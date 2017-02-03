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Александр Лучин: Груздев не давал указаний о проведении митингов

Бывший заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области опроверг показания Максима Мищенко против Владимира Груздева.

В суде Новомосковска продолжается процесс в отношении бывшего заместителя министра внутренней политики Максима Мищенко и чернобыльца Геннадия Ефимова. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Сегодня на процессе выступил в качестве свидетеля бывший коллега Мищенко Александр Лучин.

Лучина цитирует ИА "Тульская пресса":

"Во-первых, то, что касается проведения митингов, на которые потом были получены гранты, то такой задачи нам не ставили ни Груздев, ни Ярошевский, ни Агеев. Я узнал об этом уже в конце августа, когда встретил Ефимова.

До этого как-то краем уха слышал, что какие-то митинги проводят, но в это не верил, потому что надо выезжать в районы, надо смотреть, мне этим заниматься некогда было. Якобы в пяти городах Тульской области они были проведены.

Но получается, что Мищенко обманул всех по своим задачам, им задачу проведения митингов не ставили. Он, получается, обманул Ефимова, поставил перед ним задачу якобы от губернатора. Исходя из этой ложной цели, уже шел к получению грантов на эти митинги.

Хотя была задача Ярошевского поставлена — мониторить ситуацию с настроением чернобыльцев, так как планировалась отмена чернобыльских льгот, она обсуждалась в обществе. И мы мониторили, встречались с Наумовым, председателем Союза чернобыльцев, но с Ефимовым никаких встреч абсолютно не проводилось. На заседании суда сейчас спрашивали: были ли совещания Мищенко с Зыковой и Ефимовым? Такого никогда не было. Во-первых, перед Зыковой таких задач не стояло, она фактически занималась помощью многодетным семьям, холодильники там привозила от губернатора и так далее. То есть в политику она не лезла. И Груздев никогда бы не стал проводить митинги против федеральной власти, он же здравомыслящий человек. Чем бы это для него кончилось?!

А получается, что попадает в прессу, что якобы Груздев хочет проводить митинги против федеральной власти, и это все сказывается на его дальнейшей политической карьере. И думаю, что отставка тоже была с этим связана. Заданий не было, я, как замминистра на тот момент, точно это знаю. Все задачи нам ставились через программу «Дело». Это программа, в которую приходят поручения, ты их принимаешь. А как мы могли исполнять такие масштабные задачи, как проведение митингов по всей области? Это же требует ресурсов, и эти ресурсы нам должны были предоставить местные муниципалитеты, всё проводили как-то своими силами".



Приговор по делу Мищенко-Ефимова может быть вынесен 21 февраля.