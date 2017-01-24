Тульская область получит 20 миллионов рублей на сельские дороги

Правительство выделило субсидии на борьбу с бездорожьем в российской провинции.
Общий объем выделяемых субсидий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" составит 8,3 млрд рублей.
Эти средства пойдут на строительство сельских дорог к труднодоступным населенным пунктам, а также производственным объектам в 54 регионах страны. Правда, субъектам Федерации к этим деньгами придется выделять и собственные средства.
Среди регионов ЦФО наибольшую субсидию получит Брянская область – 302,6 млн рублей, а наименьшую Липецкая – 7,9 млн рублей. То есть наибольший объем субсидий на сельские дороги получат те регионы, у которых больше проблем с дорогами в провинции. Липецк в этом отношении чемпион по состоянию дорог в сельских населенных пунктах, а Тульская область – на уровне Калуги и Белгорода. Что тоже совсем неплохо.
Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, говорится на сайте кабмина.
Интересно и на сколько сельских дорог хватит этой суммы? И ещё интересно каким образом эти средства будут распределены между муниципальными образованиями?