ВойтиРегистрация


О проекте|Связаться с нами

PRяники с перцем| PRяники печатные| PRяники виртуальные| Фольклор| Кто есть ху| Тульская PRовинция

Главная / PRяники виртуальные « 1 февраля 2017 »


Передел и беспредел

В Туле продолжается передел рынка управления домами, который начался с лишения лицензий компаний, входящих в “УК-Групп”. 

Сегодня тульские СМИ написали о нападении на директора управляющей компании “РЭМС” Сергея Тимохина.

В минувшую субботу проходило собрание собственников МКД дома № 3 по улице Лейтейзена, где якобы присутствовал начальник областного ГЖИ Алексей Бирюлин и начальник “РЭМСа” Сергей Тимохин. Жителям этого дома приходят двойные квитанции – от фирмы “РЭМС” и ООО “Жилцентр”. По словам Сергея Тимохина, накануне собрания некие не названные им люди предупреждали его, чтобы он туда не ходил. А сегодня утром возле его дома на него было совершено нападение, причем налетчики действовали столь стремительно, что он даже не успел запомнить нападавших. 

Как известно, УК ООО “Жилцентр”, находящийся, кстати, в красной зоне рейтинга управляющих компаний, – это бывший “Жилхоз” Привокзального района, который обанкротился. В настоящее время у этой компании порядка ста домов,  включая спорный - на Лейтейзена, 3.

Собственниками ООО “Жилцентр” официально значатся Дмитрий Гречишкин и Иван Езжалкин, которые, судя по имеющейся информации, жилищно-коммунальным бизнесом никогда не занимались.

Дмитрий Гречишкин, например, ранее был совладельцем ООО “Метапродукт” и занимался скупкой и продажей металлолома (весьма криминализированный бизнес), а его партнер директорствовал в фирме ООО “Жижков”, занимающейся торговлей продуктами (последний, кстати, по данным, найденным в Сети, кандидат в мастера спорта по борьбе самбо). 

Кто реально стоит за ООО “Жилцентр”, неизвестно, но не исключено, что это могут быть весьма известные люди, например бывшие или нынешние депутаты Тульской городской думы. 

Еще одна управляющая компания, судя по всему активно занимающаяся переделом рынка облуживания жилья, – ООО “АСТЕК”.За ней стоит депутат Тульской городской думы Виктор Новиков. 

Тактика действий такой компании весьма примитивна. Например, она покупает старшего по дому, который в худшем случае помогает в фальсификации протокола собрания собственников (уголовное преступление!), а в лучшем – проводит “разъяснительную” работу в пользу новой УК. Поскольку на кону стоят немаленькие деньги в виде платы за содержание жилья, покупка активной пенсионерки, старшей по дому, например, за 20–30 тысяч рублей, – дело плевое. Причем дальше можно дом и не обслуживать, а, набрав вполне законно средства собственников, уйти с гордо поднятой головой и с полными карманами денег.

В целом процесс передела рынка – вполне закономерное явление. Правда, если он ведется в рамках закона. Но, по-видимому, закон далеко не всегда работает. Этим и пользуются отечественные бизнесмены, уверенно раздвигающие границы дозволенного, в том числе и с помощью чиновников. 

Одним словом, как точно заметил еще в позапрошлом веке наш великий земляк Лев Николаевич Толстой, у нас (в очередной раз) “все переворотилось и только укладывается”. 

 

Тульский управдом 

Комментарии к статье

Сообщение отправляется через зашифрованный канал связи, анонимность гарантирована

Среда, 21:26 - 1 фев 17
гость — «поклонник ПУТИНА» пишет:

О, как мне нравится порядок по-путински и дюмински. Дальше он будет еще лучше.

Среда, 21:43 - 1 фев 17
гость — «Ветеран 1937» пишет:

Это началось не сегодня и не вчера. Поэтому Дюмину можно только посочувствовать и надеяться что он разворошит воровское Путинское гнездо ! Ты же военный ! Покажи кто и где хозяин !

Среда, 21:51 - 1 фев 17
гость — «ВЕТЕРАНУ» пишет:

ТЫ ИДИОТ?

Среда, 22:03 - 1 фев 17
гость — «в этой стране ...» пишет:

...идиоты - 99,99% населения

Среда, 22:05 - 1 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Когда этот Тимохин С.был главным инженером в ЖУК "Мастер", то ни один вопрос по обслуживанию дома он внятно решить не мог. Неужели научился работать? И даже есть конкуренты?

Среда, 22:43 - 1 фев 17
гость — «Дюмин» пишет:

Мы стали более лучше одеваться и управлять.

Среда, 23:18 - 1 фев 17
гость — «Князев» пишет:

Скажите кто знает жив ли Князеве бывший начальник привокзального Жилхоза , и как ему живется на наши деньги? В пору своего начальничества принудил все акции наши отдать ему бесплатно. Помню сволочь каждый день это вспоминаем и проклинаем тебя, и всех твоих детей и внуков.

Четверг, 02:28 - 2 фев 17
гость — «гость» пишет:

Когда этот Тимохин С.был главным инженером в ЖУК "Мастер", то ни один вопрос по обслуживанию дома он внятно решить не мог. Неужели научился работать? И даже есть конкуренты?

Четверг, 07:00 - 2 фев 17
гость — «mustdie» пишет:

Russian khuernya

Четверг, 07:22 - 2 фев 17
гость — «люди говорят» пишет:

смирнов директор жилцентра это бывший мент который назначал стрелку своим подчиненным ментам в Туапсе и при этом еще применял огнестрельное оружие за что по тихому был уволен из мвд и вернулся в тулу голожопым но работать не умеет и не привык и тогда помня о том как беспредельничал работая в ментовке ну очень "случайным способом" начал водить дружбу с депутатами беспредельщиками. Как их метко называл в свое время Стародубцев "корытники" это дзюба (ГД РФ), Кутлин, смолянинов и пушкин. Это они привокзальный жилхоз обанкротили на раз и два а государево око ничего не заметило "случайно??? вряд ли". Аппетит приходит во время еды банкротить семейство кутлиных умеет с размахом, опыт более 20 лет а тут еще и спортсмены выросли тоже работать не хотят и вот оно срастание бизнеса с криминалитетом. а че прокуратура ничего не знает так все в друзьях товарищах значатся. А где не работает закон начинает действовать закон джунглей во главе с полковником Кольтом и Тульским Токаревым. И это только начала будем следить за развитием событий что-то подсказывает стремительно лихие 90 возвращаются.
Как в одной знаменитой песне любимой нашими неуважаемыми гос служащими докладывающими вверх по вертикали власти "Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо все хорошо ..."

Четверг, 07:57 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:

А Дюмин встречался с работниками прокуратурой, теперь она получила на "ФАС".

Четверг, 08:24 - 2 фев 17
гость — «Гость» пишет:

А Тимохин-то всего лишь исполнитель. К нему-то что примотались? Просто делается его руками, а основные в сторонке...

Четверг, 08:31 - 2 фев 17
гость — «ларчик просто открывается» пишет:

Все элементарно Ватсон! Если бы бирюлин, шевченко и аникина не раздавали лицензии новым ук налево и направо то все было в порядке. а то не успела новая ук устав получить в налоговой а ей гжи уже лицезию нате вам конкуренцию на рынке создавайте)))) И тут на тебе коллективный разум у собственников мкд просыпается и они резко переходят от конкурента в 100% составе в новенькую ук так тщательно выпестованную чинушами от жкх, ну и старая ук от которой дома ушли в новую укашку, начинается банкротиться. Совпадение??? Конкуренция???... Не верю!!! Рэмс и жилцентр из-за двух домов возню устраивают, а тут по 100 домов из одной ук в другую уходят и тишина... Никто не судится не пишет жалобы не проводит собрания... И ГЖИ молчит а че занесли по карманам насували оглянулись немного попотели от страха и пронесло... Опять можно новые лицензии выдавать. Бирюлин сколько веревочке не виться конец будет обязательно.

Четверг, 08:56 - 2 фев 17
гость — «Мнение» пишет:

ЖКХ просто надо вернуть в государственную собственность. Тогда все УК станут муниципальными и работать будут по единым правилам на радость жильцам МКД.

Четверг, 09:55 - 2 фев 17
гость — «ъ» пишет:

да народ у нас идиоты. с ними так и обращаются

Четверг, 09:59 - 2 фев 17
гость — «криминал» пишет:

Согласен.Лицензий понадавали всем,кто хорошо попросил. С голым задом и 10-ю тыс.руб. уставного капитала получили право вершить многомиллионными делами.Лицензия есть - а домов в управлении нет.Но с такими навыками у учредителей и такими методами дома легко появляются,их надо просто отжать у других.Нагло и грубо действуют данные ребятки-братки из "Жилцентра".Но ведь срабатывает,у них уже 90 домов в центре города.Почему наша полиция бездействует? Бирюлин вообще или боится или еще что похуже,помалкивает,только пустыми словами отделывается.Криминал поднял голову,нельзя допустить,чтобы стало хуже чем в 90-х.Договор с УК должен соблюдаться и так просто его нельзя прекратить,там прописан порядок смены УК. Да и понятно,что "Жилцентр" незаконно действует,раз уже на уголовщину пошли.Вот вам и бирюлинский рейтинг совсем ни при чем,ведь этот "Жилцентр" все время в красной зоне.

Четверг, 10:01 - 2 фев 17
гость — «м» пишет:

Передел начал Груздь , за что и награждён.

Четверг, 10:16 - 2 фев 17
гость — «Князеву.» пишет:

Князев В.Н.жив здоров чего и вам желает. Зря вы так про него акции не сыграли ни какой роли ни для него ни для Жилхоза.Жилхоз прибрали к рукам негодяи которым нет никакого дела до жителей,думают только о своем горле и кармане.Распродали и разворовали все что собрал Князев. Вот так.

Цитатник

Оказывается, что выслуживаться перед властью тоже нужно уметь.

В. Сухорученков, депутат Тульской областной Думы

Реклама


Наш опрос

Готовы ли вы отказаться от перемещения по городу на личном автомобиле?









Последние комментарии

Топ обсуждаемых за 10 дней

Рекомендуем
© Copyright © Тульские PRяники. Все права защищены 2003-2017
При использовании любого материала с данного сайта гиперссылка https://www.pryaniki.org/ обязательна.
 Яндекс.Метрика