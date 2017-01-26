Главная / Фольклор « 26 января 2017 »

Зимняя дорога

Наш читатель проделал на своем автомобиле утренний путь из Тулы до Новомосковска и разместил видео в сети.

Видео было размещено 25 января, а когда оно было снято, неизвестно.