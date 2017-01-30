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Главная / PRяники печатные « 30 января 2017 »


В Кремле ищут подходящий сценарий президентских выборов

 

Фото: Максим Стулов "Ведомости"

За высокий уровень поддержки избирателей действующего лидера  будут лично отвечать губернаторы.

 

До президентских выборов осталось меньше года, и в Кремле началось обсуждение стратегии переизбрания Владимира Путина, о чем напомнила газета “Ведомости”. “По поводу вариантов кампании со стороны политического блока Кремля во главе с замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко определенности пока нет”, – пишет издание.

“Стратегией и тактикой президентской кампании будет заниматься Сергей Кириенко”, – считает политолог Константин Калачев. 
Один из главных вопросов президентской кампании – явка избирателей, особенно после рекордно низкой активности на думских выборах (47,9%). По данным РБК, на обучающем семинаре для губернаторов в декабре в Москве Кириенко озвучил “задачу 70/70”: обеспечить 70% явки и 70% голосов за Путина. 

В Тульской области, как и в остальных регионах, этим вопросом будет заниматься губернатор. Думается, высокий результат за действующего президента в нашей области станет для Алексея Дюмина принципиально важным, поскольку от этого зависит его дальнейшая карьера. На сегодняшний день я не вижу в нашей области проблем для достижения такого результата голосования на выборах за Владимира Путина. Но многое будет зависеть от экономической ситуации в стране.

Между тем, как сообщают источники в Москве, сюжет Сергея Брилева об Алексее Дюмине в еженедельной передаче “Вести в субботу” понравился не всем чиновникам со Старой площади, посчитавшим, что выход тульского губернатора на центральное телевидение без согласования с АП выглядит несколько нескромным. 

Однако надо сразу оговориться, что в Кремле, как и в любой бюрократической структуре, никогда не было и не будет единства, когда речь идет о тех или иных фигурах, близких к самому президенту.

 

Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов

 

Комментарии к статье

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Понедельник, 11:21 - 30 янв 17
гость — «гость» пишет:

Интересны кандидаты. А на сегодняшний день выбор по очевиден, достойный лидер пока что один.

Понедельник, 11:55 - 30 янв 17
гость — «гость» пишет:

источники Туманова в Москве...
господи, да какие у него источники?
туман один

Понедельник, 12:40 - 30 янв 17
гость — «КПСС» пишет:

Настоящие лидеры сидят по тюрьмам...или в бегах за границей...Один Жирик молодец !!!

Понедельник, 12:47 - 30 янв 17
гость — «гость» пишет:

Не кипишуйте кремлёвские. Кого придумаете , того и посадите. Выборов всё равно давно уже нет.

Понедельник, 12:53 - 30 янв 17
гость — «Да ладно вам» пишет:

Чуров много оставил учеников. Чего бояться? Что первый раз что ли?

Понедельник, 13:05 - 30 янв 17
гость — «Пусть Дюмин пригласит Брилева, чтобы он сделал репортаж, как туляки без воды сидят и очере» пишет:

Сколько денег заплатили и из какого бюджета за пиар Дюмина?
Пусть Дюмин пригласит Брилева, чтобы он сделал репортаж, как туляки без воды сидят и очередная ситуация - проблемы с водой!

Понедельник, 14:12 - 30 янв 17
гость — «тУМАНОВУ» пишет:

Чуров или кто там за него щас? нарисует нужную явку и 80% проголосовавших за Пу. Ничего нового.

Понедельник, 15:13 - 30 янв 17
гость — «https://news.mail.ru/society/28534543» пишет:

https://news.mail.ru/society/28534543

Петр Толстой, комментируя протесты против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, объявил, что протестуют в основном «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году».

Чертой оседлости во времена Российской империи называли территории, где было разрешено проживать евреям.

Понедельник, 15:15 - 30 янв 17
гость — «гостю — тУМАНОВУ» пишет:

Понедельник, 14:12 - 30 янв 17
гость — «тУМАНОВУ» пишет:
Чуров или кто там за него щас? нарисует нужную явку и 80% проголосовавших за Пу. Ничего нового.

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Не согласен с мнением, что пряники выпячивают свою роль.
Большая роль пряником без выпячивания видна всем: только благодаря пряникам некоторых чиновников уволили, кроме Чурикова и его гражданской жены трудового мигранта из Армении давно уже пенсионерка Матыженковой Ирины Мкртичевны, которая снова сидит в сером доме на очень большой зарплате.
Т.е. вместо молодежи пенсионеры сидят на должностях. Где взять стаж и карьерный рост молодежи, если многие должности заняты пенсионерами?

вот, компания какая: Чуриков,его гражданская жена трудовой мигрант из Армении Матыженкова и Марьясова?

Победу Дюмину на выборах обеспечил "волшебник" Чуриков ("ученик" "волшебника" Чурова?)?

Путин и Дюмин!

О какой честности на выборах вы оба говорите, если у вас по-прежнему работает Чуриков?

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ПУТИНУ НАПИСАЛИ (http://www.newstula.ru/fullnews_85282.html)о махинациях СУДИМОГО ЗА МОШЕННИЧЕСТВО (Чуриков Василий Петрович, СУДИМЫЙ ПО СТ.159 Ч.4 УК РФ, УСЛОВНО НА 2года, Зареченским районным судом г.Тулы.. приговор от1999 года.
) единороса Василия Петровича Чурикова на выборах депутатов!

После разоблачения пряниками http://www.pryaniki.org/view/article/1014502/
(Делиться надо, или Оброк с предпринимателей) положения дел
в Пролетарском районе г. Тулы
одного из "обходчиков" палаток (зам.Шестакова)
Чурикова Василия Петровича вскоре перевели
в Зареченский район г. Тулы на такую же должность http://www.tula.ru/administration/territorial-control/zarechenskiy-district/

https://www.pryaniki.org/view/article/1015354/

Четверг, 23:16 - 28 янв 16
Чуриков Василий Петрович, СУДИМЫЙ ПО СТ.159 Ч.4 УК РФ, УСЛОВНО НА 2года, Зареченским районным судом г.Тулы.. приговор от1999 года.

Понедельник, 15:19 - 30 янв 17
гость — «Еврейский бизнес» пишет:

максимальная концентрация евреев-предпринимателей наблюдалась в городах. Согласно переписи 1897 года, среди занятых в торговле 618926 человек 450427 были евреи. Фактически, в стране, где иудеев было 4 % от всего населения, в торговле их было в 2,7 раз больше, чем представителей других национальностей.
http://rutlib.com/book/18500/p/11


http://www.moneystylers.ru/money-441.html

Борис Слуцкий:

Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу…

Я видел мой народ сидящим в лавках:
Они сидят и взвешивают что-то,
Соленую и дохлую из бочки тащат рыбу.
А после – записи ведут до полуночи:
Доходы – жирным ассирийским шрифтом,
Расходы – римским почерком имперским

Понедельник, 16:36 - 30 янв 17
гость — «ЖИТЕЛЬ» пишет:

Не кипишуйте клоуны,не бздите думающие, все будет как всегда еще лет десять. Поэтому не засоряйте эфир болтовней идите работать,солнце еще высоко!

Понедельник, 17:57 - 30 янв 17
гость — «Спец» пишет:

В ставке царя в январе 1917 года тоже много чего обсуждали на текущий и будущие годы.
Империя казалась нерушимой, множество влиятельнейших людей имело свои интересы, стабильности в стране ничего не угрожало, мощный репрессивный аппарат вылавливал пачками немецких шпионов и прочих смутьянов, небольшие неудачи на фронтах были далеко и никак не влияли на жизнь в столицах...

Понедельник, 17:59 - 30 янв 17
гость — «шмайсер» пишет:

Сценаристы Спилберги, кино-экшн, а народ думает что кто-то кого-то избирает билять!

Понедельник, 18:16 - 30 янв 17
гость — «Оля» пишет:

Не 2012 й год. Спецоперация "Выборы" у Вовы в 2018 так гладко вряд ли пройдет.

Понедельник, 18:22 - 30 янв 17
гость — «кто отвечал Туманову» пишет:

Стаж и опыт молодежи нужно набирать не в госструктурах и Белом доме, а начинать с низов. Поковыряйтесь в говне, что бы заслужить должность. Ума побольше будет. В настоящее время зелень как отмочит что нибудь типа партизанской деревни- хоть стой, хоть падай. Маразматики с пеленок.

Цитатник

Думаете, я депутатов к стенке припёр? Они сами себя припёрли.

В. Могильников, глава города Тулы

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