Главная / PRяники виртуальные « 24 января 2017 »

Тульская область получит 20 миллионов рублей на сельские дороги

Правительство выделило субсидии на борьбу с бездорожьем в российской провинции.

Общий объем выделяемых субсидий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" составит 8,3 млрд рублей.

Эти средства пойдут на строительство сельских дорог к труднодоступным населенным пунктам, а также производственным объектам в 54 регионах страны. Правда, субъектам Федерации к этим деньгами придется выделять и собственные средства.

Среди регионов ЦФО наибольшую субсидию получит Брянская область – 302,6 млн рублей, а наименьшую Липецкая – 7,9 млн рублей. То есть наибольший объем субсидий на сельские дороги получат те регионы, у которых больше проблем с дорогами в провинции. Липецк в этом отношении чемпион по состоянию дорог в сельских населенных пунктах, а Тульская область – на уровне Калуги и Белгорода. Что тоже совсем неплохо.

Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, говорится на сайте кабмина.