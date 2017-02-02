Главная / Фольклор « 1 февраля 2017 »

Мусорный вопрос

Наш читатель просит разъяснить ситуацию с закрытыми мусорными контейнерами в Туле.



Добрый день, уважаемые PRяники! Прошу вашей помощи в выяснении ситуации по закрытым мусорным контейнерам в Туле.

Много у вас уже про нашу тульскую коммуналку писали, но неисчерпаема тема сия. Потому как наши "доблестные" коммунальщики удивляют даже там, где уже, казалось бы, все удивление должно было израсходоваться полностью и окончательно.

По сути. Я живу на Красноармейском проспекте. И сегодня с утра по дороге на работу попытался выбросить мусор. Есть у меня такая привычка – мусор выбрасывать. Никак не изживу. И что характерно, не абы куда выбрасывать привык, а на мусорную площадку в контейнер.

Подъезжаю я к площадке – и ...(цензура).... удивляюсь, короче. Потому как площадка та, оказывается, теперь больше Форт Нокс напоминает. Или хранилище банка. Огорожена, дверь на магнитном замке – короче. враг не пройдет. Ну и я тоже заодно.

Потому как магнитный ключ мне никто не выдал. О таких инновациях заранее никто не предупредил. И что в такой ситуации делать с мусором – непонятно.

Пришлось его обратно забирать (не гадить же).

Приехал на работу, нашел время, полез в Сеть выяснять, что за нововведения такие диковинные. Ну и наконец нашел ответ. Оказывается, какая-то замечательная УКашка (какая, не указано, но по фото – “21 век”) решила, что в ее мусорные контейнеры слишком многие мусор выбрасывают. Как на сайте указано, "Введенная мера позволит решить проблему перенакопления бытового мусора, которая возникала из-за его складирования гражданами, «осуществляющими транзитный проезд по данной улице»".

Вот так вот.

И еще повеселило: “В целях пресечения подобных действий на данной контейнерной площадке, а также на других площадках, установленных на улице Сойфера, главным управлением по Советскому территориальному округу совместно с управлением по административно-техническому надзору администрации Тулы организовано ежедневное дежурство”, – сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, управляющая компания установила камеру видеонаблюдения. Ночью она будет фиксировать регистрационные номера автомобилей, из которых выбрасывают мусор. Затем данные нарушителей будут передаваться в ОП “Советский”.

Оказывается, там еще и камеру повесили. И полицию с АТН подключили. Хоть ФСБ там нет – и то хорошо. А то повязал бы меня спецназ с тем пакетом как террориста.

Читаю я все это и думаю: как у нас отдельные "одаренные" любой простейший процесс осложнить и извратить могут. Годами отлажено было: взял мусор-подошел-выбросил-дальше пошел. А скоро такими темпами надо будет направление участкового брать (талоны на еду в конце 80-х забыли? Нате вам талоны "на выброс мусора"). И в АТН его визировать. А то вдруг че.

И самое главное – зачем все это? Предположим, я в этом доме реально прописан и живу, но езжу на чужом авто по доверенности (например, хозяин зарегистрирован в другом месте). Поехал, выбросил мусор и нарвался на все это выяснение отношений. В итоге мне же ведь никто ничего не сделает. Но сколько сразу дел у полиции:

- проверить заявление (с кучей сопутствующей писанины),

- найти реального хозяина авто и взять с него объяснения,

- найти меня как водителя и взять объяснения,

а затем закрыть дело.

В любом случае закрыть. Даже если выбросивший мусор прописан где-нибудь еще. Поскольку мусор он выбросил в специально отведенном месте – на мусорной площадке. И ни в одном законе не указано, что человек свой мусор должен выкидывать с привязкой мусорки к своей УК.

Нет тут никаких нарушений. Вообще. Нет и ответственности.

Иначе надо всех обязывать со своей персональной мусоркой ходить. Выпил лимонад на территории чужой УК? Банку с собой. Пирожок съел? То же самое. Иногородний? Вези в свой город. Иначе никак.

К слову, сразу прощай, туристическая привлекательность! Потому как если человек приехал в музей оружия или кремль посмотреть, пошел по центру и бутылку пустую в мусорку кинул (не на тротуар-газон, не в стекло соседу, а как порядочный – в мусорку), то здравствуй, проверка документов и нервотрепка. И захочет ли он еще раз в Тулу ехать?

Ну и полиции работа прибавится, хотя бы по отпискам. Которую они должны будут делать. Возможно, в ущерб основной работе – расследованию реальных преступлений. Ведь если сотрудник потратил час на отписки – значит, этот час он НЕ потратил на поиск воров-убийц-насильников и т. д. Значит, он или этот час берет из своего личного времени, или филонить начинает. Они ведь обычные люди, и в сутках у них 24 часа. И работы у них полно.

Вопрос знатокам: не проще ли укашке почаще вывоз мусора организовать? Вместо таких затратных мероприятий, как:

- камеры,

- короб мусорки,

- магнитный замок,

- постоянное написание жалоб в полицию,

- и главное, постоянный ремонт камеры и замков от случайных повреждений.

Ну а не справляется укашка с таким количеством мусора, так не лучше ли тихо-мирно уйти в другой район, где такого количества проходящих-мусорящих нет?

И для того ли жильцы свои деньги платят, чтобы их так странно расходовали?

Кстати, очень интересно было бы узнать название укашки, которая так "отличилась". Страна должна знать своих героев.

С уважением и надеждой на помощь в прояснении ситуации,

Алекс



Уважаемый Алекс! Ситуация, о которой вы пишете, на мой взгляд, вполне ясна. За вывоз мусора платят собственники десяти домов, а сваливают мусор в контейнеры, которые стоят прямо на дороге, – все желающие. Поэтому уже долгое время эти контейнеры были переполнены, за что наверняка управляющую компанию штрафовали.

Между тем управляющая компания, заказывающая вывоз мусора, рассчитывает примерно на тот объем, который производят те, кто за него платит. Иначе ей пришлось бы повышать тариф на обслуживание жилья за счет этой статьи.

Вот вы, например, пишете, что живете на Красноармейском проспекте, но мусор везете на Сойфера? Значит, вам так выгодно. А может, вы “производите” мусор не по месту жительства? Поэтому контейнеры с магнитным замком на улице Сойфера управляющая компания УК “21 век” установила не от хорошей жизни.

Мы почему-то не можем понять, что вывоз и утилизация мусора стоят немалых денег. Причем количество ТБО с каждым годом только растет. А платить за него должны те, кто его производит.

Поэтому власть совершенно справедливо ужесточает правила, заставляет управляющие компании решать мусорную проблему вокруг домов. И чем дальше, тем ограничений будет больше. Со временем нас заставят еще и раздельно собирать мусор, как в Европе, например. И платить мы будем в разы больше, чем сейчас. И это, на мой взгляд, справедливо!

Редактор