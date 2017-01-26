Наш читатель проделал на своем автомобиле утренний путь из Тулы до Новомосковска и разместил видео в сети.
Видео было размещено 25 января, а когда оно было снято, неизвестно.
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Главная / Фольклор « 26 января 2017 »
Зимняя дорога
Наш читатель проделал на своем автомобиле утренний путь из Тулы до Новомосковска и разместил видео в сети.
Видео было размещено 25 января, а когда оно было снято, неизвестно.
Комментарии к статье
Четверг, 16:50 - 26 янв 17
что вы хотите кто то комуто прикрывает задницу в туле поэтому такой и бордак
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Цитатник
Прекрасный, просто отличный доклад! Но, как мне кажется, вы немного перебрали!
В. Стародубцев
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А потом госбандиты в сводках ДТП будут гнусавить: "Не справился с управлением, не выбрал безоспасную скорость движения..."
ТВАРИ! Да на такой дороге - в кромешной тьме, в снегу и на льду - какую скорость не выбери, всё равно или на встречку вылетишь, или в кювет, или закрутит на дороге, или вообще в темноте пешехода собьёшь.