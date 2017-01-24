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Главная / PRяники виртуальные « 24 января 2017 »


Тульская область получит 20 миллионов рублей на сельские дороги

Правительство выделило субсидии на борьбу с бездорожьем в российской провинции.

Общий объем выделяемых субсидий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" составит 8,3 млрд рублей. 

Эти средства пойдут на строительство сельских дорог к труднодоступным населенным пунктам, а также производственным объектам в 54 регионах страны. Правда, субъектам Федерации к этим деньгами придется выделять и собственные средства.

Среди регионов ЦФО наибольшую субсидию получит Брянская область – 302,6 млн рублей, а наименьшую Липецкая – 7,9 млн рублей. То есть наибольший объем субсидий на сельские дороги получат те регионы, у которых больше проблем с дорогами в провинции. Липецк в этом отношении чемпион по состоянию дорог в сельских населенных пунктах, а Тульская область – на уровне Калуги и Белгорода. Что тоже совсем неплохо.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, говорится на сайте кабмина.

 

 

 

Комментарии к статье

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Вторник, 10:11 - 24 янв 17
гость — «Гостья» пишет:

Интересно и на сколько сельских дорог хватит этой суммы? И ещё интересно каким образом эти средства будут распределены между муниципальными образованиями?

Вторник, 10:39 - 24 янв 17
гость — «Субсидируемый тухляк» пишет:

Дороги "дохлым" сёлам не нужны! Проще и дешевле отрапортовать о летальной кончине таких сёл вместе с их дорогами!
Китайцам русские дороги не нужны, они свои построят, когда китайцы заменят вымерших русских!
20 миллионов - проблемы не решают, а только их подчёркивают!

Вторник, 11:35 - 24 янв 17
гость — «Дороги селам! » пишет:

Не слушайте их, дороги нужны и особенно селам, мы уже писали сотни раз и вот наконец нас услышали, а сейчас какой-то непонятный человек в комментариях заявляет, что села легче признать "дохлыми"! Ты думай, что говоришь то! Приезжай, посмотрим как ты тут без дорог поживешь, ирод!

Вторник, 11:37 - 24 янв 17
гость — «СпасибО! » пишет:

Каждый день в регионе у нас что-то происходит, и происходит положительное! Я если честно в шоке, очень рада, что наконец-то взялись за родные земли! Спасибо Дюмину и его команде за это!

Вторник, 11:49 - 24 янв 17
гость — «Вопрос» пишет:

Что же происходит положительного?

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