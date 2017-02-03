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Главная / Тульская PRовинция « 2 февраля 2017 »


Опрос родителей об отдельной группе для непривитых детей в д/садах Новомосковска


В Новомосковске проводится опрос родителей непривитых детей о создании в детских садах отдельной группы! 

Проблема в том, что привитый от полиомиелита ребёнок 60 дней опасен для непривитого (есть риск вакциноассоциированного заражения). Поэтому непривитых детей или месяцами заставляют сидеть дома, или постоянно гоняют по разным группам д/сада. Хотя, по закону, такой дискриминации быть не должно: права на образование у всех равны и медицинское вмешательство у нас в стране строго добровольное. 

Суть вопроса описывается более наглядно на страничке в социальной сети. Там же и сам опрос родителей. Пока вопрос отдельной группы актуален именно для Новомосковска (за другие города ТО сказать сложно - как там обстоят дела).
 

Наталья Годованная

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