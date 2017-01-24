Вместо нового патронного завода сменился собственник старого

У одного из крупнейших тульских предприятий оборонки новый хозяин.
На Тульском патронном заводе перемены. По сообщениям СМИ, там сменился собственник (до последнего времени собственником предприятия являлись структуры, связанные с Алексеем Солововым, который являлся президентом компании).
Вчера Совет директоров ОАО расторг контракт с генеральным директором Михаилом Носовым. И с 24 января завод возглавит А. Л. Митрофанов, работавший до этого первым заместителем руководителя ТПЗ, сообщает “Молодой коммунар”.
Чуть более 45% акций ОАО ТПЗ владеет ЗАО “Столичная паевая компания“, которое контролирует, помимо тульского, аналогичный завод в Ульяновске.
Еще один собственник – ООО “Союз-патрон”, которому принадлежат почти 22% акций тульского предприятия. У него единственный учредитель – Юрий Анатольевич Соловов.
В руках у частных лиц находится почти 29% акций ОАО "ТПЗ".
Государственная компания “Ростехнологии” контролирует немногим больше 4% акций оборонного предприятия.
Весной 2012 года вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил о строительстве нового патронного завода в Туле. При этом он отметил, что проще построить новый завод, чем модернизировать старый советский. В то же время старые цеха “лучше перепрофилировать на что-то более соответствующее их объемам”.
Однако планам не суждено было сбыться. Возможно, смена собственника ТПЗ каким-то образом связана с заявлением Дмитрия Рогозина четыре года назад. Только вместо нового патронного завода поменялся собственник на ОАО “ТПЗ”. Кому теперь принадлежит предприятие, мы, возможно, вскоре узнаем...
Это - депутат Госдумы, авторитетный бизнесмен из Дагестана Умахан Умаханов. Образование - зооинженерный факультет Саратовского государственного аграрного университета, который он закончил в 38 лет (в 2003 году). Ну, все ясно: "баращка хотшешь?". В волшебном Путинленде, где неизвестные гномы куют Vergeltungswaffe, не имеющее аналогов в мире и от которого ссытся без памперсов весь бездуховный Запад, этот чабан является владельцем Подольского электромеханического завода. Причем Умаханов имеет хорошие отношения с властями и неоднократно награжден: в 2000 году удостоен Благодарности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ В. В. Путина. А в 2002 году Указом Президента РФ В.В. Путина награжден Орденом Мужества. Вот так вот!
Завод же интересен тем, что выступает монопольным производителем гидравлических систем для подвижных пусковых комплексов "Ярс" (также не имеющих в мире никаких аналогов и приводящих в ужас бездуховных эльфов). А Эрефовка в последние годы озабочена локальной такой гонкой вооружений. Зачем и для чего - не ясно, но вот на оборонку тратятся гигантские средства (параллельно с яхтами бурхановичей и дивидендами олигархов).
Все было бы заебись, но заводик находится в предбанкротном состоянии, а его долг составляет несколько миллиардов рублей (только перед Сбербанком - почти 1,4 миллиарда рублей) и уже с июня 2016 года он никаких поставок не ведет. Хотя ему даже проплатили заказы на 2017 год вперед. Бесполезно. Деньги куда-то пропали ("баращка хотшешь"?).*
Теперь россиянцы, готовые "противососать" с Западом по всему земному шарику, ломают голову - как же им из говна и палок наклепать ракеток православных и безаналоговых, если заводик авторитетного дага (на котором работники в среднем получают около 30 тысяч рублей!) не справляется с гособоронзаказом? А вообще у господина Умаханова были наполеоновские планы по освоению государственного бабла - например, он планировал в родном Дагестане начать производство зенитных установок**.
Кстати, что касается зенитных установок, то лишний раз напомню, что НПО "Алмаз-Антей", который разрабатывает и производит безаналоговые (а як же) комплексы С-300, С-400 и так далее, порядка 10 лет возглавлял азербайджанский торговец с рынка (в прямом смысле этого слова) Ашурбейли, открыто выводивший баблос в США и распродавший в Москве большую часть недвижимости НПО (или сдав ее в аренду). Никаких претензий к нему со стороны ФСБ и т.п. компетентных органов не возникло, хотя небольшое расследование было как бы проведено.
Граждане, заканчивайте рассказывать друг другу сказки про "геополитическое противососание", про "вызовы Западу" и "курсы Великого Кормчего". Это банальная колония, дырка от бублика, концлагерь мягкого режима. Здесь орудуют иностранные Дома и этнические ОПГ, здесь ничего не осталось ни святого, ни ценного, здесь все или фейк, или карго, или потлач, а также и то, и другое вместе взятое. Даешь деколонизацию Северной Евразии! Требуем гражданских прав от метрополий!
* - на самом деле в россиянском ВПК царит везде одна и та же жопа - почти все предприятия либо уже в предбанкротном состоянии, либо как какой-нибудь Уралвагонзавод - глубоко убыточны. Я так понимаю, их собственники водопад государственного бабла рационально перенаправляют в офшоры, а на заводы вешают долги.
** - дело не в национальности, но подобных людей в принципе нельзя подпускать к сколько-нибудь технологическому бизнесну. Однако, в РесФеде действует жесткое правило - нет ничего невозможного. Поэтому иногда всевозможные "уникальные предприятия" возглавляют (или владеют ими) откровенные кретины из кишлаков с начальным средним образованием.