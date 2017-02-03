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Оборонкой прирастать будем?

Алексей Дюмин предложил продлить на пятилетку гособоронзаказ, чтобы помочь тульским предприятиям и сохранить высокий индекс промышленного производства.

Сегодня с визитом на “Сплав” прибыл министр обороны России Сергей Шойгу, чтобы проверить выполнение на предприятии гособоронзаказа.

На рабочем совещании губернатор Алексей Дюмин выступил с докладом, в котором подчеркнул, что высокий индекс промышленного производства в Тульской области (112,6%) произошел в основном за счет оборонно-промышленных предприятий, существенно нарастивших объемы производства, получив гособоронзаказ.

Однако программа перевооружения заканчивается, как, впрочем, и деньги в государственной казне, а перспективы увеличения объема выпуска гражданской продукции на тульских предприятиях, в том числе и на “Сплаве”, пока не вполне ясны.

Это понимают и сами оборонщики, поэтому лоббистом своих интересов, а заодно интересов региона в целом они хотят видеть губернатора Алексея Дюмина.

В частности, губернатор предложил для обеспечения выполнения приоритетных заказов Министерства обороны рассмотреть возможность перехода к долгосрочным контрактам на поставку военно-технической продукции сроком не менее пяти лет. “Это позволит выстроить устойчивую кооперацию и организовать долгосрочное финансирование производственных планов и программ. При этом предлагаемый подход актуален как для головных изготовителей, так и для соисполнителей в рамках кооперации. Уверен, в тесном партнерском взаимодействии Минобороны и правительства региона мы сможем совместными усилиями выполнить поставленные задачи по гособоронзаказу и укреплению обороноспособности страны!” — цитируют слова главы региона “Тульские новости”.

Решить такие вопросы губернатор, конечно, не сможет, поскольку вопрос о гособоронзаказе обсуждается на самом высоком уровне и не может быть пересмотрен только для тульских предприятий ОПК, но заявление выглядит красиво.