Евгений Авилов наехал на коммерческих перевозчиков по расписанию

Глава администрации города пригрозил им лишением лицензий.
Сегодня на городской оперативке глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил собрать перевозчиков и еще раз напомнить им о необходимости соблюдения расписания. При выявлении трех и более нарушений перевозчиками администрация города вправе обратиться в суд с требованием лишить лицензии на перевозку пассажиров, сообщает “Слобода” .
Сегодня лишь один коммерческий перевозчик ООО “Транссервис” подключил 286 единиц транспорта к ЦДС . Остальные восемь отказались это сделать.
Правда, наши читатели не раз обращали внимание, что именно муниципальный транспорт, который ходит по расписанию, в вечернее время дождаться сложнее, чем коммерческий.
По-видимому, не случайно Евгений Васильевич заявил: “Наша основная задача наладить работу общественного транспорта. При этом муниципальный транспорт должен стать образцом по соблюдению расписания для коммерческого”.
То есть, порядок с расписанием надо наводить не только в работе коммерческих перевозчиков, но муниципального транспорта.
Живу в таком месте, что трамвай ближе всего к дому. Уехать утром вовремя на работу на трамвае нереально!!!!! Прихожу на остановку ул. В.Краснослободская, жду, по расписанию нет, звоню диспетчеру.ответ каждый раз один - сломался трамвай, по расписанию не будет. Рысью бегу к обувной фабрике на 55 маршрутку, "впихиваюсь" любым образом и еду на работу нахваливая перевозчиков за то, что хоть как-то доберусь до работы. Если бы не маршрутки - с работы вон за нарушение трудового распорядка (постоянные опоздания).Общественный транспорт (трамвай в частности) отвратительный.