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Обидимские обиды

После того как поселок стал частью Большой Тулы, его настоящими хозяевами оказались городские чиновники, а не жители.

25 января Тульская городская дума приняла решение об установке мемориала, посвященного воинам Великой Отечественной войны, в поселке Обидимо. В решении представительного органа № 34/849 читаем:

1. Установить мемориал, посвященный воинам Великой Отечественной войны, по адресу: Тульская область, поселок Обидимо, Ленинский район, улица Ленина, д. 2;

2. Главному управлению администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу организовать изготовление и установку мемориала.





Мемориал погибшим воинам в Обидиме появился досрочно, еще до решения Тульской городской думы. Строительство мемориала, которое чиновники оценили в 5 миллионов рублей, шло в конце 2016-го. Разумеется, спешили, боялись не успеть до Нового года.





Бывший местный депутат Анатолий Шевяков недоволен монументом: “В 2010 году мы приняли решение установить здесь памятник нашим землякам. Причем с указанием 15 деревень и сел, откуда они ушли на фронт. Нашли даже спонсоров, которые оплатили проект. Однако нынешняя власть поступила по-своему. А теперешний начальник отдела по работе с территорией “Обидимское” Юрий Башкатов вообще предлагал без фамилий погибших памятник ставить. На первый взгляд, монумент выглядит нормально, но посмотрите, из каких недолговечных материалов он сделан?”

Разглядываем вместе буквы, выгравированные на материале, похожем на пластик с тонким слоем алюминия; покрашенный серой краской барельеф – по-видимому, из пенопласта.







“Пять лет простоит, не больше, – делает вывод мой собеседник и добавляет: – Болит душа”! Кстати, на монументе шесть фамилий Шевяковых, все родственники бывшего депутата, не вернувшиеся с фронта. Правда, все они написаны с ошибками. Чиновники даже забыли спросить о правильном написании фамилий погибших у родственников.

О том, как проводились эти работы, рассказал местный житель, Александр, включившийся в наш разговор. “Бетон под основание памятника заливали в мороз и плитку вокруг – тоже. Цемент мешали со льдом. Плитку кувалдами забивали. Бригады менялись постоянно. Жаловаться на работу строителей некому. А до нынешнего главы не достучишься. Мне кажется, до Путина проще”, – утверждает Александр.

Председатель Обидимского совета ветеранов Александр Никитович Каблуков отказался подписывать акт о выполненных работах на 5 миллионов рублей.

Поэтому так и неясно, получили строители деньги или нет? А если получили, то почему Тульская городская дума узаконила строительство памятника только в январе? Наконец, почему подрядчику передали заказ без конкурса, если это были бюджетные средства?

Одним словом, вопросов по монументу много.



Еще одной достопримечательностью поселка Обидимо был каток, который пользовался популярностью не только среди местных, но даже жителей окрестных поселков и самой Тулы.





Сегодня это залитый ржавой водой бугристый лед, кататься по которому желающих стало заметно меньше.







А на вагончике, где некогда работала теплая раздевалка, осталась надпись о зимней спартакиаде, хотя никакой спартакиады 8 февраля в Обидиме не будет, а плакат остался еще с прежних времен.



Вместо послесловия





Поселок Обидимо мог так и не войти в состав Большой Тулы, потому что его жители были довольны местной властью и ее руководителем Виктором Андреевым. Но идти против областной вертикали они не решились, хотя ранее весьма успешно противостояли районной – в лице тогдашнего главы Михаила Иванцова, у которого Обидимо с Андреевым были костью в горле. Правда, тогда еще и в России оставались признаки реального местного самоуправления.

Сегодня о временах, когда поселок управлялся самими обидимцами, а на заседания местных депутатов приходил любой желающий, остались лишь воспоминания. Своих нынешних народных представителей обидимцы даже не знают. Вроде как они есть, но их нет. Как и местного самоуправления в области…