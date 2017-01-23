Главная / PRяники виртуальные « 23 января 2017 »

Евгений Авилов наехал на коммерческих перевозчиков по расписанию

Глава администрации города пригрозил им лишением лицензий.





Сегодня на городской оперативке глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил собрать перевозчиков и еще раз напомнить им о необходимости соблюдения расписания. При выявлении трех и более нарушений перевозчиками администрация города вправе обратиться в суд с требованием лишить лицензии на перевозку пассажиров, сообщает “Слобода” .

Сегодня лишь один коммерческий перевозчик ООО “Транссервис” подключил 286 единиц транспорта к ЦДС . Остальные восемь отказались это сделать.

Правда, наши читатели не раз обращали внимание, что именно муниципальный транспорт, который ходит по расписанию, в вечернее время дождаться сложнее, чем коммерческий.

По-видимому, не случайно Евгений Васильевич заявил: “Наша основная задача наладить работу общественного транспорта. При этом муниципальный транспорт должен стать образцом по соблюдению расписания для коммерческого”.

То есть, порядок с расписанием надо наводить не только в работе коммерческих перевозчиков, но муниципального транспорта.