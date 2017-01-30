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Главная / Фольклор « 30 января 2017 »


С Черепетской ГРЭС уволили по сокращению всего 21 работника

Из переписки в твиттере Министерства труда и социальной защиты и жителя Суворова.


 

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Комментарии к статье

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Понедельник, 11:33 - 30 янв 17
гость — «Суворов» пишет:

Ну и что ?

Понедельник, 11:37 - 30 янв 17
гость — «Николай Матвеев спраштвает» пишет:

По сокращению штата 21 человек, остальных заставили написать заявление по собственному желанию?

Понедельник, 11:57 - 30 янв 17
гость — «гость» пишет:

что значит заставили? не хочешь, не пишешь. а если тварь дрожащая, то да, сиди-пиши заявы
если грэс реально дохлая, что делать? отправлять людей на переподготовку и новую работу им дать. что по моему в суворове и пытаются сделать
спокойнее надо принимать такие повороты судьбы. спокойнее

Понедельник, 12:42 - 30 янв 17
гость — «гость» пишет:

ничего криминального не вижу. развиваемся, теперь все автоматизированно. Прогресс, ребята, прогресс.

Понедельник, 13:22 - 30 янв 17
гость — «Работник» пишет:

Не нравится инфа минтруд запросите сами от редактора делов то ...

Понедельник, 13:31 - 30 янв 17
гость — «гость» пишет:

к чему эта статья? непонятно.

Понедельник, 14:59 - 30 янв 17
гость — «Гостю» пишет:

Ты пробовал не писать? Если ГРЭС реально дохлая, пора похоронить Суворов и все организации переводить в Белев.

Понедельник, 18:10 - 30 янв 17
гость — «Инга» пишет:

В квартирах дубак, а ГРЭС дохлая? А не дохлая вся страна? И правда, ватники!

Цитатник

Пока на этом месте мы построим клумбу к Дню города, с цветами, и потом посмотрим, как она будет себя вести

Владимир Могильников, глава города Тулы

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