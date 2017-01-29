Дюмин играет с Путиным и в обычный хоккей, и в политический

"Вести в субботу" Сергея Брилева показали сюжет о губернаторе Алексее Дюмине, снятый к годовщине его работы в Тульской области.
Скоро исполняется год, как президент Путин запустил очень любопытный эксперимент, - он выдвинул в губернаторы двух таких регионов Центральной России, в Тулу и Ярославль, тех, кому доверяет свою жизнь, - офицеров своей охраны.
Самое интересное в фильме
Реакция Алексея Дюмина на предложение президента стать губернатором.
Оценка самим Алексеем Дюминым своего статуса в Тульской области, где туляком он пока еще не стал, но чувствует тульский народ и учится.
Здорово! Дюмин - один из самых интересных губернаторов в стране. Туле повезло