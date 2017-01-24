ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / PRяники виртуальные « 24 января 2017 »


Андрей Никитин: “Мне очень комфортно работать и с Алексеем Геннадьевичем Дюминым, и с его командой”

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин похвалил тульского губернатора и его команду.

В большом интервью ИА REGNUM Андрей Никитин заявил: мы работаем с теми регионами, у которых есть понимание целей и задач; когда они могут сформулировать то, что они от нас хотят. Исторически при прежнем губернаторе в Тульской области было очень активное взаимодействие с АСИ, и новый губернатор также эту динамику поддерживает и усиливает. Коллеги из Тульской области к нам приезжают и ставят задачи, также и мы приезжаем к ним. Мы любим те регионы, которые ставят нам задачи. И в этом смысле мне очень комфортно работать и с Алексеем Геннадьевичем Дюминым и его командой. Но личные отношения личными отношениями, а вот умение ставить задачи в приоритете.

Что для нас важно в этой работе – там работает именно команда, и там есть лидер Алексей Геннадьевич Дюмин, который умеет слушать свою команду. Даже в каком моменте он когда-то чего не знал, он с этим разбирается, он чему-то учится, у него этот процесс не заканчивается. Наверное, не будь у него такой сильной команды, ему было бы сложнее. Притом что для меня важно, что новые люди, которые пришли, они хорошо интегрировались с той командой, которая была при губернаторе Груздеве.

Похоже, началось подведение итогов годовщины Алексея Дюмина на посту губернатора.

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Вторник, 10:15 - 24 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Это интервью- точно лепет ребенка!С таким агентством не надо работать,ну если только из за любви к задачам и на безвозмездной основе.

Вторник, 10:20 - 24 янв 17
гость — «Ширли-Мырли по-тульски» пишет:

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин похвалил тульского губернатора и его команду...
Попробывал бы этот дармоед сказать бы что иначе? Дюмин от похвал уродов просто счастлив и балдеет!
Сколько в Туле ушлёпков (типа Никитина - генерального директора инициатив...- просто ох...уеть - и такие есть???!!!).

Вторник, 10:23 - 24 янв 17
гость — «Охренеть» пишет:

Основной задачей тульских чиновников является цель слепить для Дюмина врага. В прошлой администрации им сделали Мазова, в этой найдут посвежее вражину для всеобщего кивания Дюмину с оправданием своих неудач на внешних недоброжелателей. Работать никто не хочет.

Вторник, 10:33 - 24 янв 17
гость — « заокчане» пишет:

подведем итог работы губернатора за год на примере нашего района. мост который обещал дюмин открыть после ремонта к новому году , не открыли ,теперь висит табличка в июне , за это время можно новый мост построить, тем более сметная документация увеличилась в разы, а почему, в срок не сделали наоборот должны последовать штрафы. а у нас смету увеличивают. попозже еще напишу...

Вторник, 11:28 - 24 янв 17
гость — «гость» пишет:

В смысле это не надо? В таком случае может вообще ему не работать? Всем не угодишь - одни ноют, что никто не работает, другие ноют - что работает. Чудо чудное. То, что Дюмин стал сотрудничать изначально с АСИ - это был чертовски верный шаг.

Вторник, 11:31 - 24 янв 17
гость — «Осторожно! » пишет:

Знаете, если вдруг я стану мэром или губернатором, я ни за что не буду читать эти адские комментарии. Чтобы ты не делал людям уже не нравится это заведомо, людям вообще ничего не нравится, давайте так! Что ж вы до сих пор в России то, все бедные живете, езжайте туда где хорошо, и где вам рады!

Внимание - спойлер: НИГДЕ!

Вторник, 11:51 - 24 янв 17
гость — «@» пишет:

Толку было бы если бы он с народом напрямую общался, а не два раза в год в зомбоящике по бумажке читал.

Вторник, 12:07 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

что с вами с тупанами встречаться и на ваши тупанские вопросы отвечать тупаны они и в африке тупаны оплачиваемые из казны госдепа преследуют только пиндоские цели адепты супостатов и вражьи дети.

Вторник, 12:27 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

пук

Вторник, 12:36 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

неипет вас дюмин и еть он вас не будет не надейтесь и не подставляйте свою пусю потому как тупанов еть йух тупить притом при всем вы гейропейцы садомазо сам писал люблю до крови зачем выродки рода человечьего нужны дюмину ему такая тайдулятина и даром ненать.

Вторник, 12:44 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Фрэнсис Фукуяма объявил США несостоявшимся государством
Самый известный американский философ заговорил о загнивании Запада. Американский философ и политолог японского происхождения Фрэнсис Фукуяма, который приобрел в 1992 году всемирную известность трактатом о «конце истории» ввиду тотального превосходства Соединенных Штатов Америки над всеми прочими странами, а либеральной демократии — над всеми п..

летели как ангелы а грохнулись как черти чумазые бог он завсегда шельму заметит и не спрятаться от него не скрыться.

Вторник, 12:59 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Война РФ и США отменяется!
С чем, собственно, и поздравляю весь мир!РИА Новости:«Двадцать второго января 2017 года командованием авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим от американской стороны по "прямой линии" из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. После проведения доразведки… двумя самолетами ВКС России и дву...

точно так же один в один и вас предателей россии они сдадут и ухом не поведут потому как вовремя очухаться это не есть предательство это стратегическая тактика особенно не переживайте и не волнуйтесь похороним по человечески в крематорий и на воздух до ветру как ганди только знать об этом не кто не должен.

Вторник, 13:03 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

пук.. пук... пук..

Вторник, 13:06 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

рассекретили поляки свою стратегию по сближению с россией качиньский возглавлял эту стратегию по этому пиндосы и сдвинули на пятьсот метров джипиэску что бы этого сближения не произошло пиндосам нужно что бы на березы самолет приземлился добрые пиндосы весь мир об этом знает вьетнамцы в особенности.

Вторник, 13:08 - 24 янв 17
гость — «Команда Дюмина - это такие как БлоХер Корыстов из Белева?» пишет:

«Как известно, рыба гниет с головы, вот и скандально известный глава города Белева, которому суд Белевского района присвоил звание "Провинциальный сплетник", за что он был принят в п/п "Единая Россия", а на страницах сайта "Тульские PRяники" известного как БлоХер Корыстов, вновь напомнил про известное изречения своими прискорбными, глупыми действиями.

Предыстория проста. В Белеве, со стороны местного рынка идет дорога в сторону двух пятиэтажных домов, где в одном из них живет как раз наш «герой» БлоХер Корыстов. После долгих раздумий и бессонных ночей, что же сделать для родного Белева, глава на лобутенах, решил перегородить проезд, закопав в землю с помощью рабочих конусы и закрепив их строительной арматурой.

Один из жителей спросил Корыстова, что же вы делаете? В ответ услышал нецензурную брань и был послан на три буквы!Глупый глава показал средний палец руки и сделал это так профессионально, что ему позавидовали бы голливудские актеры или школьники младших классов! Казалось бы, зрелый человек, а по сути дегенерат и деревенский лавочник, член партии «Единая Россия» как же можно так? Оказывается еще как можно! Представленное видео — лучшее доказательство и иллюстрация поведения главы Белева БлоХера на лобутенах Корыстова:https://www.youtube.com/watch?v=dHErKxmbi20

Из-за таких как Корыстов наш город и находится на обочине цивилизации. Печально

Вторник, 13:22 - 24 янв 17
гость — «Редакции» пишет:

Да уберите ж наконец этого засранца "-=-"!!!
От него один ПУК, больше них*я! Забалтывает любую тему!

Вторник, 13:32 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

TERRANO 2016 выгодно в Москве!
Огра­ниченная партия NISSAN! Выгода до 585 000 руб. Зимние шины в подарок!
QASHQAIX-TRAILALMERAPATROL
auto-center.ruАдрес и телефон

Вторник, 13:32 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Наушники, колонки оптом в Москве
Оптовые поставки науш­ников, колонок, гарнитур. Низкие цены. Доставка по РФ
sotovikm.ru

Вторник, 13:38 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

чё не в жилу новости вот жуй пока я жив а то так и будешь блудить в трех соснах со своими либерастпидорными догмими.

Вторник, 13:42 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

La Repubblica: Путин «клонирует» СССР и возвращает железный занавес
Владимир Путин создаёт из России «клона» СССР. И вместе с этим в Европе постепенно появляется новый железный занавес. Так считает итальянская газета La Repubblica. Впрочем, она отмечает, что пока неясно, где будет проходить разделительная линия, ведь «игра ещё идёт». «В Европе появляется новый железный занавес. Впрочем, на этот раз..

sunrise Сегодня 12:59
И неплохо отгородиться от ваших гей-европейцев!

serafimaaa Сегодня 13:00
Очень хорошо что это не нравиться Западу а какому мужику понравиться когда его жену кто то кроет

Дмитрий Сегодня 13:01
Вот уж действительно дебилы: сами свою занавеску опускают, а на нас стрелки переводят... идиоты.

Вторник, 14:16 - 24 янв 17
гость — «Крылов» пишет:

Кукушка Хвалит петуха за то, что хвалит он Кукушка...

Что, хорошего эти два пернатых за год наработали? Что, вообще, сделали?

Вторник, 14:41 - 24 янв 17
гость — « заокчане» пишет:

продолжим. про переселение из ветхового жилья- переселяют только из заокска, а поселениях -нет и речи, хотя там бараки на много лет старше, пример -Бутиково: по сравнению с бараками заокска в бараках Бутиково нет ни туалета, ни воды, а уж про ланьшино и говорить не хочется, одна семья в такой развалюхе живет, описать трудно, есть здание административное со всеми удобствами, но вдовин добивается его продать, чем отремонтировать и отдать многодетной семье. продолжим...

Вторник, 15:05 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

пук.. пук.

Вторник, 15:24 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

слабенько потявкиваешь помоев из родины седня не получишь собаченок.

Вторник, 15:44 - 24 янв 17
гость — «За все в ответе, позор "ЕР"» пишет:

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Виктор Дзюба воздержался от комментария по вопросу отказа товарищей по партии принимать законопроекты, предлагающие поддержать граждан, пострадавших в ВОВ.

Вторник, 15:47 - 24 янв 17
гость — «специалистов нет,зарплаты нет,какая культура» пишет:

Тульская область в прошлом году вошла в федеральную программу "100 сельских клубов", всего в регионе работают 329 клубных учреждений. В текущем году на поддержку культуры в муниципалитетах из федеральных средств будет направлено 180 млн рублей.

Об этом говорили сегодня на пресс-конференции по итогам работы министерства культуры в 2016 году. Тульская область получила на поддержку клубов 150 млн рублей. На условиях софинансирования построят 8 клубов в Богородицком, Ефремовском, Веневском, Кимовском, Заокском и Узловском районах. Эти клубы будут рассчитаны на 100, 200 и 300 мест. Также будет проведен капремонт шести учреждений культуры - отремонтируют клубы Дубенского, Заокского, Каменского, Чернского, Щекинского, Кимовского районов и в Новомосковске.

Вторник, 16:06 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Минтруд добавит в потребительскую корзину с 2018 года овощи и фрукты.

Об этом «Известиям» заявили в самом ведомстве, где готовится соответствующий закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».
«Предусматривается, что минимальный набор продуктов питания потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.
Сообщается, что ориентироваться в ведомстве будут на рекомендации Минздрава.
В результате ожидается, что в потребительской корзине вырастет удельный вес овощей и фруктов, мяса и молочных продуктов и уменьшится количество круп, мучных изделий и картофеля.
Стоимость минимального набора продуктов при этом возрастет на 18%, до 69,8 тыс. рублей в год.

Вторник, 16:12 - 24 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Комментарии абсолютно не возможно стало читать! Даже флудом это нельзя назвать! А как иначе, объясните, привлекать различных партнеров и инвесторов в регион? Как выбивать места для участия в федеральных программах?

Лежа на диване, не принимая ни разу в жизни ни одного значимого решения, обосрать все намного проще, и особого ума для этого занятия также не требуется. Да, только обществу от такого, простите, говна ни горячо, ни холодно. Вот и весь ответ на происходящее на пряниках.

Сильно не плачьте, если обидел.

Вторник, 16:13 - 24 янв 17
гость — «Команда Дюмина - это такие как БлоХер Корыстов из Белева?» пишет:

«Как известно, рыба гниет с головы, вот и скандально известный глава города Белева, которому суд Белевского района присвоил звание "Провинциальный сплетник", за что он был принят в п/п "Единая Россия", а на страницах сайта "Тульские PRяники" известного как БлоХер Корыстов, вновь напомнил про известное изречения своими прискорбными, глупыми действиями.

Предыстория проста. В Белеве, со стороны местного рынка идет дорога в сторону двух пятиэтажных домов, где в одном из них живет как раз наш «герой» БлоХер Корыстов. После долгих раздумий и бессонных ночей, что же сделать для родного Белева, глава на лобутенах, решил перегородить проезд, закопав в землю с помощью рабочих конусы и закрепив их строительной арматурой.

Один из жителей спросил Корыстова, что же вы делаете? В ответ услышал нецензурную брань и был послан на три буквы!Глупый глава показал средний палец руки и сделал это так профессионально, что ему позавидовали бы голливудские актеры или школьники младших классов! Казалось бы, зрелый человек, а по сути дегенерат и деревенский лавочник, член партии «Единая Россия» как же можно так? Оказывается еще как можно! Представленное видео — лучшее доказательство и иллюстрация поведения главы Белева БлоХера на лобутенах Корыстова:https://www.youtube.com/watch?v=dHErKxmbi20

Из-за таких как Корыстов наш город и находится на обочине цивилизации. Печально

Вторник, 16:22 - 24 янв 17
гость — «16:12 му» пишет:

Ванга сказала Россия Будет Великай!

Вторник, 16:28 - 24 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Россия будет Великой, надо только избавиться от "Единой России" как от КПСС.

Вторник, 16:29 - 24 янв 17
гость — «Команда Дюмина - это такие как БлоХер Корыстов из Белева?» пишет:

«Как известно, рыба гниет с головы, вот и скандально известный глава города Белева, которому суд Белевского района присвоил звание "Провинциальный сплетник", за что он был принят в п/п "Единая Россия", а на страницах сайта "Тульские PRяники" известного как БлоХер Корыстов, вновь напомнил про известное изречения своими прискорбными, глупыми действиями.

Предыстория проста. В Белеве, со стороны местного рынка идет дорога в сторону двух пятиэтажных домов, где в одном из них живет как раз наш «герой» БлоХер Корыстов. После долгих раздумий и бессонных ночей, что же сделать для родного Белева, глава на лобутенах, решил перегородить проезд, закопав в землю с помощью рабочих конусы и закрепив их строительной арматурой.

Один из жителей спросил Корыстова, что же вы делаете? В ответ услышал нецензурную брань и был послан на три буквы!Глупый глава показал средний палец руки и сделал это так профессионально, что ему позавидовали бы голливудские актеры или школьники младших классов! Казалось бы, зрелый человек, а по сути дегенерат и деревенский лавочник, член партии «Единая Россия» как же можно так? Оказывается еще как можно! Представленное видео — лучшее доказательство и иллюстрация поведения главы Белева БлоХера на лобутенах Корыстова:https://www.youtube.com/watch?v=dHErKxmbi20

Из-за таких как Корыстов наш город и находится на обочине цивилизации. Печально

Вторник, 16:38 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

свидомит ты уж не взыщи я у тебя еще раз спрошу ты чё мукаешь тебя чё один раз в год ипут и каждый день доят.что ли.

Вторник, 16:40 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

пук

Вторник, 16:44 - 24 янв 17
гость — «Тула стала городом уродов, а не мастеров» пишет:

Андрей Никитин: “Мне очень комфортно работать и с Алексеем Геннадьевичем Дюминым, и с его командой”
ЭТО КОГДА АНДРЮША НИКИТИН РАБОТАЛ? ХРЕН ВАЛЯТЬ, ДА ВЛАСТЬ ХВАЛИТЬ - ЭТО ОН РАБОТАЙ НАЗЫВАЕТ?!
Лизнул в жопу кого-надо и заработал на безбедную жизнь?!
ВОТ ТАКОЙ СУПЕР МАСТЕР НИКИТН!!! Какая польза простым тулякам от таких уродов!!!

Вторник, 16:50 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Прежде всего, термин "ольгинские тролли" давно стал именем нарицательным для обозначения любых живых (не автоматизированных) пользователей сети, работающих в интернете в интересах Кремля под руководством особых бригадиров. Иначе говоря, "ольгинские боты" - это не просто те, кто троллит в соцсетях оппозицию и хвалит Путина, а лишь те кто делает это, работая в определенной конторе в Петербурге и получая за это зарплату (СМИ периодически пишут про разочаровавшихся в такой "работе" молодых людей, которым рано или поздно становится невыносимо этим заниматься). И хотя в Ольгино эта банда ботов уже давно не работает (следующим адресом после Ольгино была улица Савушкина, где они обитают сейчас - не знаю), имя это за такого рода агентами влияния закрепилось.

Если раньше ольгинские тролли были наиболее активны в ЖЖ, то в последние годы они все чаще стали использовать и другие соцсети (прежде всего, ВКонтакте, фейсбук). У конторы этих троллей есть специальные списки ресурсов и страниц пользователей (в основном это паблики независимых СМИ, аккаунты оппозиционных блогеров и гражданских активистов, имеющих большое число подписчиков), которые, как они считают, не лояльны к власти, и в обсуждении постов которых нужно "скорректировать" обратную связь.

В последнее время я заметил устойчивую тенденцию - ольгинские боты пишут про себя, что они живут в Прибалтике, на Украине или в какой-то другой европейской стране, но при этом защищают путинские порядки и клеймят критиков авторитарного режима или, наоборот, выставляют идиотами оппозиционеров, украинцев, европейцев.

Рассчитаны манипуляции ольгинских троллей в основном на неопытных пользователей соцсетей, которые могут понимать как технически устроена соцсеть, но не представляют себе (в силу занятости оффлайн) то, каким образом тролли имитируют реальные обсуждения в интернете. Тем более что и тролли с годами "поумнели" - часто их задача состоит не в том, чтобы тупо обругать человека и его мнение (иначе их сразу банят), а привести какой-то аргумент против, увести обсуждение проблемы в сторону. Выдает же их обычно то, что вне своих комментариев на чужих страницах они ничего из себя не представляют - свое имя они скрывают под псевдонимом, вместо личной фотографии у них размещена либо провокационная картинка, либо фейковое фото, на их страницах нет никакого оригинального контента, - зато они очень активно комментируют чужие записи.

Вторник, 16:52 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Куда деваться Западу от всемогущего Путина?
Автор: solvi. После глубокого анализа последних событий, разобравшись с «неопровержимыми» доказательствами всемогущества Кремля, западноевропейская пресса добралась до парламента РФ. СМИ делают «открытие» и сообщают всем заинтересованным, что российские депутаты могут добиться импичмента Президента Путина. Это, конечно, непросто, но по закону возможно.Все чаще с

государь всех по очереди отимеет и не надо без очереди. вставайте и ждите своего часа еть будет беспощадно согласно накопившегося зла индивидуально каждому согласно заявленному больше всех получат понадусеки так как оскорбляли боль чем было допущено .

Вторник, 16:55 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

пук.. пук.пук..пук..пук....

Вторник, 16:56 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

На этом тревожном фоне остается только порадоваться, что существование острых внутриевропейских проблем все же признается адекватными экспертами. Поэтому на вопрос «куда деваться Западу от всемогущего Путина?» думаю, есть только один ответ: Западу надо заняться собой подмыться и ждать очереди всем будет навалено сполна.

Вторник, 17:07 - 24 янв 17
гость — «пук» пишет:

Нахального в Президенты!

Вторник, 17:14 - 24 янв 17
гость — «-=-» пишет:

хорошо бы навального допустили до выборов вот будет смеху это будет не слон и моська а слон и таракан маненький такой вонючий и его адепты либеры точно такие же братья по вере ссыкуны рахиты напуганные войной .

Цитатник

«Ефим Михайлович (Рабинович) у нас самый мудрый по возрасту, а я - по должности».

О. Татаринов - председатель Тульской областной думы

Реклама


Наш опрос

Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?









Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2017
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика