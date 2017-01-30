Главная / PRяники печатные « 30 января 2017 »

В Кремле ищут подходящий сценарий президентских выборов

Фото: Максим Стулов "Ведомости"

За высокий уровень поддержки избирателей действующего лидера будут лично отвечать губернаторы.

До президентских выборов осталось меньше года, и в Кремле началось обсуждение стратегии переизбрания Владимира Путина, о чем напомнила газета “Ведомости”. “По поводу вариантов кампании со стороны политического блока Кремля во главе с замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко определенности пока нет”, – пишет издание.

“Стратегией и тактикой президентской кампании будет заниматься Сергей Кириенко”, – считает политолог Константин Калачев.

Один из главных вопросов президентской кампании – явка избирателей, особенно после рекордно низкой активности на думских выборах (47,9%). По данным РБК, на обучающем семинаре для губернаторов в декабре в Москве Кириенко озвучил “задачу 70/70”: обеспечить 70% явки и 70% голосов за Путина.

В Тульской области, как и в остальных регионах, этим вопросом будет заниматься губернатор. Думается, высокий результат за действующего президента в нашей области станет для Алексея Дюмина принципиально важным, поскольку от этого зависит его дальнейшая карьера. На сегодняшний день я не вижу в нашей области проблем для достижения такого результата голосования на выборах за Владимира Путина. Но многое будет зависеть от экономической ситуации в стране.

Между тем, как сообщают источники в Москве, сюжет Сергея Брилева об Алексее Дюмине в еженедельной передаче “Вести в субботу” понравился не всем чиновникам со Старой площади, посчитавшим, что выход тульского губернатора на центральное телевидение без согласования с АП выглядит несколько нескромным.

Однако надо сразу оговориться, что в Кремле, как и в любой бюрократической структуре, никогда не было и не будет единства, когда речь идет о тех или иных фигурах, близких к самому президенту.

Тульский провинциальный политолог Андрей Туманов