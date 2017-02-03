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Главная / PRяники печатные « 3 февраля 2017 »


Станет ли Игорь Ротенберг королем гособоронзаказа?

“Ведомости” ответили на вопрос о причинах приобретения сыном российского олигарха крупного пакета акций ТПЗ.

Аркадия Ротенберга уже назвали королем госзаказа (пишут, что сумма, полученная его компаниями от государства, составляет уже один трлн рублей), а его сын может получить крупный гособоронзаказ благодаря покупке 46,176% акций Тульского патронного завода у Алексея Соловова. 

Сам Алексей Соловов, руководивший заводом с 2000 года, также молчит о причинах сделки, как и покупатель Игорь Ротенберг. Однако, по словам редактора журнала “Экспорт вооружений” Андрея Фролова, в скором времени Минобороны предстоит пополнять боеприпасы (пока их закупки проходят точечно) и ТПЗ станет одним из основных претендентов на этот заказ, добавляет эксперт. Не исключается переход армии на новый калибр, что тоже сулит серьезные заказы, говорит Фролов.

ТПЗ стал вторым самостоятельным бизнес-проектом Игоря Ротенберга (еще ему принадлежит 50% в проекте “Платон” по сбору платы с грузовиков), другие его бизнесы – 33% в TPS Real Estate Holding (владеет торгово-развлекательными центрами в России), контрольные пакеты "Газпром бурения" и "ТЭК Мосэнерго" – перешли к нему от отца, после того как последний в 2014 г. попал в западные санкционные списки. Аркадий Ротенберг – друг и тренер по дзюдо Путина, пишет газета.  

 

В связи с этой информацией уместно вспомнить известную истину: “Друзьям все  врагам закон”. Но главное даже не в этом. Тула вновь на первых полосах газет. Спасибо всем причастным!

 

Комментарии к статье

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Пятница, 12:22 - 3 фев 17
гость — «Ялдыгей» пишет:

у россиян в крови быть терпилами

Пятница, 12:29 - 3 фев 17
гость — «м» пишет:

Для Барнаула настанут чёрные времена?

Пятница, 13:16 - 3 фев 17
гость — «житель Тулы» пишет:

Ну и слава Богу! У людей будет работа и зарплата, у государства и региона - хорошие налоги!

Пятница, 13:28 - 3 фев 17
гость — «жителю Тулы» пишет:

ха-ха 3 раза

Пятница, 13:36 - 3 фев 17
гость — «жителю Тулы» пишет:

Вы просто не понимаете,о чем идет речь!

Пятница, 15:16 - 3 фев 17
гость — «просто Гость» пишет:

Т.е., сынишка "друга Путина" выкупил очень вовремя заводик - под крупный оборонзаказ?

Пятница, 16:19 - 3 фев 17
гость — «Украински-фашиские танки вошли в Авдеевку, а Путин спонсирует евреев.» пишет:

Украински фашисты убивают русских в Донецке, где же Путин на "Армате"? Ему не когда, у него то Минск - 3, то Минск - 33, то Минск - 3333, а еще надо успеть газом поторговать и евреев передать собственность русских. Как раб на галерах трудиться Путин.

Пятница, 18:13 - 3 фев 17
гость — «16 обрспн» пишет:

на деле все предприятия связанные с обороной государства должны быть государственными - тем более заводы по производству стрелкового вооружения и боеприпасов к нему так как меньше проблем будет с незаконным оборотом оружия и боеприпасов и меньше кол-во преступлений с использованием огн оружия а большие заказы на производство обязано давать наше минобороны - постепенно заменяя запасы боеприпасов а полежавшие на складах импортировать или передавать на выгодных для внешней политики государства в контролируемых объемах а государство все время должно в выгодных для нас ситуациях стимулировать спрос зарубежом - заодно и проверка качества в боевых условиях

Пятница, 18:19 - 3 фев 17
гость — «Shushkov» пишет:

Олигархи скупают последние предприятия,что-бы потом в дальнейшим их развалить.

Цитатник

В принципе, в мире всё продается и покупается.

Б. Зубицкий, депутат Государственной думы

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