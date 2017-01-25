ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / PRяники виртуальные « 25 января 2017 »


Набережную возле Тульского кремля восстановят за счет инвесторов

Алексей Дюмин задумал не менее амбициозный план, чем восстановление колокольни Успенского собора.

Вчера губернатор Алексей Дюмин и министр культуры Татьяна Рыбкина практически одновременно подтвердили намерение областных властей возродить набережную Упы. 

Во время посещения ГТРК Тула, где состоялась церемония открытия регионального вещания радиостанции “Маяк” и телеканала “Россия 24”, он заявил: “Задачи мы перед собой поставили амбициозные. Есть вещи, которые мы в этом году начнем реализовывать. Я бы хотел поделиться одним из самых важных планов – возрождения набережной в Туле. Это большой проект, предстоит наладить взаимодействие десятков ведомств. Сейчас находимся в поисках инвестора”.

Татьяна Рыбкина на пресс-конференции связала обустройство Казанской набережной с готовящимся празднованием 500-летия Тульского кремля.

Думается, если у Алексея Дюмина получится найти инвесторов для обустройства набережной Упы в районе Тульского кремля, это будет не меньшим достижением, чем восстановление колокольни Успенского собора. 
 

Тульский управдом 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Среда, 09:56 - 25 янв 17
гость — «слава» пишет:

все здорово, особенно катер по Упе

Среда, 11:08 - 25 янв 17
гость — «Тула» пишет:

Уйдет губер и все это коту под хвост. Денег нет на образование, медицину, детей, пенсионеров и т.д. Очередные "Васюки"

Среда, 11:08 - 25 янв 17
гость — «Тихо офигевающий» пишет:

Офигеть.

В Туле износ коммунальных сетей - в основном под 70-90 %. На иных - и того больше. Проще говоря - кое-как залатанная дырка на дырке.
Так на них еще и новые высотки вешают одну за другой. С их конскими объемами потребления. Все равно что умирающего от астмы заставлять марафонскую дистанцию бежать.

А вместо их реконструкции деньги (и немалые) будем в какие - то пиар-проекты вкладывать типа этой набережной.
А потом что? Когда сети накроются окончательно? Это же ведь скоро будет - Пролетарка показала. Палатки на набережной поставим и греться в них будем? А воду прямо из Упы брать?

Утомили уже. То пешеходная Металлистов (хоть тут здравый смысл победил), то ограждения уродливые, то набережная, то еще что-то.

Один гениальный ушел - второго прислали.

Среда, 11:12 - 25 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Виду на набережной у Кремля сильно помешает отсутствие там реки и присутствие ТОЗа.

Среда, 11:16 - 25 янв 17
гость — «NO COMMENT» пишет:

Амбициозные планы - это строительство новых очистных, строительство новых мостов через Упу, новых развязок, замена коммуникаций, а набережная - это популизм.

Среда, 11:28 - 25 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Благоустройство - один из лучших способов пустить пыль в глаза и украсть деньги. Инвесторы - это бизнес, который просто обложат новым оброком. Могли бы фонды развития образования и здравоохранения создать. А на фига? Cемейки и детишки в Москве или за бугром, на загнивающем Западе. Живем и лечимся в управделами презика. Гы-гы!

Среда, 11:39 - 25 янв 17
гость — «совет» пишет:

Дюмин - выкинь нах нагайцева и аванесян (в общем всех оптимизаторов), устали жители от этих экспериментов.
Сделать мост в заречье и вторую очередь восточного обвода, построить новые садики и школы и тебя запомнят навсегда.
Без набережной как нибудь проживем

Среда, 12:54 - 25 янв 17
гость — «Гладко было на бумаге...» пишет:

Во что же будут инвестиции? С каких начинаний инвесторы будут получать выгоду? Уж не с продажи ли шаурмы и лаваша?

Среда, 12:57 - 25 янв 17
гость — «просто так» пишет:

это дело.

Среда, 13:33 - 25 янв 17
гость — «Макс» пишет:

О да. Ну и живете в своей помойке, никто вам этого не запрещает. А я хочу жить в нормальном обустроенном городе, куда будет не стыдно пригласить своих друзей из других городов!

Среда, 13:37 - 25 янв 17
гость — «Ну а» пишет:

Ну, а на Белев и Крапивну останется что нибудь?

Среда, 13:39 - 25 янв 17
гость — «гость» пишет:

Русским языком же написано, что под это дело ищется ИНВЕСТОР! Причем тут откаты и кража денег? Совсем ерунду пишите. А про условия выгоды, станьте инвестором да узнайте, тут вам точно никто правды не скажет.

Среда, 14:46 - 25 янв 17
гость — «@» пишет:

... намерение областных властей возродить набережную Упы...Возродить можно только то,что еще осталось.Когда на Упе была набережная?А новая набережная на краю сточной канавы-это круто!

Среда, 15:02 - 25 янв 17
гость — «Федорищеву и Рыбкиной кол на двоих» пишет:

Думается, если у Алексея Дюмина получится найти инвесторов для обустройства набережной Упы в районе Тульского кремля, это будет не меньшим достижением, чем восстановление колокольни Успенского собора.
------------------------------
Ну если и не получится у него, то попросит помочь Президента. Удивлюсь, если это не так.
К сожалению, проактивная самостоятельная работа с частными инвесторами не ведется. И это в то время, когда Рыбкина отчитывается о 1,5 млн. притоке внешних туристов. Казалось бы - такой поток обеспечит окупаемость любого проекта в сфере культуры и туризма, осталось сделать хорошие расчеты, интересную рекламу, провести активно встречи в Москве и Туле. Но нет, лень-матушка все погубит.

Поэтому Федорищеву и Рыбкиной кол на двоих. Да, кстати. А в чьей собственности земля?

Среда, 15:17 - 25 янв 17
гость — «Гражданин ТО» пишет:

Это как в старом анекдоте.Один сахар предложил вагон,другой согласился купить.Ударили по рукам.Первый побежал сахар искать,другой деньги

Среда, 15:38 - 25 янв 17
гость — «туляк» пишет:

Когда мост в Заречье построят? И не платный, а БЕСПЛАТНЫЙ! Деньги у нашей власти на мост есть, только они их тратят на всякие ненужные прожекты типа колокольни Кремля, плитка с обордюриванием всей Тулы, теперь вот набережная. А на мост 600 млн.р. нет!!!

Среда, 16:05 - 25 янв 17
гость — «Максу» пишет:

О да. Ну и живете в своей помойке, никто вам этого не запрещает. А я хочу жить в нормальном обустроенном городе, куда будет не стыдно пригласить своих друзей из других городов!
+++++++++++++++++++++++++
Каких твоих друзей, Равшана и Джамшута? Чтоб они на набережной шаурму продавали.

Среда, 16:15 - 25 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «гость» пишет:
Русским языком же написано, что под это дело ищется ИНВЕСТОР! Причем тут откаты и кража денег? Совсем ерунду пишите. А про условия выгоды, станьте инвестором да узнайте, тут вам точно никто правды не скажет.
____________

При том, что основной смысл всей деятельности экономической в Ресурсной Федерации - откаты и кража денег. По-другому практически не бывает тут, государство за этим тщательно следит. хехе

Среда, 16:39 - 25 янв 17
гость — «Максу» пишет:

гость — «Макс» пишет:

О да. Ну и живете в своей помойке, никто вам этого не запрещает. А я хочу жить в нормальном обустроенном городе, куда будет не стыдно пригласить своих друзей из других городов!
----------------------------------------------
Ну если инвестором выступите по этому проекту, то может чего и получится. Но предупреждаю заранее, что реки как таковой в этом месте нет, там лишь мелководный рукав Упы, огибающий остров, на котором стоит Оружейный завод. Смотреть гуляющим будет не на что, перед ними будут только заводские корпуса. А вот если казино откроете, то народ хлынет из всех регионов и с турпродуктом "Русские усадьбы " можно будет на заморачиваться. Так что дерзайте!

Среда, 17:15 - 25 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

гость — «Макс» пишет:

О да. Ну и живете в своей помойке, никто вам этого не запрещает. А я хочу жить в нормальном обустроенном городе, куда будет не стыдно пригласить своих друзей из других городов!
----------------------------------------------
Ну если инвестором выступите по этому проекту, то может чего и получится. Но предупреждаю заранее, что реки как таковой в этом месте нет, там лишь мелководный рукав Упы, огибающий остров, на котором стоит Оружейный завод. Смотреть гуляющим будет не на что, перед ними будут только заводские корпуса. А вот если казино откроете, то народ хлынет из всех регионов и с турпродуктом "Русские усадьбы " можно будет на заморачиваться. Так что дерзайте!
_____________

Еще хороший вариант - бордель, как подработка для молодых перспективных сотрудниц (да и сотрудников) белого дома. Тоже туристов привлечет. хехе

Среда, 17:24 - 25 янв 17
гость — «Алексинец» пишет:

Странными вещами нынче измеряются достижения губернаторов!

Среда, 17:26 - 25 янв 17
гость — «ДЛЯ КРАЕВЕДОВ И ИМ РАВНЫХ» пишет:

НЕБОЛЬШАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ КРАЕВЕДОВ ИМ РАВНЫХ.
КАКОЙ ХРАМ И В ЧЕСТЬ ЧЕГО - ДАБИШЬ КАКОЙ ПОБЕДЫ РОССИСКОГО ГОСУДАРСТВА И НАД КЕМ, БЫЛ ПОСТРОЕН В ТУЛЬСКОМ КРЕМЛЕ ПОЧТИ ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ И ЧТО ТАМ СЕЙЧАС?

Среда, 18:15 - 25 янв 17
гость — «гостю в 15:02 - 25 янв 17» пишет:

Земля набережной была в собственности Оружейного завода и когда Груздев мечтал сделать там набережную, руководство завода предложило ее выкупить за 250 млн. руб. Вряд ли область совершила такую покупку.

Цитатник

На мой взгляд, это провокация, которая людей заводит в блуд.

И. Каенков, Председатель Тульской областной федерации профсоюзов.

Реклама


Оплати электроэнергию онлайн: TNS-Energo

Наш опрос

Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?









Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2017
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика