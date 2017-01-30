Из переписки в твиттере Министерства труда и социальной защиты и жителя Суворова.
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Главная / Фольклор « 30 января 2017 »
С Черепетской ГРЭС уволили по сокращению всего 21 работника
Из переписки в твиттере Министерства труда и социальной защиты и жителя Суворова.
Комментарии к статье
Понедельник, 11:37 - 30 янв 17
По сокращению штата 21 человек, остальных заставили написать заявление по собственному желанию?
Понедельник, 11:57 - 30 янв 17
что значит заставили? не хочешь, не пишешь. а если тварь дрожащая, то да, сиди-пиши заявы
Понедельник, 12:42 - 30 янв 17
ничего криминального не вижу. развиваемся, теперь все автоматизированно. Прогресс, ребята, прогресс.
Понедельник, 13:22 - 30 янв 17
Не нравится инфа минтруд запросите сами от редактора делов то ...
Понедельник, 13:31 - 30 янв 17
к чему эта статья? непонятно.
Понедельник, 14:59 - 30 янв 17
Ты пробовал не писать? Если ГРЭС реально дохлая, пора похоронить Суворов и все организации переводить в Белев.
Понедельник, 18:10 - 30 янв 17
В квартирах дубак, а ГРЭС дохлая? А не дохлая вся страна? И правда, ватники!
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Цитатник
Пока на этом месте мы построим клумбу к Дню города, с цветами, и потом посмотрим, как она будет себя вести
Владимир Могильников, глава города Тулы
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