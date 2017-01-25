Главная / PRяники виртуальные « 25 января 2017 »

Набережную возле Тульского кремля восстановят за счет инвесторов

Алексей Дюмин задумал не менее амбициозный план, чем восстановление колокольни Успенского собора.

Вчера губернатор Алексей Дюмин и министр культуры Татьяна Рыбкина практически одновременно подтвердили намерение областных властей возродить набережную Упы.

Во время посещения ГТРК Тула, где состоялась церемония открытия регионального вещания радиостанции “Маяк” и телеканала “Россия 24”, он заявил: “Задачи мы перед собой поставили амбициозные. Есть вещи, которые мы в этом году начнем реализовывать. Я бы хотел поделиться одним из самых важных планов – возрождения набережной в Туле. Это большой проект, предстоит наладить взаимодействие десятков ведомств. Сейчас находимся в поисках инвестора”.

Татьяна Рыбкина на пресс-конференции связала обустройство Казанской набережной с готовящимся празднованием 500-летия Тульского кремля.

Думается, если у Алексея Дюмина получится найти инвесторов для обустройства набережной Упы в районе Тульского кремля, это будет не меньшим достижением, чем восстановление колокольни Успенского собора.



Тульский управдом