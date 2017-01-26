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Главная / PRяники с перцем « 26 января 2017 »


Тульским парковкам есть куда дорожать

Лишь треть опрошенных Тульским PRяниками готовы отказаться от личных автомобилей в городе и пересесть на общественный транспорт. 

 Итак, городские власти все же решились на более жесткие меры, чтобы залатать дыру в бюджете оператора платных парковок в Туле. Как стало известно на заседании оперативного штаба по развитию Тулы под председательством Юрия Андрианова, администрация города предложила увеличить размер оплаты в территориальной зоне № 1 с 20 до 40 рублей в час и с 10 до 20 рублей в зоне № 2. Именно такое предложение я сделал после появления информации о планах городских властей ввести единую парковочную зону с тарифом 20 рублей за один час.

Однако тульские власти по-прежнему отказываются расширять парковочное пространство (хотя этот процесс представляется мне неизбежным). Думается, что “хотелки” Юрия Михайловича Андрианова свести убытки оператора к нулю вряд ли смогут быть реализованы. 

Как сообщает пресс-служба правительства области, с 1 января по 31 декабря 2016 года за оплату парковки поступило более 31 млн рублей. Еще свыше 10 млн рублей получено от штрафов за нарушение правил парковки. Фактические расходы за 2016 год на проект платных городских парковок составляют 49 млн рублей.

То есть дефицит, по данным чиновников, теперь уже не 13, как было объявлено ранее Романом Мурзиным, а 8 миллионов. По-видимому, эта цифра получилась, когда были пересчитаны расходы на организацию единого парковочного пространства (с 52 до 49 млн рублей).

Причина убытков, думается, в том, что уровень контроля за оплатой парковок недостаточен. Если наладить как следует дисциплину взимания штрафов, то, вероятно, дефицит можно закрыть.

Кстати, согласно продолжающемуся опросу на сайте Тульских PRяников, почти треть участников голосования (32,6%) готовы отказаться от поездок по городу на личном автомобиле, если перемещаться в общественном транспорте станет удобнее и выгоднее. Однако 43% не откажутся от автомобиля в городе ни при каких условиях. 

Отсюда можно сделать вывод, что и тарифы на платную парковку можно повышать, и зону расширять.
 

Тульский управдом

 

Комментарии к статье

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Четверг, 11:48 - 26 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Хаха! Путин наш президент! Бугага!

Четверг, 12:06 - 26 янв 17
гость — «Дебилам во власти» пишет:

Андрианов, ....я, если ты и депутаты такие умные - где Бизнес План по парковкам, который докажет эффективность и прибыльность их введения и обоснованность цен ????? Я, например, заканчивая в 18-00 работу ну никак не успею на общественном транспорте доехать из центра до Лейтейзина, забрать ребенка из школы и к 18-30 быть на стадионе в спортивной секции !!!

Четверг, 12:13 - 26 янв 17
гость — «дядька» пишет:

Если бы власть хотела получить "окупаемость" парковок, то абсолютно точно организовала бы на них простые обычные кассы, или пункты "контроля и приема платежей".
Во-первых, народу было бы проще осуществить платеж, который никак не был бы связан с отсутствием связи, телефона, планшета или установки мобильного приложения. Взял рубли в горсть и пошел платить.
Во-вторых, работник этого "пункта" может просто пешочком прогуляться по парковке и проконтролировать всех,кто "встал" и сравнить с теми, кто "оплатил". Не нужно затрат на машины, на которых сегодня разъезжает "оператор",. Не нужно каких-то приборов контроля. и пр.
А главное - все будет более понятно, доступно и однозначно.
Но это при условии,что власти нужно действительно что-то организовать, а не изображать действие.

Четверг, 12:18 - 26 янв 17
гость — «» пишет:

В некоторых местах на примере ул Тургеневская на отрезке от Каминского до Пушкинской парковочное пространство организовано таким образом, что стоящие на ней автомобили закрывают собой видимость проезжей части, итог тому многочисленные аварии на перекрёстке Пушкинская/Тургеневская и таких мест к сожалению в городе много, где на парковках автомобили закрывают пространство для обзора и тем самым представляют собой опасность для участников движения.
p.s. "услужливый дурак опаснее врага"

Четверг, 12:18 - 26 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

...Если наладить как следует дисциплину взимания штрафов, то, вероятно, дефицит можно закрыть....

Ну и что? Как говаривал Боря Ельцин: У нас никаких потерь нет. Мы четыре мешка картошки сажаем, четыре собираем.

Ха-ха-ха! У них так вхолостую полэкономики работает. В стране добавленную стоимость создают 15 миллионов человек.

Четверг, 12:21 - 26 янв 17
гость — «Пешеход» пишет:

Кого не спросишь, ни у кого денег нет, зато все на иномарках! Да и вообще, если такие нищеброды, раз не можете позволить парковку себе оплатить в 20 рублей, пересаживайтесь на общественный транспорт, нечего на своих автомобилях разъезжать!

Четверг, 12:31 - 26 янв 17
гость — «гость » пишет:

Во всех развитых городах система платных парковок существует и эффективно работает. Ни мы первые, ни мы последние, как говорится.

Четверг, 12:41 - 26 янв 17
гость — «ДуМА» пишет:

Нужно возле белого дома запретить стоянку личного транспорта чиновников и служебного, тогда можно понять увеличения тарифа на парковки, а так дискриминация в обществе. Граждане приезжающие на работу платят за стоянку, а чиновники бесплатно стоят возле СЕРОГО дома.

Четверг, 12:46 - 26 янв 17
гость — «туляк» пишет:

горе руководители обратите внимание на свер у театра драмы там стихийная стоянка

Четверг, 12:56 - 26 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Во всех развитых городах....

Наша Раша не является развитой страной, а является слаборазвитой. Поэтому внешне похоже, а на самом деле все через попу сделано. Не верите? А какая у вас зарплата в сравнении с "развитыми странами"? А свободные выборы с независимой от властей прессой и правосудием у вас есть? Бараны!

Четверг, 12:56 - 26 янв 17
гость — «Коррумпированное правительство Тульской области» пишет:

Лишь треть опрошенных Тульским PRяниками готовы отказаться от личных автомобилей в городе и пересесть на общественный транспорт...

Мало повышают налоги, поборы, тарифы - есть ещё две трети резерва для повышения, вот когда будут 95% опрошенных готовы отказаться от личных автомобилей в городе и пересесть на общественный транспорт - тогда будет край...

Примечание: почему 95% - так по опросам 5% в нашем государстве - те которых устраивает коррумпированная система власти (чиновники всех уровней и мастей, депутаты, руководители успешного бизнеса и пр. высокооплачиваемые "сливки" и их прихлебатели, их высокооплачиваемое окружение), которые имеют такие "доходы" - что открыто плевали на любое повышение налогов, поборов и тарифов...

В России власть для коррумпированных чиновников, а не для простых граждан - власть преступна и анти народна!
Поэтому поборы и тарифы будут расти!

Четверг, 13:08 - 26 янв 17
гость — «Дурдом» пишет:

Отказаться от машин? Потом от домов,потом от чего ещё ? Почему в нашей стране так??? Чем хуже людям тем лучше государству!!! Ждём какое поколение уже светлого будущего.

Четверг, 13:09 - 26 янв 17
гость — «Гость - управдому» пишет:

Эх, управдоша, и откуда же ты такие выводы "гениальные" взял?
Типа, раз не разорились от подорожания - значит еще цену поднять можно? Так что ли?

По твоей логике, если человеку в день денег хватает на две буханки хлеба - значит цену на хлеб надо в два раза поднять. А что, одной буханки в день вполне хватает чтобы наесться. Значит, вторая - уже излишество. И вообще, в блокадном Ленинграде норма вообще 125 грамм была.
А уж что другое купить кроме хлеба (даже самое дешевое) - так вообще не надо. "Не время, товарищи - Родина в опасности".

А ты не думал, куда вообще эти деньги идут? Так ответ на поверхности - ДЕНЬГИ ИДУТ ТОЛЬКО НА СБОР ЭТИХ ДЕНЕГ (знаки, парковщики итд).
Даже новых мест парковки не создано - максимум разметку на улицах поменяли, чтобы помимо двух рядов движения еще и место под парковку нашлось. А все остальное - на прожор организаторам.

И ты это расширять - повышать предлагаешь? И почем такое твое мнение?

Зря все это.

А эти ребятки, которые так свободно нашими деньгами распоряжаются - они ж ведь вот они, на поверхности. Это ж не олигархи, которые на самолет и в Ниццу (Флориду, ОАЭ, итд). Эти-то в основном здесь останутся. С благодарным народом. И благодарное спасибо и увидят и услышат.

Четверг, 13:15 - 26 янв 17
гость — «123» пишет:

Кажется когда этот проект только запускали , главным козырем было улучшение инфраструктуры города , что эти средства пойдут на развитие дорожных развязок , а что получилось , Цкипури как мер - что парковки , что медицина , всё дорожает , проект даже сам себя не окупает и не окупит даже при 100 руб в час , потому что аппетиты чиновников растут . А население оплачивает все их эксперименты их своего кармана . Зато бизнес Цкипури растёт как на дрожжах.

Четверг, 13:24 - 26 янв 17
гость — «гость» пишет:

Андрияшку сократить вот тебе и покрыли убытки.

Четверг, 13:27 - 26 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

Василий по природе - мазохист. Страдать ему нравится - вот родная партия и старается. хехе

Четверг, 13:27 - 26 янв 17
гость — «Опа » пишет:

По-моему чиновники - это слуги народа, а не наоборот.Давайте проведём референдум. Или мнение народа Вас не интересует.

Четверг, 13:38 - 26 янв 17
гость — «Да-да » пишет:

Вначале если помните Груздев разрешил стройку Армянам в центре города , на могилах монашек , а тогда шли споры что машиномест для парковок мало и центр города не выдержит , потом ввёл парковки . Давайте снесём гостиницу Армения и два Торговый центра , он же снёс Дом профсоюзов, пусть строит Папян за городом и всё.И парковок не надо будет.

Четверг, 13:42 - 26 янв 17
гость — «БУЛЬБА» пишет:

Отсюда можно сделать вывод, что Гагарин долетался, а Тульский управдом до... Далее все знают.
Сергей вы бессовестны неимоверно!

Четверг, 13:44 - 26 янв 17
гость — «Гость» пишет:

То есть государственная мысль работает только в сторону, как ободрать население!!!

Четверг, 13:49 - 26 янв 17
гость — «Как думают коррумпированные чиновники Тулы» пишет:

Это бизнес и ничего личного, мы не против Вас дорогие автомобилисты города Тулы - всё для Вас, и эти автостоянки исключительно для Вас! Всё ради Вас!
Нам по-честному кроме денег от Вас ничего и не нужно!
Всё по-честному: вам автостоянки - нам деньги!
Товар - деньги!
Спрос рождает предложение!
Предложение рождает цену!
Если на автостоянках не будет машин, наш бизнес может просто умереть!
Чем меньше машин на автостоянках, тем выше мы вынуждены будем задирать плату за автостоянки!
Это замкнутый круг! Но мы знаем выход!
Поэтому мы создадим все необходимые условия, чтобы автомобилисты нуждались в наших автостоянках!
Всем всего доброго - держитесь!
Наше благосостояние рождается в муках и в противоречиях!
Но мы обязательно победим!
Ещё раз всем всего доброго - и держитесь!
Берегите себя на дорогах! Вы нам ещё нужны!

Четверг, 14:01 - 26 янв 17
гость — «Саша» пишет:

Разрешить оплачивать парковку, скальпами чинуш которые ее придумали и одобрили.

Четверг, 14:08 - 26 янв 17
гость — «Ку-ку» пишет:

В любой цивилизованной стране центр города - это историческая часть , а не армянская резервация . Сейчас у власти в Туле не одного коренного туляка . Что им история - весь исторический центр снесён , а на его руинах....дальше мат....

Четверг, 14:20 - 26 янв 17
гость — «.....» пишет:

Такой маленький Гешефт

Четверг, 14:28 - 26 янв 17
гость — «Адекват» пишет:

Это каким дебилом нужно быть, чтобы платить деньги госрекетирам за воздух! Какой народ, такая и власть, - всё закономерно, раз согласны платить за воздух.

Четверг, 14:32 - 26 янв 17
гость — «Бесы требуют полноправия с Богом» пишет:

Как евреи в России, бесы требуют полноправия с Богом, равенства, хозяйских прав, не понимая, что это требование противоестественно, противно самой природе. ... http://antikob.zbord.ru/viewtopic.php?t=7 "

Четверг, 15:15 - 26 янв 17
гость — «Цкипури» пишет:

Я вообще хорошо сижу, жопа в тепле, голова в старческом маразме. Я лучше всех устроился

Четверг, 15:40 - 26 янв 17
гость — «гость» пишет:

Дорожные налоги платим! Чем отличается парковочное место от просто дороги? На парковках что охрана или что?
Платим за одно и то же по сто раз!

Четверг, 15:45 - 26 янв 17
гость — «» пишет:

С дорожного налога дворцы Путина содержат.

Четверг, 15:55 - 26 янв 17
гость — «житель РФ» пишет:

На фото морды каких то алкашей. кто это...чмошники гребанные

Четверг, 16:02 - 26 янв 17
гость — «Николай Матвеев - пора делать тротуары платными» пишет:

Хватит им ходить по тротуарам бесплатно. К тому же нам надо выплачивать пенсии моим братьям в Израиле, да и мне надо прибавить к моим 12 000 рублей за предательство России

Четверг, 17:03 - 26 янв 17
гость — «Машины нет, но от этих решений волосы дыбом» пишет:

Слушайте, господа чинуши, вы это там, умом не тронулись?
Если вы получаете по 200 тысяч НАРОДНЫХ!, А ТАК Я НАЗЫВАЮ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, то большинство туляков зарабатывает с трудом по 25-30 тысяч.
Учитывая каждодневно возрастающие цены на все - продукты, одежду, всяческие услуги, вы еще за ВОЗДУХ хотите брать!
Хотите по три шкуры с людей содрать?

Кроме ругательных слов для вас ничего в словарном запасе нет...
Вы - враги простых людей. Знайте это. Помните об этом.
Помните, что времена меняются. История вас ничему не научила?

Четверг, 17:30 - 26 янв 17
гость — «Помните!» пишет:

Времена меняются. Думаете, что плохо живете??? Будете жить ещё хуже! История вас ничему не научила?

Цитатник

Почувствуйте воздух Тулы, как оружейного города.

Глава аминистрации Тулы, Евгений Авилов

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