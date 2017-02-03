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Главная / Кто есть кто « 3 февраля 2017 »


Тульский карточный домик*: в правительстве области ожидаются первые потери

СМИ отправляют в отставку председателя комитета по развитию туризма Сергея Кузнецова.

По предварительной информации ИА “Тульские новости”, в отставку может подать председатель комитета по развитию туризма Сергей Кузнецов. Осенью прошлого года, когда появилась новая структура правительства, мы писали, что согласившись на искусственное, на наш взгляд, разделение культуры и туризма и подчинив их разным кураторам, новый хозяин области не учел некоторых существенных моментов. А именно – аппаратного противостояния. В данном случае между председателем правительства и первым заместителем губернатора Юрием Андриановым, который курирует ведомство Татьяны Рыбкиной, и заместителем губернатора Вячеславом Федорищевым. 

Правда, мы тогда не учли, что Юрий Андрианов может оказаться сильнее в аппаратной борьбе против Вячеслава Федорищева, и даже предположили, что в новом варианте структуры правительства появится министерство или департамент по развитию туризма.

Однако за это время Юрий Андрианов смог усилить свои позиции. Причем по серому дому поползли слухи, что Вячеслав Федорищев вообще может покинуть правительство области. Правда, сам заместитель губернатора в разговоре с редактором эту версию опроверг. Он действительно ездил в Минэкономразвития к новому министру, с которым он близко знаком, но речь о возвращении в минэк не шла.

Таким образом, вероятная отставка Сергея Кузнецова может стать аппаратным поражением заместителя губернатора. Но это утверждение получит право на существование, если комитет по развитию туризма вновь возвратится в минкульт к Татьяне Рыбкиной.

В любом случае, решение должно быть за Алексеем Дюминым, который, на наш взгляд, недостаточно владеет ситуацией внутри правительства, поскольку сосредоточен на стратегических вопросах. К тому же у него до сих пор, на наш взгляд, так и не появился свой доверенный кадровик в лице руководителя аппарата, который бы помогал в решении сложных кадровых вопросов. 

Предшественник Дюмина решал абсолютно все кадровые вопросы лично. У Вячеслава Дудки была Татьяна Постернак, у Василия Стародубцева – Надежда Скачкова, а у Николая Севрюгина – Вячеслав Титов.

  * Любимый политический детектив Барака Обамы и Владимира Груздева

Комментарии к статье

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Пятница, 21:20 - 3 фев 17
гость — «бордаст» пишет:

флешь рояль

Пятница, 22:06 - 3 фев 17
гость — «Туляк» пишет:

Интриги...вместо работы.

Пятница, 22:12 - 3 фев 17
гость — «Я вас умоляю» пишет:

Как оно описано, то это не на карточный домик похоже, а на покосившийся переполненный деревенский сортир. Но так как другого нету и все с жидким поносом, то в очереди к заветному очку расталкивают друг-друга за первое место на слив.

Пятница, 22:43 - 3 фев 17
гость — «гость» пишет:

Если новоиспеченный комитет по туризму ликвидируют, то это не из-за подковерных игр или подковерной борьбы. Просто функции, которые определили этому комитету слишком странные и размытые, чтобы можно было получить от работы этой структуры какой-то результат. В других регионах, кроме Питера, тоже нет обособленнной структуры, занимающейся туризмом. Он идет или в тандеме со спортом, или с культурой.

Пятница, 23:13 - 3 фев 17
гость — «Юлия 555» пишет:

Терять таких профессионалов - терять надежду на развитие области!!! Точно знаю, человек ДЕЛАЛ- а не декларировал и планы строил. Очень жаль, что допустили его уход!

Пятница, 23:22 - 3 фев 17
гость — «Инна» пишет:

Слухи

Пятница, 23:49 - 3 фев 17
гость — «Вечер» пишет:

Сергей Кузнецов опытный государственный служащий. Он был лучшим руководителем департамента предпринимательства в администрации Тульской области за все перестроечное время. Такими кадрами разбрасываться неразумно!

Суббота, 01:21 - 4 фев 17
гость — «ДуМА» пишет:

А что меняет в экономике бюджета области и развития промышленности в регионе эта мышиная возня?
Главное что Трамп "наш" президент и Алеппо скоро "будет" центром мировой экономики. В общем да здравствует Тула как подопытный регион!

Цитатник

Не было бы семьи - записался бы в защитники Абхазии.

Александр Коржаков, депутат Государственной Думы

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