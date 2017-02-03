Главная / Кто есть кто « 2 февраля 2017 »

Игорь Ротенберг выкупил 46% акций Тульского патронного завода

Сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь приобрел крупный пакет акций завода, который с XIX века считается одним из крупнейших производителей боеприпасов в России.

Владельцем пакета акций Тульского патронного завода (ТПЗ) в 46,176% капитала компании стал Игорь Ротенберг, следует из материалов ТПЗ. Ранее сын бизнесмена Аркадия Ротенберга в число акционеров ТПЗ не входил.

Одновременно с этим ТПЗ объявил о выходе из числа его акционеров Алексея Соловова, владевшего долей в 46,176% акций завода.

Представитель Игоря Ротенберга от комментариев отказался

По данным СПАРК, к концу сентября 2016 года акционерами завода кроме Соловова являлись Столичная паевая компания (Москва, компанией владеют на паритетных началах Валентина Гапошкина и Наталья Курт) — 46,173% акций и Михаил Носов, занимавший на тот момент пост гендиректора ТПЗ (0,002%).

23 января 2017 года Носов покинул пост гендиректора, уступив его Александру Митрофанову. На 3 марта 2017 года намечено собрание акционеров ТПЗ, в ходе которого планируется избрать новый состав совета директоров компании.

Патронный завод в Туле был создан в 1880 году и начинал с выпуска патронов калибра 10,67 мм для берданок. В 1892 году на заводе было налажено производство патронов для трехлинейных (калибр 7,62 мм) винтовок системы Мосина, и в годы Первой мировой войны Тульский патронный завод поставлял российской армии четверть всех необходимых ей патронов. В начале Великой Отечественной войны мощности завода были эвакуированы на Урал, однако уже к концу 1942 году производство патронов в Туле возобновилось.

В настоящее время ТПЗ выпускает под брендом TULAMMO патроны разных калибров для пистолетов (ИЖ-70, ИЖ-75, Luger, ПМ и т.д.), карабинов и винтовок, а также автоматные патроны, крупнокалиберные (12,7 мм и 14,5 мм) и обычные патроны для пулеметов и снайперских винтовок.

Продукция ТПЗ поставляет в страны ЕС, США, Южную Америку, государства СНГ и т.д. По данным компании, доля экспорта в общем объеме производства составляет более 50%.





РБК

Первый вопрос, который пока остается без ответа звучит так:

Что именно заставило Алексея Соловова отказаться от своего пакета акций Тульского патронного завода в пользу сына самого приближенного к президенту олигарха?

Но есть и другие:

- Какова будет судьба 22% акций ООО “Союз-патрон”?

- Что касается бизнеса Игоря Роттенберга, то он ранее никак не был связан с вооружением. Его больше привлекали энергетические, транспортные и строительные активы.

- Ну и наконец, расстанется ли Алексей Соловов с еще одним тульским активом: “Тулгорводоканалом”?