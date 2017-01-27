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Главная / PRяники с перцем « 27 января 2017 »


Столичным дачникам дадут много газа

Глава ООО “Газпром трансгаз Москва” Александр Бабаков посвятил губернатора в планы компании.

Сегодня  Алексей Дюмин встретился  с генеральным директором ООО “Газпром трансгаз Москва” Александром Бабаковым. Среди проектов, которые намечены газовиками-строительство новых газотранспортных станций Турино и Прокшино в Заокском районе.

Поскольку никаких промышленных объектов в этом районе нет и  не намечается, можно предположить, что газопровод понадобился столичным дачникам, которые уже давно осваивают заокские земли. 

Губернатор Алексей Дюмин также  сообщил, что в настоящее время в Тульской области разрабатываются проекты реконструкции газотранспортных станций Новотульская, Ясногорск и Северо-Задонская. Необходимость этого, по словам главы области, вызвана привлечением новых инвесторов в регион.

По завершению переговоров Александр Бабаков поблагодарил главу региона за возможность обсудить вопросы текущей деятельности. Он также рассказал о социальной ответственности компании, в частности, поддержке спорта и развития культуры в регионе. Кроме того, в Год экологии на территории Тульской области компанией запланировано проведение около 100 природоохранных мероприятий, - сообщила пресс-служба правительства области.

 

Комментарии к статье

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Пятница, 17:23 - 27 янв 17
гость — «гость» пишет:

ну наконец-то... хоть кто-то думает о близлежащих территориях Тулы и о дачниках.

Пятница, 17:57 - 27 янв 17
гость — «Житель ТО» пишет:

Хорошо бы еще "чубайсята" помогали области, жителям, а то только обдирать, штрафовать, да отключать, как будто в другой стране живут, штой то я о чем, главные в этой конторе деньгососы за бугор доходы отправляют, а тут потом хоть трава не расти.

Пятница, 18:10 - 27 янв 17
гость — «местный» пишет:

да уж... при бывшем губере точно ничего бы не сдвинулось с места, так бы и жили без удобств. хорошо, что его заменили на адекватного человека.

Пятница, 18:28 - 27 янв 17
гость — «Хе-хе» пишет:

Чему вы радуетесь - это "забота" о столичных дачниках, туляки как сосали, так сосать и будут!

Пятница, 18:46 - 27 янв 17
гость — «nikita» пишет:

Как столичным дачникам газ нужен для фазенд так это сразу.А вы видели размер их дач? Одна московская дача по размеру как пять тульских.

Пятница, 19:56 - 27 янв 17
гость — «гость » пишет:

В Заокском крутые дачники,один генерал Галкин чего стоит. Вы простому человеку газ подведите . Гнать в шею нужно все это руководство.

Пятница, 20:23 - 27 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Зато пусть свои жители области в деревнях топят дровами.А газ мы москвичам проведём.

Пятница, 20:29 - 27 янв 17
гость — «Гостья» пишет:

Заокским дачникам газ просто необходим, а туляков, живущих в районе площадки в частном секторе, много лет дурят чиновники своими обещаниями провести газ и каждый раз находится отмазка, то одно, то другое. А-У Авилов!!!

Цитатник

Мы уже делились один раз и плоды этого деления до сих пор пожинаем.

Алексей Мохов, глава Заокского района

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