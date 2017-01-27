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Отец с дочерью отравились метиловым спиртом

Новости из русской жизни.

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по факту отравления метиловым спиртом.

Даже скупая информация правоохранителей заставит крепко задуматься: а что мы еще не знаем о настоящей жизни?

16 января 2017 года 53-летний мужчина и его 28-летняя дочь, находясь у себя дома в поселке Ленинском Тульской области, употребили спиртосодержащую жидкость, которая была приобретена ими у неустановленных лиц. После употребления данной жидкости мужчина и женщина почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. В ходе проведения экспертизы установлено, что спиртосодержащая жидкость, которую употребили погибшие, являлась метиловым спиртом.

Тем временем..



В Алексине прокуратура провела проверку по факту падения 12-летней девочки в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. Прокуратура установила, что подростки, находящиеся в день происшествия на стройке, употребляли спиртное, которое им приобрел неизвестный. Проверка установила, что одна из несовершеннолетних с прошлого года стоит на профилактическом учете за распитие алкоголя в общественном месте.