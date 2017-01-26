Главная / PRяники виртуальные « 26 января 2017 »

Новомосковск обогнал Тулу

В рейтинге устойчивости городов за 2015 год, составленном агентством SGM.

Агентство “ЭС ДЖИ ЭМ”, реализующее проекты в области устойчивого развития городов и регионов, представило на круглом столе в аналитическом центре правительства ежегодный рейтинг устойчивости городов за 2015 год на основе муниципальной статистики.

Города оценивались по 31 статистическому показателю, характеризующему экономику, экологию и социальную сферу. Учитывались, например, такие показатели, как прирост населения, численность врачей, обустроенность жилья, а также число поездок на общественном транспорте, диверсифицированность рынка труда и оборот общественного питания.

Среди городов-лидеров численностью свыше миллиона жителей – Москва, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Казань. Во второй группе городов с численностью жителей от 500 тыс. до 1 млн (той группе, в которую входит и Тула) лидировали Тюмень, Краснодар, Оренбург, Хабаровск и Ижевск. В третьей группе городов с численностью населения от 250 до 500 тысяч лидерами рейтинга стали Курск, Ставрополь, Чебоксары и Нефтеюганск.

В общем рейтинге городов по степени устойчивости Тула находится на 94-м месте из 179. Примечательно, что второй по численности населения и по значимости город Тульской области Новомосковск расположился на 72-м месте, вместе с Орлом, Кировом, Магнитогорском и Саранском (все они областные центры, за исключением Магнитогорска).

Что касается наших соседей по ЦФО, то Тула уступила в рейтинге практически всем нашим соседям – областным центрам, за исключением Ярославля и Смоленска.

Вместе с тем начиная с 2012 года показатели областного центра региона и второго по значимости города области Новомосковска стабильно идут вверх.

“Основным фактором, определившим рост позиций Тулы в рейтинге УР, стало улучшение экономической ситуации благодаря росту объемов производства оборонных предприятий города. Заметный рост государственного заказа на оборонную продукцию в последние годы привел к оживлению и расширению производств тульских машиностроительных предприятий”, – считают эксперты.

Экономическая ситуация в Новомосковске в значительной степени определяется финансовой стабильностью химических предприятий, расположенных в городе, и в первую очередь крупнейшего из них – комбината “Азот”. Российская химическая промышленность пережила экономический кризис заметно спокойнее большинства других отраслей, девальвация рубля способствовала увеличению объемов экспорта химической продукции, в том числе минеральных удобрений. Благодаря этому Новомосковск смог укрепить свои позиции в рейтинге. Активную роль в развитии социальной инфраструктуры города в последние годы играет собственник крупнейшего городского предприятия компания “Еврохим”.

Примечательно, что эксперты поставили в заслугу позитивную динамику Тулы именно региональным властям, то есть команде Владимира Груздева.



Что касается Новомосковска, то, несмотря на крайне негативную демографическую ситуацию (которая за период в 2012 по 2015 гг. только ухудшалась), он постепенно поднимается в рейтинге за счет роста показателей промышленного производства, номинальных доходов населения, оборота торговли и общественного питания, доступности медицинских услуг, а также диверсификации рынка труда.



Когда Владимир Груздев пришел в регион, мы высказали идею о необходимости большего внимания губернатора к областному центру (у всех прежних губернаторов от Севрюгина до Дудки Тула была просто Золушкой). В течение всего своего срока пребывания в должности Груздев, на наш взгляд, больше всего времени тратил именно на благоустройство и развитие Тулы.



Как нам представляется, нынешний губернатор Алексей Дюмин, который взял курс на преемственность политики, сможет не только сохранить динамику развития областного центра, но и ускорить ее.

Сегодня куратором этой территории является председатель правительства Юрий Андрианов – мощный руководитель…