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Обещанного три года ждут

Многодетные семьи, которым почти пять лет назад раздали земельные участки в северном Заречье, обращаются к губернатору за помощью и просят не надеяться на подчиненных.

Неделю назад Алексей Дюмин на оперативном совещании выяснял вопрос с предоставлением земельных участков многодетным семьям. Как выяснилось, на 1 января 2017 года в органы соцзащиты населения Тульской области за предоставлением земельных участков обратилось 10 289 граждан. Как отметил министр, органами местного самоуправления и правительством Тульской области сформирован 7041 земельный участок, из них бесплатно предоставлен в собственность 5461 участок. Ожидают предложения земельных участков 4828 граждан, что составляет 47% от количества обратившихся. "Из 7041 сформированного земельного участка 2155 частично обеспечены объектами инженерной инфраструктуры, что составляет 31% от количества сформированных земельных участков. Линии электропередачи имеются на 1928 участках, водопровод — на 364, газ — на 933, к 1003 участкам подведены дороги”, — заявил министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов. Но на сегодняшний день, по его словам, только 44 семьи приступили к строительству жилых домов на предоставленных земельных участках.

На днях на нашем портале появился комментарий, в котором автор под ником “Агент К” оценил ситуацию с земельными участками в северном Заречье:


“Еще с 2012 года, когда в северном Заречье были получены участки, начались наши мучения. Его и сдать нельзя и строиться нет смысла — деньги вложишь, а жить нельзя. Коммуникаций нет и не будет… 

Обещания, обещания. Писали Путину, в прокуратуру (раз 30), в Госдуму, на кого только не писали. Толку — ноль. Прокуратура вынесла представление, которое где-то потерялось, а может, кто-то уволен. Или расстрелян. Но так или иначе — тишина.

До 2020-22 года газа, воды, дорог, канализации, положенной нам по указу президента, не будет. А после — опять поменяются министры и скажут, что лично они ничего многодетным не обещали. Да уже поменялись. Министр Филиппов, судя по его заявлениям, впервые слышит о наших проблемах. Но интересно, куда делись 50 млн рублей, которые в 2014 году были выделены на северо-зареченское поле? Сумма была ангажирована тогдашним заместителем главы администрации Тулы господином Лигаем.

Алексей Геннадьевич, не уподобляйтесь предшественнику, займитесь проблемой лично! До Вас не доходят наши гневные письма, все заворачивается в аппарат правительства, а там — к госпоже Гуди или еще куда. Как следствие — отписки про радужные перспективы или откровенная ЛОЖЬ. Не надо делегировать Ваши полномочия, из этого ничего хорошего не выйдет, и уже не вышло. И главе регионального правительства  в том числе не надо делегировать. Мы с ним неоднократно беседовали. Не решено НИЧЕГО. Денег в области на наши нужды нет. Даже господин Козлов так сказал. Но когда процессом руководит первое лицо, так и исполнителю легче работать и он знает, что не занимается самоуправством. Эту фразу Президента России лично я когда-то адресовал главе администрации Тулы. Результат — НОЛЬ. 

Попытки насыпать в двух местах гравия на весенне-осеннюю грязищу на нашем многострадальном поле нельзя считать "созданием дорожной сети". Равно как и 100 столбов с проводами в чистом поле не могут являться электроснабжением. Давайте вместе решать эту нашу проблему. А пока что ликвидировать свалку, на которую вся Тула свозила мусор в течение 20 лет. Вот настоящая наша проблема. Многодетным, радостно получившим участки в 2012 году, сразу предложили в мусорных кучах строить дома... Кучи ликвидировали и под шумиху в прессе начали принуждать нас начинать строительство. В чистом поле и без перспектив подведения коммуникаций. 

Даже обвиняли во всех тяжких, что, мол, участки получили, а стройки нет (это что, дело принципа — привязать многодетных к этим участкам?). Не надо нас принуждать строиться. Этот подход заведомо убыточный. Так и президент сказал. Ну а если не можете коммуникации провести, несмотря на личное указание президента, то так и скажите, а мы продадим участки за бесценок, подожмем пояски, ибо не привыкать, и посоветуем своим детям не верить обещаниям главы региона. 

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Достучаться до Вас не представляется возможным. Придется писать открытое письмо на сайте radost-moya.edusite.ru.

Как-то так…

А уважаемых Пряничников милости просим на наше северо-зареченское поле в гости. Правда, принять сможем в чистом поле, но радушно всем нашим большим коллективом поиграем в подвижные игры. Коллектив большой — более 2500 человек, 1500 из которых — несовершеннолетние дети. И соблюдаются ли их права жить в собственном построенном семьей доме — вопрос той же прокуратуре. И уполномоченным по правам человека и ребенка.

Да, чуть не забыл! Владыка Алексий благословил нас даже храм строить в честь святой многодетной семьи царя — Николая Александровича, а господин Авилов участок выделил. Только к 100-летней годовщине октябрьского переворота построить мы уже не успеем, с коммуникациями-то область притормозила... Теперь за пять месяцев РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО не сделаешь...

СПАСИБО за хлопоты!”
 

В августе прошлого года заместитель главы администрации Тулы Александр Мурзин дал ответ на обращение Кузовлева В. Ю., в котором многодетным обещано, что “строительство внутриплощадочных сетей планируется после разработки полного проекта проектно-сметной документации с ориентировочными сроками выполнения строительно-монтажных работ 2017—2019 гг.”.

Власти обещали подвести инженерную и транспортную инфраструктуру в 2013 году. Причем сделать это за счет областного и местного бюджетов, инвесторов, а также программ развития ресурсоснабжающих организаций. О чем писала газета ”Слобода” еще весной 2012 года. 

Говорят, обещанного в России три года ждут. В данном конкретном случае три года уже прошло... 

 

 

 

Комментарии к статье

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Вторник, 12:50 - 31 янв 17
гость — «вопрос» пишет:

Чё?...обман однако...

Вторник, 12:53 - 31 янв 17
гость — «Многодетным » пишет:

Ждать осталось недолго. Внешстрой там рядышком будет новый микрорайон строить и подтянет туда коммуникации. А там уж и город подсуетится с прокладкой до ваших участков дорог и электричества. Так, что копите деньги на строительство домов.

Вторник, 13:30 - 31 янв 17
гость — «Безнадега в области!» пишет:

"Политические" "трупы" - "зомби-кадры"?
Пишут "одобрямс" одни подпевалы и родственники корейца Вий Гайя.
Груздев молодец, что выгнал бездельника Вия, прославившегося точечной застройкой, приведшей к транспортному коллапсу, особенно уменьшись дворы старой застройки, куда впихнули новостройки.
Для всех еще ясней ясного стало понятно, что у нас нет губернатора, есть скучающий мигрант-временщик.
Никогда ему не сравниться с красавцем Груздевым!
Китаец Дйюм ыиН ЙЫМ ничего не сделал за год, все те же чиновники на местах, никого не уволил, не посадил!
Ему это удобно доить прежних чиновников.
Безнадега в области!

Вторник, 13:31 - 31 янв 17
гость — «Сергей Лигай работал в должности заместителя главы администрации города по градостроительс» пишет:

https://www.pryaniki.org/view/article/1016741

Пятница, 09:12 - 13 янв 17
гость — «Сучья власть» пишет:
Лигай - профи с многолетним стажем. Такими кадрами нельзя разбрасываться!
Лигай - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОР И ЖУЛИК! Такими кадрами КОРРУМПИРОВАННАЯ ВЛАСТЬ НЕ разбрасывается!


Пятница, 14:40 - 13 янв 17
гость — «Про Лигайку» пишет:
Заместителя главы администрации Тулы подозревают в коррупции... Источник: https://www.pryaniki.org/view/article/1013376/
Заместителя главы администрации Тулы Лигая подозревали в коррупции...

...Разрешение на строительство было №RU71326000-189/14 бло выдано администрациией г. Тулы 10 июля 2014 года.Причем вместо согласованного строительства 6 -8 этажного дома застройщик начал работы по возведению многоэтжки в 19 этажей.

В своем обращении жители Фрунзе 15 и бр. Жабровых задали вопрос губернатору: Почему администрация г. Тулы в лице заместилея главы города по строительству и начпальника упрправления градостроительства и архитектуре Сергея Лигая вышла за рамки своих полномочий и выдала застройщику разрешение на строительство с превышением максимально возмлжной площади дома на 3,5 тыс кв. метров, то есть на 40%?

Кроме того, в обращении жителей Сергея Лигая уличили фактически в коррупции, поскольку он вместе с застройщиком пытался ввести в заблуждение жителей домов по улицуе Фрунзе и бро Жабровых о том,что строительство 19-этажного дома не создаст им дискомфорта и соответствует всем градостроительным нормам.

В этот же день на обращение жителей отреагировал губернатор. Можно сколько угодно обвинять его в популизме и стремлении "заработать очки", но нельзя отмахнуться от факта, что именно он (а не Евгений Авилов), взял на себя ответственность за нарушение прав туляков.

Правда, остается вопрос, почему он не был в курсе выдачи разрешения на начало строительства, если информация о готовящемся нарушении появилась еще раньше?

На следующий день глава администрации отменил разрешение на начало строительства, а вчера губернатор приехал на встречу с жителями.

"Cлобода"процитировала слова Евгения Авилова на этой встрече. Оказывается безымянный сотрудник администрации, который принимал этот проект, не сравнил первоначальные данные и данные по проекту. В итоге разрешение на строительство было подписано.

По словам сити-менеджера, в этой ситуации возможна коррупционная составляющая. Администрация проведет служебное расследование.

По-справедливости, придется пожертвовать головой Сергея Лигая,который подписывал разрешение.

А жителей домов на Фрунзе и бр. Жабровых можно поздравить с их победой над чиновничьим беспределом. Но если бы не Владимир Груздев...

Пятница, 14:42 - 13 янв 17
гость — «Коррупционная Тула» пишет:
Коррупционеры в Туле никогда не останутся без работы и должностей!

Пятница, 14:47 - 13 янв 17
гость — «Коррупция в Туле процветает» пишет:
Сергей Лигай и Ирина Гуденко уволены со своих постов!!! Источник: http://newstula.ru/fn_137979.html

Источник в администрации Тулы сообщил, что с сегодняшнего дня они не работают.

Напомним, Сергей Лигай работал в должности заместителя главы администрации города по градостроительству. Ирина Гуденко являлась заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города.

О причинах увольнения не сообщается.

Последняя новость из Кремля: рассматривается вопрос о возвращении Улюкаева на пост помощника Президента Путина!


Суббота, 11:18 - 14 янв 17
гость — «Верните людям двор Лигай!» пишет:
Лигай,купил жилье на Вересаева11 и всю территорию прихватизировал вокруг к этому дому,оградили забором ,отняли двор у людей дома Вересаева 15,перекрыли всем детям игровой комплекс -подарок Груздева детям.

Вот суть ЛИГАЯ. Мило улыбался и нарушал...

Суббота, 13:12 - 14 янв 17
гость — «Ветеран ВОВ!» пишет:
Подпись Лигая утверждена на присвоение территории дома №15 по улице Вересаева! На детском дворе играла вся округа! Матери всех прилежащих домов!Чиновники купившее жилье в доме номер 11,окружили ЗАБОРОМ махинацией завладевшей территорией и дети ходят в школу номер 17,огибая квартал.
Пишет то выгораживая преступления тот,кто сам ЖУЛИК!

Воскресенье, 10:31 - 15 янв 17
гость — «Ох» пишет:
Раньше мы таскали АЙ ему коньяк за подпись...Как можно опять погружаться в овно? Мы и плохими то были из за их правил,а теперь что,станем частью их коррупции,раз их возвращают?


Понедельник, 08:26 - 16 янв 17
гость — «Про Лигая» пишет:
Возвращение Сергея Лигая...
Коррумпированные чиновники в Туле никогда не останутся без работы!
Делйте туляки выводы о том, кто такой "мистер" Дюмин и в ком он нуждается!

Понедельник, 09:08 - 16 янв 17
гость — «заставь дурака...» пишет:
Сергеева творит в БД,Лигая туда же..скоро Дудка придет туда главным...

Ничего личного,время такое.

Понедельник, 14:10 - 16 янв 17
гость — «Коррумпированная Тула» пишет:
Тула - город мастеров! Раньше это были оружейники и прочие настоящие трудяги, а теперь Тула - город "мастеров": коррумпированных чиновников! "Докатилась" - в Туле фактически не осталось честных и порядочных чиновников, одни жулики и воры с печатью на лбу - коррумпированный чиновник! Лигай - один из этой своры - из своры шелудивых негодяев!!!
Жаль опять тулякам в очередной раз не повезло!!! Туляки стали бесправными и обреченными на руководство из профессиональных коррупционеров!!! Других просто нет..., не имеется - "докатились"...!!!



Вторник, 10:15 - 17 янв 17
гость — «простофиле Дюмину» пишет:
Один подвижник Лигая (настоящий тролль и быдла) (Пятница, 15:04 - 13 янв 17) написал: Лигай и Гуденко лучшие специалисты с огромным опытом. При них строительная отрасль процветала. Лигай единственный кто не позволил груздю сломать себя...

Если Лигай разрешал при строительстве магазинчиков на первых этажах разрушать несущие стены - то как профессионал он никто, и как специалист в строительстве - он никто!!! И такой опытный негодяй - откровенный урод... Если он за взятки, готов нарушать требования строительных норм, правил и законодательства РФ - то кому такой негодяй нужен?
При таких уродах строительная отрасль "процветала" - их коррупционная преступная деятельность процветала!!!
Жаль, что в Туле коррумпированные чиновники (пена) всегда востребованы!
Дюмин ты или такой же негодяй, как твоё окружение, либо просто идиот - тебе подсовывают в штат "незаменимых" специалистов (откровенных жуликов и воров), а ты глотаешь это как шлюха в дешевом вестерне... Забей в поисковик (по-гугли) кандидата, почитай - что имеется в интернете, проверь факты и аргументы против (У ТЕБЯ ЕСТЬ СВОРА ПОМОЩНИКОВ) - и лишь изучив всю информацию: принимай кадровое решение!!!
А так все пенки по коррумпированному Лигаю - лягут на тебя: на Дюмина - на губернатора!!!


Вторник, 13:28 - 17 янв 17
гость — «Лигай никогда строительных норм не знал» пишет:
Лигай - это коррумпированый урод: если это - Лигайка возвращается???
То Дюмин урод в двойне!!! Дюмин - ты урод или рядом прислонился?
Как эту грёбанную коррумпированую власть можно переносить простым тулякам!!!
Сергей Лигай пошёл бы ты на хуй (без купюр)!!!
А если власть блядская - против Туляков - да зддравствует - Блядъ Лягай!

Четверг, 08:21 - 19 янв 17
гость — «Дюмину нравится наступать на грабли» пишет:
Александра Загорулько готовят на смену коррумпированного министра строительства и ЖКХ Элеоноре Шевченко - https://www.pryaniki.org/view/article/1016516
Из помощников Алексея Дюмина в арестанты - Александр Загорулько спешно уволился из аппарата губернатора и был арестован - https://www.pryaniki.org/view/article/1016535

Это история видно ничему не научила губернатора Дюмина!!! Дюмину видно плевать на своё окружение, какое окружение у Дюмина - туляки понимают!!! Молодцы помощники Дюмина - граммотно подставляют Дюмина, граммотно расскрывают сущность Путинского ставленника и "потенциального" наследника!!!

Вторая попытка - Возвращение Бодулая (Сергея Лигая) из Касты прокаженных коррупционеров!!!

Концерт в коррумпированной власти (без заявок) - продолжается!
Парадом командует губернатор Дюмин!

Вторник, 13:31 - 31 янв 17
гость — «Дюмину» пишет:

Неужели губернатор не способен самостоятельно справляться безо всяких советников и советников-наставников?

Самому Дюмину не стыдно, что у него в принципе такие чиновничьи должности советников и советников-наставников?

Вторник, 13:51 - 31 янв 17
гость — «Ждите дальше.» пишет:

Мы на свои кровные тянули свет, воду, газ. Дороги отсыпали. Сейчас освещение сделали. Интересно, они хоть объединились, подали официальную бумагу, просили включения в программы разные, которые были?

Вторник, 13:54 - 31 янв 17
гость — « на комментарий в 13:31 - 31 янв 17» пишет:

Советники - наставники были только у Груздева, т.к. ему своим близких друзей надо было пристроить. У А. Дюмина - только советники. И это правильно. Человек, возглавляющий страну, регион и даже крупное многофункциональное предприятие не может знать все и быть специалистом во всех отраслях, поэтому ему нужны советники, которые мониторят ситуацию в разных сферах, определяют насколько успешно справляются замы и министры с возложенными на них задачами, докладывают об этом и вносят свои предложения по улучшению работы.

Вторник, 14:05 - 31 янв 17
гость — «Туляк» пишет:

Да, невозможно, так просто взять и расселить 10000 семей, не уж то это не понятно? К тому же из письма понятно, что многие даже не собираются переезжать и жить в новых домах, а собираются тупо сдавать их в аренду! То есть опять таки лишь бы наживиться. Поэтому спорный это вопрос, очень спорный.

Вторник, 14:09 - 31 янв 17
гость — «А как иначе? » пишет:

Кстати мне вообще не известны случаи из мировой практики, чтобы кого-то брали и просто за бесплатно переселяли, к тому же в таком количестве. Полный абсурд. Хочешь нормально жить, заработай и купи. Обычно это так везде происходило и происходит. Раньше женщины рожали, а мужики строили дома, все сами, и были все счастливы. А сейчас одних пересели, другим подари, третиьм дай, четвертым построй. Я в шоке если честно. Окей, на крайняк можно дать субсидии или вести какие-нибуль льготы, но не так, чтобы брать и бесплатно все раздавать, экономика к хренам же рухнет!

Вторник, 14:11 - 31 янв 17
гость — «-=-» пишет:

свидомый темы менять начал как перчатки никак пятая колона на выборы президента артподготовку начала в конце себе чонить отстрелите как всегда а то и похороните сами себя кому кому а для вас похороны веселое занятие.

Вторник, 14:14 - 31 янв 17
гость — «РЕЙТИНГ КРАСОТЫ ЧИНОВНИКОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» пишет:

РЕЙТИНГ
КРАСОТЫ
ЧИНОВНИКОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖЕНЩИНЫ

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ:

Министр образования Тульской области
Осташко Оксана Александровна

Заместитель главы администрации г. Тулы
по социальной политике
Токовая Надежда Борисовна



ВТОРОЕ МЕСТО:
Начальник УО администрации г. Тулы
Золотова Татьяна Валентиновна


ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ:

Министр здравоохранения Тульской области
Аванесян Ольга Александровна

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Шевченко Элеонора Викторовна

МУЖЧИНЫ

ПЕРВОЕ МЕСТО ПОДЕЛИЛИ:

Экс-губернатор Тульской области
Дудка Вячеслав Дмитриевич

Глава администрации г. Тулы
Авилов Евгений Васильевич

ВТОРОЕ МЕСТО ПОДЕЛИЛИ:
Экс.вице-губернатор Тульской области
Кораблев Алексей Борисович

Экс-губернатор Тульской области
Груздев Владимир Сергеевич

ТРЕТЬЕ МЕСТО:
не присудили в виду отсутствия претендентов

Вторник, 14:19 - 31 янв 17
гость — «Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна: » пишет:

Нация Путина — это нация байкера Хирурга, нация Рамзана Кадырова, нация поклонников Сталина и Шойгу. Нация Путина претендует на мировое значение, она воюет в Сирии, волнуется об американских выборах и даже, по слухам, что-то хотела устроить в Черногории.

Нацию, назову ее русской, оказалась Путину не нужна:
моя нация состоит из миллионов людей — часто неустроенных, несчастных, бедных, с туалетом во дворе и с дошираком в кастрюльках.

Моя нация не раз в своей истории воевала, братские могилы русских солдат разбросаны по всей Европе.
Для Путина этот опыт — повод для милитаристского угара.

Национальный интерес Путина — сохранение и укрепление тюремной системы. Мой национальный интерес — ее уничтожение, свобода для всех невинно осужденных, прекращение террора и пыток.

У моей нации — самый страшный в новейшей истории тюремный опыт.

Созданная в годы диктатуры лагерная система на пике своего могущества достигала гитлеровских масштабов, сейчас она жива, даже после путинских заявлений о «российской нации», мы получили очередное свидетельство о пытках и терроре в российских тюрьмах.

Политзаключенных в России сегодня немного, но ими одними тюремный произвол не исчерпывается — тысячи людей сидят в тюрьмах по самым ничтожным обвинениям, прежде всего по «наркотическим» статьям, для того только и придуманным, чтобы репрессивный аппарат мог зарабатывать на моих несчастных соотечественниках.

Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства.

Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей.


Источники:

http://echo.msk.ru/blog/spektr_press/1866486-echo/

http://spektr.press/putin-sozdast-svoyu-naciyu-a-nam-ostanetsya-nasha-manifest-olega-kashina-o-proekte-rossijskoj-nacii-i-razbitom-koryte/

Вторник, 14:20 - 31 янв 17
гость — «НЕ СТЫДНО ВАМ г-жа Зыкова Наталья?» пишет:

http://mnogodetok.org/viewtopic.php?t=184

Re: Тульская Региональная Общественная организация "Ассоциация многодетных семей"

Сообщение Гость » 01 апр 2016, 13:42

Вот интересно, вы областная организация, а где же ваша работа в Туле? какую такую помощь вы оказываете? как то писали, что юридические консультации вами проводяться в Туле, ну и где?


НЕ ПРИНЕМАЕТЕ ВЫ ЛЮДЕЙ И НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ.

психологическую помощь ГДЕ? КОГДА?

А на собраниях, что говорите?

ЧТО ЕСЛИ МНОГОДЕТНЫМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ, БЕРИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ САМИ В НОВОМОСКОВСК!

Ну конечно у нас многодетных куча времени, и много денег, чтобы к вам ездить!

Зачем вы вообще существуете как региональная организация, выигрываете гранты под какие то проекты и не работаете так как заявляете?

НЕ СТЫДНО ВАМ г-жа Зыкова Наталья?


О чем еще не рассказал Геннадий Ефимов?

https://www.pryaniki.org/view/article/1016389/

Показания общественника могут быть существенно дополнены иными фактами.
Показания председателя общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска Геннадия Ефимова, подозреваемого в мошенничестве, которые сегодня опубликовали“Тульские новости”, выглядят весьма забавно, особенно в той части, где экс-помощница губернатора Груздева Наталья Зыкова уговаривает героя взять грант на организацию митингов протеста чернобыльцев в Туле и Москве и довериться другому герою истории - заместителю министра Максиму Мищенко.
Однако в показаниях г-на Ефимова есть одна недосказанность, а именно роль в этой истории другого заместителя министра внутренней политики - Александра Лучина.
Об этом рассказала редакции нашего портала Ольга Суслова, с которой, по нашей версии, еще недавно сожительствовал бравый чернобылец Геннадий Ефимов.
“Он проживает в моем доме в Московской области и, чувствуя себя абсолютно "царем", обворовал нас, неоднократно поднимал руку и выгоняет нашу семью из собственного дома”, - написала Ольга Суслова в своем письме в редакцию.
Кстати, ее электронный адрес suslova.olga2010@yandex.ru значится в одном из официальных документов о выделении средств некоммерческиморганизациям из областного бюджета.


Чиновники Тульской области попались на афере с грантами для НКО
https://www.pryaniki.org/view/article/1014940

Вторник, 14:22 - 31 янв 17
гость — «Это правда, что Сарганова так "следит" за детьми, если девочка родила в 14, а забеременела» пишет:

Это правда, что Сарганова так "следит" за детьми, если девочка родила в 14, а забеременела в 13?
Это и есть "дедовщина" и "воспитание" по порядкам Саргановой?
"Начать проверку надо с мужа Саргановой и ее родных сыновей?
Если они ни при чем, то им волноваться не нужно до окончания проверки или следствия?" У Саргановой никогда не было родных сыновей, а муж, когда она начинала этот бизнес на детях, с ней уже не жил, я имею ввиду мужа по закону, а сожителей у нее было полно, она их меняла как перчатки, то Олеги, то Левы и тому подобные!

--------------
Ну и что?
Никто не привлек ее?
Даже пряники комментарии о Саргаовой стирают...
Вот детей пряников если бы в 13 лет "обрюхатили", то у пряников тоже появились бы вопросы к "усыновителям"?



Согласен полностью с публикацией. Особенно согласен с оценкой, данной Вами Саргановой. Вы правы, что Сарганова - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ приемная "мать", для
которой дети - это всего лишь бизнес и способ получать деньги за ничего не деланье!

https://www.pryaniki.org/view/article/1015041

гость пишет:
Это правда, что Сарганова так "следит" за детьми, если девочка родила в 14, а забеременела в 13?
Это и есть "дедовщина" и "воспитание" по порядкам Саргановой?


Пряники в 2015 году опубликовали ситуацию в доме Саргановых, но Левину никто не снял с должности!

Понедельник, 10:06 - 23 ноя 15
гость — «гость» пишет:
38 человек живут в одном доме? Но, это не дом, теплый и уютный, это настоящее общежитие людей и детей, причем многие из которых со сломанной психикой. Это дом, где, у самой Саргановой наверно ежедневно сносит "крышу" от шума, гама, топанья, криков и визгов. Надо быть полными идиотами, чтобы отдать тяжелобольного ребенка в этот дом.
Тульские чинуши! Отдайте ребенка в Москву. Благотворительный фонд поможет деньгами, чтобы нанять профессиональную массажистку и оплачивать консультации педиатра и детского невропатолога высокой квалификации. Всегда найдутся волонтеры, которые будут ежедневно приходить, общаться и заниматься с Матвейкой. Дайте шанс этому малышу стать, насколько только возможно в его положении, стать счастливым.

Понедельник, 10:10 - 23 ноя 15
гость — «Анна» пишет:
Живу рядом с Саргановой. Все что негативное написано, к сожалению, правда. Дети неухоженные, сами себе предоставлены. Практически всегда одеты не по погоде, неопрятно. На детской площадке из общей массы детей сразу определяются малыши из "семейного" дома. Была свидетелем как мальчишки 5-9 лет полураздетые при минусовых температурах носили тяжеленные ведра с раствором, а два здоровых дядьки этот раствор укладывали - такая трудотерапия.В отношениях старших детей к младшим - дедовщина. Здесь только бизнес. Не отдавайте Саргановой Матвея и других детей заберите. В детских домах уход гораздо лучше, там хоть они будут накормлены и под присмотром.



https://www.pryaniki.org/view/article/1015117/

Понедельник, 10:31 - 7 дек 15
гость — «"Сарганову к ответу!"» пишет:
"Начать проверку надо с мужа Саргановой и ее родных сыновей?
Если они ни при чем, то им волноваться не нужно до окончания проверки или следствия?" У Саргановой никогда не было родных сыновей, а муж, когда она начинала этот бизнес на детях, с ней уже не жил, я имею ввиду мужа по закону, а сожителей у нее было полно, она их меняла как перчатки, то Олеги, то Левы и тому подобные!

Вторник, 14:22 - 31 янв 17
гость — «Многодетным не на что строить?» пишет:

Сарганова с трудом закончила ПТУ на маляра.

Работать не понравились, решила устроить бизнес на детях из детдома.

Ее муж тоже не работал, примкнул к бизнесу – работает надзирателем, чтобы никто не сбежал, и работали на чету Саргановых.
Ни за что Сарганова получила килограммы всевозможных наград!

Между прочим, купили в Сербии, недалеко от моря, просторный, большой дом, оформили на своих родных детей.
В этот дом в Сербии планируют скоро переехать, а детей отдать в детдом!

Кто закончил курс отбывания ("воспитания") в этой семейке, рассказывают, что для себя и своих родных детей, они готовили отдельную еду, а пойло-бурду для всех.

1 консервная банка самой дешевой рыбы на 5 литровую кастрюли.
Посчитайте сами, если вы приготовите кастрюлю супа одну на всех, дети едят мало - вот у вас уже денежки остались!

Одежду от поколения к поколению детей переходит, вот еще одна ваша статья дохода!

Но бывают и те "приемные родители", "семейные дома", в которых бьют, голодом морят, выводят на тяжелые для детей сельхозработы в любую погоду.
Поэтому нужно обязательно более бдительно смотреть за такими "семейными" дет.домами!

Детей для бизнеса разводят, как скотину!

Только разводить детей выгоднее (государство выделяет деньги детям, на уход за ними, раньше на пенсию вы ушли, на халяву большие кирпичные дома, землю, законный уход от налогов получаете)!

У якобы семенных детских домов надо отнять кормушку и постоянно проверять, установить круглосуточное видеонаблюдение во всех помещениях дома и прилегающей территории (в т.ч. периметр участка), чтобы видеть, как кормят, как относятся, режим отдыха соблюдается ли, не издеваются ли над детьми.
Это позволит исключить случаи сексуальной эксплуатации детей обоих полов!

Никто Сарганову не проверял, потому, что делилась, а Цкипури нужны люди, которые умеют делиться.
Поэтому Сарганову взяли в думу, да еще в думе 5 педагогов: Симонова, Сошнева, Ларина, Козьякова, Пономарева, которые не заступились за своих коллег, т.к. они не педагоги по сути, а администраторы - распильщики бюджета!

ДЕПУТАТ ТУЛГОРДУМЫ САРГАНОВА Н.В.

Смотрите п. 14:

www.tula.ru/activity/society/elections/1.docx

Сарганова Наталия Васильевна

ИСТОЧНИК ВЫПЛАТЫ ДОХОДА, СУММА (РУБ.)

социальные пособия, Управление социальной защиты населения г.Тулы,

1 051 872 руб. (пособие на воспитание приемных детей по договору); прочее,

Министерство труда и социальной защиты Тульской области,

422 160 руб.; прочее,

Министерство труда и социальной защиты Тульской области,

279 000 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ:

КОТТЕДЖ

580 м2 в престижном поселке Горелки города Тулы

Тульская область, г.Тула, 14-й Горельский проезд, д.6 (доля в собственности 1/10 - 58 кв.м.)

ГАРАЖ
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Шатское, гаражно-строительный кооператив 23, бокс 7, гараж 18, 20,5 кв.м.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:

Автомобиль легковой, Mitsubishi ASX 4b10jp7377 (2012 г.);
автомобиль легковой, Hyundai H-1 2,5 MT (2011 г.)

ДЕНЬГИ НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ

ОАО Сбербанк России, филиал №8604, Тульская область, г.Тула, Крестовоздвиженская пл., д.1, 4230681006600062393,
315118 руб.;

ОАО Сбербанк России, филиал №8604, Тульская область, г.Тула, Крестовоздвиженская пл., д.1, 42307810466120906780,
1750 руб.;

ОАО Сбербанк России, филиал №8604, Тульская область, г.Тула, Крестовоздвиженская пл., д.1, 42368110966061301288,
12270 руб.;

ОАО Сбербанк России, филиал №8604, Тульская область, г.Тула, Крестовоздвиженская пл., д.1, 42306810466061127784,
43096 руб.;

ОАО Сбербанк России, филиал №8604, Тульская область, г.Тула, Крестовоздвиженская пл., д.1, 40817810166060486495,
1467 руб.;

ОАО Сбербанк России, филиал №8604, Тульская область, г.Тула, Крестовоздвиженская пл., д.1, 40817810366000068505,
287 руб.

Прокуратуре и уполномоченной по правам ребенка нужно постоянно смотреть за такими «семейными детдомами», которые могут являться на сам деле сектой и местом обогащения и разврата.

Одна такая же умница из Криволучья уже обогатилась.

Она впаривала сшитые ею, а не инвалидами, игрушки, за большие деньги, налоги не платила, прикрываясь детьми-инвалидами.
Цкипури ее также поддерживал и поддерживает, как он поддерживает синагогу и еврейский центр в Туле.

Губернатор Дудка дал умнице из Криволучья деньги на строительство базы летнего отдыха для детей-инвалидов, а она построила себе теремок с высоченной лестницей на 2-й этаж.

В итоге, инвалидам не подняться на просторы 2 этажа, а на первом нет места.
Внутренняя отделка деревом противоречит противопожарным нормам.

Когда запахло жареным, Марина Левина быстренько организовала "крышу" – привезли 5 более-менее самостоятельно ходящих детей, провели съемку на ТВ и детей увезли обратно, т.к. не было даже кулера с питьевой водой, а вода из колодца непригодна.

Вот и живет она уже много лет вместе со своей семьей, и никто не посадил умницу за нецелевое использование.

Вторник, 14:23 - 31 янв 17
гость — «Спасибо Пряникам и Тулякам! » пишет:

Прищучили Сарганову, да так, что она в комсомольскую "правду" прибежала за защитой!

Читайте, как пиарят Сарганову в "правде":

http://www.kp.ru/daily/26470.5/3340646/


У Саргановой семейный бизнес, теперь ее дочь взяла себе 12 человек на откорм себе и муки детям!
Такие же неухоженные, как при Саргановой Н.
Мать всю жизнь прожила за счет разведения чужих детей вместо скотины, теперь дочь разводит, начала сразу с 12 человек!

Нужно запретить такое! Приемных детей должно быть не более 3 в семью при полном составе семьи!

Вторник, 14:24 - 31 янв 17
гость — «Поэтому нужно обязательно более бдительно смотреть за такими "семейными" дет.домами!» пишет:

АААААААААААА!
Завыли бизнесвумены типа Саргановой и ее дочери, тоже бизнесвуменши (у нее бизнес на 12 приемных), что у вас кормушку отнимают?!
Правильно сделали, вы детей для бизнеса разводите, как скотину, только разводить детей выгоднее (государство выделяет деньги детям, на уход за ними, раньше на пенсию вы ушли бы, на халяву дома получаете)!
Посчитайте сами, если вы приготовите кастрюлю супа одну на всех, дети едят мало - вот у вас уже денежки остались!
Одежду от поколения к поколению детей переходит, вот еще одна ваша статья дохода!
Но объективности ради отметим, что иногда детям все равно лучше в этих бизнес-конвеерах, чем терпеть унижения и систематические побои. Но бывают и те "приемные родители", "семейные дома", в которых бьют, голодом морят, выводят на тяжелые для детей сельхозработы в любую погоду. Поэтому нужно обязательно более бдительно смотреть за такими "семейными" дет.домами!

Вторник, 14:28 - 31 янв 17
гость — «Аркадий Северный: кругом одни евреи» пишет:

Аркадий Северный:
кругом одни евреи
https://www.youtube.com/watch?v=S727AvKfP-Y

КОНСТАНТИН БЕЛЯЕВ - Кругом одни евреи
https://www.youtube.com/watch?v=ik1rw0AEuSU


Узнай правду! ru
http://uznai-pravdu.ru/viewtopic.php?f=49&t=2805


Пастернак и сельдерей,
А что ни овощ - то еврей...

http://www.youtube.com/watch?v=EZ7oO_iK1-8

Работало на них время

Евреи это знали

И целыми кварталами

Недвижимость скупали!

Приветствие стало теперь шалом

Евреи поделили почти весь белый дом

Куш сорвали
Моня
Изя
Беня!
Понедельник, 16:37 -

Вторник, 14:28 - 31 янв 17
гость — «http://putin.jofo.ru/415195.html» пишет:

«Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев как Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно.

«…«сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это стало нормой»
http://putin.jofo.ru/415195.html

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/1/7/3006711.jpg

http://s005.radikal.ru/i209/1406/28/54f68c4a6796.jpg

http://s51.radikal.ru/i131/1406/1f/ee905b58b333.jpg


http://www.lechaim.ru/ARHIV/103/madievskiy.htm

С 1890 года евреев лишили права избирать и избираться в органы местного самоуправления (земства, городские думы).

Особенно болезненны были ограничения в допуске к образованию. С 1886–1887-го в высших и средних учебных заведениях для евреев определили так называемую «процентную норму»: 10 процентов в черте оседлости, 5 вне ее и 3 в столицах (в 1908-м, а затем 1915-м столичную «норму» слегка повысили).


Был в Израиле в турпоездке.
Задал экскурсоводше вопрос: "В правоохранительных органах, прокуратуре, судах, органах власти Израиля есть русские, особенно начальники, главы районов, городов, генпрокурор, прокуроры, судьи, депутаты и т.д.?"

Мне ответили: "Да Вы што?
Это в принципе невозможно, чтобы евреями руководил не еврей!"


Взгляд из тульской еврейской общины
http://www.pryaniki.org/view/article/1013406/
еврейскую общину продолжают финансировать такие уважаемые люди как Борис Сокол, зарекомендовавший себя в области как известный благотворитель, меценат и общественный деятель и Юрий Цкипури, заслуженно ставший тульским мэром.


ортодоксального
иудаизма «Еврейская община г. Тулы»

Мазл тов!

Цкипури Юрий Иванович 29.04
ДОРОГОЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!
Здоровья! Кто, как не Вы, знаете, что это такое!
Дай Б-Г, что бы его хватило Вам для осуществления всех Ваших замыслов.
ЛЮБЛЮ! ОБНИМАЮ! ЖЕЛАЮ!

Вторник, 14:29 - 31 янв 17
гость — «И Господь говорит: "Не будьте как фарисеи". » пишет:

Глава

СВИНЬИ И БЕСЫ

Из растений Христос проклял только одно — бесплодную смоковницу.

Из животных погубил плодовитых свиней, разрешив в них вселиться бесам.

Из людей Христос предал проклятию только книжников, которые совмещают в себе бесплодие сухой
смоковницы с почти механической производительностью свиней.

“Горе вам, книжники!” — это сказано тогдашней интеллигенции, того класса, что зарылся в священных книгах, поработился букве и в гипнозе слов утратил здравый человеческий смысл.

Интеллигенцией еврейской тогда были фарисеи.

Именно у них Христос отметил пороки книжной переначитанности: противное лицемерие прежде всего, предвзятость, мелочность, “оцеживание комара”, соединенное с сумасшедшей надменностью.

Фарисеи считали себя праведными, но эта праведность была Господу неугодна.

И Господь говорит: "Не будьте как фарисеи".

Что делали фарисеи?

Они приходили в людное место, на площадь, в рожок созывали нищих.

Все, кто хотел получить милостыню, к ним бежали.

Фарисеи вытаскивали котомочку с деньгами и перед всем народом раздавали милостыню.

Господь запретил делать добрые дела напоказ, сказав:
"Когда молишься, войди в комнату твою (т.е. внутрь себя) и, помолись Отцу твоему, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф.6,6).

И о посте Господь предупреждал, что не надо поститься только внешне, чтобы все видели и знали, что ты постишься.

Так делали фарисеи, в посты они ходили с унылыми, постными лицами.

Раньше постились во вторник и четверг, потому фарисей, пришедший с мытарем в храм, говорил: "Пощусь два раза в неделю" (Лк.18,12).

Подвиги надо совершать тайно, только для Бога.

ДЕЯНИЯ ФАРИСЕЕВ РАЗВЕ НЕ НАПОМИНАЮТ НАРОДУ ДЕЯНИЯ ВЛАСТЕЙ (ТОЛЬКО ОБЕЩАНИЯ ИЛИ МЕЛКИЕ ПОДАЧКИ) НАРОДУ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ?

НО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ОЧЕРЕДНОЙ РОСТ ЦЕН, РОСТ ТАРИФОВ БЕЗ РОСТА ЗАРПЛАТЫ?


Интеллигенция, современная Достоевскому, казалась ему стадом свиней, в которое по Божьему попущению вселились бесы.

Ненависть к настоящему, предпочтение ему мечты считается признаком умственной силы, но в действительности это признак опасной дряблости ума.

Вторник, 14:31 - 31 янв 17
гость — «Канада не признает законность и результаты выборов в Государственную Думу России, которые » пишет:

Канада не признает законность и результаты выборов в Государственную Думу России, которые состоялись 18 сентября 2016 года


Канада ввела санкции против 15 граждан России, сообщило Министерство иностранных дел Канады.

Эти санкции являются ответом на выборы в Государственную Думу России, которые состоялись 18 сентября 2016 года

Подробнее: https://news.mail.ru/politics/27948945

Вторник, 15:06 - 31 янв 17
гость — «Веневская земля» пишет:

Это все делается для того, чтобы люди стали за бесценок продавать никчемные земли и тут под звон фанфар появятся наши ушлые депутаты и будут скупать землишки под строительство коттеджных поселков или перепродадут ее застройщику. Фамилии называть бессмысленно. Они правоохранителям давно известны, потому что это не первые их воровские сделки с землей.

Вторник, 15:11 - 31 янв 17
гость — «Когда же власть начнет исполнять свои обещания?» пишет:

http://www.pryaniki.org/view/article/1013694/
Что у тульского омбудсмена с арифметикой?

http://www.pryaniki.org/view/article/1013897/
Уволит ли тульский омбудсмен министра здравоохранения?

Почему не Тимаков?
http://www.pryaniki.org/view/article/1011195/

http://www.pryaniki.org/view/article/1014257/
Когда же власть начнет исполнять свои обещания?


HTTP://WWW.TULAPRESSA.RU/2012/09/BYUDZHET-POTRATIT-NA-TULSKOGO-OMBUDSMENA-I-EGO-APPARAT-8-MLN-RUB-V-GOD/

БЮДЖЕТ ПОТРАТИТ НА ТУЛЬСКОГО ОМБУДСМЕНА И ЕГО АППАРАТ 8 МЛН РУБ В ГОД

27 сентября 2012 в 13:04
Бюджет Тульской области будет ежегодно тратить примерно по 8 миллионов рублей на содержание уполномоченного по правам человека и содержание его аппарата. Он будет состоять из 5 человек.
Сегодня депутаты Тульской областной Думы в первом чтении приняла в первом чтении пакет законопроектов, регламентирующих деятельность уполномоченного по правам человека Тульской области.
Как отметил докладчик, заместитель губернатора Александр Москалец, специалиста на эту должность будет назначать облдума, она же сможет отозвать его, пишут «Тульские известия».
В то же время статус омбудсмена будет соответствовать статусу заместителя губернатора. Он будет иметь аппарат — 5 человек.
Деятельность уполномоченного по правам человека и его сотрудников будет оплачиваться из областного бюджета, на эти цели предполагается выделять около 8 млн рублей в год.
Ранее сообщалось, что губернатора Тульской области в начале сентября подписал проект регионального закона «Об уполномоченном по правам человека в Тульской области» для внесения в Тульскую областную Думу.
Напомним, что до сих пор регион оставался в числе субъектов Федерации, где такой должности не было.
«Должность уполномоченного по правам человека в Тульской области учреждается в целях обеспечения гарантий защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами Тульской области, органами местного самоуправления Тульской области и их должностными лицами»,- говорится в сообщении.
Это позволит более оперативно реагировать на нарушения прав жителей области, будет способствовать дальнейшему развитию механизма защиты и дополнительных гарантий прав человека.
Законопроект определяет правовой статус, порядок назначения, освобождения от должности и деятельности уполномоченного по правам человека в Тульской области.

Вторник, 15:34 - 31 янв 17
гость — «Путин и Дюмин! О какой честности на выборах вы оба говорите, если у вас по-прежнему рабо» пишет:

Не согласен с мнением, что пряники выпячивают свою роль.
Большая роль пряников без выпячивания видна всем: только благодаря пряникам некоторых чиновников уволили, кроме Чурикова и его гражданской жены трудового мигранта из Армении давно уже пенсионерка Матыженковой Ирины Мкртичевны, которая снова сидит в сером доме на очень большой зарплате.
Т.е. вместо молодежи пенсионеры сидят на должностях. Где взять стаж и карьерный рост молодежи, если многие должности заняты пенсионерами?

вот, компания какая: Чуриков,его гражданская жена трудовой мигрант из Армении Матыженкова и Марьясова?

Победу Дюмину на выборах обеспечил "волшебник" Чуриков ("ученик" "волшебника" Чурова?)?

Путин и Дюмин!

О какой честности на выборах вы оба говорите, если у вас по-прежнему работает Чуриков?

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ПУТИНУ НАПИСАЛИ (http://www.newstula.ru/fullnews_85282.html)о махинациях СУДИМОГО ЗА МОШЕННИЧЕСТВО (Чуриков Василий Петрович, СУДИМЫЙ ПО СТ.159 Ч.4 УК РФ, УСЛОВНО НА 2года, Зареченским районным судом г.Тулы.. приговор от1999 года.
) единороса Василия Петровича Чурикова на выборах депутатов!

После разоблачения пряниками http://www.pryaniki.org/view/article/1014502/
(Делиться надо, или Оброк с предпринимателей) положения дел
в Пролетарском районе г. Тулы
одного из "обходчиков" палаток (зам.Шестакова)
Чурикова Василия Петровича вскоре перевели
в Зареченский район г. Тулы на такую же должность http://www.tula.ru/administration/territorial-control/zarechenskiy-district/

https://www.pryaniki.org/view/article/1015354/

Четверг, 23:16 - 28 янв 16
Чуриков Василий Петрович, СУДИМЫЙ ПО СТ.159 Ч.4 УК РФ, УСЛОВНО НА 2года, Зареченским районным судом г.Тулы.. приговор от1999 года.

Вторник, 15:53 - 31 янв 17
гость — «всем чиновникам сволочам» пишет:

жители заокского района к вам обращаются.вот кто то здесь очень плохой написал, вот и обращайтесь к груздеву. в этом вся и проблема, преемник не отвечает за другого , а это не правильно. у нас в районе отказывают местным жителям в газификации, если дачникам или торговым центрам, то можно, если местные жители ,у которых нет денег на взятки, то категорически-нет. груздев обещал газификацию в 2017, зная что к этому времени его уже не будет в области, этот ответ давали при обращении к путину, значит нас обманул не только груздев , но и путин. сейчас дюмин обещает к 2021,зная что к этому времени его уже не будет в области- кому верить- некому. последние выборы у нас в районе просрали, а следующие- плакаты готовим, агитация-НЕ ХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ,

Вторник, 16:19 - 31 янв 17
гость — «А» пишет:

А деньги на строительство храма епархия выделит или счастливые застройщики на свои будут строить?

Вторник, 16:50 - 31 янв 17
гость — «tula» пишет:

С другой стороны, участок с коммуникациями уже и стоит дороже. Продали бесплатный участок и в "шоколаде", а деньги выделили то под строительство многодетным. А если и будут строиться, то пойдет какое-нибудь нытьё про субсидии и тому подобное. Не у всех конечно, но у многих. Желание получить все бесплатно и сразу никуда не исчезает что-то.

Вторник, 17:19 - 31 янв 17
гость — «просто Гость» пишет:

Очень удобно - менять руководство регионов раз в три-четыре года. Один понаобещает - другой его сменит и "я не я и лошадь не моя".

Вторник, 17:39 - 31 янв 17
гость — «многодетным» пишет:

Им землю бесплатно дали, а им всё мало не нравится покупайте рядом в Октябрьском посёлке с газом и электричеством (воду придется до дома вести самим) от 500 тыс. руб. за сотку.

Вторник, 17:57 - 31 янв 17
гость — «Ждущий» пишет:

Годовщина октябрьского переворота. Свергли проклятый тоталитарный режим. Двадцать шесть лет живем в демократическом рыночном государстве. Ждем,что кто-то должен прийти и подтянуть нам штаны. Все бывшие союзные республики считают себя цивилизованными европейскими государствами долгое время эксплуатировавшимися немытой азиатской Россией, но при этом страшно удивляются тому, что Россия за энергоносители хочет получить деньги. Т.е. мы европейцы, но хотим чтобы снабжение было как в Советском Союзе. Зачем строиться, если нет коммуникаций ! Надо подождать и тогда будут и дороги, и свет, и вода ... и спать положат, и сто грамм нальют, и в носу аккуратно поковыряют.

Вторник, 18:29 - 31 янв 17
гость — «гостю» пишет:

А деньги на строительство храма епархия выделит или счастливые застройщики на свои будут строить?
++++++++++++++++++++++++++++++++
Привлечет инвесторов, ну и бабушкины пожертвования из храмов города привлекут.

Вторник, 23:03 - 31 янв 17
гость — «Правда» пишет:

Засрали комментарии в "пряниках" какими то тупыми спамами, непонятно о ком, непонятно о чем, куда смотрят редакторы, от спамов чистить надо. Хочется почитать комментарии, а наиыкаешься на эту байду

Цитатник

Уход какого-либо человека он не влечёт для партии нарушения какого-либо дисбаланса сил.

А. Белошенко, депутат Тульской областной думы

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