Главная / Фольклор « 31 января 2017 »

Обещанного три года ждут

Многодетные семьи, которым почти пять лет назад раздали земельные участки в северном Заречье, обращаются к губернатору за помощью и просят не надеяться на подчиненных.





Неделю назад Алексей Дюмин на оперативном совещании выяснял вопрос с предоставлением земельных участков многодетным семьям. Как выяснилось, на 1 января 2017 года в органы соцзащиты населения Тульской области за предоставлением земельных участков обратилось 10 289 граждан. Как отметил министр, органами местного самоуправления и правительством Тульской области сформирован 7041 земельный участок, из них бесплатно предоставлен в собственность 5461 участок. Ожидают предложения земельных участков 4828 граждан, что составляет 47% от количества обратившихся. "Из 7041 сформированного земельного участка 2155 частично обеспечены объектами инженерной инфраструктуры, что составляет 31% от количества сформированных земельных участков. Линии электропередачи имеются на 1928 участках, водопровод — на 364, газ — на 933, к 1003 участкам подведены дороги”, — заявил министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов. Но на сегодняшний день, по его словам, только 44 семьи приступили к строительству жилых домов на предоставленных земельных участках.

На днях на нашем портале появился комментарий, в котором автор под ником “Агент К” оценил ситуацию с земельными участками в северном Заречье:



“Еще с 2012 года, когда в северном Заречье были получены участки, начались наши мучения. Его и сдать нельзя и строиться нет смысла — деньги вложишь, а жить нельзя. Коммуникаций нет и не будет…

Обещания, обещания. Писали Путину, в прокуратуру (раз 30), в Госдуму, на кого только не писали. Толку — ноль. Прокуратура вынесла представление, которое где-то потерялось, а может, кто-то уволен. Или расстрелян. Но так или иначе — тишина.

До 2020-22 года газа, воды, дорог, канализации, положенной нам по указу президента, не будет. А после — опять поменяются министры и скажут, что лично они ничего многодетным не обещали. Да уже поменялись. Министр Филиппов, судя по его заявлениям, впервые слышит о наших проблемах. Но интересно, куда делись 50 млн рублей, которые в 2014 году были выделены на северо-зареченское поле? Сумма была ангажирована тогдашним заместителем главы администрации Тулы господином Лигаем.

Алексей Геннадьевич, не уподобляйтесь предшественнику, займитесь проблемой лично! До Вас не доходят наши гневные письма, все заворачивается в аппарат правительства, а там — к госпоже Гуди или еще куда. Как следствие — отписки про радужные перспективы или откровенная ЛОЖЬ. Не надо делегировать Ваши полномочия, из этого ничего хорошего не выйдет, и уже не вышло. И главе регионального правительства в том числе не надо делегировать. Мы с ним неоднократно беседовали. Не решено НИЧЕГО. Денег в области на наши нужды нет. Даже господин Козлов так сказал. Но когда процессом руководит первое лицо, так и исполнителю легче работать и он знает, что не занимается самоуправством. Эту фразу Президента России лично я когда-то адресовал главе администрации Тулы. Результат — НОЛЬ.

Попытки насыпать в двух местах гравия на весенне-осеннюю грязищу на нашем многострадальном поле нельзя считать "созданием дорожной сети". Равно как и 100 столбов с проводами в чистом поле не могут являться электроснабжением. Давайте вместе решать эту нашу проблему. А пока что ликвидировать свалку, на которую вся Тула свозила мусор в течение 20 лет. Вот настоящая наша проблема. Многодетным, радостно получившим участки в 2012 году, сразу предложили в мусорных кучах строить дома... Кучи ликвидировали и под шумиху в прессе начали принуждать нас начинать строительство. В чистом поле и без перспектив подведения коммуникаций.

Даже обвиняли во всех тяжких, что, мол, участки получили, а стройки нет (это что, дело принципа — привязать многодетных к этим участкам?). Не надо нас принуждать строиться. Этот подход заведомо убыточный. Так и президент сказал. Ну а если не можете коммуникации провести, несмотря на личное указание президента, то так и скажите, а мы продадим участки за бесценок, подожмем пояски, ибо не привыкать, и посоветуем своим детям не верить обещаниям главы региона.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Достучаться до Вас не представляется возможным. Придется писать открытое письмо на сайте radost-moya.edusite.ru.

Как-то так…

А уважаемых Пряничников милости просим на наше северо-зареченское поле в гости. Правда, принять сможем в чистом поле, но радушно всем нашим большим коллективом поиграем в подвижные игры. Коллектив большой — более 2500 человек, 1500 из которых — несовершеннолетние дети. И соблюдаются ли их права жить в собственном построенном семьей доме — вопрос той же прокуратуре. И уполномоченным по правам человека и ребенка.

Да, чуть не забыл! Владыка Алексий благословил нас даже храм строить в честь святой многодетной семьи царя — Николая Александровича, а господин Авилов участок выделил. Только к 100-летней годовщине октябрьского переворота построить мы уже не успеем, с коммуникациями-то область притормозила... Теперь за пять месяцев РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО не сделаешь...

СПАСИБО за хлопоты!”



В августе прошлого года заместитель главы администрации Тулы Александр Мурзин дал ответ на обращение Кузовлева В. Ю., в котором многодетным обещано, что “строительство внутриплощадочных сетей планируется после разработки полного проекта проектно-сметной документации с ориентировочными сроками выполнения строительно-монтажных работ 2017—2019 гг.”.

Власти обещали подвести инженерную и транспортную инфраструктуру в 2013 году. Причем сделать это за счет областного и местного бюджетов, инвесторов, а также программ развития ресурсоснабжающих организаций. О чем писала газета ”Слобода” еще весной 2012 года.

Говорят, обещанного в России три года ждут. В данном конкретном случае три года уже прошло...