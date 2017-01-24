Главная / PRяники виртуальные « 24 января 2017 »

Андрей Никитин: “Мне очень комфортно работать и с Алексеем Геннадьевичем Дюминым, и с его командой”

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин похвалил тульского губернатора и его команду.

В большом интервью ИА REGNUM Андрей Никитин заявил: мы работаем с теми регионами, у которых есть понимание целей и задач; когда они могут сформулировать то, что они от нас хотят. Исторически при прежнем губернаторе в Тульской области было очень активное взаимодействие с АСИ, и новый губернатор также эту динамику поддерживает и усиливает. Коллеги из Тульской области к нам приезжают и ставят задачи, также и мы приезжаем к ним. Мы любим те регионы, которые ставят нам задачи. И в этом смысле мне очень комфортно работать и с Алексеем Геннадьевичем Дюминым и его командой. Но личные отношения личными отношениями, а вот умение ставить задачи в приоритете.

Что для нас важно в этой работе – там работает именно команда, и там есть лидер Алексей Геннадьевич Дюмин, который умеет слушать свою команду. Даже в каком моменте он когда-то чего не знал, он с этим разбирается, он чему-то учится, у него этот процесс не заканчивается. Наверное, не будь у него такой сильной команды, ему было бы сложнее. Притом что для меня важно, что новые люди, которые пришли, они хорошо интегрировались с той командой, которая была при губернаторе Груздеве.

Похоже, началось подведение итогов годовщины Алексея Дюмина на посту губернатора.