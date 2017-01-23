Главная / PRяники печатные « 23 января 2017 »

За ценами следить будут реже

Фото Татьяны Алексеевой

Правительство отказалось от ежемесячного мониторинга цен на продовольствие из-за низкой инфляции.

Из-за снижения инфляции и темпа роста цен правительственная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков будет работать не так активно, как в прошлом. В прошлом году в повестке комиссии вопрос “о текущей ситуации на потребрынке продовольственных товаров” и ценовых ситуациях на отдельных рынках стоял ежемесячно, а в первом полугодии этого года только раз в квартал — в марте и июне, пишут “Известия”.

Чиновник, знакомый с ходом работы комиссии, говорит, что и в прошлом году ее не удавалось собрать ежемесячно, однако отчеты о ценах на продукты направлялись Дворковичу каждый месяц. По словам осведомленного собеседника, собираться реже решили благодаря стабилизации цен и снижению инфляции, а также учитывая опыт работы прошлого года.

По данным Минэкономразвития, цены на продукты в прошлом году росли почти в три раза медленнее, чем в 2015-м. За 2016 год цены выросли на 4,9%, годом ранее — на 13,8%.

Вместе с тем, Минпромторгу и Минсельхозу поручено “продолжить мониторинг ценовой ситуации на продовольственном рынке и рынке сельскохозяйственной продукции”, а о результатах докладывать в правительство ежеквартально.



Низкая инфляция при стагнирующей экономике не является достижением, а скорее сигнализирует о неблагополучном состоянии. Внутренний спрос, по-видимому, больше не является ее движущей силой.