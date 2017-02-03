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Главная / Тульская PRовинция « 3 февраля 2017 »


Обидимские обиды

После того как поселок стал частью Большой Тулы, его настоящими хозяевами оказались городские чиновники, а не жители.

25 января Тульская городская дума приняла решение об установке мемориала, посвященного воинам Великой Отечественной войны, в поселке Обидимо. В решении представительного органа № 34/849 читаем: 

1. Установить мемориал, посвященный воинам Великой Отечественной войны, по адресу: Тульская область, поселок Обидимо, Ленинский район, улица Ленина, д. 2; 

2. Главному управлению администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу организовать изготовление и установку мемориала. 

Мемориал погибшим воинам в Обидиме появился досрочно, еще до решения Тульской городской думы. Строительство мемориала, которое чиновники оценили в 5 миллионов рублей, шло в конце 2016-го. Разумеется, спешили, боялись не успеть до Нового года. 

Бывший местный депутат Анатолий Шевяков недоволен монументом: “В 2010 году мы приняли решение установить здесь памятник нашим землякам. Причем с указанием 15 деревень и сел, откуда они ушли на фронт. Нашли даже спонсоров, которые оплатили проект. Однако нынешняя власть поступила по-своему. А теперешний начальник отдела по работе с территорией “Обидимское” Юрий Башкатов вообще предлагал без фамилий погибших памятник ставить. На первый взгляд, монумент выглядит нормально, но посмотрите, из каких недолговечных материалов он сделан?”

Разглядываем вместе буквы, выгравированные на материале, похожем на пластик с тонким слоем алюминия; покрашенный серой краской барельеф – по-видимому, из пенопласта.



“Пять лет простоит, не больше, – делает вывод мой собеседник и добавляет: – Болит душа”! Кстати, на монументе шесть фамилий Шевяковых, все родственники бывшего депутата, не вернувшиеся с фронта. Правда, все они написаны с ошибками. Чиновники даже забыли спросить о правильном написании фамилий погибших у родственников. 

О том, как проводились эти работы, рассказал местный житель, Александр, включившийся в наш разговор. “Бетон под основание памятника заливали в мороз и плитку вокруг – тоже. Цемент мешали со льдом. Плитку кувалдами забивали. Бригады менялись постоянно. Жаловаться на работу строителей некому. А до нынешнего главы не достучишься. Мне кажется, до Путина проще”, – утверждает Александр. 

Председатель Обидимского совета ветеранов Александр Никитович Каблуков отказался подписывать акт о выполненных работах на 5 миллионов рублей. 

Поэтому так и неясно, получили строители деньги или нет? А если получили, то почему Тульская городская дума узаконила строительство памятника только в январе? Наконец, почему подрядчику передали заказ без конкурса, если это были бюджетные средства? 

Одним словом, вопросов по монументу много. 


Еще одной достопримечательностью поселка Обидимо был каток, который пользовался популярностью не только среди местных, но даже жителей окрестных поселков и самой Тулы. 



Сегодня это залитый ржавой водой бугристый лед, кататься по которому желающих стало заметно меньше.



А на вагончике, где некогда работала теплая раздевалка, осталась надпись о зимней спартакиаде, хотя никакой спартакиады 8 февраля в Обидиме не будет, а плакат остался еще с прежних времен.
 

Вместо послесловия

Поселок Обидимо мог так и не войти в состав Большой Тулы, потому что его жители были довольны местной властью и ее руководителем Виктором Андреевым. Но идти против областной вертикали они не решились, хотя ранее весьма успешно противостояли районной – в лице тогдашнего главы Михаила Иванцова, у которого Обидимо с Андреевым были костью в горле. Правда, тогда еще и в России оставались признаки реального местного самоуправления. 

Сегодня о временах, когда поселок управлялся самими обидимцами, а на заседания местных депутатов приходил любой желающий, остались лишь воспоминания. Своих нынешних народных представителей обидимцы даже не знают. Вроде как они есть, но их нет. Как и местного самоуправления в области… 

 

Комментарии к статье

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Пятница, 11:34 - 3 фев 17
гость — «Увы» пишет:

Господа и просто товарищи! Не забывайте откуда к нам пришел Башкатов -из милиции , полиции , росгвардии..... Названий много , смысл один- личная выгода. Когда он шел на эту должность, все сведующие люди , к которым он обращался за советом, говорили делать нечего, украсть нечего, все украли Иванцов с Гребневым подчистую, нет не послушал. Ну как как человек с говорящей фамилией все равно что нибудь придумает: истратили миллион , пишем пять, поделился с кем надо и все в шоколаде .башковитый, блин! А что делать жить привык хорошо!!!!!!

Пятница, 11:39 - 3 фев 17
гость — «Гражданин» пишет:

А где посадки!? Посадки где!? Почему цкипури- урода и старпера не проверяет ФСБ? Тем более грузинской национальности. Почему молчит следственный комитет!? И вообще! Где органы государственной власти! Где самоуправление!? Почему чинуши продолжают уничтожать русскую цивилизацию!

Пятница, 12:14 - 3 фев 17
гость — «Гость» пишет:

А как хотели, да, теперь нужно будет искать общий язык, и делать все сообща и вместе.

Пятница, 12:16 - 3 фев 17
гость — «Виктор» пишет:

Думаю не такая большая проблема состыковаться с властями и исправить все ошибки. По крайней мере нужно что-то делать, а не жаловаться на пряниках...

Пятница, 12:18 - 3 фев 17
гость — «Виктору» пишет:

Не думаешь, если бы думал, то понял, что проблема большая. За ошибки кто-то должен нести ответственность. Давай подумай, кто из чиновников напишет явку с повинной.

Пятница, 12:32 - 3 фев 17
гость — «м» пишет:

К обшарканым и облупившимся памятникам в перспективе добавится ещё один.

Пятница, 12:34 - 3 фев 17
гость — «Виктору» пишет:

Ты тот, прежний?

Пятница, 12:34 - 3 фев 17
гость — «Николай Матвеев -чем вы недовольны?» пишет:

Денег нет. На что хватило, то и поставили. Это же не памятник жертвам Холокоста.

Пятница, 12:50 - 3 фев 17
гость — «андрееву» пишет:

андреев прекращай врать, какие деньги и кем были собраны , спонсоры работали только на твой личный карман всё, на что тебя хватило за пять лет твоего воровского правления, это на закладной бетонный камень с фанерной табличкой пустословие и показуху, а памятник так и не начал строить. такие как ни кем не уважаемые зомбированные шестёрки каблуков и шевяхов вносят смуту в налаживающуюся жизнь в нашем посёлке, где уже много сделали положительного и будут ещё много чего делать в том числе и водопровод на постоянном ремонте которого ты только деньги списывал каждые полгода со своей воровской бригадой Инверсия.И не лукавь витя про те времена когда в Обидимо правили обидимцы ПРАВИЛ ты со своими шестерками , не считаясь ни с чьим либо мнением только себе в угоду, времена те прошли вот и бесишся . А вспомни витя как ты обидимцам выключал свет, палил дачи, забивал канализацию , высыпал машины с мусором во дворах да воровством торфа и др. - вот чем запомнится твоё управление . придёт тот момент кода голубой воришка сядет в тюрьму, а люди тебя уже не боятся, поняли что ты сам ТРУС когда за у тебя спиной инверсии нет, вот и остались с кем раньше воровал каблуков да шевяхов нормальные люди от тебя отвернулись и правильно.

Пятница, 12:58 - 3 фев 17
гость — «андреевским ворам» пишет:

В Обидимо в бытность неудачника и вора Андреева , рулила ОПГ , созданное им . Угрозы , поджоги имущества недовольных это стиль работы этого прохвоста. Слава Богу скинули , не смотря на пнддержку клана Поганкина .Безработный и никому не нужный Андреев бесится от зависти к более удачливому Башкатову.

Пятница, 13:09 - 3 фев 17
гость — «Дипутат » пишет:

Присоединение Ленинского района провели с нарушением всех юридических норм и права, любое судебное разбирательство обяжет вернуть МО Ленинский в первозданные границы. Одна беда что никто не хочет этим заниматься, есть предложение к редакции ПRяники провести опрос голосование кто за отделение района от Тулы или сбор подписей о рассмотрении прокуратурой вопроса неправомерности процедуры присоединения района к городу. С присоединением к большой Туле район проиграл, и власть со всех сил старается удержать ту планку благоустройства и содержания хозяйства которое было до их прихода иначе жители района не дай бог начнут писать во все инстанции. Вот это положение продлится не долго, современен внимания и финансирование сельским поселениям урежут до нуля, это к бабушке не ходи.

Пятница, 13:12 - 3 фев 17
гость — «Гражданин» пишет:

Народ у нас ленивый и пассивный, а вообще это все знют что район присоеденили к городу не законно.

Пятница, 13:16 - 3 фев 17
гость — «гость» пишет:

ну по фото памятник хороший. выглядит красиво. вот так всегда, люди стараются, делают, а благодарности нет у людей.

Пятница, 13:18 - 3 фев 17
гость — «обидимец » пишет:

Виктор В. вспомни сколько сам своровал за свою бытность в снабжении газпрома и царствовании главой Обидимо , хоть молодец под напором общественности испугался и икону вернул в церковь которую пытался своровать, а теперь даже это воровство пытаешься как подвиг выставить, но на верху всё видно вертеться будешь на вертеле. Памятник тебе не нравится да ты и такой то не стал делать зато асфальт положил с откатом и все тополя спилил в сквере спилил за баснословную сумму молодец

Пятница, 13:42 - 3 фев 17
гость — «Николай Матвеев -чем вы недовольны?» пишет:

Денег нет. На что хватило, то и поставили. Это же не памятник жертвам Холокоста.

Пятница, 14:02 - 3 фев 17
гость — «гость» пишет:

После долгих лет безработной тульской жизни , приполз ты Витёк на малую родину с глупой головой ,посыпанной пеплом , без копейки в дырявом кармане. Заискивая обещал -всё для людей! Уже через год на деньги от асфальтирования 300 метровой дороги , ты в Москве на Кутузовском покупаеш квартирту дочере. И если бы твою сраную жопу не прекрывала Светка Косая , твоя товарка из Ленинской прокуратуры , парился бы ты Витёк на петушиных нарах.

Пятница, 14:30 - 3 фев 17
гость — «Знахарь» пишет:

Витёк безработный, вот и беситься , статейки заказывает!! Смуту вносит, думает приметят и кость кинут...! А не тут то было.... Всё Витёк пенсия... сбитый лётчик, сажай помидоры......

Пятница, 14:42 - 3 фев 17
гость — «Профессионал» пишет:

Сразу видно,что люди,которые обсуждают памятник, ничего не понимают в современных технологиях и материалах! Даже по фото видно, что буквы выгравированы на современнейшем композите, срок службы которого не ограничен во времени! Не подвержен атмосферным воздействиям (в отличии от пластика), давно используется и широко применяется в различных областях (реклама, производство, отделка фасадов и пр.). Невооруженным глазом так же видно, что барельеф выполнен из специального скульптурного бетона. Понятно, что нашему народу всегда нужно что-то покритиковать, особенно ели кто-то на кого-то обижен!

Пятница, 14:48 - 3 фев 17
гость — «Читатель» пишет:

Сочувствующие Андрееву!Когда вы поймете что ваш Андреев продажный и по этому продался прежней власти!Теперь понятно что он промахнулся,мало взял!Яковлев и то избавился от него!Все от него отказались!Сидит без работы дома, вот и строчит!Андреев протестует как только может но,увы!Пакостит Башкатову будет!Тут бабушке ходить не надо!

Пятница, 14:58 - 3 фев 17
гость — «гость» пишет:

только андреев и его воровская шайка были против присоединения обидимо к туле а сейчас не зря воровать им стало нечего,раньше когда рука владыка сколько посписывали бюджетных денег , а сейчас витьку на работу ни кто не берёт, а если и возьмут то вскоре выгоняют с позором где бы он не работал вот и давай грязью поливать и говорить что подкаблучники не довольны. вопрос когда это каблуков стал председателем совета ветеранов и кто его выбирал? витюша хватит врать лучше лечись, а то принудительно заставят,а так справка будет и на петушиные нары не попадешь! а не ты ли те "сведующие люди" к которым обращался за советом башкатов конечно ,кто же кроме тебя мог лучше знать, что все украдено конечно ты ведь и украл чтобы жить хорошо в доме в построенном явно не на зарплату ,ездить на машине полученной как взятку с личным водителем. сейчас у витюшки деньги кончаются вот и давай безработный андреев с каблуковым( даже в армии не служившим но председателем кляузников со стажем ) опять к власти рваться думает наверное возьмут обратно.

Пятница, 15:12 - 3 фев 17
гость — «жители» пишет:

Поддерживаем "профессионала". Мы видели, что бетон заливался ни в какие не морозы, а осенью когда было еще не было ни льда ни снега (есть даже фотографии), разговаривали с подрядчиком как раз когда стояла огромная бетономешалка, и видели накладную на бетон со специальными добавками против морозов и хорошим классом твердости, выше чем требовалось. Там и проверяющие были, которые осматривали обработку металла,документы на материалы, и правильно ли все делают. И люди фирмы-подрядчика доброжелательные, делали все очень старательно.Всем, кого не спросишь нравится памятник и уже там не раз собирались на праздники. А недовольный всегда найдется

Пятница, 15:46 - 3 фев 17
гость — «патриот» пишет:

Да! Памятник очень красивый! Побольше бы таких! Необычный, интересный, сразу видно, что какой-то авторский проект! Лица на скульптуре как настоящие, прям даже возраст трех поколений виден, отличная задумка! Хотел бы познакомиться с автором и подрядчиком, есть предложения для сотрудничества, а на всяких там дилентантов вообще не неадо обращать внимания, т к насколько мне известно здесь "мутит воду" только один человек, он какую угодно грязь нальет! А авторам и изготовителям памятника респект и уважуха!

Пятница, 16:02 - 3 фев 17
гость — «уря ЕР и Пу» пишет:

Все поставили счётчики на воду? А теперь замените)) Или как россияне станут снимать показания каждый день...

Уже скоро россиянам больше не понадобится переписывать на бумагу показания счетчиков электричества, горячего и холодного водоснабжения. Как сообщают "Известия", в России готовится законодательная база для удаленного и автоматического сбора таких данных. И соответствующий пункт есть в проекте "дорожной карты" по развитию отечественных информационно-телекоммуникационных технологий.

Судя по этому документу, Минэнерго совместно с Минстроем и ФАС России должны будут разработать поправки в закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...". Их главной целью станет переход к дистанционному сбору данных о потреблении ресурсов ЖКХ. А подготовка поправок должна завершиться к октябрю 2017 года.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что установку новых приборов можно стимулировать законодательно.
— Достаточно одного закона, по которому показания счетчиков надо предоставлять в компании каждый день. И ввести штрафы за непредоставление такой информации. У людей будет выбор: ставить автоматические счетчики либо каждый день снимать показания самостоятельно, — уверен Мариничев. — Побуждение к инновациям — очень важно. Иначе не выйдет внедрять сложные вещи. К примеру, тепло — это дефицитный ресурс. А без точных прогнозов нет возможности экономить.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/661722#ixzz4Xcv0YnwP

Пятница, 16:49 - 3 фев 17
гость — «Гость» пишет:

Сразу видно пишут одни и теже и исключительно мужчины.Один совсем с больной головой, петушиная тема видно близка. Разбирайтесь, сильная половина ,какие материалы использовали, вам виднее, но строить зимой в снег -это явно перебор.

Пятница, 16:50 - 3 фев 17
гость — «гость» пишет:

мне нравится мемориал. такой еще поискать надо. Иногда в более крупных городах нет таких как у вас. Гордитесь и сохраните его!

Пятница, 17:31 - 3 фев 17
гость — «кстати» пишет:

Как говорят, что строилось в снег и лед, то это не так, все изготавливалось в цехах,предварительно бетонировались основания под стелу и стенды (за 1,5 месяца),а на месте только была монтажная сборка, все изделия подвозились поэтапно в готовом виде,затем все собиралось, крепилось, навешивалось по принципу модульной системы, а для нее,как известно, неважно, что на улице снег или дождь, тем более что и дни выбирались хорошие, ведь у нас даже зимой не всегда снег и лед бывает. Хвать отравлять жизнь людям, которые действительно старались!

Пятница, 17:38 - 3 фев 17
гость — «жители» пишет:

да,да мы тоже видели, что мемориал постепенно собирался, сначала все закладные бетонировались, для чего выбирались погожие дни, потом все наряжалось. Мы очень благодарны, обязательно напишем обращение к нашему руководству что нам нравится памятник и будем всех приглашать в гости посмотреть на него!

Пятница, 17:46 - 3 фев 17
гость — «гражданин» пишет:

шайка...прикрывающаяся носителем власти...

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С. Кондратенко, депутат Тульской областной Думы

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