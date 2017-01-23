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Главная / PRяники виртуальные « 23 января 2017 »


Евгений Авилов наехал на коммерческих перевозчиков по расписанию

 Глава администрации города пригрозил им лишением лицензий.

Сегодня на городской оперативке глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил собрать перевозчиков и еще раз напомнить им о необходимости соблюдения расписания. При выявлении трех и более нарушений перевозчиками администрация города вправе обратиться в суд с требованием лишить лицензии на перевозку пассажиров, сообщает “Слобода”  .

Сегодня лишь один коммерческий перевозчик ООО “Транссервис” подключил 286 единиц транспорта к ЦДС . Остальные восемь отказались это сделать.

Правда, наши читатели не раз обращали внимание, что именно муниципальный транспорт, который ходит по расписанию, в вечернее время дождаться сложнее, чем коммерческий.

По-видимому, не случайно Евгений Васильевич заявил: “Наша основная задача наладить работу общественного транспорта. При этом муниципальный транспорт должен стать образцом по соблюдению расписания для коммерческого”.

То есть, порядок с расписанием надо наводить не только в работе коммерческих перевозчиков, но муниципального  транспорта. 

 

 

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 11:52 - 23 янв 17
гость — «житель Мояново» пишет:

Живу в таком месте, что трамвай ближе всего к дому. Уехать утром вовремя на работу на трамвае нереально!!!!! Прихожу на остановку ул. В.Краснослободская, жду, по расписанию нет, звоню диспетчеру.ответ каждый раз один - сломался трамвай, по расписанию не будет. Рысью бегу к обувной фабрике на 55 маршрутку, "впихиваюсь" любым образом и еду на работу нахваливая перевозчиков за то, что хоть как-то доберусь до работы. Если бы не маршрутки - с работы вон за нарушение трудового распорядка (постоянные опоздания).Общественный транспорт (трамвай в частности) отвратительный.

Понедельник, 12:16 - 23 янв 17
гость — «@» пишет:

Не донесли хачи авилычу, иш грозный какой)))

Понедельник, 12:20 - 23 янв 17
гость — «Житель Мясново» пишет:

Опечатка "Житель Мясново"

Понедельник, 12:23 - 23 янв 17
гость — «Жителю» пишет:

Ежу понятно что не с рублёвки

Понедельник, 12:26 - 23 янв 17
гость — «Ага» пишет:

Вот как интересно: коммерческие перевозчики не могут найти общий язык с коммерческой ОАО ЦДС!
И тем и тем деньги ну очень нужны, правда, за что берёт деньги ОАО ЦДС я что-то никак не соображу!
Расписание никто не соблюдает, рычагов давления на перевозчиков у них нет. Просто чтобы видеть как по карте "ползают" единицы транспорта? А дальше то что?

Кто знает процент комиссии за такое обслуживание - напишите.

Цитатник

Нам здесь делить нечего - только умножать и умножать. Лишь бы сил хватило.

О. Татаринов, председатель Тульской областной думы

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