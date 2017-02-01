Главная / PRяники виртуальные « 1 февраля 2017 »

Передел и беспредел

В Туле продолжается передел рынка управления домами, который начался с лишения лицензий компаний, входящих в “УК-Групп”.

Сегодня тульские СМИ написали о нападении на директора управляющей компании “РЭМС” Сергея Тимохина.

В минувшую субботу проходило собрание собственников МКД дома № 3 по улице Лейтейзена, где якобы присутствовал начальник областного ГЖИ Алексей Бирюлин и начальник “РЭМСа” Сергей Тимохин. Жителям этого дома приходят двойные квитанции – от фирмы “РЭМС” и ООО “Жилцентр”. По словам Сергея Тимохина, накануне собрания некие не названные им люди предупреждали его, чтобы он туда не ходил. А сегодня утром возле его дома на него было совершено нападение, причем налетчики действовали столь стремительно, что он даже не успел запомнить нападавших.

Как известно, УК ООО “Жилцентр”, находящийся, кстати, в красной зоне рейтинга управляющих компаний, – это бывший “Жилхоз” Привокзального района, который обанкротился. В настоящее время у этой компании порядка ста домов, включая спорный - на Лейтейзена, 3.

Собственниками ООО “Жилцентр” официально значатся Дмитрий Гречишкин и Иван Езжалкин, которые, судя по имеющейся информации, жилищно-коммунальным бизнесом никогда не занимались.

Дмитрий Гречишкин, например, ранее был совладельцем ООО “Метапродукт” и занимался скупкой и продажей металлолома (весьма криминализированный бизнес), а его партнер директорствовал в фирме ООО “Жижков”, занимающейся торговлей продуктами (последний, кстати, по данным, найденным в Сети, кандидат в мастера спорта по борьбе самбо).

Кто реально стоит за ООО “Жилцентр”, неизвестно, но не исключено, что это могут быть весьма известные люди, например бывшие или нынешние депутаты Тульской городской думы.

Еще одна управляющая компания, судя по всему активно занимающаяся переделом рынка облуживания жилья, – ООО “АСТЕК”.За ней стоит депутат Тульской городской думы Виктор Новиков.

Тактика действий такой компании весьма примитивна. Например, она покупает старшего по дому, который в худшем случае помогает в фальсификации протокола собрания собственников (уголовное преступление!), а в лучшем – проводит “разъяснительную” работу в пользу новой УК. Поскольку на кону стоят немаленькие деньги в виде платы за содержание жилья, покупка активной пенсионерки, старшей по дому, например, за 20–30 тысяч рублей, – дело плевое. Причем дальше можно дом и не обслуживать, а, набрав вполне законно средства собственников, уйти с гордо поднятой головой и с полными карманами денег.

В целом процесс передела рынка – вполне закономерное явление. Правда, если он ведется в рамках закона. Но, по-видимому, закон далеко не всегда работает. Этим и пользуются отечественные бизнесмены, уверенно раздвигающие границы дозволенного, в том числе и с помощью чиновников.

Одним словом, как точно заметил еще в позапрошлом веке наш великий земляк Лев Николаевич Толстой, у нас (в очередной раз) “все переворотилось и только укладывается”.

Тульский управдом