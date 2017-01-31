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Еще минус семь тысяч

Опубликованы данные по численности избирателей Тульской области на 1 января 2017 года.

Опубликованы данные о численности избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области. По состоянию на 1 января 2017 года, общая их численность составляет 1 207 879 человек. Это почти на 7 тысяч меньше, чем было зарегистрировано на 1 января 2016 года. В то же время показатель сокращения численности жителей Тульской области, обладающих правом избирать и быть избранными, почти вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает избирательная комиссия Тульской области.

Данные опубликованы на официальном сайте избирательной комиссии Тульской области в разделе “Численность избирателей”.



По данным на 1 января 2016 года, численность избирателей Тульской области составляла 1 214 851 человек, а на 1 января 2015 года — 1 227 356 человек.

Десять лет назад, по данным на 1 января 2006 года, численность граждан, имеющих право голоса в нашей области, составляла 1 321 644. Таким образом, за десять лет число избирателей сократилось на 94 288 человек.



