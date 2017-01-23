Главная / Кто есть кто « 23 января 2017 »

Алексей Дюмин последовал примеру президента?

Алексей Дюмин: "Моя партия – это Тульская область, тульский народ”

Губернатор не смог принять участие в работе партийного форума “Единой России”.

В течение двух дней в Москве проходил XVI съезд партии-победительницы “Единой России”.

На его пленарное заседание был приглашен тульский губернатор Алексей Дюмин, который, как известно, не является членом “Единой России”. Однако, судя по отсутствию официальной информации, Алексей Геннадьевич его так и не посетил. Впрочем, на нынешний партийный форум не приехал даже президент, хотя на прошлом съезде он там выступил с речью. (По неофициальной информации, отсутствие на съезде Путина было специально задумано для того, чтобы Дмитрий Медведев смог продемонстрировать свое лидерство в партии.)

По-видимому, примеру лидера нации последовал и его ставленник в Тульской области.

Не исключено, что у тульского губернатора нашлись просто более важные государственные дела, чем гостевать на пленарном заседании съезда “Единой России”…



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За прошедшие пять лет произошла перезагрузка партии, а также множество политических событий, изменилась обстановка в мире и внутри страны, геополитика и внутренняя экономическая ситуация. Безусловно, "Единая Россия" в этих условиях искала и нашла новый путь развития страны, предложила нашим избирателям, нашему населению экономическую политику с учетом новых вызовов.

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Съезд для всех членов партии – большое событие. "Единая Россия" всегда отличалась новаторством, передовыми идеями и программами.

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Работая вместе с нашими жителями, реализуя в нашем регионе федеральную повестку, мы добьемся еще более выдающихся результатов.

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Партия постоянно занимается совершенствованием своей работы: развивает те направления деятельности, которые приносят результаты, генерирует новые проекты, вовлекает население в реализацию программ, направленных на развитие регионов, отраслей экономики, сфер жизни.

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Для нас эта пятилетка была удачной. Успешно проведены выборы в Госдуму. Партия поддержала губернатора – он получил один из самых лучших результатов не только в ЦФО, но и по всей России.

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В “Единой России" наблюдается прилив новых кадров, прирост членов партии. Идет поступательное омоложение. За пять лет работы партии нам представилась возможность более осмысленно, стратегически точно выверить наши шаги в дальнейшем”.

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