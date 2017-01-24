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Вместо нового патронного завода сменился собственник старого

У одного из крупнейших тульских предприятий оборонки новый хозяин.

На Тульском патронном заводе перемены. По сообщениям СМИ, там сменился собственник (до последнего времени собственником предприятия являлись структуры, связанные с Алексеем Солововым, который являлся президентом компании).

Вчера Совет директоров ОАО расторг контракт с генеральным директором Михаилом Носовым. И с 24 января завод возглавит А. Л. Митрофанов, работавший до этого первым заместителем руководителя ТПЗ, сообщает “Молодой коммунар”.

Чуть более 45% акций ОАО ТПЗ владеет ЗАО “Столичная паевая компания“, которое контролирует, помимо тульского, аналогичный завод в Ульяновске.

Еще один собственник – ООО “Союз-патрон”, которому принадлежат почти 22% акций тульского предприятия. У него единственный учредитель – Юрий Анатольевич Соловов.

В руках у частных лиц находится почти 29% акций ОАО "ТПЗ".

Государственная компания “Ростехнологии” контролирует немногим больше 4% акций оборонного предприятия.

Весной 2012 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о строительстве нового патронного завода в Туле. При этом он отметил, что проще построить новый завод, чем модернизировать старый советский. В то же время старые цеха “лучше перепрофилировать на что-то более соответствующее их объемам”.

Однако планам не суждено было сбыться. Возможно, смена собственника ТПЗ каким-то образом связана с заявлением Дмитрия Рогозина четыре года назад. Только вместо нового патронного завода поменялся собственник на ОАО “ТПЗ”. Кому теперь принадлежит предприятие, мы, возможно, вскоре узнаем...