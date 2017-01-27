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Надежда Токовая: “Сценарий напишет и дурак!”

Замглавы администрации Тулы по социальной политике оценила результативность работы муниципального бюджетного учреждения “Спектр”.

16 января в помещение филиала молодежного центра "СПЕКТР" по адресу: г. Тула, ул. Академика Обручева, д. 1/6, с проверкой приехал заместитель главы администрации города Тула по социальной политике Н. Б Токовая.

На вопрос Надежды Борисовны: "Чем вы занимаетесь в настоящий момент?" – я ответила: "Пишу сценарий на открытие ледовой площадки". После чего получила недвусмысленную "оценку" моей работы: "Сценарий напишет и дурак!"

Тут же затронули вопрос о праздниках двора. Я думаю, что многие знают, о чем идет речь. Наш молодежный центр уже на протяжении нескольких лет организует в Туле данные мероприятия. На них всегда есть игровые площадки, выступления творческих коллективов, ростовые куклы, подарки… Зрителей хоть отбавляй! Но главе администрации города Тулы по социальной политике так не кажется. "Да кому они нужны! На ваших праздниках присутствуют 2–3 бабушки и их 2–-3 внука!" – вот оценка многолетнего труда, которой мы были удостоены. Однако почему-то перед выборами все депутаты ТАК И СТРЕМЯТСЯ попасть на никому не нужные праздники!..

Токовая часто повторяла: "Где молодёжь, где движуха?", хотя прекрасно знает, что по этому адресу находится филиал, занимающийся трудоустройством, ведением документации, планированием, отчётностью…всем, кроме организации кружков и секций! 

За мои 10 лет работы в молодёжном центре были проверки. Приезжал и Калитин О. Л, и Фомичёва Л. А, и Масальская О. В. И все с хорошим посылом: чем помочь, что подсказать… А тут совсем другое! Целью проверки было УНИЧТОЖИТЬ, перечеркнуть мою и других специалистов работу. 

Мы и массовики-затейники, и сторожа, и врачи, и психологи, и… грузчики! В нашем отделе работают только женщины, поэтому носить аппаратуру приходится самим. Спасибо волонтерам, которые помогают нам в этом нелегком деле! 

Вот моя команда, которая в 2016 году выполнила муниципальное задание (а это 87 мероприятий!). И в холод, и в дождь, и в выходные дни мы проводим "ВАШУ" и нашу городскую программу "Каникулы в городе", ходим в походы, проводим мероприятия в центрах образования, домах-интернатах для престарелых и инвалидов; вместе с волонтёрами выступаем с концертами, реализовываем проекты с трудными подростками, проводим акции, а танцевальный коллектив "Just in Time" (который занимается в этом помещении 2 раза в неделю) работает в праздники на всех площадках города. Вся наша деятельность отмечена грамотами и благодарственными письмами. Мы верим, что приносим только пользу и, несмотря ни на что, продолжаем радоваться жизни, творчески и креативно относиться к своей работе. Мы любим детей и молодёжь, а они нас! 

А администрации города, конкретно Токовой Надежде Борисовне, хочется пожелать, чтобы она научилась ценить труд других людей и уважать их позицию.

И наш отдел – отдел реализации программ и проведения мероприятий (заметьте, ВЫ его так обозначили!) является всего лишь исполнителем ВАШИХ и наших идей!

 

Наталья Маркова – начальник отдела программ и проведения мероприятия МБУ “Спектр”

 

Надежду Борисовну Токовую можно упрекнуть в некорректной оценке работы своих подчиненных, но от нее тоже требуются результаты, показатели эффективности вложенных бюджетных средств. А одним из важных критериев является как раз вовлеченность горожан в организуемые бюджетным учреждением культурно-досуговые мероприятия. Либо надо отменять этот показатель вообще и тупо выполнять муниципальное задание, либо оптимизировать количество учреждений, финансируемых из городского бюджета, сохраняя наиболее востребованные. Но тот и другой вариант заместителя главы по социальной сфере, по-видимому, не устраивает. Людей же, действительно способных хорошо организовать работу за скромные деньги, найти сложно. 

  

Комментарии к статье

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Пятница, 08:25 - 27 янв 17
гость — « Мимокрокодил» пишет:

Дурак, предположим, напишет. А дура сможет? Вот, например, Надежда Токовая сколько сценариев написала? Или дуры не по этой части? Хехе

Пятница, 08:26 - 27 янв 17
гость — «Гость» пишет:

А как работает центр по оборонной 7 а , постоянно от туда выходит в стельку пьяная женщина, все соседи говорят , что это руководитель,ну что ж так напиваться , ведь молодая и не стыдно перед людьми то .

Пятница, 08:37 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

бухло это как натуральный антидепрессант снятие стресса так сказать ну а доза у каждого своя так что не надо осуждать всех и каждого человек переволновался ну и принял на грудь лишка с кем не бывает в нашем грешном мире пусть камень бросит кто сам безгрешен так христос говорил.

Пятница, 08:45 - 27 янв 17
гость — «Зритель» пишет:

Что взять с токовой н.б., ясногорский библиотекарь!

Пятница, 09:01 - 27 янв 17
гость — «Сегодня» пишет:

Культуру в массы доведения таким образом - это низкий уровень и на кого это все ориентировано сказать сложно. Это ниже даже уровня избочитальни, поэтому и эффективность такой работы практически нулевая. Культурные центры для Тулы нужны, но не такого уровня и пора подумать о создании таких центров. В программе развития Тулы этот вопрос затрагивался, но каковы итоги? Если у города нет средств для создания таких центров, то нужно провести конференцию среди всех дворовых центров и пока продвигать опыт лучших из них. Вопрос к администрации, а где ваша работа по созданию центров достойных Тулы в 21 веке?

Пятница, 09:22 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Политкорректный дурдом: Оксфорд и Кембридж хотят запретить мужчин и женщин
Ошалевшие от вседозволенности активисты заставляют западное общество жить по законам сумасшедшего дома, пишет в «Известиях» известный российский адвокат, доктор юридических наук, член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена. Юрист рассказывает, что недавно он прочитал статью индийской журналистки Амрит Диллон в газете The Times of India, которая пишет: .

glum Сегодня 07:38
Да, хорошо это! Русским мужичкам надо готовиться взять на себя обязанности харить наиболее симпатичных представительниц западного общества. Страшненькие не годятся.

Сергей Романовский Сегодня 09:13
Да пофиг на этих америкосов. Главное что бы эта чума к нам не переползла. Пусть у них хоть все мужики в женщин превратятся, а женщины в мужиков.

Пятница, 09:27 - 27 янв 17
гость — «Суфлёр - Зрителю» пишет:

Что взять с токовой н.б., ясногорский библиотекарь!
__________________________________________________________________
Вы хотели сказать из грязи да в князи? Да в этом сюжете ничего нового.

Пятница, 09:36 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

ключевое слово что взять это самое главное для вымогателей.

Пятница, 09:43 - 27 янв 17
гость — «консерватор» пишет:

В любом случае, несмотря на занимаемую должность, кто давал уважаемой Надежде Борисовне оскорблять сотрудника, вроде это не частная контора и финансирует деятельность учреждения бюджет города, а не лично Н.Б. Токовая. Конечно, пути совершенствования работы надо искать, главная задача подобных заведений оттянуть подростков с улицы, а если все позакрывать, то вряд ли это получится. Да и кто работать то особо будет за те копейки, которые там получают. Но у нас на повестке дня совсем другая цель. ОПТИМИЗАЦИЯ!!! Это наше все!

Пятница, 09:45 - 27 янв 17
гость — «в дополнение к сказанному» пишет:

Лучше все помещения городские сдать в аренду и открыть еще десяток магазинов разливного пива. Вот тогда там точно "движуха" начнется))

Пятница, 09:56 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

в этот бренный мир все заходят с благими намерениями уходят правда все по разному.

Пятница, 10:21 - 27 янв 17
гость — «Дурак» пишет:

А умный сможет написать сценарий или только дурак??????

Пятница, 10:42 - 27 янв 17
гость — «дядька» пишет:

То, что Токовая ни разу не писала сценарии праздников (которые,к слову, потом нужно будет ещё и воплотить! И отнюдь не Токовой, а вот этой самой Наталье Марковой) - это "не ходи к гадалке". Ибо бросив фразу: "и дурак напишет", она только подчеркнула свою полнейшую некомпетентность в данном вопросе. Про отсутствие воспитанности даже и говорить не нужно.
Почему-то кажется, что когда "сапоги тачает пирожник"(по классику) , тогда и культура в городе выглядит как бескульурьем.

Пятница, 10:50 - 27 янв 17
гость — «Н. Марковой» пишет:

Вы молодец! Не побоялись рассказать об очередном хамстве и тупости тульских чиновниц! Надеюсь, Токовая побоится начинать гонения в Ваш адрес - вся общественность возмущена ее поведением. Она, видимо, берет пример с Золотовой из управления образования - наглость, вопли, изрыгание желчи, некомпетентность и пр. Удачи Вам!

Пятница, 11:03 - 27 янв 17
гость — «1111» пишет:

Токовая и ОРНИ "Ясная поляна" и концертное объединение УНИЧТОЖИЛА!!!! Профессионалы вынуждены стать безработными!!! Что творится!!!

Пятница, 11:05 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Пятая колонна России. ОБНАРОДОВАНА ПЕРЕПИСКА ЛИБЕРАЛА-РУСОФОБА ЯШИНА.
У многих из нас, кто хотя бы иногда просматривает новости, возникает стойкое ощущение, что российская оппозиция специально ищет повод для протеста. И похоже, это действительно так, судя по нашумевшей переписке оппозиционера Яшина со своими «коллегами по цеху». Фрагменты беседы из социальной сети «ВКонтакте», по всей видимости, принадлежат ...

Тамара Сырочева (Березенкина) Сегодня 09:58
Было это беспозвоночное обычной шестёркой,а после убийства Немцова,ну прямо
в тузы намылилось.
+2
grosgros Сегодня 10:17
вот сейчас в России люди абсолютно никчемные, никому не нужные и нигде не востребованные, сидящие исключительно на государственной шее, но почему то называющие себя интеллигентами, ненавидят это государство также, как любой паразит ненавидит свою жертву. Искренне и до сладостных колик в желудке. Но при этом жрать, сцуко, требуют исправн

Пятница, 11:07 - 27 янв 17
гость — «Рыбка» пишет:

Рыба тухнет с головы. Не так ли? Сами сделали из молодежки сферу "во все дырки", а потом удивляются. Ведь вместо того, чтобы в молодежных центрах делать ту самую "движуху", специалистов по сто раз доблестная администрация успевает дернуть: звезду на площади выстроить, массовость в качестве зрителей на фестивале каком-нибудь создать, убраться на центральных улицах города.... А потом молодежка не делает ничего. Так чудо, что вообще что-то настоящее успевает делать, вопреки столь грамотному руководству городской администрации.

Пятница, 11:27 - 27 янв 17
гость — «Бабушка» пишет:

О работе молодежных центров знаю не понаслышке. Еще в начале 70-х ходила заниматься в комнату школьника в соседний дом. В моем районе (Криволучье) их было около тех десятков. Почти за пятьдесят лет структурных и ведомственных преобразований во всем Пролетарском районе осталось семь помещений. Вместо детей там теперь что угодно: ЖЭУ, магазины, пивнушки...
Еще хочется сказать вот о чем. Нет порядка в головах городских чиновников. За последние пять лет как только не реорганизовывали и оптимизировали работу районных детских (БЕСПЛАТНЫХ!) моложежных центров. То привлекайте детей в помещения центра, то делайте объединения на базе школ, то выходите "в поле" и работайте во дворах... То привлекайте к работе семьи с детьми, то работайте с трудными подростками, то работайте с молодежью до 30 лет, то оказывайте платные услуги, учите хоть китайскому...
Денег на поддержание помещений в порядке выделяют копейки. Работают в центрах, в основном, женщины. И вот, бедные, выкручиваются как могут. Сами красят, сами обои клеят, родителей о помощи просят...
Сталкивалась я с Токовой. Ведет снбя безобразно. На людей смотрит, как на вошь.
А вот когда я вижу счастливые глаза детей на праздниках двора, я понимаю, что хочется низко поклониться таким людям, как Наталья Маркова.

Пятница, 11:32 - 27 янв 17
гость — «Бабушка» пишет:

Обращаюсь к комментарию Гостя.
Не мешало бы Вам извиниться перед сотрудниками центра. Вы лично видели то, о чем пишете? Или действуете по принципу: я обгажу, они отмоются, но вонять будет...

Пятница, 12:01 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

женщины в россии вне зависимости от занимаемых должностей все дуры а вот геи тульскопряничные все как один умнушки плюнуть не куда.хорошо что такие тупаны в оппозицию лезут а вот были бы по умей совсем беда была бы.

Пятница, 12:05 - 27 янв 17
гость — «обыватель» пишет:

А чё тут комментировать ?...Ей нужны галочки и видимость работы...Антуража мало ей. вишь..

Пятница, 12:06 - 27 янв 17
гость — «Мимокрокодил» пишет:

ость — «дядька» пишет:
То, что Токовая ни разу не писала сценарии праздников (которые,к слову, потом нужно будет ещё и воплотить! И отнюдь не Токовой, а вот этой самой Наталье Марковой) - это "не ходи к гадалке". Ибо бросив фразу: "и дурак напишет", она только подчеркнула свою полнейшую некомпетентность в данном вопросе. Про отсутствие воспитанности даже и говорить не нужно.
Почему-то кажется, что когда "сапоги тачает пирожник"(по классику) , тогда и культура в городе выглядит как бескульурьем.
________

Будни хуячечной. Совок во всем такой. хехе

Пятница, 12:10 - 27 янв 17
гость — «Т» пишет:

Да, конечно "очень грамотный" подход заместителя по социальным вопросам к работе с молодежью. Видно выгодно для нее лично всю нашу молодежь в ТЦ загнать, пусть сидят в интернете и едят фас-фут... Зачем деньги тратить на развитие центров для молодежи(((( Легче все это закрыть, чем подумать, как усовершенствовать и осовременить центры молодежные, чтобы "Движуха" была... Хотя хочется сказать, молодежные центры - место добровольного общения в свободное время, и бывает такая "движуха" (знаю, так как живу в подъезде, в котором расположен один из центров), почище, чем в метро, домофон ломается...

Пятница, 12:16 - 27 янв 17
гость — «qwerty» пишет:

Уважаемая Надежда Борисовна! Сценарий написать и каждый "дурак" сможет. Так почему же тогда наш город тратит большие деньги на режиссеров из Москвы и на фирмы, обслуживающие городские праздники? Что, "Дураки" перевились в Туле?! Из Москвы зовем.

Пятница, 12:18 - 27 янв 17
гость — «ЭксСспец по работе с М» пишет:

Ну, Токовая почти, как ТоЛковая, только *** откуда взяться толку?
По опыту работы с разными руководителями и главнейшими людьми города сего... отмечу, что такой фигни с 2006 по 2016 год встречать не приходилось. Менялись люди в комитете, департаменте. Кого-то из них можно было недолюбливать, кого-то наоборот перелюбливать, но они всегда воспринимали себя, как часть этого движения.
Замечательные времена Калитина и Фомичёвой далеко позади, но это было самое прекрасное время. Позволить себе такие высказывания они не могли, потому что впервую очередь занимая свой пост они оставались людьми. А вот библиотекари заболевшие звездой, могут быть довольно свирепыми и агрессивными.

Вообще, работа эта с мизерной зарплатой... а задачи, которые ставят перед сотрудником самые разнообразные: от написания сценариев, до разгрузке-выгрузке и подключению аппаратуры. Совмещение воспитательно-педагогических навыков с проведением мероприятий и контролю за жизнедеятельностью молодёжи.
От такой нагрузки за гроши хочется... После такой работы всё другое покажется сказкой.
Поэтому ценить и уважать труд специалистов молодёжных центров со стороны администрации города, было бы весьма кстати. Если поднимать зарплату власти не собираются, то хотя бы пусть назначают на высокий пост ЛЮДЕЙ, а не животных.

Пятница, 12:19 - 27 янв 17
гость — «Пряничный читатель» пишет:

Токовая, Ваш поступок возмутителен. Любой дурак сможет заниматься объездом молодёжных центров на служебной машине и выражать своё недовольство.

Пятница, 12:29 - 27 янв 17
гость — «-=-» пишет:

Как Сталин осенью 1941-го надругался над 5-й колонной ("Буратино")
Проблема 5-ой колонны была, есть и будет, возможно, всегда. Выявить 5-ю колонну не так-то просто, подобное по силам только мастеру. И Сталин в октябре 1941-го года это проделал – и ещё как! Проблема 5-ой колонны была, есть и будет, возможно, всегда. Выявить 5-ю колонну не так-то просто, подобное по силам только мастеру. И Сталин в октябре 1941-го года...

пятую колону надо в сирию отправить на исправление или в ливию с ираком что бы нюхнули почем фунт лиха.

Пятница, 12:29 - 27 янв 17
гость — «Люба.» пишет:

Надежда Борисовна,Вы не правы.Моя дочь ходит в молодёжный центр. И она очень довольна,там хорошие люди работают.Всегда помогут,вы слушают. Да и дети их любят.Зачем так с людьми поступать.

Пятница, 12:41 - 27 янв 17
гость — «за движуху)» пишет:

праздники дворов реально хуерня. токовая права 100%. центры сидят на жопе а по требованию активизироваться - строчат доносы на пряники. государственный подход)))

Пятница, 12:54 - 27 янв 17
гость — «За движуху По уму» пишет:

Да не сидят цегтры на жопе. Никто не сидит, кроме разве что самой Токовой. Центры-единственное место в городе, где есть, чем молодежи заняться: полезным, интересным и БЕСПЛАТНО! Знаете, сколько занятия в художке стоят? А в центрах бесплатно занимаются с ребятами. Знаете, какие требования и отбор в спортшколах? А куда детям с желанием, но без способностей??? Вот в МЦ с ними и занимаются. А вы знаете, что оба тульских огненных шоу занимаются на базе молодежного центра? А вы знаете, какую часть работы по подготовке таких праздненств, как День города, делают молодежные центры? И это не движуха???

Пятница, 13:19 - 27 янв 17
гость — «Анна Полякова» пишет:

У нас хорошая движуха. Где будут заниматься особенные дети? Вы думаете об этом или нет? Ни в коем случае не отнимайте Мц Спектр. Мы занимаемся с удовольствием. В 3 объединения ходят 42 человека. С нами занимаются бесплатно
И не думайте отнимать Мц Спектр, на пролетарской 28. Анна Полякова, инвалид 2 группы.

Пятница, 13:29 - 27 янв 17
гость — «» пишет:

Я в шоке!!! Люди стараются, душу вкладывают, а пришла какая-то дура и всё опохабила!!! Хочется ругнуться матом, да позабористее!!!
Мой сын с друзьями с удовольствием ходит на день двора в десятиэтажки, домрй не загнать!!! В прошлом году был замечательный праздник во дворе на ост. Быткомбинат! Народ веселился вовсю, от детей до пожилых! Спасибо организаторам!!!
Добавлю только, что очень расстраивает уровень образования, вернее - недообразования, таких "министров".....

Пятница, 13:36 - 27 янв 17
гость — «блабла» пишет:

Это просто выгодно администрации, вытравить молодежку из помещений. На молодежь всем плевать, лишь бы перед руководством отчитываться.

Пятница, 13:36 - 27 янв 17
гость — «за чистоту русского языка» пишет:

Уважаемая, Надежда Борисовна! Что за сленг "движуха" ....мы уподобляемся неформалам, вы человек работающей на такой должности. как не кто иной обязаны хранить наш Великий русский язык и подавать пример молодежи. А уважаемому гость — «За движуху» если считает что Праздники двора по его мнению ноль (не стану повторять его грубость и люди сидят на пятой точке... Так давайте конкретные предложения, что не так и как вы видите. Молодежные центры всегда открыты для любых инициатив, именно для этого их и создавали.

Пятница, 13:40 - 27 янв 17
гость — «гость» пишет:

Кто нибудь вообще был в этих молодежный центрах? Я с дочерью как то заходила, там пустырь. Нужны какие то реформы в этой области. Молодежи не интересно, чтобы их контролировали теточки, которые живут в совке до сих пор. Молодежь не хочет идти туда работать, потому что зп копейки.

Пятница, 13:42 - 27 янв 17
гость — «Валя » пишет:

Таковая наглое хамло, приезжала к нам в село по решению строительства дет сада, никого не слушает и набор фраз: вы не компетентны, вы не понимаете, как вы разговариваете, я решу без вас. В общем после общения с ней пропадает желание что то делать. Свою тупость прячет за амбициозностью и хамством!

Пятница, 14:01 - 27 янв 17
гость — «Большая Тула» пишет:

Сценарий везде один и тот же - сначала молодежную политику сливают с культурой и физкультурой (как вариант - образованием), потом сливают вместе учреждения, люди квалифицированные уходят и от молодежной политики остается пшик!Яркий пример - Ленинский район. А после присоединения к Большой Туле и центр туризма оказался не нужен в Ленинском - большие начальники думают что все дети отправятся ездить в Тулу заниматься туризмом.

Пятница, 14:05 - 27 янв 17
гость — «Анна» пишет:

А кто же будет развлекать детей в костюмах клоунов на праздниках? Неужели администрация аниматоров наймет?

Пятница, 14:13 - 27 янв 17
гость — «мама» пишет:

Интересно, а кто же у нас определяет, в каком дворе проводить эти праздники? Я уверена, что не сами Центры, без указания свыше они сделать ничего не могут. Тогда что за высказывание "кому они нужны ваши праздники двора". Ну если вам - зам. главы - не нужны, то зачем заставляете проводить? А как мама ребенка, посещающего молодежный центр, могу сказать, нужны жителям, только надо правильные дворы выбирать и время. А главное освещение во дворах провести и чистить площадки. Мы проживаем на Пролетарской улице и если к нам во двор приезжает молодежный центр и проводит Праздник двора, то меньше 100 человек не бывает. Мы вас лично что-то не видели Надежда Борисовна и очень ждем. И о том, как проходят Праздники, депутат ГД РФ Афонский может рассказать. Вот он всегда участвует в них и как мы понимаем очень поддерживает и помогает Молодежным центрам. В нашем районе много платных центров, также находятся в квартирах. Но стоимость в них "кусается". Так еще ушлые предприниматели стали собирать с жильцов деньги для проведения их фирмами Праздников двора. Конкретно у нас во дворе платят аниматорам. Вы этого добиваетесь? Конечно надо поддерживать малый бизнес, но не за счет обдирания жителей!

Пятница, 14:22 - 27 янв 17
гость — «Зашёл» пишет:

Верните её назад в библиотеку мы ещё помним как Надежда Борисовна могла писать, обещать и что бы это мы сами все делали. Мы соскучились об ней.

Пятница, 14:32 - 27 янв 17
гость — «Евгения» пишет:

Как противно читать подобные высказывания, тем более от представителя администрации города! Разве так можно?! Да, от Токовой, конечно, требуют результатов, но извините, она и получает наверняка за свою работу раза в три больше, чем сотрудники Молодежных центров! Я, как одна из тех самых работников могу сказать, что за те копейки, которые мы получаем, мы работает на 100 %! И это притом, что из администрации вновь пришло постановление об урезании зарплаты!!! Зато цену на парковки наши прекрасные чиновники планируют поднять в ДВА РАЗА! И как это называется?! Ощущение, что на верхах пытаются развалить все, что относится к культуре и молодежной политике (сплошные реорганизации кругом и ликвидации, того же Тульского концертного объединения)!!! Кажется, что из всех «дураков», способных написать сценарий и организовать праздник двора, хотят сделать умных (как наверное считает администрация) продавцов и мастеров ногтевого сервиса!!! А куда еще людям деваться, если работы нет?! А ту, что есть, пытаются обесценить донельзя?!

Пятница, 14:36 - 27 янв 17
гость — «О.О» пишет:

Мда, вот читаю и диву даюсь, если сценарий может написать каждый "дурак", то почему тогда никто этим не занимается, кроме специалистов? Пусть сами сначала попробуют сделать, а потом уже критикуют.

Пятница, 14:54 - 27 янв 17
гость — «Родители» пишет:

уже несколько лет вожу своих детей (сначала старшего сына, теперь младшего) в молодежный центр "Спектр" по адресу улица Сойфера, дом. 35. Более компетентных и прекрасных специалистов в своей области, чем специалисты по работе с молодежью - руководители досуговых объединений я просто не встречала. дети очень довольны. Люди вкладывают душу в свою работу, при этом не имея никакой помощи, включая финансовую, со стороны администрации города. Могу сказать, что далеко не каждый "умный" может придумать и воплотить, практически с помощью подручных средств, такие мероприятия, какие проводятся в центре. И при этом все бесплатно. А администрации нашего города хотелось бы пожелать: умейте ценить многолетний труд грамотных специалистов! И побольше тактичности! Развалить что-то проще всего, а вот создать что-то новое гораздо труднее!

Пятница, 15:33 - 27 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Не перестаю удивляться нашим чиновникам!!! Интересно сколько "прекрасных" праздников провела Токовая, работая в библиотеке?!

Пятница, 15:43 - 27 янв 17
гость — «Сергей» пишет:

Добавлю к этой истории очередной глупости наших чиновников, ещё один интересный факт. Госпожа Токовая приехала в филиал Молодёжного центра "Спектр" в районе 12:00. Лично мне интересно какую такую молодежь она хотела увидеть, если учесть тот факт, что составляющая большую часть молодёжи - а это школьники и студенты в данный промежуток времени находятся в школе и университете соответственно.
Если госпожа Токовая считает, что написать сценарий праздника может любой дурак, предлагаю ей выдать листок бумаги и ручку, и пускай напишет, а затем и проведёт это мероприятие. Если правильно судить по ее логике, то и проводить занятия с детьми, тогда зачем нам пед. университет? Давайте сразу после школы учеников назначать учителями.
Госпожа Токовая да и вся Администрация, как уже говорилось выше, стремится уничтожить, закрыть в нашем городе все кружки и все молодёжные центры. Итог такой деятельности мы уже видели в 90-е годы. Когда молодежь толпами во дворах распивала спиртные напитки, употребляли наркотические средства. Мы уже потеряли одно поколение. Я лично не хочу, чтобы мои дети вместо кружков и секций, посещений детских мероприятий, бродили по дворам при этом не зная чем себя занять. Не допустим этого!
Итог я делаю лично такой, что госпожа Токовая ничего не смыслит в сфере молодёжных центров, а следовательно НЕ ДОСТОЙНА СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ!

Пятница, 15:57 - 27 янв 17
гость — «Ирина » пишет:

Все детство ходила в молодежный центр, хорошее место, куда можно смело отдать ребёнка так же для молодежи и подростков, много разных подразделений, творческие кружки, танцы, походы с палатками на речки !Клуб многому меня научил! Огромное количество грамот и хороших воспоминаний оставил клуб! Отдельное спасибо Марковой Наталье Алексеевне за то что она делает для нашей молодёжи и города в целом!!!

Пятница, 16:00 - 27 янв 17
гость — «Ирина» пишет:

Она и не может смыслить - она только культуру пиарит, так как сама работала в культуре! Нужно ставить руководителями людей, которые с низов прошли данную структуру и изучили ее работу, на себе так сказать испытали все шероховатости и неровности. А у нас начальство назначают только по блату. Нужно писать в приемную Путина и рассказывать о том, что вытворяет наша городская администрация! Тогда им самим всем пинка под зад дадут! И поскорее бы.

Пятница, 16:04 - 27 янв 17
гость — «критик» пишет:

молодежную политику не могут развалить хотя бы потому , что у нас ее нет. Все делается для галочки, для отчетов. Специалисты, которые сидят в молодежный центрах ничем не мотивированны, зарплаты копеешные. Зато взамен администрация хочет заткнуть молодежку во все дыры куда только можно и нельзя, без финансирования. Это просто возмутительно. Сейчас молодежь намного развитее, чем сами сотрудники этих центров, что им может быть там интересно? Сейчас век технологий, а они хотят чтобы молодежь сидела в каких то помещениях и в настольные игры играла, ха ха и это вы называете "Движуха"?

Пятница, 16:14 - 27 янв 17
гость — «гость» пишет:

Я конечно всё понимаю, но вы сами попробуйте написать сценарий так, чтобы детям это понравилось и им было интересно ! На словах можно сказать много чего, если бы праздники были бы не нужны, на них бы даже не ходили бы.
Кто давал вообще право оскорблять сотрудника который ночами не спит , старается написать сценарии....
Вы хоть знаете, что когда проходят праздники двора всем всё равно , что происходит на улице , будет ли там дождь, град, холод и т.д люди придут и проведут этот праздник! и хочу подметить и придут дети играть на праздник!
Говорите , что хотите , но молодёжный центр "Спектор" самый лучший!
там работают люди которые готовы пойти на всё, помогут любому!
те же самые походы в детские дома, ведь центр дарит радость детям.
зимой проводят разные спектакли и которые кстати нравятся детям!
Я всё сказала , что думаю поэтому поводу , Вы не вправе говорить так про людей которые готовы на всё , они не когда не пожалуются на то что они устали , на работу идут с хорошим настроением!
ведь они понимают , что они дарят радость не только себе , но и детям и всем-всем людям на свете которым помогают!
думаю многие согласятся!

Пятница, 16:25 - 27 янв 17
гость — «Михаил» пишет:

Развитие молодежи сейчас никакое к сожалению - тычат целыми днями в гаджеты и смотрят всякую гадость. Вот именно поэтому и нужно бороться за существование молодежных центров, которые отвлекают молодежь от телефонов и планшетов и приглашают на мероприятия, водят в походы, занимаются с ними правильным и полезным досугом - заставляют хоть как-то общаться друг с другом не В Контакте а лично!

Пятница, 16:42 - 27 янв 17
гость — «В своём глазу бревна не видят!» пишет:

Печально, друзья! Сталкиваясь с таким "начальством" мы ещё рассчитывает на что-то благоразумное!А как показывает ( как минимум ) эта ситуация - уже и расчитывать не на что!И не на кого!!!!!Страшно представить,что же будет дальше!
Но не смотря на все эти перипетии - хочется пожелать молодёжному центру идти в своём,таком правильном и необходимом направлении!!!!!Так держать!))))))))

Пятница, 17:03 - 27 янв 17
гость — «майор запаса» пишет:

Я восхищён! Какой восторг!!!
я так понимаю, что самый главный и наиболее подготовленный специалист в области молодёжной политики решил проверить филиал молодёжного центра в поисках "толпы детей" и "движухи", при этом "её высокоблагородие" вероятно запямятовали, что в это время детки в школе учатся... ну да бог с ней и её знанием реальной жизни детей и подростков, ну не знает она расписания занятий в школах, не знает что у детей в 7 классе по 6-7 уроков бывает, и домой они после 15.00 добираются...
меня другое интересует, в филиале работают, директор, завхоз, несколько специалистов по организации мероприятий... объединения и кружки находятся в других помещениях, в других домах, и даже других частях района!!! так вот, если "большая начальника" пришла искать детей в том месте где они бывают при оформлении путёвок в походы и лагеря, то почему бы ей свои зубы у проктолога не полечить? а что? и тот и другой врачи, и работают в одной больнице, правда в разных кабинетах.
пожалуй, подобный откровенный бред можно масштабировать до гениальной по своему идиотизму деятельности Сердюкова-табуреточника в армии, тот тоже время от времени выдавал такие перлы, что у офицеров руки к кобурам тянулись.
ну а в отношении малоуважаемой замглавы могу сказать только одно, должностное лицо прежде всего должно соблюдать правила официального общения, а не позорить своими перлами вышестоящее руководство

Пятница, 17:18 - 27 янв 17
гость — «Интересующийся» пишет:

Интересно было бы узнать - среди тех, кто сегодня "рулит" молодежной политикой города в разных там управлениях или отделах сколько тех, кто сами когда-то вели кружок,преподавали в школе, умеют что-то делать (в том числе и руками), кроме написания и перекладывания никому не нужных бумаг? Может быть они реализовали какие-то проекты на уровне района, города? Выиграли конкурсы, привлекли спонсоров, собрали вокруг себя интересных энергичных людей? Создали "движуху", как они любят говорить? Или там сидят бесцветные клерки, удобно устроившиеся, благодаря связям, знакомствам и т.п. и годящиеся только для проведения всяких "оптимизаций" по велению начальства? Судя по тому что озвучено здесь - последнее наиболее верно. Может вместо того, чтобы "резать" молодежные центры, начать с этих "специалистов", раз уж не могут они внятно донести "наверх" зачем нужны Туле молодежные центры и защитить людей в них работающих? Это будет по крайней мере справедливо.

Пятница, 17:26 - 27 янв 17
гость — «Маркову на пенсию!» пишет:

Совершенно права Надежда Токовая!
“Молодежные” центры – это бывшие комнаты школьников.
Как застыли старухи в 1970-х годах, так передали новичкам (которым под 40-50 лет) “методы” работы!
Маркова такая же бездельница, как и другие ей подобные.
Самое главное – выбить грамоту у начальника, чтобы потом ей козырять!
В заречье 35 лет на одном месте сидит Орел.
Пришла моя молодая знакомая.
С трудом отработала полгода. Сплетни, чаепития, перекуры, сад-огород…
Зато довольные собой, своей “работой”.
Помещения постоянно пустые в центрах. Но места самые хорошие (проспект Ленина и тому подобные).
Волонтеров нет. Но велели создать. И создали, заманивая какими-то подачками.
Детей в м.центрах нет. Когда плановая проверка берут детей из школ.
В школах дети учатся до 15-16 часов. Поели, уроки, репетиторство.
Когда они могут посещать молодежные центры?
Отдали целый кинотеатр “Родина”, дворец отдали под “Кванториум”.
Вот куда со всего города ученики школ с удовольствием приедут!
Все помещения молодежных центров нужно отдать под филиалы “Кванториума”.
Это нужно, познавательно, полезно, современно.
К внеплановой проверке Н.Токовой молодежный центр не был готов.
Отсюда появление публикации в пряниках типа лови вора – т.е. отвлечь внимание.
Вспоминают “золотые времена” Калитина и Фомичевой.
Калитин глубокий пьяница, а Фомичева без мозгов и тормозов.
Но благодаря бездельнице Матыженковой все они жили припеваючи и пилили бюджет.
Авилов вместе с Токовой должен внезапно проверить все эти молодежные центры, спросить у населения близлежащих к молодежным центрам.
Задать вопросы: нужны ли такие молодежные центры, в которых молодежи нет.

Пятница, 17:34 - 27 янв 17
гость — «Бабушке» пишет:

Бабушка, видела много раз -выходила женщина, закрывала дверь центра ключами, поддавая была сильно , пошла качается , я там машину ставлю поэтому и обратила внимание-вроде бы центр работы с несовершеннолетними, а женщина пьяная.

Пятница, 17:38 - 27 янв 17
гость — «Бабушка» пишет:

Бабушка - Гостю
Вы может с уборщицей путаете? С ними это бывает.... Сама работала много лет с подобным контингентом, насмотрелась...

Пятница, 17:42 - 27 янв 17
гость — «консерватору» пишет:

Пятница, 09:43 - 27 янв 17
гость — «консерватор» пишет:
В любом случае, несмотря на занимаемую должность, кто давал уважаемой Надежде Борисовне оскорблять сотрудник


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Вы неправы.
Надежда Борисовна Токовая никого не оскорбляла.
Она высказала свое мнение о том, кто может написать сценарий подобного содержания, какой ей показали.

В защиту молодежного центра "Спектр" пишут родственники и знакомые Марковой?

Благодарственное письмо, которым прикрывается Маркова, давали всем, кто работал на дне города.


Марква в пряниках создает такую же ситуацию, как образовательный центр № 23 Тулы
3 публикации, лишь бы не работать?

Маркову надо заслушать на думе и пригласить общественность, тогда Маркова "слиняет" на больничный, и всем будет все ясно!

Пятница, 17:52 - 27 янв 17
гость — «Евгений Гаврилов» пишет:

В ответ подписавшемуся «Маркову на пенсию!».
Ой как вы не правы. Многие объединения работают вечером, например, наше - военно-патриотический клуб "Тулизар" в 19:00, когда уже дети поели и вернулись от репетиторов. Не буду сам себя нахваливать, но наше маленькое объединение в составе Молодежного центра "Спектр" в 2016 году заняли 4 место на Всероссийском финале военно-спортивной игры "Победа" из 47 команд, опередив десятки кадетских корпусов и школ, дети все лето пропахали, чтобы с честью отстоять честь родного города, это только один пример. А сколько воспитанников сейчас учатся в военных и других ведомственных вузах. А куда вы предлагаете идти инвалидам, трудным подросткам, не думаю, что их особо в кванториумах ждут, а разве это не молодежь, а разве не нужно пытаться сделать из них настоящих людей, а сколько сирот, детей, которые воспитываются в неполных семьях. Ко мне привели ребенка, которого воспитывают бабушка и дедушка со словами, в карате надо платить столько, в плавании столько, а у нас денег нет, да же на дорогу, чтобы возить куда-то, а у нас все бесплатно и рядом с домом. Во многом молодежные центры создавались, чтобы быть в ШАГОВОЙ доступности. А сколько других замечательных объединений: и творческих, и спортивных, сотни ребят выходят в походы летом, неужели и это никому не нужно. Да что греха таить, мне молодежный центр самому дал путевку в жизнь, ребенку из неполной и малообеспеченной семьи. И зря вы думаете, что всем в молодежных центрах далеко за... Много молодых ребят и девушек, которые с любовью относятся и работе и к детям. А чтобы больше привлечь детей - обеспечьте нормальные зарплаты, а на ставку специалиста в 5 с половиной тысяч рублей действительно могут работать только настоящие энтузиасты и преданные своему делу люди.

Пятница, 18:02 - 27 янв 17
гость — «Евгению Гаврилову» пишет:

Какой ваш клуб?
Военно-патриотический клуб "Тулизар"?
Закрыть его за ненадобностью!

Что он "лижет" этот "лизар"? Сосульки?

"Копатели" накопали, продали, пропили, прогуляли
Грантоед Евгений и ему подобные?!
Ваше время бездельников из молодежных центров кончилось!
Но вы упорно вцепились в кормушки (бюджеты и гранты!)

Есть Юнармия (спросите министра молодежной политики Юлию Вепринцеву, она умеет работать в отличие от вас).
Есть прекрасный региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области, которым руководит Александр Дворников.
Есть ДОСААФ.

В Юнармии, центре Дворникова и ДОСААФ работают специалисты высокого класса, а не такие, как вы от сохи и лопаты!

Пятница, 18:10 - 27 янв 17
гость — «"тулизаре"» пишет:

https://vk.com/tulizar

Военно-патриотический клуб «Тулизар» Филила по Зареченскому территориальному округу МБУ "Молодежный центр "Спектр" действует в целях патриотического, духовно-нравственного воспитания, физического совершенствование молодежи, формирование уважения к историческому прошлому России и её традициям.

Приоритетным направлением деятельности является подготовка молодежи к поступлению в высшие учебные заведения Министерства обороны, МВД, МЧС, к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и правоохранительных органах.

ВПК "Тулизар" - многократный победитель городских, областных военно-спортивных игр. Воспитанники клуба представляют Тульскую область на межрегиональных и Всероссийских военно-спортивных играх, спартакиадах, форумах.

Адрес: г. Тула, ул. Комсомольская, д.20
Тел. 8-953-950-10-91

Пятница, 18:17 - 27 янв 17
гость — «Евгений Гаврилов - Гостю» пишет:

"Есть Юнармия (спросите министра молодежной политики Юлию Вепринцеву, она умеет работать в отличие от вас).
Есть прекрасный региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области, которым руководит Александр Дворников."

И мы прекрасно с ними работаем и именно они нас направляют уже много лет представлять регион на Всероссийские соревнованиях и дадут только отличную оценку нашей работе, а вы даже представиться не можете, безосновательно обвиняя.

Пятница, 18:42 - 27 янв 17
гость — «Леди» пишет:

Никогда не пересекалась с такими Центрами, но Н.Маркову, видно достали сильно и незаслуженно. Только человек, болеющий за свою работу, может так отреагировать. Работник молодец, герой недели!
Когда всяческие инспекции трудовые, суды и прокуратура отворачиваются от работника, то грамотный сотрудник только так и будет себя защищать.
А всем чиновникам и тем от которых что-то значит так и хочется сказать- КАК ВЫ РАБОТАЕТЕ, ТАК И ЛЮБОЙ ДУРАК СМОЖЕТ. Совещание провели с умным лицом, свои проблемы порешали, детей- мужей куда надо пристроили, а потом идут учить подчиненных как нужно работать, а подчиненный должен прогнуться и заглядывая в рот слушать унижения. Тоже мне барыня какая приехала. Сама-то работать не пробовала?
Сегодня, похоже, данная ветка на Пряниках самая популярная. Чиновники, делайте вывод, жителей Тулы достала коррупция, кумовство и беспредел!

Пятница, 18:53 - 27 янв 17
гость — «Незаинтересованное лицо» пишет:

Правильно! Зачем нужны молодежные центры? Изъять помещения и отдать под пивнушки и магазины. Еще на детей нищих деньги бюджетные тратить! Пусть наркоманят и настойку боярышника хлещут.

Пятница, 19:08 - 27 янв 17
гость — «Молодежная политика» пишет:

Уважаемый гость — «Маркову на пенсию!»
А сами-то вы где работаете, поделитесь своими достижениями в труде.
А то только критика других, и ничего конкретного от вас, одно вранье. К вашему сведению Татьяне Орел всего 40 лет. И 35 лет она никак не может работать в Заречье. Вы пишете про теток из 70-х годов, которые работают в молодежных центрах, что они старухи. А сколько лет вашей маме? По вашему она тоже старуха и не может ничему научить хорошему? Что же в молодежных центрах должны работать студенты? Которых еще самих учить надо! Тогда по вашей логике в детских садах нужно работать подросткам? А в роддомах - пусть дети принимаю роды!!!! Вот будет класс.
Вас-то, наверное, Калитин, Фомичева и Матыженкова погнали из молодежной политики как бездельника, вот вы гадости и пишите.

Пятница, 19:40 - 27 янв 17
гость — «Нина» пишет:

"Вы неправы.
Надежда Борисовна Токовая никого не оскорбляла.
Она высказала свое мнение о том, кто может написать сценарий подобного содержания, какой ей показали."

А откуда такая осведомленность?

Куда вы всё оптимизируете? Сколько можно? Вы хотите возврата 90-х? Пьющих и нюхающих клей подростков? С экрана тв нам талдычут о возрождении нравственности и патриотизма, развитии молодежной политики. Стратегию развития приняли, оптимизация прошла уже. Путин В.В. вам не указ в Туле? Истребим всё, что осталось? А помещения под пивнушки, их же мало у нас в городе.

Позор таким руководителям!

Плюсом к этому в центрах занимались с детьми из неблагополучных семей. Куда им теперь идти? Пусть идут к зданию администрации, видимо так.
Когда нас начнут слышать руководители города? Социальная политика в опасности!!!!

Пятница, 19:46 - 27 янв 17
гость — «Пётр Фёдорович» пишет:

Мда, вас послушать, так никто работать не умел. Один пьяница, второй без тормозов, третья бездельница. Но, тем не менее, молодежная политика была. Ключевое слово-была. Как за такой короткий срок после них можно было всё развалить?!
Мой сын с радостью посещал занятия в ПМК Пролетарского р-на. Спасибо, что тогда руководители были здравомыслящие люди, радеющие за наших детей!

Детей жалко, людей жалко. Всю жизнь отдать делу на благо общества, чтоб потом им подсунули свинью.

Пятница, 20:35 - 27 янв 17
гость — «Масальской» пишет:

Увольте, пожалуйста, Маркову за ее некорректное поведение, нарушение субординации, неумение вести диалог и попытку необоснованной дискредитации власти в СМИ!

Пятница, 20:36 - 27 янв 17
гость — «http://tula-wikileaks.livejournal.com/12369.html» пишет:

http://tula-wikileaks.livejournal.com/12369.html
Получается, что вызвавшись нести спорт детям и подросткам, Илюхин по сути убивает его на корню, оставляя молодежи только выжженную пустыню. Есть у тебя деньги – Михаил Иванович добрый дядя, тренер и чемпион. Но если нет – даже к порогу его клуба не подходи! И ничего, что раньше в спортшколе совершенно бесплатно и в несколько смен занимались сотни детишек. Зато теперь «чемпион Дядя Миша» получает с детского спорта хороший приварок к своей и без того немаленькой зарплате (100 000? 200 000 рублей? Кто его знает?).

Пятница, 20:42 - 27 янв 17
гость — «об Калитине Олеге Львовиче» пишет:

Судьбу тульских спортшкол решит арбитражный суд
https://www.pryaniki.org/view/article/1012032/


Прокуратурой внесено представление руководителю тульского спорта

https://www.pryaniki.org/view/article/1011984/

Современные штрейкбрехеры тульской администрации
https://www.pryaniki.org/view/article/1012143/


Оптимизация спортивных школ: за и против
https://www.pryaniki.org/view/article/1011909/


Кто банкует на тульском празднике спорта
https://www.pryaniki.org/view/article/1013909/

Пятница, 20:53 - 27 янв 17
гость — «Леди- тому, кто Масальской » пишет:

Чиновники, Вы совсем уже оборзели (другого слова подобрать тяжело)? За что увольнять Маркову? О какой дискредитации Вы пишите? В чем Маркова нарушила субординацию? Не стала заискивать перед начальницей, которая ее унизила? Правильно сделала. Вы сами себя дискредитировали по полной. Чем вы занимаетесь на своих рабочих местах? Только умеете ездить с проверками, а сами то, что сделали? Токовая работала библиотекарем, а в 40 поступила в ком.академию по гос.службе-это специалист?
Дорогая, Наталья, держитесь!

Пятница, 21:06 - 27 янв 17
гость — «Дело принципа» пишет:

А что Калитин и спортшколы? Контингент сохранился? Да. Помещения остались? Да. Тренера работают? да!

А здесь прямо вопросы напрашиваются.

Хамство сотрудникам от зама главы!!! "А еще называют себя домом высокой КУЛЬТУРЫ"

Пятница, 21:10 - 27 янв 17
гость — « Туляк» пишет:

Да ,странное создается ощущение после прочитанного. Я конечно не берусь судить за всю Молодежную политику .Могу лишь сказать за то обьединение ,в котором занимается мой ребенок. Так получилось ,что в Арсенал мы не попали -ну нет у нас таких средств .Узнали ,что в молодежном центре "Спектр " в Пролетарском районе существует футбольное обьединение Луч . Решили попробовать там и нисколько об этом не жалеем . Мы попали в очень дружный коллектив ,которым руководит настоящий профессионал своего дела Тер-Данилов О.А .ребята у нас в команде прибавляют буквально на глазах.Об этом могут рассказать в Тульской городской федерации футбола ,проводящей открытый чемпионат города по мини-футболу.Ребята с удовольствием принимают в нем участие и идут в настоящий момент на первом месте в дивизионе Алехина .а самое главное они занимаются любимым делом ,с человеком ,которому они не безразличны . Поэтому вряд ли стоит обливать грязью всю молодежную политику и считать их работу бесполезным занятием

Пятница, 21:19 - 27 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Ну, положим, Токовая - глуповатая тетка - это факт, так зачем на нее вообще внимание обращать, ребята!

Пятница, 21:32 - 27 янв 17
гость — «воспитательница» пишет:

Надюшь, ну што ты творишь? Когда ты стала такой злой? Карьеру делать можно, но не ценой же судеб деток, которым порой и приткнуться то не к кому, как в такие центры. Кому то и домой идти не к кому: мать пьёт, отца нет, а там хоть уроки поделают, да бутерброд съедят, который сотрудники принесли. Што ж ты делаешь милая? Опомнись! Люди проклянут!

Пятница, 21:38 - 27 янв 17
гость — «Проходящая» пишет:

Конечно, проще обругать и этим прикрыть сокращение зарплат, урезания финансирования. Похвала с такими итогами не вяжется, да и не привыкли у нас ценить самоотдачу, работу с душой, не смотря на мизерную зарплату...

Пятница, 21:39 - 27 янв 17
гость — «депутат ДуМы» пишет:

Авилов подобрал себе в замы одних дебилов, а самый дебил Галкин

Пятница, 21:42 - 27 янв 17
гость — «Маша» пишет:

Сегодня я была ошарашена новостью, когда пришла, как обычно, заниматься фитнесом в один из филиалов "Спектра". Адрес называть не буду, так как не хотелось бы случайно навредить сотрудникам. Тренер сказала, что помещение ликвидируется, со следующей недели они работают в другом месте, довольно-таки далеко. Центр находился рядом с домом, я могла туда придти с дочкой, которая занималась в кружке рукоделия, пока мы с девочками работали над фигурами. Там все время было много молодых девочек, кто-то даже, как я поняла, по направлению комиссии по делам несовершеннолетних. До нас и после нас толпа детей, подростков играла в теннис, настольные игры, просто находилось, грубо говоря, под присмотром. Больше подобных заведений в этом районе нет, только платные центры, но денег у большинства семей, откуда эти ребята вряд ли есть, судя по одежде. И что теперь? Муж на работе, сидеть с дочкой особо не кому, но быть здоровой и красивой, чтобы нравиться себе и любимому очень охота, как и всем, кто ходил заниматься. А цены на абонементы довольно-таки кусачие. И дочке нравилось что-то вырезать, учиться чему-то новому, развивать моторику. И таких детишек было много, кто чем занимался. В соседнем доме открылся винный магазин, думаю, что это помещение ждет та же судьба.

Пятница, 21:49 - 27 янв 17
гость — «просто мама» пишет:

Я медсестра в обычной больничке, воспитываю одна сына. Денег "свободных" нет на занятия гитарой, рисованием и футболом. А в центре можно заниматься бесплатно. Не знаю где бы он был если б не кружки в молодёжных центрах. Благодаря им мой сын занят делом, а не болтается по улице. Да, он не гений, ну не всем суждено... в музыкалку он не прошёл, а в центре ему были рады и окружили заботой и теплом. Спасибо всем сотрудникам!!!

Не закрывайте бесплатные кружки!

Неужели жизни и судьбы наших детей не стоят тех мизерных денег которые город тратит на Центры?

Пятница, 22:08 - 27 янв 17
гость — «Мама» пишет:

Мой сын ходит в молодежный центр на Плеханова, 132, заниматься шахматами. Рукодитель - чудесный человек. Дети его обожают. Говорят, что это помещение тоже хотят отобрать... Стыдно за городские власти... Нашли на ком экономить. Зато чиновники по всему городу как плесень расползлись!

Пятница, 22:09 - 27 янв 17
гость — «Козявочка» пишет:

Все на митинг!

Защитим детей от произвола!!!

Пятница, 22:10 - 27 янв 17
гость — «Прокуратура» пишет:

Вопрос решенный... Основания для увольнения?

Пятница, 22:15 - 27 янв 17
гость — «Прокуратура» пишет:

А вот повод для проверки действий замглавы есть...

Пятница, 22:28 - 27 янв 17
гость — «Снова Нина» пишет:

Вот я и говорю. Не за себя страшно-за внуков. Где им развиваться? В стрелялки свои дурацкие играть, да в интернете на непонятных сайтах сидеть? Мы все работаем, для их будущего, физически не успеваем за ними следить. И денег у нас нет столько,чтобы водить на платные кружки. Что ж нам теперь внуков на самотёк, а самим помирать ложиться? Дайте людям работать, а нам не бояться за наших детей.

Пятница, 22:34 - 27 янв 17
гость — «Мнение» пишет:

Токовая Н.Б. очень сильно изменилась, когда заняла должность замглавы. И причем совсем не в лучшую сторону... Она уже даже не разговаривает, а только отдает указания и приказания.

Пятница, 22:37 - 27 янв 17
гость — «Сутевгал» пишет:

Лучше бы заброшенные заведения убирали, чем хорошие молодёжные центра.

Пятница, 22:57 - 27 янв 17
гость — «Родитель» пишет:

Нет ну понятно .Экономить можно только на детях А на ком еще то? Они ведь ответить не могут . Я честно не знаю как работают молодежные центры в других районах ,но думаю не хуже чем у нас в Пролетарском. Мой ребенок ,например , благодаря сотрудникам молодежного центра ,принял участие и стал лауреатом Всероссийской конференции по истории ,а летом прекрасно отдохнул в походе . Правда зарплата у людей ,которые с нашими детьми работают настолько смешная ,что ее даже назвать стыдно . Только это по моему никого не интересует .Вот и работают эти люди что называется из любви к своему делу ,а тут им еще и "благодарность" за их работу . СТЫДНО

Пятница, 23:01 - 27 янв 17
гость — «Голос » пишет:

Маркова,молодец! Никто не давал права Токовой так высокомерно общаться. Пусть ты и чиновник, но будь добра уважать труд каждого сотрудника. Тем более если не разбираешься в его работе. Находясь на такой должности вы должны не только наводить шухер, всех унижать и перечеркивать всю работу. Хочется увидеть более полезную работу именно от вас, а приехать с проверкой и напихать не за дело это как раз любой дурак и сможет.

Цитатник

То есть вы понимаете, что президента поставили в очень неудобное положение.

В. Стародубцев

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