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Главная / PRяники виртуальные « 3 февраля 2017 »


Александр Лучин: Груздев не давал указаний о проведении митингов

Бывший заместитель министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области  опроверг показания Максима Мищенко против Владимира Груздева.

 В суде Новомосковска продолжается процесс в отношении бывшего заместителя министра внутренней политики Максима Мищенко и чернобыльца Геннадия Ефимова. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Сегодня на процессе выступил в качестве свидетеля бывший коллега Мищенко Александр Лучин.

 Лучина цитирует ИА "Тульская пресса"

 "Во-первых, то, что касается проведения митингов, на которые потом были получены гранты, то такой задачи нам не ставили ни Груздев, ни Ярошевский, ни Агеев. Я узнал об этом уже в конце августа, когда встретил Ефимова.

До этого как-то краем уха слышал, что какие-то митинги проводят, но в это не верил, потому что надо выезжать в районы, надо смотреть, мне этим заниматься некогда было. Якобы в пяти городах Тульской области они были проведены.

Но получается, что Мищенко обманул всех по своим задачам, им задачу проведения митингов не ставили. Он, получается, обманул Ефимова, поставил перед ним задачу якобы от губернатора. Исходя из этой ложной цели, уже шел к получению грантов на эти митинги.

Хотя была задача Ярошевского поставлена — мониторить ситуацию с настроением чернобыльцев, так как планировалась отмена чернобыльских льгот, она обсуждалась в обществе. И мы мониторили, встречались с Наумовым, председателем Союза чернобыльцев, но с Ефимовым никаких встреч абсолютно не проводилось. На заседании суда сейчас спрашивали: были ли совещания Мищенко с Зыковой и Ефимовым? Такого никогда не было. Во-первых, перед Зыковой таких задач не стояло, она фактически занималась помощью многодетным семьям, холодильники там привозила от губернатора и так далее. То есть в политику она не лезла. И Груздев никогда бы не стал проводить митинги против федеральной власти, он же здравомыслящий человек. Чем бы это для него кончилось?!

 А получается, что попадает в прессу, что якобы Груздев хочет проводить митинги против федеральной власти, и это все сказывается на его дальнейшей политической карьере. И думаю, что отставка тоже была с этим связана. Заданий не было, я, как замминистра на тот момент, точно это знаю. Все задачи нам ставились через программу «Дело». Это программа, в которую приходят поручения, ты их принимаешь. А как мы могли исполнять такие масштабные задачи, как проведение митингов по всей области? Это же требует ресурсов, и эти ресурсы нам должны были предоставить местные муниципалитеты, всё проводили как-то своими силами".

 Приговор по делу Мищенко-Ефимова может быть вынесен 21 февраля.

 

Комментарии к статье

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Пятница, 15:41 - 3 фев 17
гость — «гость» пишет:

Ой, да посадить их, да дело с концом. Иначе все эти речи, заготовленные адвокатами, будут проливаться и дальше.

Пятница, 16:03 - 3 фев 17
гость — «Никитка» пишет:

Даже читать противно было, если четно. Все друг на дружку валят, как дети, никто за слова свои не отвечает, а как деньги воровать, так герои и профессионалы!

Пятница, 16:08 - 3 фев 17
гость — «обман жкх» пишет:

Все поставили счётчики на воду? А теперь замените)) Или как россияне станут снимать показания каждый день...

Уже скоро россиянам больше не понадобится переписывать на бумагу показания счетчиков электричества, горячего и холодного водоснабжения. Как сообщают "Известия", в России готовится законодательная база для удаленного и автоматического сбора таких данных. И соответствующий пункт есть в проекте "дорожной карты" по развитию отечественных информационно-телекоммуникационных технологий.

Судя по этому документу, Минэнерго совместно с Минстроем и ФАС России должны будут разработать поправки в закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...". Их главной целью станет переход к дистанционному сбору данных о потреблении ресурсов ЖКХ. А подготовка поправок должна завершиться к октябрю 2017 года.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что установку новых приборов можно стимулировать законодательно.
— Достаточно одного закона, по которому показания счетчиков надо предоставлять в компании каждый день. И ввести штрафы за непредоставление такой информации. У людей будет выбор: ставить автоматические счетчики либо каждый день снимать показания самостоятельно, — уверен Мариничев. — Побуждение к инновациям — очень важно. Иначе не выйдет внедрять сложные вещи. К примеру, тепло — это дефицитный ресурс. А без точных прогнозов нет возможности экономить.

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/661722#ixzz4Xcv0YnwP

Пятница, 18:09 - 3 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

Лучин,не лги!

Пятница, 18:22 - 3 фев 17
гость — «Shushkov» пишет:

Начался вынос мусора из избы.Друг на друга вину перекладывают,а ведь творили свои тёмные дела вместе.

Пятница, 18:31 - 3 фев 17
гость — «Алёша 77» пишет:

Лучин решил вновь напомнить о себе.

Пятница, 18:31 - 3 фев 17
гость — «Любопытный» пишет:

Вот уроды бля.

Цитатник

А это что за разврат получается? Железные двери ставить, крыши и лифты чинить, а трассы голые, котельные рушатся, всё вываливается.

В. Савощенко, заместитель губернатора Тульской области

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