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Главная / PRяники виртуальные « 27 января 2017 »


Отец с дочерью отравились метиловым спиртом

Новости из русской жизни.

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по факту отравления метиловым спиртом.

Даже скупая информация правоохранителей заставит крепко задуматься: а что мы еще не знаем о настоящей жизни?  

16 января 2017 года 53-летний мужчина и его 28-летняя дочь, находясь у себя дома в поселке Ленинском Тульской области, употребили спиртосодержащую жидкость, которая была приобретена ими у неустановленных лиц. После употребления данной жидкости мужчина и женщина почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. В ходе проведения экспертизы установлено, что спиртосодержащая жидкость, которую употребили погибшие, являлась метиловым спиртом.

Тем временем..

В Алексине прокуратура провела проверку по факту падения 12-летней девочки в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. Прокуратура установила, что подростки, находящиеся в день происшествия на стройке, употребляли спиртное, которое им приобрел неизвестный. Проверка установила, что одна из несовершеннолетних с прошлого года стоит на профилактическом учете за распитие алкоголя в общественном месте. 

Комментарии к статье

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Пятница, 18:02 - 27 янв 17
гость — «гость» пишет:

Больше новостей никаких нет??

Пятница, 18:31 - 27 янв 17
гость — «гостю в 18:02» пишет:

Так это "новости из русской жизни"! А русские только пьют, больше никаких новостей!

Пятница, 19:16 - 27 янв 17
гость — «Ну и хорошо!» пишет:

Туда алкашам и дорога. Не будут наших детей учить водяру жрать.
А что не написали, что этиловым спиртом каждый день насмерть травятся 20-25 жителей Тульской области?

Пятница, 19:44 - 27 янв 17
гость — «Заголовок тянет на статью» пишет:

Запрещено указывать национальность фигурантов дел. А здесь прямая провокация.

Цитатник

У некоторых нервы не выдерживают: раньше времени выпрыгивают из определённой одежды.

В. Стародубцев

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