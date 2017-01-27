Главная / Фольклор « 27 января 2017 »

Надежда Токовая: “Сценарий напишет и дурак!”

Замглавы администрации Тулы по социальной политике оценила результативность работы муниципального бюджетного учреждения “Спектр”.

16 января в помещение филиала молодежного центра "СПЕКТР" по адресу: г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/6, с проверкой приехал заместитель главы администрации города Тула по социальной политике Н. Б Токовая.

На вопрос Надежды Борисовны: "Чем вы занимаетесь в настоящий момент?" – я ответила: "Пишу сценарий на открытие ледовой площадки". После чего получила недвусмысленную "оценку" моей работы: "Сценарий напишет и дурак!"

Тут же затронули вопрос о праздниках двора. Я думаю, что многие знают, о чем идет речь. Наш молодежный центр уже на протяжении нескольких лет организует в Туле данные мероприятия. На них всегда есть игровые площадки, выступления творческих коллективов, ростовые куклы, подарки… Зрителей хоть отбавляй! Но главе администрации города Тулы по социальной политике так не кажется. "Да кому они нужны! На ваших праздниках присутствуют 2–3 бабушки и их 2–-3 внука!" – вот оценка многолетнего труда, которой мы были удостоены. Однако почему-то перед выборами все депутаты ТАК И СТРЕМЯТСЯ попасть на никому не нужные праздники!..

Токовая часто повторяла: "Где молодёжь, где движуха?", хотя прекрасно знает, что по этому адресу находится филиал, занимающийся трудоустройством, ведением документации, планированием, отчётностью…всем, кроме организации кружков и секций!

За мои 10 лет работы в молодёжном центре были проверки. Приезжал и Калитин О. Л, и Фомичёва Л. А, и Масальская О. В. И все с хорошим посылом: чем помочь, что подсказать… А тут совсем другое! Целью проверки было УНИЧТОЖИТЬ, перечеркнуть мою и других специалистов работу.

Мы и массовики-затейники, и сторожа, и врачи, и психологи, и… грузчики! В нашем отделе работают только женщины, поэтому носить аппаратуру приходится самим. Спасибо волонтерам, которые помогают нам в этом нелегком деле!

Вот моя команда, которая в 2016 году выполнила муниципальное задание (а это 87 мероприятий!). И в холод, и в дождь, и в выходные дни мы проводим "ВАШУ" и нашу городскую программу "Каникулы в городе", ходим в походы, проводим мероприятия в центрах образования, домах-интернатах для престарелых и инвалидов; вместе с волонтёрами выступаем с концертами, реализовываем проекты с трудными подростками, проводим акции, а танцевальный коллектив "Just in Time" (который занимается в этом помещении 2 раза в неделю) работает в праздники на всех площадках города. Вся наша деятельность отмечена грамотами и благодарственными письмами. Мы верим, что приносим только пользу и, несмотря ни на что, продолжаем радоваться жизни, творчески и креативно относиться к своей работе. Мы любим детей и молодёжь, а они нас!

А администрации города, конкретно Токовой Надежде Борисовне, хочется пожелать, чтобы она научилась ценить труд других людей и уважать их позицию.

И наш отдел – отдел реализации программ и проведения мероприятий (заметьте, ВЫ его так обозначили!) является всего лишь исполнителем ВАШИХ и наших идей!





Наталья Маркова – начальник отдела программ и проведения мероприятия МБУ “Спектр”

Надежду Борисовну Токовую можно упрекнуть в некорректной оценке работы своих подчиненных, но от нее тоже требуются результаты, показатели эффективности вложенных бюджетных средств. А одним из важных критериев является как раз вовлеченность горожан в организуемые бюджетным учреждением культурно-досуговые мероприятия. Либо надо отменять этот показатель вообще и тупо выполнять муниципальное задание, либо оптимизировать количество учреждений, финансируемых из городского бюджета, сохраняя наиболее востребованные. Но тот и другой вариант заместителя главы по социальной сфере, по-видимому, не устраивает. Людей же, действительно способных хорошо организовать работу за скромные деньги, найти сложно.