изменений.

Понедельник, 11:49 - 23 янв 17
гость — « николаю петрунину от заокчан» пишет:

"успешно проведены выборы"- какие выборы? пришли на выборы те кого загнали по телефонам. путин обещал, что в бюллетене будет строка против всех- но ее нет, или путин не выполнил своего обещания или он об этом совсем не знает. а вот если бы была эта графа -против всех-вот и посмотрели, какая партия победила. пришли бы на выборы процентов 85 и проголосовали против всех.

Понедельник, 12:37 - 23 янв 17
гость — «Дожили» пишет:

Неявка местного верховного на этот шабаш, не важно по каким причинам, электорат принимает с удовлетворением и уже рассматривает, как пиар ход. Чётнето творится со с партейными, а вот местному верховному реально зачёт.

Цитатник

Вы что, хотите от меня хамства, мата, оскорблений?

В. Савощенко, заместитель губернатора Тульской области

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