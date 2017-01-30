Главная / Фольклор « 30 января 2017 »

С Черепетской ГРЭС уволили по сокращению всего 21 работника Из переписки в твиттере Министерства труда и социальной защиты и жителя Суворова.





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Пока на этом месте мы построим клумбу к Дню города, с цветами, и потом посмотрим, как она будет себя вести Владимир Могильников, глава города Тулы Реклама

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