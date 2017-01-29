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Главная / PRяники виртуальные « 29 января 2017 »


Дюмин играет с Путиным и в обычный хоккей, и в политический

  "Вести в субботу" Сергея Брилева показали сюжет о губернаторе Алексее Дюмине, снятый к годовщине его работы в Тульской области.

Скоро исполняется год, как президент Путин запустил очень любопытный эксперимент, - он выдвинул в губернаторы двух таких регионов Центральной России, в Тулу и Ярославль, тех, кому доверяет свою жизнь, - офицеров своей охраны.

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Самое интересное в фильме

Реакция Алексея Дюмина на предложение президента стать губернатором.

Оценка самим Алексеем Дюминым своего статуса в Тульской области, где туляком он пока еще не стал, но чувствует тульский народ и учится.  

 

 

 

Комментарии к статье

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Воскресенье, 09:20 - 29 янв 17
гость — «Гость» пишет:

Здорово! Дюмин - один из самых интересных губернаторов в стране. Туле повезло

Воскресенье, 09:34 - 29 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Груздев тоже чувствовал себя туляком,увековечил свою память детскими площадками,колоколами и др.

Воскресенье, 09:39 - 29 янв 17
гость — «Туляку» пишет:

и быстрорастворимым растворимым асфальтом

Воскресенье, 09:54 - 29 янв 17
гость — «Гость » пишет:

Побегу в кассу. В 9:20 глубоко лизнул!

Воскресенье, 10:00 - 29 янв 17
гость — «Наталья» пишет:

На моей памяти Дюмин действительно очень адекватный и эффективный губернатор, за что я ему чрезмерно благодарна!

Воскресенье, 10:04 - 29 янв 17
гость — «Сильный лидер» пишет:

Хороший получился репортаж, надеюсь у нас он подзадержится, региону с мощной промышленностью и богатой историей по праву необходим сильный лидер, коим Дюмин и является.

Воскресенье, 10:15 - 29 янв 17
гость — «Патриот» пишет:

Решено, продам холодильник и куплю телевизор!

Воскресенье, 10:30 - 29 янв 17
гость — «Максим» пишет:

Я далек от политики и стараюсь в нее не лезть, но свои гражданские долги всегда выполняю. Как раз это случилось в последний раз когда за него отдал свой голос, о чем не жалею. За год не могу сказать, что жизнь как-то сильно изменилась, но очень ощущается, что регион зауважали и он стал намного чаще мелькать в сми с положительной точки зрения. В общем спасибо, что надежды оправдываете!

Пс: Пряники, почините ссылку на видео.

Воскресенье, 10:32 - 29 янв 17
гость — «Автор: Самуил Маршак» пишет:

Стихотворение
Не так

Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

Начинает не сначала,
А кончает как попало.

С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,

Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой,

Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез,

И на крышу за веревку
Тянет бурую коровку,

Чтоб немножко попаслась
Там, где травка разрослась.

---

Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

И не вовремя он рад,
И печален невпопад.

На пути встречает свадьбу -
Тут бы спеть и поплясать бы,

Он же слезы льет рекой
И поет заупокой.

Как схватили дурака,
Стали мять ему бока,

Били, били, колотили,
Чуть живого отпустили.

"Ишь ты, - думает дурак, -
Видно, я попал впросак.

Из сочувствия к невесте
Я поплакал с нею вместе.

Ладно, в следующий раз
Я пущусь на свадьбе в пляс!"

---

Вот бредет он по дороге,
А навстречу едут дроги.

Следом движется народ,
Словно очередь идет.

Поглядел дурак на пеших.
"Ну-ка, думает, - утешь их,

Чтоб шагали веселей
За телегою своей!"

Сапожком дурак притопнул,
О ладонь ладонью хлопнул

Да как пустится плясать,
Ногу об ногу чесать!

Взяли люди дурака,
Стали мять ему бока,

Били, били, колотили,
Полумертвым отпустили.

"Вишь ты, - думает дурак, -
Я опять попал впросак.

Больше я плясать не стану
Да и плакать перестану.

Ладно, с завтрашнего дня
Не узнаете меня!"

---

И ведь верно, с той минуты
Стал ходить дурак надутый.

То и дело он, дурак,
Говорит другим: - Не так!

Он не плачет и не пляшет,
А на все рукою машет.

Постороннему никак
Не узнать, что он дурак.

Дети буквы пишут в школе,
Да и спросят: - Хорошо ли?

Поглядит в тетрадь дурак,
Да и вымолвит: - Не так.

Шьют портнихи на машинке,
Шьют сапожники ботинки.

Смотрит издали дурак
И бормочет: - Все не так!

И не так селедок ловят,
И не так борщи готовят,

И не так мосты мостят,
И не так детей растят!

Видят люди, слышат люди,
Как дурак дела их судит,

И подумывают так:
"Что за умница дурак!"

Воскресенье, 10:34 - 29 янв 17
гость — « Саша» пишет:

На работе себя жалеть не надо, "пахать" надо и результат будет и люди оценят, а рейтинги необходимы для оправдания коррупции и безделья.

Воскресенье, 10:42 - 29 янв 17
гость — «гость» пишет:

Посмотрел ролик "о Дюмине".
О Стародубцеве и о чем угодно, но не о том, что Дюмин сделал позитивного.
Уейзжай, Дюмин, в Москву, буду рад!

Воскресенье, 10:42 - 29 янв 17
гость — «Саше» пишет:

Люди ценят, а рейтинги наоборот говорят о том, что результаты от работы есть.

Цитатник

От этого закона ни холодно, ни жарко.

А. Самошин, депутат Государственной Думы.

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