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Главная / Тульская PRовинция « 23 января 2017 »


Бородинское сражение

В конце декабря депутаты МО поселок Бородинский приняли отставку  главы администрации Александры Шенберг, чего добивалась местная оппозиция.

Вместо нее временно исполняющим обязанности главы администрации  назначен заместитель главы администрации Игорь Миронов

Похоже, воодушевившись успехом, местный депутат Леонид Соловьев и его соратники решили двигаться дальше. 

По нашей информации, в депутатском корпусе сейчас 9 депутатов из 10 (один сложил полномочия). Из 9 депутатов 3 не всегда поддерживают решения большинства из “Единой России”, что не позволяет принимать ряд решений, для которых необходимы 7 голосов ЗА, например, по внесению изменений в Устав. 

Согласно Уставу Бородинского, глава муниципального образования и глава администрации – одно лицо и избирается из числа депутатов, а не по конкурсу, как во всех остальных муниципальных образованиях в области. Это единственное муниципальное образование, которое не хочет менять эту норму в своем уставе, ведь для принятия этого решения необходимо не менее 7 голосов депутатов, а в нынешнем раскладе больше 6 голосов не набирается.

В такой ситуации главой администрации может быть любой из депутатов, даже если у него нет высшего образования и опыта работы.

Этим, по-видимому, и пользуется местная оппозиция.

Именно об этом в своем твиттере написал Леонид Соловьев. 

“Вы надеетесь, что у вас хватит голосов для принятия поправок в Устав и принятия бюджета? Может, не надо напрасно тратить свое и наше время?” – обращается он, по-видимому, к партии власти.

Правда, в данном случае Соловьев решил прибегнуть к элементам шантажа, о чем ему, по сути, напомнил тоже оппозиционер и бывший глава поселка Приупский Александр Подгайский.

Следующий шаг Леонида Соловьева заключается в том, чтобы добиться отставки своего коллеги по собранию депутатов единоросса Валерия Пятова, который возглавляет местную управляющую компанию “Восток-Сервис” (к ее работе у бородинцев есть претензии).

Он увидел в депутатстве Пятова конфликт интересов, поскольку местная администрация периодически заключает с "Восток-Сервис" договора. (Хотя формально Валерий Пятов совмещать бизнес и депутатство на непостоянной основе имеет право.)

Леонид Соловьев объявил о подготовке к проведению пикета в Москве на Краснопресненской набережной напротив Дома правительства (заявку он подал 18 января).

Пикет напротив Дома правительства России 28 января столичные власти могут предложить провести в другом месте. Правда, организатора это вряд ли смутит, поскольку он, по-видимому, договорится с некоторыми оппозиционными левацкими интернет-ресурсами, например с “Народной самообороной”, которые постараются раздуть шумиху вокруг этой акции.

Тем временем власть не бездействует: сейчас в поселке ситуация в целом нормализовалась – ушла в отставку Александра Шенберг, восстанавливается уличное освещение, возвращена остановка рейсового автобуса. В ходе встреч с жителями областные чиновники взяли на себя ряд обещаний на 2017 год. 

Хватит ли этого, чтобы усмирить Бородинский, а точнее – тех оппозиционеров, которые, похоже, почувствовали свою силу, добившись отставки главы, покажет время. Но нынешний конфликт в маленьком муниципальном образовании, на наш взгляд, заставляет власти задуматься, как впредь не доводить ситуацию до обострения…

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 10:30 - 23 янв 17
гость — «ГОСТ СССР» пишет:

этот соловьев - крейзи законченный. типа оппозиция. а на самом деле не вполне здоровый чувак.
от него шарахаются как от чумного в поселке
теперь он будет пикетировать кремль. ой, дурааак

Понедельник, 10:49 - 23 янв 17
гость — «ж» пишет:

а может власти бородинского и прокуроры приборзели как и везде

Понедельник, 11:14 - 23 янв 17
гость — «Хватит терпеть» пишет:

Пора гнать "Единую Россию" из всех эшелонов власти.

Понедельник, 11:48 - 23 янв 17
гость — «007» пишет:

И 290 тысяч человек, которые поддержали ЕР тоже???? Ваш голос тут тоже кстати есть!!!
Так что терпите и идите работайте.

Понедельник, 12:03 - 23 янв 17
гость — «Правосудие» пишет:

А что Соловьев депутат Собрания представителей района или все таки Собрания депутатов МО-поселения? Он похоже сам не понимает какого представительного органа, а пишет в Правительство г.Москвы.Грамотей!

Понедельник, 12:27 - 23 янв 17
гость — «Молодец Соловьев!!!» пишет:

Не знаю, прав Соловьев или нет в «нынешнем конфликте в маленьком муниципальном образовании», но он – один из немногих настоящих депутатов, который, прибегая к легальным средствам борьбы, пытается влиять на ситуацию. Абсолютное большинство депутатов вообще не работают как депутаты, занимая соглашательскую позицию по отношению к любым глупостям исполнительной власти.

Цитатник

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