Главная / PRяники печатные « 3 февраля 2017 »

Станет ли Игорь Ротенберг королем гособоронзаказа?

“Ведомости” ответили на вопрос о причинах приобретения сыном российского олигарха крупного пакета акций ТПЗ.

Аркадия Ротенберга уже назвали королем госзаказа (пишут, что сумма, полученная его компаниями от государства, составляет уже один трлн рублей), а его сын может получить крупный гособоронзаказ благодаря покупке 46,176% акций Тульского патронного завода у Алексея Соловова.

Сам Алексей Соловов, руководивший заводом с 2000 года, также молчит о причинах сделки, как и покупатель Игорь Ротенберг. Однако, по словам редактора журнала “Экспорт вооружений” Андрея Фролова, в скором времени Минобороны предстоит пополнять боеприпасы (пока их закупки проходят точечно) и ТПЗ станет одним из основных претендентов на этот заказ, добавляет эксперт. Не исключается переход армии на новый калибр, что тоже сулит серьезные заказы, говорит Фролов.

ТПЗ стал вторым самостоятельным бизнес-проектом Игоря Ротенберга (еще ему принадлежит 50% в проекте “Платон” по сбору платы с грузовиков), другие его бизнесы – 33% в TPS Real Estate Holding (владеет торгово-развлекательными центрами в России), контрольные пакеты "Газпром бурения" и "ТЭК Мосэнерго" – перешли к нему от отца, после того как последний в 2014 г. попал в западные санкционные списки. Аркадий Ротенберг – друг и тренер по дзюдо Путина, пишет газета.

В связи с этой информацией уместно вспомнить известную истину: “Друзьям все – врагам закон”. Но главное даже не в этом. Тула вновь на первых полосах газет. Спасибо всем причастным!