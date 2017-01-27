Главная / PRяники с перцем « 27 января 2017 »

Столичным дачникам дадут много газа

Глава ООО “Газпром трансгаз Москва” Александр Бабаков посвятил губернатора в планы компании.

Сегодня Алексей Дюмин встретился с генеральным директором ООО “Газпром трансгаз Москва” Александром Бабаковым. Среди проектов, которые намечены газовиками-строительство новых газотранспортных станций Турино и Прокшино в Заокском районе.

Поскольку никаких промышленных объектов в этом районе нет и не намечается, можно предположить, что газопровод понадобился столичным дачникам, которые уже давно осваивают заокские земли.

Губернатор Алексей Дюмин также сообщил, что в настоящее время в Тульской области разрабатываются проекты реконструкции газотранспортных станций Новотульская, Ясногорск и Северо-Задонская. Необходимость этого, по словам главы области, вызвана привлечением новых инвесторов в регион.

По завершению переговоров Александр Бабаков поблагодарил главу региона за возможность обсудить вопросы текущей деятельности. Он также рассказал о социальной ответственности компании, в частности, поддержке спорта и развития культуры в регионе. Кроме того, в Год экологии на территории Тульской области компанией запланировано проведение около 100 природоохранных мероприятий, - сообщила пресс-служба правительства области.