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Главная / Кто есть кто « 3 февраля 2017 »


Сыграет ли Юрий Афонин в очко?

Секретарь ЦК КПРФ считает, что кандидатом №1 на президентских выборах останется Геннадий Зюганов, но у партии есть еще 21 претендент.

 В Абакане член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Юрий Афонин встретился с представителями местных СМИ и заявил, что по его мнению, кандидатом №1 от КПРФ вновь станет Г.А. Зюганов, вместе с тем партия подготовила список из 21 претендента на главный пост в стране.Ранее в СМИ появилась информация, что преемником Геннадия Зюганова на президентский выборах  может стать Юрий Афонин.

 Выходит, в Кремле пока не решили стоит ли Геннадию Андреевичу вступать в президентскую гонку против действующего президента или нет.Сценарий будущих президентских выборов сейчас активно обсуждается в АП. По мнению политологов, Кремль хочет показать всему миру, что предстоящие выборы будут честными, свободными и легитимными. Но встает вопрос о явке избирателей. Сергей Кириенко поставил задачу перед губернаторами показать результат 70/70 ( 70% поддержки Путина при 70% явке).  

 

Комментарии к статье

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Пятница, 15:11 - 3 фев 17
гость — «гость» пишет:

какие выборы дяде зю уже давно прогулы на небесах ставят. да и афоня не кандидат, в кпрф вообще проблема с нормальными кандидатами.

Пятница, 15:20 - 3 фев 17
гость — «пук» пишет:

Зюганов выдвигай пионерку!

Пятница, 17:29 - 3 фев 17
гость — «туляк» пишет:

Партию КПРФ, ее представителей оскорбляет тот, кто из себя ничего не представляет.Прежде чем что-то написать, уважаемые , учиться надо.и Теперь подумайте где партия "ЕР", ее представители."ЕР" что натворила должна нести ответственность. При коммунистах жили, учились , работали, отдыхали, а при демократах только остается стучать по клавишам.

Цитатник

Прекрасный, просто отличный доклад! Но, как мне кажется, вы немного перебрали!

В. Стародубцев

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