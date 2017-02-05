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"Государственная жилищная инспекция фактически легализует схему финансовых пирамид в сфере ЖКХ"

Общественная организация против рейтинга управляющих компаний ГЖИ.





Направляем вам для возможного размещения на сайте наше обращение к Губернатору Тульской области. Считаем это обращение публичным. Оригинал обращения направлен через личный аккаунт и по почте Губернатору Алексею Дюмину.

С уважением, Максим Котелянец





Тульское региональное общественное движение

"ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ"

г. Тула, ул. Ф Энгельса, д. 16





Губернатору Тульской области

А.Г. Дюмину

О легализации финансовых пирамид в сфере ЖКХ

через рейтинги ГЖИ Тульской области

Уважаемый Алексей Геннадьевич !

Основной целью и задачей нашей общественной организации является разрешение общественного конфликта его локализация и ликвидация. В структуру нашего объединения входят специалисты в области психологии, социологии, религиоведения, права, экономики. Именно этот симбиоз специалистов позволяет нам трезвым взглядом посмотреть на те или иные общественные процессы и выбрать пути разрешения проблем.

Если в СССР были проблемы с дефицитом продуктов питания и потребительских товаров очень сильно влияли в негативном плане на психологию поведения населения, то в России 21 века очень сильно влияет на психологию поведения населения проблемы ЖКХ. Именно проблемы и срывы в области ЖКХ сильно подрывают стабильность действующей власти и доверие к ней.

Особое внимание наше общественное движение хотело бы обратить на парадоксальную ситуацию по обману населения и выработки ложных ожиданий о состоянии услуг в сфере ЖКХ.

Считаем ошибочной сложившейся на сегодняшний момент технологию рейтингования Управляющих компаний Тульской области по следующим причинам:

1.Государственная жилищная инспекция не должна заниматься никакими рейтингами, так как, это надзорный орган за соблюдением лицензионных требований. Следовательно, его мнение должно иметь правовые последствия, предусмотренные действующим законодательством. Выводы надзорного органа не должны нарушать конкуренцию на рынке и давать ложные представления о качестве товаров и услуг. Однако составляемый ГЖИ Тульской области рейтинг не имеет под собой никаких правовых оснований, и более того в силу несовершенства методики и абсурдности подходов в данной методике даёт потребителям жилищно-коммунальных услуг ложные представления о качестве услуг предоставляемых тем или иным хозяйствующим субъектом. То есть необходимо запретить ГЖИ Тульской области заниматься деятельностью по рейтингованию хозяйствующих субъектов.

2.Благодаря составлению рейтингов управляющих компаний стала возможна накачка многоквартирными домами и получаемыми при этом финансовыми потоками Управляющие компании, имеющие все признаки финансовых пирамид.

3.Рейтингованием и прочими моментами прямо не отраженными в законодательстве РФ вправе заниматься независимые общественные организации или профессиональные объединения в той или иной сфере хозяйственной деятельности.

Проведя произвольную статистическую выборку из рейтинга управляющих компаний Тульской области за декабрь 2016 г. было установлено, что в зеленый рейтинг попали УК находящиеся в предбанкротном состоянии и имеющие колоссальные финансовые задолженности по судебным решениям. Анализ финансового состояния управляющих компаний на основании данных Арбитражного суда Тульской области приводим ниже по состоянию на 31.12.2016 :

Местонахождение Наименование Задолженность по решениям Арбитражного суда Оценка финансового состояния Тула МУП «РЕМЖИЛХОЗ» 36 452 846 Предбанкротное Тула ООО «УК Альянс» 18 193 077 Предбанкротное Тула ООО «СтройМакс» 17 901 631 Предбанкротное Дубна МУП «Хороший дом» 14 925 800 Предбанкротное Тула ООО «Новый город» 5 542 039 Предбанкротное



Оценка финансового состояния производилась исходя из количества обслуживаемой площади и месячной нормы выручки.

То есть из этой таблицы становится видно, что в зеленые рейтинги попадали УК, не исходя из объективной оценки их деятельности, финансового состояния, а по каким-то иным параметрам, не имеющим под собой реального обоснования.

Фактически получилась ситуация, что в зеленый рейтинг попали управляющие компании, находящиеся в сложном финансовом положении (предбанкротное состояние). Таким образом, давая ошибочные ожидания о качестве услуг и финансовом состоянии хозяйствующих субъектов, Государственная жилищная инспекция фактически легализует схему финансовых пирамид в сфере ЖКХ. Мнение надзорного органа является очень важным, так как по нему собственники помещений строят свои предпочтения при выборе управляющих компаний на рынке жилищно-коммунальных услуг.

На основании изложенного рекомендуем Вам с целью недопущения расшатывания социальной стабильности и утери доверия к органам государственной власти пресечь инициированную Государственной жилищной инспекцией схему выдачи ложных предпочтений потребителям товаров и услуг в сфере ЖКХ, направленную на легализацию деятельности финансовых пирамид.

С уважением.

Председатель совета Котелянец М.И.





Остается добавить несколько замечаний.



Первое: рейтинг УК официально составляется при участии общественности, но чиновники, на наш взгляд, действительно, его корректируют.

Второе: о вышеназванной общественной организации мы не смогли найти никакой информации в Туле. И это вызывает вопросы.

Третье: После обращения к губернатору глава ГЖИ Алексей Бирюлин может смело заявить, что его рейтинг управляющих компаний пользуется таким высоким авторитетом в регионе, что против него уже пишут петиции главе региона.

Может быть правильнее составить действительно независимый (народный) рейтинг тульских УК, чтобы г-ну Бирюлину нечем было хвалиться?



