Главная / Кто есть кто « 3 февраля 2017 »

Тульский карточный домик*: в правительстве области ожидаются первые потери

СМИ отправляют в отставку председателя комитета по развитию туризма Сергея Кузнецова.

По предварительной информации ИА “Тульские новости”, в отставку может подать председатель комитета по развитию туризма Сергей Кузнецов. Осенью прошлого года, когда появилась новая структура правительства, мы писали, что согласившись на искусственное, на наш взгляд, разделение культуры и туризма и подчинив их разным кураторам, новый хозяин области не учел некоторых существенных моментов. А именно – аппаратного противостояния. В данном случае между председателем правительства и первым заместителем губернатора Юрием Андриановым, который курирует ведомство Татьяны Рыбкиной, и заместителем губернатора Вячеславом Федорищевым.

Правда, мы тогда не учли, что Юрий Андрианов может оказаться сильнее в аппаратной борьбе против Вячеслава Федорищева, и даже предположили, что в новом варианте структуры правительства появится министерство или департамент по развитию туризма.

Однако за это время Юрий Андрианов смог усилить свои позиции. Причем по серому дому поползли слухи, что Вячеслав Федорищев вообще может покинуть правительство области. Правда, сам заместитель губернатора в разговоре с редактором эту версию опроверг. Он действительно ездил в Минэкономразвития к новому министру, с которым он близко знаком, но речь о возвращении в минэк не шла.

Таким образом, вероятная отставка Сергея Кузнецова может стать аппаратным поражением заместителя губернатора. Но это утверждение получит право на существование, если комитет по развитию туризма вновь возвратится в минкульт к Татьяне Рыбкиной.

В любом случае, решение должно быть за Алексеем Дюминым, который, на наш взгляд, недостаточно владеет ситуацией внутри правительства, поскольку сосредоточен на стратегических вопросах. К тому же у него до сих пор, на наш взгляд, так и не появился свой доверенный кадровик в лице руководителя аппарата, который бы помогал в решении сложных кадровых вопросов.

Предшественник Дюмина решал абсолютно все кадровые вопросы лично. У Вячеслава Дудки была Татьяна Постернак, у Василия Стародубцева – Надежда Скачкова, а у Николая Севрюгина – Вячеслав Титов.



* Любимый политический детектив Барака Обамы и Владимира Груздева



