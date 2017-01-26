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Главная / PRяники виртуальные « 26 января 2017 »


Новомосковск обогнал Тулу

В рейтинге устойчивости городов за 2015 год, составленном агентством SGM.

Агентство “ЭС ДЖИ ЭМ”, реализующее проекты в области устойчивого развития городов и регионов, представило на круглом столе в аналитическом центре правительства ежегодный рейтинг устойчивости городов за 2015 год на основе муниципальной статистики. 

Города оценивались по 31 статистическому показателю, характеризующему экономику, экологию и социальную сферу. Учитывались, например, такие показатели, как прирост населения, численность врачей, обустроенность жилья, а также число поездок на общественном транспорте, диверсифицированность рынка труда и оборот общественного питания.

Среди городов-лидеров численностью свыше миллиона жителей – Москва, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Казань. Во второй группе городов с численностью жителей от 500 тыс. до 1 млн (той группе, в которую входит и Тула) лидировали Тюмень, Краснодар, Оренбург, Хабаровск и Ижевск. В третьей группе городов с численностью населения от 250 до 500 тысяч лидерами рейтинга стали Курск, Ставрополь, Чебоксары и Нефтеюганск.

В общем рейтинге городов по степени устойчивости Тула находится на 94-м месте из 179. Примечательно, что второй по численности населения и по значимости город Тульской области Новомосковск расположился на 72-м месте, вместе с Орлом, Кировом, Магнитогорском и Саранском (все они областные центры, за исключением Магнитогорска).

Что касается наших соседей по ЦФО, то Тула уступила в рейтинге практически всем нашим соседям –  областным центрам, за исключением Ярославля и Смоленска.

Вместе с тем начиная с 2012 года показатели областного центра региона и второго по значимости города области Новомосковска стабильно идут вверх.  

“Основным фактором, определившим рост позиций Тулы в рейтинге УР, стало улучшение экономической ситуации благодаря росту объемов производства оборонных предприятий города. Заметный рост государственного заказа на оборонную продукцию в последние годы привел к оживлению и расширению производств тульских машиностроительных предприятий”, –  считают эксперты.

Экономическая ситуация в Новомосковске в значительной степени определяется финансовой стабильностью химических предприятий, расположенных в городе, и в первую очередь крупнейшего из них – комбината “Азот”. Российская химическая промышленность пережила экономический кризис заметно спокойнее большинства других отраслей, девальвация рубля способствовала увеличению объемов экспорта химической продукции, в том числе минеральных удобрений. Благодаря этому Новомосковск смог укрепить свои позиции в рейтинге. Активную роль в развитии социальной инфраструктуры города в последние годы играет собственник крупнейшего городского предприятия компания “Еврохим”.

Примечательно, что эксперты поставили в заслугу позитивную динамику Тулы именно региональным властям, то есть команде Владимира Груздева.  

Что касается Новомосковска, то, несмотря на крайне негативную демографическую ситуацию (которая за период в 2012 по 2015 гг. только ухудшалась), он постепенно поднимается в рейтинге за счет роста показателей промышленного производства, номинальных доходов населения, оборота торговли и общественного питания, доступности медицинских услуг, а также диверсификации рынка труда.
 

Когда Владимир Груздев пришел в регион, мы высказали идею о необходимости большего внимания губернатора к областному центру (у всех прежних губернаторов от Севрюгина до Дудки Тула была просто Золушкой). В течение всего своего срока пребывания в должности Груздев, на наш взгляд, больше всего времени тратил именно на благоустройство и развитие Тулы.

Как нам представляется, нынешний губернатор Алексей Дюмин, который взял курс на преемственность политики, сможет не только сохранить динамику развития областного центра, но и ускорить ее. 

Сегодня куратором этой территории является председатель правительства Юрий Андрианов – мощный руководитель…

 

Комментарии к статье

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Четверг, 10:00 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

будет вам счастье ждите от прежних не дождались горько от последнего дождетесь вся жизнь впереди надейся и жди.

Четверг, 10:35 - 26 янв 17
гость — «Не верю в "дутые" рейтинги» пишет:

Новомосковск обогнал Тулу...
В рейтинге устойчивости городов за 2015 года составленном агентством SGM.

В 2015 ГОДУ? А СЕЙЧАС 2017 ГОД!

Примечательно, что эксперты поставили в заслугу позитивную динамику Тулы именно региональным властям, то есть команды Владимира Груздева. А сейчас у нас Дюмин! Он то - при чём? Где и в чём правда?
Как кому-то представляется, что нынешний губернатор Алексей Дюмин, который взял курс на преемственность политики, сможет не только сохранить динамику развития областного центра, но и ускорить ее(!!!). Нет развития - есть только деградация!

Правильно (?!) врут - ускорить, углубить и расширить: и в этом Дюмину поможет коррумпированное правительство Тульской области, созданное Груздевым!

Пустое всё это - простым тулякам не до этого - им бы выжить при этом воровском режиме!

Сегодня куратором этой территории без правил (где законы и Конституция не действуют) является председатель правительства Юрий Андрианов, мощный руководитель… - "ЗИЦ" ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВСЁ: И НА ДУДКЕ СЫГРАТЬ, И ГРУЗДЕВА ПРОВОДИТЬ И ДЮМИНА ОБЪЕГОРИТЬ, НАСТОЯЩИЙ "ЖНЕЦ"... - КОТОРЫЙ ТОЛЬКО НЕ МОЖЕТ УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ ПРОСТЫХ ТУЛЯКОВ, НЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ТАРИФЫ В ЖКХ И ПОБОРЫ В РАЗВОРОВЫВАЕМЙ ФОНД КАПРЕМОНТА, НЕ МОЖЕТ ИЗБАВИТЬ ОБЛАСТЬ ОТ КОРРУМПИРОВАННЫХ ЧИНОВНИКОВ, НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПРОСТОГО НАРОДА, А НЕ ДЛЯ НЕПРИКАСАЕМЫХ ВОРОВ И ЖУЛИКОВ...

Четверг, 11:01 - 26 янв 17
гость — «» пишет:

Терпил судьба ужасна

Четверг, 12:02 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Американский Путин: Расслабьтесь, у меня все схвачено
Инаугурация Трампа состоялась. Однако даже этот факт не меняет расклада, сложившегося сегодня в Соединенных Штатах. Речь, конечно, о расколе не только внутри американского народа, но и внутри элит: Трамп - кандидат далеко не всех элитариев в Штатах. И дело не только в так называемых ястребах, но и во всех производителях ВПК. Отсюда протесты, митинги и непрекращающиеся...

Обычно образ внешнего врага создается для того, чтобы переключить внимание населения с внутренних проблем на несуществующие внешние. Сегодня в США мы наблюдаем более деликатную историю. Внешний враг (Россия) используется, чтобы выставить неугодного политика (Трампа) врагом Соединенных Штатов. И делается это настолько искусно, что некоторые люди в России верят, что все так и есть на самом деле. Так что сегодня и всегда США, увы, остаются непревзойденными профессионалами в области пропаганды и управления массовым сознанием не только на территории своей страны, но и во всем мире.

Четверг, 12:06 - 26 янв 17
гость — «гость» пишет:

действительно, странный рейтинг какой-то. они бы еще за 2010 год опубликовали. Радует одно, еще в 2015 году, более менее развивалось все, судя по рейтингу, надеюсь развитие продолжится и дальше.

Четверг, 12:06 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Ответ на статью "Как Путин сделал Россию колонией США"
Мог бы и в комментариях покороче изъясниться, но обидчивая особа лишила меня такой возможности.Да согласен, Россия колония США, точнее не США, а ФРС и Транснациональных корпораций, но они как бы в стороне, поэтому все шишки на их проводника президента.Но и США не в шоколаде, они ещё под большим гнётом ФРС и ТНК, которые фактически разорили производство ...

ЛёрЫч (Валерий ЮрЬевич) Сегодня 11:23
Ждём Референдума по изменению нынешней Конституции РФ, для
того чтобы Россия смогла пойти своим путём, а не навязанным ей Западом....

"Путин сделал Россию колонией США"... - Брехня....!!!

Четверг, 12:17 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

США показывают союзникам фигуру из трёх пальцев: начинается битва за Россию
Европейские эксперты и политики крайне встревожены. По их мнению, в минувшую пятницу, 20 января, во время инаугурации Дональда Трампа на нашей планете началась чуть ли не новая историческая эпоха. Причём она не принесёт единой Европе ничего хорошего.Действительно, в одночасье всё перевернулось. Российские СМИ теперь вовсю нахваливают американского прези...

в семнадцатом году нато прикажет долго жить.

Четверг, 12:30 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Что сказал маршал Чуйков либералу Солженицыну
Я ровесник века, 1900 года рождения. Сын крестьянина села Серебряные Пруды Тульской губернии. Мои предки – землеробы. Не от сладкой жизни мне пришлось в 12 лет уехать из родительского дома в Питер на заработки и испытать эксплуатацию капиталистов. Моя последняя специальность – слесарь шпорной мастерской.Никогда не думал быть профессиональным военным. И если бы был пр...

Я снова повторяю: в период Сталинградской эпопеи в Советской Армии не было штрафных рот или других штрафных подразделений. Среди бойцов-сталинградцев не было ни одного бойца штрафника. От имени живых и погибших в бою сталинградцев, от имени их отцов и матерей, жен и детей я обвиняю вас, А. Солженицын, как бесчестного лжеца и клеветника на героев-сталинградцев, на нашу армию и наш народ. Я уверен, что это обвинение будет поддержано всеми сталинградцами. Они все как один назовут вас лжецом и предателем.

Если хотите в этом убедиться, то поезжайте в Сталинград, поднимитесь на Мамаев курган и посмотрите на непрерывный поток людей, паломников из многих стран, людей многих национальностей, идущих по лестницам, чтобы почтить память героев. И упаси вас Бог объявить, что вы – А. Солженицын!

Четверг, 12:39 - 26 янв 17
гость — «Фора» пишет:

Это все фора)) Тула действительно сейчас развивается очень динамично, динамичнее, как мне кажется, некуда больше. Поэтому еще буквально один год такой же плодотворной работы и с легкостью войдем в ТОП-5.

Четверг, 12:40 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

самолет когда начинает снижение на аэродром в волгограде то заходит как раз над родиной матерью это действительно зрелище вучетич в натуре гений был свою жену запечатлел на века а когда подходишь в плотную кажется она летит на фоне облаков зрелище не для нервных.

Четверг, 12:54 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

новомосковск то же как и алексин город без фраеров.

Четверг, 13:26 - 26 янв 17
гость — «Патриот» пишет:

Тула, вперед! Мы с тобой!

Четверг, 13:30 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

да да в туле задули в рязани разрезали а в кашире зашили.

Четверг, 13:49 - 26 янв 17
гость — «нежданчик» пишет:

тульские пряники похвалили работу всего нашего руководства. это может означать только одно - похоже работа налаживается в регионе. надеюсь так и есть.

Четверг, 13:57 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

после хорошего пинка захвалишь как миленький переобуваться приходится на лету иначе на паперти окажешься.

Четверг, 14:48 - 26 янв 17
гость — «мастер» пишет:

Тула - город мастеров. ясен пень, что он развиваться будет. иначе быть не может.

Цитатник

Естественно, мы удовлетворить всех не можем.

О. Лукичёв, депутат Тульской областной Думы.

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