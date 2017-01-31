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Главная / PRяники виртуальные « 31 января 2017 »


Еще минус семь тысяч

Опубликованы данные по численности избирателей Тульской области на 1 января 2017 года.

Опубликованы данные о численности избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области. По состоянию на 1 января 2017 года, общая их численность составляет 1 207 879 человек. Это почти на 7 тысяч меньше, чем было зарегистрировано на 1 января 2016 года. В то же время показатель сокращения численности жителей Тульской области, обладающих правом избирать и быть избранными, почти вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает избирательная комиссия Тульской области.     

Данные опубликованы на официальном сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе “Численность избирателей”.


По данным на 1 января  2016 года, численность избирателей Тульской области составляла 1 214 851 человек, а на 1 января 2015 года — 1 227 356 человек.

Десять лет назад, по данным на 1 января 2006 года, численность граждан, имеющих право голоса в нашей области, составляла 1 321 644. Таким образом, за десять лет число избирателей сократилось на 94 288 человек.

 

Комментарии к статье

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Вторник, 12:13 - 31 янв 17
гость — «просто Гость» пишет:

Подумаешь... Едросня нарисует себе любые цифры. А будет мало денег - еще повысит ставку за 1 голос...Не привыкать.

Вторник, 12:48 - 31 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

Чё, итоги правления едросни уже сказываются?...

Вторник, 12:53 - 31 янв 17
гость — «Алёша 77» пишет:

25 лет правления дикого,бандитского капитализма на лицо.

Вторник, 12:54 - 31 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Зато у великого ПУ рейтинг 98%.ха-ха-ха

Вторник, 13:14 - 31 янв 17
гость — «Из Воронежа» пишет:

Причем тут ЕР и Путин? Пенять надо на тульскую власть. В Воронеже, например, население прибывает с каждым годом (примерно на 10000 чел.). Я сам с семьей (6 человек) туда уехал и ещё ни дня об этом не пожалел. А читая про ваши "достижения", особенно в ЖКХ, и вовсе грустно становится за оставшихся в Туле.

Вторник, 16:16 - 31 янв 17
гость — «Воронежцу.» пишет:

Не читайте что пишут СМИ. А прочли- воспринимайте все наоборот.

Вторник, 19:14 - 31 янв 17
гость — «любопытный» пишет:

Надо же, еще один любопытный возник. Россияне вымирают под мудрым руководством Пу, а любопытные плодятся.

Цитатник

Ситуация в городе не позволяет нам так роскошествовать.

Игорь Рогов, депутат тульской гордумы

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