Главная / PRяники с перцем « 26 января 2017 »

Тульским парковкам есть куда дорожать

Лишь треть опрошенных Тульским PRяниками готовы отказаться от личных автомобилей в городе и пересесть на общественный транспорт.

Итак, городские власти все же решились на более жесткие меры, чтобы залатать дыру в бюджете оператора платных парковок в Туле. Как стало известно на заседании оперативного штаба по развитию Тулы под председательством Юрия Андрианова, администрация города предложила увеличить размер оплаты в территориальной зоне № 1 с 20 до 40 рублей в час и с 10 до 20 рублей в зоне № 2. Именно такое предложение я сделал после появления информации о планах городских властей ввести единую парковочную зону с тарифом 20 рублей за один час.

Однако тульские власти по-прежнему отказываются расширять парковочное пространство (хотя этот процесс представляется мне неизбежным). Думается, что “хотелки” Юрия Михайловича Андрианова свести убытки оператора к нулю вряд ли смогут быть реализованы.

Как сообщает пресс-служба правительства области, с 1 января по 31 декабря 2016 года за оплату парковки поступило более 31 млн рублей. Еще свыше 10 млн рублей получено от штрафов за нарушение правил парковки. Фактические расходы за 2016 год на проект платных городских парковок составляют 49 млн рублей.

То есть дефицит, по данным чиновников, теперь уже не 13, как было объявлено ранее Романом Мурзиным, а 8 миллионов. По-видимому, эта цифра получилась, когда были пересчитаны расходы на организацию единого парковочного пространства (с 52 до 49 млн рублей).

Причина убытков, думается, в том, что уровень контроля за оплатой парковок недостаточен. Если наладить как следует дисциплину взимания штрафов, то, вероятно, дефицит можно закрыть.

Кстати, согласно продолжающемуся опросу на сайте Тульских PRяников, почти треть участников голосования (32,6%) готовы отказаться от поездок по городу на личном автомобиле, если перемещаться в общественном транспорте станет удобнее и выгоднее. Однако 43% не откажутся от автомобиля в городе ни при каких условиях.

Отсюда можно сделать вывод, что и тарифы на платную парковку можно повышать, и зону расширять.



Тульский управдом