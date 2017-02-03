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Сыграет ли Юрий Афонин в очко?

Секретарь ЦК КПРФ считает, что кандидатом №1 на президентских выборах останется Геннадий Зюганов, но у партии есть еще 21 претендент.

В Абакане член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Юрий Афонин встретился с представителями местных СМИ и заявил, что по его мнению, кандидатом №1 от КПРФ вновь станет Г.А. Зюганов, вместе с тем партия подготовила список из 21 претендента на главный пост в стране.Ранее в СМИ появилась информация, что преемником Геннадия Зюганова на президентский выборах может стать Юрий Афонин.

Выходит, в Кремле пока не решили стоит ли Геннадию Андреевичу вступать в президентскую гонку против действующего президента или нет.Сценарий будущих президентских выборов сейчас активно обсуждается в АП. По мнению политологов, Кремль хочет показать всему миру, что предстоящие выборы будут честными, свободными и легитимными. Но встает вопрос о явке избирателей. Сергей Кириенко поставил задачу перед губернаторами показать результат 70/70 ( 70% поддержки Путина при 70% явке).