Главная / PRяники виртуальные « 29 января 2017 »

Дюмин играет с Путиным и в обычный хоккей, и в политический

"Вести в субботу" Сергея Брилева показали сюжет о губернаторе Алексее Дюмине, снятый к годовщине его работы в Тульской области.

Скоро исполняется год, как президент Путин запустил очень любопытный эксперимент, - он выдвинул в губернаторы двух таких регионов Центральной России, в Тулу и Ярославль, тех, кому доверяет свою жизнь, - офицеров своей охраны.

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Самое интересное в фильме



Реакция Алексея Дюмина на предложение президента стать губернатором.



Оценка самим Алексеем Дюминым своего статуса в Тульской области, где туляком он пока еще не стал, но чувствует тульский народ и учится.



